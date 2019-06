DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KURU ÇAYA YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.



RİZE, -

===================================================

2)SURİYELİ TARIM İŞÇİLERİ KAVGA ETTİ: 2 KARDEŞ YARALI

KARAMAN'da, Suriyeli tarım işçileri arasında çıkan demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kardeş yaralandı. Birinin durumu ağır olan kardeşler, hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Ekinözü köyünde meydana geldi. Tarlalarda yevmiyeli olarak çalışan Suriyeliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Muhammet Ercaz ve kardeşi Ahmet Ercaz, diğer işçiler tarafından demir çubuklarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercaz kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Ercaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Yaralı mültecilerin ambulans ile hastaneye getirilmesi

Hastane ve ambulanstan detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

===================================================

3)ART ARDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ GENÇ ÖLDÜ

Yalova'nın Altınova ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Zilfioğlu'na (21) art arda iki otomobil çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen genç, olay yerinde can verirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Yalova'nın Altınova ilçesi E-130 karayolunda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bisikletiyle gezen Hüseyin Zilfioğlu, yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ortalayan Zilfioğlu'na önce M.T. yönetimindeki 34 ABF 616 plakalı otomobil, sonra da İ.E.'nin kullandığı 56 AY 211 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zilfioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 2 sürücü, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Zilfioğlu'na 2 aracın peş peşe çarptığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Bilgisi:

-------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza sonrası gencin görüntüsü

Süre: 0.54 Boyut: 102 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

===================================================

4)ADANA'DA 35 BİN 500 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ



ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, izleme yaptığı sırada akaryakıt yüklü tankerin depoya geldiğini gördü. Depoya giren polis, tankerlerden 35 bin 500 litre akaryakıt aktarımının yapıldığı saptadı. Depoda bulunan Z.Ç., B.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Depoya giren polis

Depodaki akaryakıt aktarımı yapan tanker

Varil ve bidonlardaki yakıt

Yakıt yüklü tankrin depoya girişi

SÜRE: 02'12" BOYUT: 244 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

===================================================

5)ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 25 KİŞİ TUTUKLANDI

ADANA'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden, 25'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, belirlenen 60 eve baskın yapıldı. Direnişin yaşanılabileceği bazı evlerin demir kapıları koç başıyla kırılarak girildi. Operasyonda 3'ü kadın, 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 749 uyuşturucu hap, 100 adet 6 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 1,90 gram eroin, 3,1 gram toz esrar, 104,05 gram baskı esrar, 153 gram esrar, 10,47 gram skunk, 12 regapen hap, 48 ecstasy hap, 1 av tüfeği ve 27 fişek ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın, 25 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

SÜRE: 01'18" BOYUT: 144 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

======================================================

6)SOKAKTA PAPAĞANLA ÜCRETLİ HATIRA INA PARA CEZASI

KAYSERİ'de 7 yıldır beslediği papağanları ile sokakta fotoğraf çektirenlerden 1 TL alan Züleyha Yaman'a (33) Zabıta Talimatnamesi'nin ilgili maddesi kapsamında, ücretli kuş teşhir ettiği gerekçesiyle 320 lira para cezası uygulandı. Cezanın iptal edilmesi için mahkemeye başvuran Yaman, "Herkes köpeğini gezdirirken, ben kuşlarımı gezdiriyorum. İnsanlar da kuşlarımı sevmek istiyor. Bu cezaya çok üzüldüm dedi. Merkez Talas ilçesi annesiyle birlikte oturan Züleyha Yaman, 7 yıldır beslediği 3 papağanını sokağa çıktığında yanından ayırmıyor.Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçen 7 Haziran'da Ali Saip Paşa Caddesi'nde papağanları ile fotoğraf çektirenlerden 1 TL ücret aldığı belirlenen Züleyha Yaman'a, ücretli kuş teşhir ettiği gerekçesiyle 320 TL idari para cezası uyguladı.

'TEŞHİR EDİLEMEZ'

Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli imzasızyla Yaman'a gönderilen yazıda, zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi üzerinde ücretli kuş teşhir ettiğinin tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi: "Zabıta talimatnamesinin 77'nci maddesinde 'her çeşit kümes hayvanı (tavuk, horoz, güvercin, kaz, hindi gibi) iş yerinde, yaya yolda, meydan, cadde, sokak ve boş alanlarda beslenemez, teşhir edilemez ve satışa sunulamaz' denildiğinden ilgili karar gereği tarafınıza 320 TL idari para cezası verilmiş olup, belirtilen ceza miktarını belediyemiz veznesine 7 gün içinde ödemeniz gerekmektedir."

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Züleyha Yaman, annesinin engelli olması nedeniyle kuşlara bakamadığını, bu yüzden sokağa çıktığında papağanları yanında götürdüğünü söyledi. Yaman, papağanların kümes hayvanı olmadığını savunarak, cezanın iptal edilmesi için Kayseri Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu söyleyen Yaman şöyle konuştu: "Kuşlarımla fotoğraf çektirip 1 TL aldığım ve kuşları besleğim için ceza yedim. Verilen ceza benim için haksızlıktır. Kuşlarımı beslediğim için cezalandırılamam. Şuan omuzlarımda olan hayvanlar kümes hayvanı değildir. Bu hayvanlar bizimle beraber yaşayan sosyal canlılardır. İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Herkes köpeğini gezdirirken, ben de kuşlarımı gezdiriyorum. Aldığım paraları da kuşlarıma harcadım. Hayvanlarımı veterinere götürüyorum, meyveler alıyorum onlar için. Bu cezaya çok üzüldüm. Benim hiç kimseye zararım yok. İnsanlar kuşlarımı sevmek istiyor, ben de engel olmuyorum."

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Züleyha Yaman ile röportaj

-Züleyha Yaman ve papağanlarından detay görüntü

-Genel detay

Süre: 3.34-400 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

======================================================

7)MANGALDA İÇLİ KÖFTE İLGİ GÖRÜYOR

ADANA'da kebap ustası Fatih Cavlak'ın mangalda pişirdiği içli köfte Türkiye'nin dört bir yanından lezzet severlerin ilgisini çekiyor.

Kuyumculuk mesleğini bıraktıktan sonra Yüreğir ilçesinde 'lezzet sokağı' olarak da anılan 1000 Sokak'ta kebapçılık yapan Fatih Cavlak, kendi damak zevkinden yola çıkarak hazırladığı tarifleri vatandaşlarla buluşturuyor. Ağız sulandıran soslarla hazırlanan mangalda içli köfte kebabı da son zamanlarda yoğun ilgi gören lezzetlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Haşlanmış içli köftenin mideyi şişirmesi nedeniyle içli köfteyi mangalda pişirmeyi denediğini ve başarılı olduğunu kaydeden Fatih Cavlak, "Köfteyi yaptıktan sonra sıcak suyla şoklayıp tekrar soğutuyoruz sonra şişe takıp közde pişiriyoruz. Köftenin dış harcında bulgurla birlikte dana eti olduğu için şişe takınca harç dağılmıyor. Ne kadar yerseniz yiyin, mideyi rahatsız etmiyor tam aksine midedeki suyu çekiyor, rahatlık veriyor. İçinde de Siirt'ten özel getirttiğimiz koyunların eti var. Yedikçe yiyesiniz geliyorö dedi.

'BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ' DİYEN VAR

Mangalda içli köfte şöhretinin sosyal medyada hızla yayıldığını ve Adana'da yaşayan vatandaşların dışında diğer kentlerden ilgi gördüğünü anlatan Cavlak, "İnternetten görüntüleri izleyip gelenler var. Başka şehirden isteyenler var, onlara da pişmiş olarak kargoyla veya otobüs firmalarıyla gönderiyoruz, mikrodalgada ısıtıyorlar. Bu köfteyi pişirmesi görsel olarak da çok güzel. Nasıl olur diye düşünen var. Pişirirken görmek için gelen var. 'Böyle bir şey olamaz' diyen var. Gördükten sonra emin oluyorlar. İçli köftenin şişten dağılmaması çok önemli. Bu nedenle dışını zeytinyağı ile yağlayıp düşük ateşte pişiriyoruz. Kıvamını ayarlamak çok önemli. Pişirim bittikten sonra da yine özel sosumuzla lezzet severlere sunuyoruz. Porsiyonda 4 tane var ve fiyatı 30 TLö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

İçli köftenin pişirilmesi

Kebap ustası Fatih Cavlak ile röp.

Genel ve detaylar

SÜRE: 05'01" BOYUT: 555 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

======================================================

8)ÇÖP KONTEYNERLERİNİN KAPAKLARINI ÇALIP, PARKA ZARAR VERDİLER

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerlerinin kapakları çalındı, bir parka zarar verilip, spor aletleri ateşe verildi. Çöp konteynerlerinden yapılan hırsızlık, kameralar tarafından da görüntülendi. Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından Aydoğdu Mahallesi'nde TOKİ Konutlarının olduğu yere konulan akıllı çöp konteynerlerinin demir kapakları söküldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde kimliği belirsiz bir erkek, gündüz vakti konteyner kapağını sökerek otomobilinin bagajına koyup, uzaklaştı. Bir başka güvenlik kamerasınca da kaydedilen bu kişi, başka yerlerden topladığı demir kapakları aracının bagajına koyarken görüntülendi.

PARKI ATEŞE VERDİLER

Öte yandan Buca'nın Şirinyer semtinde de bakım ve onarım çalışması yeni yapılan Mustafa İtmeç Parkı'nda kimliği belirsiz bir grup tarafından, demir korkuluklar devrildi, spor aletleri ateşe verildi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından spor aletlerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

'BUNUN ADI VANDALİZMDİR, HIRSIZLIKTIR'

Belediye yetkililerinin şikayeti üzerine son bir haftada meydana gelen her iki olayla ilgili de polis tarafından soruşturma başlatılırken, son günlerde artan bu tür olaylar nedeniyle açıklama yapan CHP'li Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Her gün ekiplerimiz, benzeri birçok olayla karşı karşıya kalıyor. İlçemizde ciddi paralar vererek zorluklarla yaptığımız parklar, her gün saldırıların hedefi oluyor. Buca'da vatandaşlarımız sokaklarına çöp konteyneri konulması için bize onlarca dilekçe gönderiyor. Biz bu talepleri bin bir zorluklarla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İhale süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Fakat hemşehrilerimizin hakkı, bazı kendini bilmezler tarafından ihlal ediliyor. Bunun adı vandalizmdir, bunun adı emek hırsızlığıdır, vatandaşın hakkını yemektir. Halkın vergisiyle yapılan bu çalışmalara ya zarar veriliyor ya da çalınarak hurda fiyatına satılıyor. Biz ne pahasına olursa olsun Bucalı çocuklarımızın, spor yapan gençlerimizin, vergisini veren hemşehrilerimizin hakkını asla yedirtmeyeceğiz. Bu vandalizm son bulana kadar tüm yetkililerle koordineli bir şekilde bu kişilerin yakalanarak hak ettiği cezayı almaları için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Yapılan saldırılara karşı Bucalıları da duyarlı olmaya çağırdı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Çöp konteynerinin kapağını çalan kişinin güvenlik kamerası görüntüsü

Zarar verilen parktan fotoğraflar

Haber-Kamera: İZMİR,

==========

9)PATLAYAN BİLGİSAYAR YANGINA NEDEN OLDU

Antalya'da bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında 2 torunuyla evde bulunan Saadet Köken'i, polis ve komşuları teselli etti.

Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Saadet Köken, 2 torunuyla evde otuturken bilgisayarda meydana gelen patlama yangına neden oldu. Köken, 2 torununu alıp dışarı çıkarken, çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için mücadele ederken, polis ekipleri de Köken'i sakinleştirmeye çalıştı. Köken'i komşuları teselli etti. Yangın, iftfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

İtfaiyenin gelişi

Yangına müdahale etmesi

Evden dumanların çıkması

Yanan evin dış plan görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü

İtfaiye araçlarının görüntüsü

RÖP 1: Mustafa Beyazsaç (Yangına müdahale eden vatandaş)

RÖP 2: Mustafa Kayaalp (Yangından çocukları kurtaran vatandaş )

Ev sahibi kadının polise bilgi verirken görüntüsü

İtfaiye ererinin görüntüsü

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-Semih ERSÖZLER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===========

10)ETOBUR FOKA SİMİT İKRAMI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dinlenmek için kıyıya gelen Akdeniz foku, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Etobur bir canlı olan foka simit atılması dikkat çekti.

Bodrum'un Bitez Koyu'nda bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, bir Akdeniz foku, bir sitenin iskelesinin yanına geldi. Etrafına aldırış etmeyen fok, bir süre dinlendi. Foku gören vatandaşlardan birinin, etobur olan, balık, ahtapot ve ıstakoz gibi canlılarla beslenen foka simit atması şaşırttı. Simiti koklayan fok, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) yetkilileri, bu fokun daha önce yine Bitez'de görüldüğünü, dinlenmek için bölgeyi tercih ettiği belirtti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Fokun dinlenmesi

Foka simit verilmesi

Fokun simiti koklayıp uzaklaşması

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

==========