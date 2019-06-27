DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÇEŞME AÇIKLARINDA 22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü, Çeşme açıklarındaki Karaada önlerinde lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 07.00 sıralarında yerini tespit ettiği lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 11'i Yemen, 6'sı Senegal, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Filistin ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak göçmeni yakaladı. 8'i erkek, 6'sı kadın ve 8'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Kaçak göçmenlerin yakalanması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

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2)45 GÜN ÖNCE NEHİRDE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 45 gün önce girdiği Berdan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Mahmut Elşeyh'i (16) arama çalışmaları sürüyor.

Ülkesindeki savaştan kaçarak yerleştiği Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan Mahmut Elşeyh, 14 Mayıs günü serinlemek için Egemen Mahallesi'nde Berdan Nehri'ne girdi. Elşeyh'in akıntıya kapılıp bir süre sürüklendikten sonra gözden kaybolduğunu gören diğer işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler genci bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 45'inci gününde aramaları nehrin farklı yöne ayrıldığı kollar ve denizle buluştuğu noktada yoğunlaştıran ekipler, suyun bulanık olması nedeni ile çalışmaları güçlükle sürdürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Mahmut Elşeyh'i fotoğrafı

-Nehirde yapılan aramalardan genel ve detay

-Toplanan kabalık

-Genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 188 MB) (SÜRE: 1,40 DK)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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3)YILLAR ÖNCE KARACİĞERİNİ VERMEK İSTEDİĞİ BABASINA BÖBREĞİYLE CAN OLDU

Antalya'da eskrim antrenörü Duygu Dönmez (31), böbrek yetmezliği hastası babası Ahmet Fahir Dönmez'e (56) böbreğiyle can verdi. Dönmez, 4 yıl önce siroz teşhisi konulan babasına o dönemde karaciğerini vermek istediğini, ancak kadavradan bağışlanan karaciğer nakledilince buna gerek kalmadığını söyledi. Sporcu olmanın böbrek bağışında bulunmaya engel olmadığını söyleyen Duygu Dönmez, bu konuda hiç tereddüt etmediğini söyledi.

Antalya'da 4 yıl önce siroz tanısı alan ve karaciğer nakli olmasına karar verilen Ahmet Fahir Dönmez, kızı eski milli eskrimci Duygu Dönmez'in karaciğeriyle yaşama tutunmaya hazırlanırken organ bekleme listesinde kadavradan bağış çıkınca can buldu. Ancak Ahmet Fahir Dönmez'e 1 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Doktorların diyalize girmesi gerektiğini söyledikleri Dönmez'in yardımına ise yine kızı Duygu yetişti. Babasının diyalize girmesini ve organ bekleme listesinde binlerce hastanın arasına yazılarak böbrek beklemesini istemeyen Duygu Dönmez, hiç tereddüt etmeden babası için bağışçı olacağını söyledi. Yapılan tetkikler sonucu değerleri uyumlu bulunan Duygu Dönmez, 4 yıl önce karaciğerini vermek istediği babasını böbreğiyle hayata bağladı. Kızının böbreğiyle yaşama tutunan Ahmet Fahir Dönmez onunla gurur duyduğunu söylerken, eskrim antrenörü Duygu ise böbrek bağışında bulunmanın spora engel olmadığını vurguladı.

'BÖBREĞİMİ VERMEK NASİPMİŞ'

Hasta babasına 4 yıl önce de karaciğerini vermek istediğini belirten Duygu Dönmez, "Karaciğer değil ama böbrek vermek nasipmiş" dedi. Babasının siroz olduğunu öğrendiklerinde nakil için bekleme listesine yazıldıklarını anlatan Duygu Dönmez, şunları kaydetti:

"Benim değerlerim babama karaciğer vermek için tutuyordu ama şans eseri kadavradan bağış çıkmıştı. Başarılı bir karaciğer nakli oldu. Ancak 1 ay önce bu kez böbrekleri iflas etti. Diyalize bağlanması gerekiyordu ama diyaliz çözüm değil. Karaciğer nakilli bir hasta olduğu için diyalizin ona zararları olacaktı. Böbrek bekleme listesine yazıldı. Böbrek nakli için bekleme listesinde beklemek çok zordu. Çünkü binlerce hasta bekliyordu. Babama 4 yıl önce karaciğerimi vermek için niyetlenmiştim ama böbreğimi verdim."

'SPORCU OLMAM ÇABUK TOPARLANMAMDA AVANTAJ'

Eskrim dışında fitness ile ilgilenen ve 4 yaşında Elif adında bir kızı bulunan Duygu Dönmez, babasına böbreğini verirken spor yapamayacağı konusunda bir tereddüt yaşamadığını belirterek, "Bunu doktorlarımızla konuştuğumuzda böbrek bağışında bulunmamın spor yapmama engel olmayacağını söylediler. Bir insan böbrek sorunu yaşarsa iki böbreği birden iflas ediyor. O yüzden tek ya da çift böbrekli olmak çok avantajlı ya da dezavantajlı değil. Bunu doktorlarımız çok iyi açıkladı" dedi. Dikişlerinin 20 gün sonra alınacağını ve en kısa zamanda yeniden spora başlayacağını kaydeden Dönmez, "45 gün sonra spora geri dönebileceğim. Zayıf olmak, kaslı olmak bence avantaj. Daha çabuk toparlanacağım. Hiçbir sıkıntım yok şu anda" diye konuştu.

İKİ KEZ ORGAN NAKLİ OLDU

Karaciğer naklinden sonra böbrek nakli de olan Ahmet Fahir Dönmez ise "Hiç diyalize girmeden kızımdan alınan böbrekle hayata döndüm" dedi. Bir baba olarak kızının böbreğiyle yeniden hayata tutunmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Dönmez, "Kızımla gurur duydum. Çok sevindim. Ama biraz da bir baba olarak burukluk yaşadım" dedi.

EŞİNİN VE DİĞER KIZININ KAN GRUPLARI UYMADI

Ahmet Fahir Dönmez'in eşi Sabriye Dönmez (54) de önce kendisinin böbrek vermek istediğini, ancak kan değerlerinin tutmadığını belirterek, "Bunun üzerine Duygu böbreğini verdi" dedi. Organ bağışının önemine değinen Sabriye Dönmez, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

Babasına böbreğini vermek istediğini belirten öğretmen kızı Ilgın İpeksümer (34) de kan grupları tutmadığı için bağışçı olamadığını ifade ederek "Duygu'nun değerleri uyunca o verdi. Duygu'nun değerleri uygun olmasaydı eşim böbrek verecekti" dedi.

Ahmet Fahir Dönmez'in karaciğer nakli ameliyatını da yapan Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ise "Bu kez de böbrek sorunu başlayınca kızından böbrek nakli yaptık" dedi. Sporcu olmanın böbrek bağışına engel oluşturmadığını kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, babasına böbrek veren Duygu'nun kısa süre sonra spor hayatına devam edeceğini vurguladı.

Görüntü Dökümü:

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Eskirim hocası Duygu Dönmez antrenmanından görüntü

Organ nakil merkezi dış plan görüntü

Ahmet Fahri Dönmez'in yatakta görüntüsü

Ailenin toplu görüntüsü

RÖP 1: Duygu Dönmez

RÖP 2: Ilgın İpeksümer

RÖP 3: Sabriye Dönmez

RÖP 4: Ahmet Fahri Dönmez

Baba kız koridorda yürürken görüntüsü

RÖP 5: Prof. Dr. Alper Demirbaş

Detaylar

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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4)BULDUĞU İSTİKLAL MADALYASI'NIN SAHİBİNİ ARIYOR

Bursa'nın İznik İlçesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), iş yerinin önünde İstiklal Madalyası buldu. Genç kadın, madalyanın sahibi olan gaziyi arıyor.

İznik İlçesi, Maltepe Caddesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), 20 gün önce iş yerinin önünde bir İstiklal Madalyası buldu. Çevredeki iş yerlerine soran, sosyal medya üzerinde madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sahibine dair hiçbir ize ulaşamadı.

Madalyanın sahibini her yerde arayan çini sanatçısı Minel Yılmaz, "Madalyayı dükkanın önünde park halindeki aracın önünde buldum. 3 haftadır saklıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum. İnternet üzerinden araştırdım, çok önemli bir madalya, İstiklal Madalyası olduğunu öğrendim. Sahibinin bir an önce gelip almasını istiyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Madalyadan detaylar

-Minel Yılmaz'ın açıklamaları

-Araçtan ve dükkanın önünden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

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5)OTEL ODASINDA SAHTE İÇKİ ÜRETİRKEN YAKALANDILAR

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı bir otele jandarma tarafından düzenlenen operasyonda otel odalarında ve deposunda içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen otelde 600 litre sahte içki ele geçirildi. Otelin işletmecisi ve gayriresmi müdürü gözaltına alındı.

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bazı kişilerin civardaki otellere kaçak içki satışı yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Okurcalar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde içki üretildiği, bu içkilerin hem otel içinde turistlere verildiği hem de civardaki otellere satıldığı tespit edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından dün gündüz saatlerinde, turistlerin olduğu sırada otele baskın düzenlendi. Turistlerin şaşkın bakışları arasında otelde yapılan aramada, 2 odada ve depo bölümünde, bidonlarda ve şişelenmiş yaklaşık 600 litre sahte içkiyle dolumu yapılmak üzere hazırlanan çok sayıda boş şişe, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde, otelin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı belirlendi. Otel işletmecisi S.G. ve gayriresmi müdürü İ.M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Otelde yapılan arama (cep telefonu)

Ele geçirilen malzemeler (foto)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/ALANYA (Antalya),

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6)SULAMA KANALINA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Bekdemir Mahallesi Gembil mevkiinde çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan biri sulama kanalına düştü. Kendi imkanlarıyla çıkartılamayınca Beyşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Ardından da sahibi Hasan Hüseyin Baş'a (55) teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvandan detay

Hayvanın başına halat bağlanması

İş makinesiyle çekilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA-

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7)CAMİDE, UYGULAMALI İLK YARDIM EĞİTİMİ

Osmaniye'de yaz kursları kapsamında camilerde din eğitimi alan öğrencilere, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATT DER) Osmaniye Şube Başkanı İlyas Yıldır ve beraberindeki ekip tarafından Zafer Camii'nde düzenlenen eğitim seminerinde çocuklara, temel yaşam desteği ve solunum yolu tıkanıklıkları hakkında ayrıntılı sunum yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu bilinçlendirme projesi kapsamında düzenlenen seminerde öğrencilere, nabzı durmuş bir yaralıya il yardım olarak uygulanan kalp masajı ve suni teneffüs, maket insan üzerinde uygulamalı olarak öğretildi.

Osmaniye İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sabri Erdoğan, camilerin çocukları çok özlediğini ve yaz kursları başlamasıyla birlikte bu özlemin sevinç ve neşeye dönüştüğünü belirterek, "Sizlerinde çok neşeli olduğu gözlerinizden okunuyor. İnşallah camilerimizde hocalarımızı en güzel şekilde dinleyip, dini bilgilenirimizi tazeleyerek cami ile buluşarak en güzel şekilde değerlendireceğinizi umuyorum.Günlük hayatta ihtiyacımız olacak ilk yardım konusunda 112 Acil Servis ekibimiz sizleri bilgilendirecekler. Umarım hayırlı ve faydalı eğitim olur. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATT DER) Osmaniye İl Başkanı İlyas Yıldır ise Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu sosyal etkinliklere,sağlık eğitimi ile destek olduklarını belirterek, "Yaz kuran kursundaki çocuklarımıza ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verdik. Temel yaşam desteği ve tıkanmalarda müdahale eğitimini uygulamalı olarak gösterdik. Eğitimimiz sırasında 112 acil servis gelene kadar hastaya neler yapmaları ve sağlık görevlilerine nasıl bilgi verilmesi gerektiği noktasında anlatımlarımız oldu. Bir insanın kurtulması, bizler için çok önemlidir. İnşallah herkes eğitimden faydalı bir şekilde ayrılmıştır" diye konuştu.

Zafer Camii İmam Hatibi Adem Yıldır ise yaz Kur'an Kursları kapsamında 150 öğrencinin eğitim aldığını, sosyal etkinliklerin ilerleyen günlerde farklı konularda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-ATT DER Başkanı İlyas Yıldır ile röportaj

-Cami İmam hatibi İlyas Yıldır'ın konuşması

-Din Hizmetleri Uzmanı Sabri Erdoğan'ın konuşması

-Kursiyer öğrencilerden detay görüntüler

-112 Acil Servis ekibi bilgilendirme yaparken

-İlk yardım eğitimi uygulamalı eğitim detaylar

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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8)ÇİFTLER DÜĞÜN LARI İÇİN KAPADOKYA'YI TERCİH EDİYOR

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzara ile düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin gözde mekanı haline geldi.

Türkiye'nin farklı illerinde dünya evine giren çiftler, düğün fotoğraflarını çektirmek için son yıllarda Kapodokya bölgesini tercih ediyor. Bölgeye gelen çiftler, doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'da peribacaları, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada mutluluklarını ölümsüzleştiriyor. Bir ömür saklayacakları fotoğraflar için Kapadokya'yı tercih edenler, bölgeden mutlu bir şekilde ayrılıyor.

'KAPADOKYA BÖLGESİNİ TERCİH EDİYORLAR'

Fotoğraf sanatçısı Galip Hasan Temur, çiftlerin fotoğraflarını doğal ortamlarda çektirdiğini, Kapodokya bölgesinin zengin doğal dokusunun fotoğraf çekimi için ciddi potansiyel oluşturduğunu belirtti. Temur, çiftlerin özellikle Uçhisar, Cevizlibağ, Zelve, Paşabağları, Ürgüp, Üç Güzeller mevkilerinde çekimler yaptırdığını söyleyerek, "Doğallığı yaşama ve yaşatmak isteyenler, artık stüdyo ortamını değil, Kapadokya bölgesinin büyülü görüntülerini tercih ediyor. Mutluluklarını objektifler karşısında ölümsüzleştiriyorlar" dedi. Temur, bölgeye yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yabancı gelin ve damadın fotoğraf çektirdiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Gelin ve damatların düğün fotoğrafı çektirmesinden genel görüntü

-Göreme Aşıklar Tepesinde yerli ve yabancı gelin damat fotoğraf çektirmeleri

Kayseri'den gelen gelin adayı Ebru Çelebi ile röportaj

Haber - Kamera: NEVŞEHİR,DHA

SÜRE: 1 Dosya 5 Dakika 16 Saniye 589 MB

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9)AĞACA BAĞLAYARAK PASTAYA BOĞDULAR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğum günlerini kutladığı arkadaşlarının yüzüne pasta sürmesiyle bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde şaka yaptığı kişiler tarafından ağaca bağlanarak pastaya boğuldu. Yüzü ve vücudu arkadaşlarının sürdüğü pastalarla kaplanan Hayrettin Yavuz'un o anları arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçedeki bir kafede çalışan Hayrettin Yavuz, arkadaşlarının doğum günlerini getirdiği pastalarla kutluyordu. Mumu üfleyen arkadaşlarının yüzüne pastayı sürerek şaka yapmasıyla bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde ise arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Hayrettin Yavuz'u kafe önündeki ağaca bağlayan arkadaşları, 'doğum günün kutlu olsun' ve 'intikam' sloganları atarak yanlarında getirdikleri pastayı yüzüne attı. Pasta Hayrettin Yavuz'un yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bölümüne sürüldü. Hızını alamayan arkadaşları, kafeden aldıkları ketçabı da Hayrettin Yavuz'un üzerine döktü.Hayrettin Yavuz'un arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medayada da büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

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-Hayrettin Yavuz'un arkadaşına şaka yapması

-Hayrettin Yavuz'a yapılan şaka

-Pastanın Hayrettin Yavuz'un vücudunun her yerine sürülmesi

-Ketçap dökülmesi

Süre: (3: 12) Boyut: (586 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

