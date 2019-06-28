DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SURİYE SINIRINA GECE YARISI KOMANDO VE ASKERİ SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay- Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy Kırıkhan ilçesine gelerek asker ve mühimmat takviyesi yaptıktan sonra sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

SÜRE: 01'38" BOYUT: 183mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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2)14 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem imamları yapılanması'na yönelik soruşturmasında, örgütün mahrem imamları ile ardışık olarak ankesörlü telefonlarla görüştüklerini tespit ettiği aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi yakalanırken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan 24 şüpheli, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye sarayı ve tabelası

- Polis minibüsünün gelişi

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Şüphelilerin adliyeye alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

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3)KÖPEK, ANNELERİ ÖLEN YAVRU KEDİLERİ EMZİRDİ

MERSİN'de bir köpek, anneleri ölen yavru kedileri emzirdi. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görenleri duygulandıran olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde yaşandı. Kısa bir süre önce doğum yaparak 5 yavru dünyaya getiren anne kedi, yavrularının gözleri açılmadan bir otomobilin altında kalıp öldü. Bir müddet mahalle sakinleri tarafından beslenmeye çalışılan yavru kedileri, bölgede ilk kez görülen dişi bir köpek sahiplendi. Kaldırımın kenarına uzanan köpek, dakikalarca yavru kedileri emzirdi. Yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydeden İbrahim İmre, "Bazı insanlarımız evlatlarını sahip çıkmazken, yavru kedilerimizi sahiplenen bir sokak köpeğimiz. Kurban olduğum Allah'ın işine bakın" diyerek anlattı.

Köpek ve yavrular, mahalle halkı tarafından zarar görmemeleri için bir evde koruma altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Köpeğin kedileri emzirmesi

İmre'nin o anları anlatması

SÜRE: 01'02" BOYUT: 111 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,

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4)RUS ŞARKICI MOT, KEMER'DE KONSER VERDİ

RUS şarkıcı Mot, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.

Rusların sevilen R&B şarkıcısı Mot, Kemer'e bağlı Beldibi'ndeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıktı. Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus'tan gelen turistler, konsere büyük ilgi gösterdi. Konserde, Mot popüler şarkılarını seslendirirken sahnede bir an olsun yerinde durmadı ve dans etti. Bir saat süren konser süresince Mot konserini izleyen turistler bol bol video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı

Görüntü Dökümü

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-Mot konserinden detaylar

01: 41 dakika ve 187 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -

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5)KİLİS'TE, SURİYELİ 100 AİLEYE BUZDOLABI YARDIMI

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Kilis 'te yaşayan ihtiyaç sahibi 100 aileye buzdolabı yardımı yaptı.

İHH, Jamıatul Uleme kurumu ile birlikte kentte yaşayan ihtiyaç sahibi Suriye uyruklu 100 aileye buzdolabı dağıttı. İHH görevlilerinden Hasan Aksoy, kentte yaşayan mağdur ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Dağıtılacak buzdolapları

Dağıtım yapılırken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 31.4MB

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