DHA YURT BÜLTENİ - 7

Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün, aniden yola çıkan köpeğe çarpamamak için direksiyonunu kırdığı hafif ticari araç taklalar atıp, tarlaya devrildi. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Diyarbakır- Elazığ karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ergani yönünden gelen 55 EZ 313 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nusrettin Canseven, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden çevirdi. Kontrolden çıkan araç, taklalar atıp, buğday hasadı yapılan tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçta sıkışan yaralıları çıkarırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalede bulundu. Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Yaralılardan Azize Canseven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araç

İtfaiye aracı

Ambulans

Araçtan genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Tazı Kanyonu'nda zipline tartışması

Antalya'da son yılların popüler fotoğraf noktalarından biri haline gelen, bazı yerleri 500 metre derinliğe sahip, içinden Köprüçay'ın da geçtiği doğa harikası Tazı Kanyonu'nda yapımına başlanan zipline projesi tartışma yarattı.

Manavgat ilçesi Gaziler Mahallesi sınırlarında bulunan, Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 500 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası Tazı Kanyonu, 2016 yılında doğa yürüyüş grupları tarafından keşfedildi. Fotoğrafların medyada yer alması sonrasında Antalya'da en çok merak edilen doğal alanlardan biri olan kanyon, ziyaretçi akınına uğruyor. Son 6 ayda kanyona giden kişi sayısı 40 bini aştı. Hafta sonları ise ziyaretçi sayısı günde 3 bini buluyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki 11 kilometrelik Tazı Kanyonu'nda aşırı ilgi nedeniyle kayalıklarda çatlama riski bulunurken, diğer tarafta en güneyindeki uç kısmına yapılacağı belirtilen zipline projesi ile kanyon girişindeki izinsiz işletmeler tartışma yarattı.

DKMP'NİN PROJESİ

Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün alternatif turizmin geliştirilmesi amacıyla açtığı Türkiye'nin en büyük zipline projesi ihalesini, 2017 yılı mayıs ayında Sideli Turizm A.Ş. firması kazandı. Kanyonun doğu kısmındaki uç noktadan ormanlık alana iniş yapılabilecek zipline projesi nedeniyle bölgedeki yol çalışmalarıyla ormanlık alana zarar verildiği iddialarının yanı sıra, arkeolojik alan olduğu ve kanyon içindeki kızıl akbaba ve kartal yuvalarına zarar vereceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

'PROJENİN KANYONLA ALAKASI YOK'

Sideli Turizm firması sahibi Cemal Kaya, son yıllarda popüler olan Tazı Kanyonu'nun bulunduğu bölgede planlanan zipline projesinin DKMP tarafından hazırlandığını ve 2017 yılı mayıs ayındaki ihaleyi kazandıklarını belirtti. Cemal Kaya, "Zipline projesini uygulayacağımız alan ise Kovankaya Tepesi. Kovankaya ile fotoğraf çektirilen alan arasındaki mesafe yaklaşık 3 kilometre. Buradaki yol da eski orman yolu ve burada düzeltme yapıldı. Zipline ile kanyon içinin alakası yok. Kanyonun doğu kısmı ve güneydeki en uç noktası, ormanlık alana doğru bakıyor. Kızıl akbaba, kartal yuvaları kanyonun iç kısmında, bize 800 metre uzaklıkta. Fotoğraf çektirilen nokta ise kanyonun içinde. Günde 2-3 bin kişinin geldiği o alan kızıl akbaba ve kartal yuvalarına çok daha yakın" diye konuştu.

500 METREDEN 2.5 KİLOMETRE TEL ÜSTÜNDE

Zipline projesini de anlatan Cemal Kaya, Kovankaya Tepesi'nde oluşturulacak platformdan ve yaklaşık 400-500 metre yükseklikten başlayıp, güneye doğru açık ormanlık alanın bulunduğu bölgede belirlenen noktaya iniş yapılacağını söyledi. Zipline'nin üç telden oluşacağını, uzunluğunun da yaklaşık 2.5 kilometre olacağını belirten Kaya, "Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyüklerinden biri olacak. Turizmin 12 aya yayılması ve alternatif turizmin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan bir proje. İddia edildiği gibi doğaya hiçbir zararı yok. Yukarıdan tel üzerinde hareket eden bir insan yaklaşık 2.5- 3.5 dakikada aşağı inmiş olacak. Toplamda 6 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleşecek" dedi.

'ÇOK MASUM BİR PROJE'

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, zipline projesinin bölgenin doğal yapısına zarar vereceği iddialarına karşı çıktı. Sevgül, bilimsel çalışmalar neticesinde bu projenin bölgenin sürdürülebilir doğal yaşamını etkilemediğini söyledi. Projenin çok tartışıldığı ve düşünüldüğünü belirten Sevgül, "Doğaya zarar verecek bir durum olsa Milli Parklar zaten mümkün değil buna izin vermezdi. Sürdürülebilir, masum bir proje. İnsanlar, bu bölgede daha öncelikli şeylerle mücadele etsin. Örneğin buraya yapılan HES bölgeye çok büyük zarar verdi. Bütün endemik türleri, kuşları yok ediyor. Onlar çok daha büyük sorunlar, bu proje ise çok masum. Bir de inanılmaz ekonomik kaynak. Şu an orada elle yapılmış dar bir yol var, yukarıda portatif sistem kuruluyor. Bu sistemle aşağıya 2 bin 500 metrelik zipline hattı kuruluyor. Yani insanlar gelip sessiz makaraları takıp aşağıya kayacak. Turizm açısından çok değerli" diye konuştu.

USULSÜZ İŞLETMELERE 'KALDIRIN' UYARISI

Diğer yandan, binlerce kişinin fotoğraf çektirdiği ve çatlaklıkların tespit edildiği Tazı Kanyonu'nda, zipline projesinin doğaya zarar vereceği iddiasıyla 4-5 şikayeti olan Gaziler Mahallesi Muhtarı Erdal Koyun, konuya ilişkin 1.5 yıldır uğraştığını belirterek, "Dozerle, makineyle çalışıyorlar. Bir yol kat edemediler ama bizim sayemizde. Burayı tekelleştiriyorlar. Özel sektöre verdiler" dedi. Muhtar Koyun, kanyon girişine yakın bölgede, biri kardeşi diğeri akrabasına ait izinsiz iki işletmenin kaldırılması için DKMP'nin uyarıda bulunduğunu da kaydetti.

ZİPLİNE NEDİR?

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığı ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır. 300- 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50-60 km hıza ulaşılır.

Görüntü Dökümü

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Bölgenin drone görüntüsü

Rafting yapan turistlerin görüntüsü

Zipline yapılacak bölgenin görüntüsü

RÖP: Cemal Kaya

Tazı kanyonundan görüntü

RÖP 2: Yılmaz Sevgül

Bölgenin genel görüntüsü

Detaylar

562 MB/// 05.04"

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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5 çocuk annesi, kene kurbanı oldu

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören İfakat Şahan (45) 45 hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Gökiniş köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk annesi İfakat Şahan'ı bir hafta önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Şahan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Şahan, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şahan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi. Cenazesi ailesine teslim edilen Şahan'ın, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane morgundan görüntü

-Cenazenin götürülüşü

-Ölen kadının fotosu

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Geri adım atarken 4 metreden boşluğa düştü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde minibüsüne binmek istediği sırada geri adım atan sürücü Veysel Değerli (45), dengesini kaybederek 4 metrelik yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Talihsiz sürücünün düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sürmene ilçesinde bir dinlenme tesisinin park alanında meydana geldi.Turizm firmasında şoför olarak çalışan Veysel Değerli, turistleri taşıdığı minibüsle tesiste mola verdi. Molanın ardından ziyaretçiler minibüse binerken, sürücü Değerli geri adımlar atarak aracına yöneldi. Bu sırada arkasında korkuluk bulunmayan 30 santimetrelik duvara takılarak dengesini kaybeden sürücü, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Değerl, Yoğun Bakım Servisinde tutuluyor.

Sürücü Veysel Değerli'nin düşme anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülere, Değerli geri adım attığı sırada tesis çalışanlarına el salldıktan sonra aniden boşluğa düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sürücünün düşme anı güvenlik kamerası

Haber: Serkan KILINÇ KAMERA: SÜRMENE(Trabzon), -

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Cezaevi firarisi yankesicilik yaparken yakalandı

Yalova'da aranan cezaevi firarisi Ekrem K. (40), dolmuşlarda yankesicilik yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yalova Emniyeti Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile yankesicilik ve hırsızlık suçlamalarıyla girdiği cezaevinden firar eden Ekrem K. (40) isimli firariyi yine aynı yöntemle hırsızlık yaparken yakaladı. Dolmuşların kalabalık olmasından istifade eden zanlının, yaşlılara yer verme bahanesiyle elinde tuttuğu montunu da kullanarak vatandaşların ceplerini arakladığı ortaya çıktı. Birçok dolmuştan vatandaşların parasını gasp eden adamın hırsızlık anı dolmuşların güvenlik kameralarına da yansıdı. Cezaevi firarisi, emniyetteki sorgulamasının ardından Yalova Adliyesi'nde çıkartıldı.

Görüntü Bilgisi

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-Dolmuşların güvenlik kamerası

-Zanlının adliyeye çıkartılması

Görüntünün Süre: .1.12 dk Boyut: 136 mb

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

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'Mahmut'un otomobili' diye başka otomobili yaktı

Antalya'da Züleyha A. adlı kadın, 'Mahmut' adlı kişinin otomobili olduğunu düşündüğü Cihan Kiş'e ait otomobili benzin döküp yaktı. Gözaltına alınan Züleyha A., "Mahmut çok canımı yakmıştı. Ben de onun otomobilini yakmak istedim" dedi.

Polisi harekete geçiren olay, saat 08.20'de Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde geldi. Sokakta yürürken park halindeki Cihan Kiş'e ait 07 FAC 76 plakalı otomobili kendisinin canını yaktığını iddia ettiği 'Mahmut' adlı kişinin aracına benzeten Züleyha A., pet şişeyle benzin alıp aracın yanına geldi. Züleyha A. otomobilin üzerine benzini döküp ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören Cihan Kuş'un annesi Latife Kiş durumu oğluna bildirdi. Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan Züleyha A.'yı yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan içi benzinli pet şişeyle çakmak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Otomobilde, maddi hasar meydana geldi.

Polise olay anına anlatan Latife Kiş, "Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu" dedi. Latife Kiş, ailelerinde Mahmut adında biri olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Polisin bilgi toplarken görüntüsü

Yanan aracın görüntüsü

Çakmak ve pet şişenin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Araç sahibi gencin polise bilgi verirken görüntüsü

RÖP: Latife Kiş (Araç sahibinin annesi )

Detaylar

241 MB/// 02.11"

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Saklı cennet; 'Aşıklar Şelalesi'

Rize'nin İkizdere ilçesinde adını bir çobanın ağanın kızına aşık olması ve sonrasında başından geçenlerden alan Aşıklar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

İkizdere ilçesinde adını bir çobanın ağanın kızına aşık olması ve sonrasında başından geçenlerden alan Aşıklar Şelalesi, debisi ve düzgün bir taştan akan suyuyla görsel sunuyor. Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptığı şelalenin turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Turizm İşletmecisi Kasım Ekşi şelale ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şelale yürüyüş yolları ve yapılacak çevre düzenlemesi ile ziyarete açılacak.

İkizdere'nin Karadeniz'nin yeni turizm destinasyonu olduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "İkizdere Vadisi dünyanın en güzel vadilerinden bir tanesidir. Aşıklar şelalesi gibi bölgemizde onlarca şelale var. Şehir merkezimizde Manle şelalesi de çok güzel bir şelale. Milli Parklar 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri geldiler, buralarda incelemelerde bulundular. Burası Faso şelelesi diye de bilinen Aşıklar şelalesidir. Çok güzel bir lokasyonda bulunuyor. Denizden bin 70 metre yükseklikte bir şelale. İkizdere merkezden 2, Ridos Temal tesislerinden ise 1 kilometre yukarıda. Yeşil Yol üzerinde bulunan bir şelale. 500 metre içeride bir yerde olması ve patika yolunun düzgün olmamasından dolayı çok ziyaret edilmiyor. Bugün yapılan bu çalışma ile burayı turizme açmayı planlıyoruzö dedi.

'BÖLGEMİZ DOĞAL BİR CENNET'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, bölgeye incelemeler yapmaya geldiklerini belirterek, "İkizdere Vadisindeki saklı turizm destinasyonlarını ziyaret ederek turizme açmayı planlıyoruz. Gerekli raporlar ve çalışmalarımızı yapacağız. Gerçekten bölgemiz doğal bir cennet. İkizdere'de bu konuda keşfedilememiş bir cennet vadi. Buraları halkımızın ziyaretine açmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

'HER GEÇEN GÜN TURİST SAYISI ARTIYOR'

Turizm işletmecisi Kasım Ekşi ise, İkizdere'nin bilinmeyen güzelliklerinin çok fazla olduğunu belirterek, "İnsanlar buralara geldiklerinde 'daha önce neden gelip görmedik' diyorlar. Ayder Yaylası ve Uzungöl'ün ardından İkizdere Vadisi de turizmde harekete geçmek istiyor. Her geçen gün bölgede ki turist sayısı artıyor. Çok güzel yaylalarımız, şelalelerimiz, doğal güzelliklerimiz var. İnsanları bu bölgeye bekliyoruz.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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Drone ile şelale detayları

Şelale detayları

İnceleme yapan heyet

Açıklamalar

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER - Mehmet Can PEÇE RİZE,

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Küçük futbolcular yolculuk sırasında kitap okuyor

Burdur'da U11 ve U12 Ligi'nde mücadele eden Bucak Gençliksporlu futbolcular, karşılaşmalara giderken yolculuk sırasında kitap okuyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için yolculuklarını kitapsız geçirmeyen futbolcular, rakiplerine de kitap hediye etti.

Burdur'da U11 ve U12 Ligi'nde lider durumda olan Bucak Gençliksporlu küçük futbolcular, örnek bir harekete imza attı. Her hafta maçlarını oynamak için Bucak'tan Burdur'a gelirken yolculuk esnasında otobüste kitap okuyan Bucak Gençliksporlu futbolcular, oynadıkları son maç için seremoniye çıktıklarında rakiplerine de kitap hediye etti.

Bucak Gençlikspor Antrenörü Mesut Altun, çocuklara küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek, "Bucak Gençlikspor ailesi olarak çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için bir kampanya başlattık. Her hafta maçlarımıza gelirken, çocuklarımıza yaşlarına uygun kitaplar veriyoruz. Bucak'tan Burdur'a maça gelirken ve maçtan sonra Bucak'a dönüşte oyuncularımız kitap okuyor. Yolculuk kitap okurken daha güzel geçiyor" dedi.

Çocukların diğer takımlarda da kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için rakip takım oyuncularına kitap hediye ettiğini vurgulayan Mesut Altun, "Bundan sonraki maçlarımızda da tüm rakiplerimize kitap hediye edeceğiz. Bucak Gençlikspor yönetimine ve çocuklarımızın ailelerine de teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

U11 takımı oyuncularından Emir Altun da "Kitap okumayı seviyoruz. Kitap bize çok şey öğretiyor, kendimizi geliştiriyoruz. Rakiplerimizde de kitap okuma alışkanlığı gelişsin diye onlara da kitap hediye ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Araçta kitap okuyan futbolcular

Aracın stada gelişi

Futbolcuların stada girmesi

Soyunma odası

Ellerinde kitaplarla maça çıkmaları

Rakibe kitap vermeleri

Mesut Altun ve Emre Altun ile röp.

Maçtan detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,