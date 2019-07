DHA YURT BÜLTENİ - 7

Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cumali (35) ve Hicran Yarıcı (30) çifti ile bebekleri öldü. Ağır yaralanan çiftin kızları Ziynet (7) ile Hazal Yarıcı (6) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Cumali Yarıcı yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobil, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı ve ismi henüz belirlenemeyen bebekleri yaşamını yitirirken, kızları Ziynet ile Hazal Yarıcı ise ağır yaralandı.

Yaralı 2 çocuk diğer, araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

ÖLEN BEBEĞİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobildeki ölen Bbebeğin ailenin 1 yaşındaki kızları Hediye Nur Yarıcı olduğu belirlendi.

1 ayda 5 kez kene ısırdı

Kayseri'de hayvancılık yapan Turan Arga (45), 1 ayda hayvanlarını otlatırken 5 kez kene tarafından ısırıldığını söyledi. Turan Arga, her kene ısırmasından sonra gittiği hastanede yapılan testlerde tahlillerinin temiz çıktığını belirterek, "Doktorlar hastanede gördüklerinde 'yine mi kene ısırdı?' demeye başladı" dedi.

Özvatan ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan evli ve 3 çocuk babası Turan Arga'yı, ramazan ayı boyunca hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide 5 kez kene ısırdı. Sol kol, sağ bacak, boyun ve sağ kolundan 2 olmak üzere toplam 5 kez kene tarafından ısırılan Arga, her seferinde Özvatan Entegre Devlet Hastanesi'ne gitti. Vücudundaki kene çıkarıldıktan sonra 3 günde bir kan tahlili yapılan Arga'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne rastlanmadı.

10 yıldır besicilik yapan Turan Arga, en son bayramdan hemen önce hayvanlarını otlatırken vücudundaki keneyi fark edip hastaneye gittiğini söyleyerek, "Hayvanları otlatırken, kene ısırıyor. Her defasında hastanede çıkarttırıyorum. Yaklaşık 3 günde bir kan alıyorlar, tahlil yapıyorlar. İlçemizde şu ana kadar kene konusunda bir tehlikeli vaka yaşandı, o da kişi de yaşamını yitirdi" diye konuştu.

Hastane personeli ve doktorların artık kendisini hastanede görmeye alıştığını belirten Arga, "Doktorlar hastanede gördüklerinde, 'yine mi kene ısırdı?' demeye başladı. Alışkanlık yaptı. Ailem geçen yılki kene ölümü olayından dolayı bana da bir şey olmasından korkuyor. Bizim ekmek paramız olduğu için hayvanları mutlaka otlatmak zorundayım. Dışarıya çıkarmadığım zaman süt verimleri düşüyor, maddi zarar yaşıyorum. Keneden korksam da mutlaka çıkarmak zorundayım" dedi.

1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen 1 yaşındaki Yunus Emre'nin beyninin bir kısmı, ensefalosel ismi verilen bozukluk sebebiyle kafatasının dışında büyüyor. Aile maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi ettiremediği çocukları için yetkililerden yardım bekliyor.

İkram ve Sevda Batır'ın bebekleri Yunus Emre 1 yıl önce ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre'nin beyninin kafatasının dışında büyümesine sebep oldu. Yaşam savaşı veren Yunus Emre'nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağında altışar parmak bulunuyor. Maddi güçlüklerle boğuşan Batır ailesi ise tedavi için yardım bekliyor. Yunus Emre ile birlikte 5 çocuğu olan baba İkram Batır, inşaat işçiliği yaptığını, Yunus Emre'nin hastalığı nedeniyle de düzenli çalışamadığını söyledi.

İnşaat işçiliğinden elde ettiği gelirin tedavi masraflarına yetmediğini de belirten İkram Batır, "Çocuğumu rapor için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüp orada heyete soktum. Ancak buradaki hastane çocuğuma yüzde 20 rapor verdi. Ben bu duruma itiraz ettim ve daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Bu hastane ise yüzde 90 rapor verdi. Ardından Van Bölge Hastanesi'ne götürdüm. Bu hastane ise 9'uncu aya gün verdi. Benim hastanelere gidip, gelecek param bile kalmadı. Artık çocuğumu hastaneye de götüremiyorum. Gözümüzün önünde gün geçtikçe eriyor. Çalmadığımız kapı kalmadı. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

600 yıllık külliyedeki mezar taşlarını kırmışlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sultan 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde önemli görevler üstlenen devlet adamı İshak Paşa'nın yaptırdığı İshakpaşa Külliyesi içindeki Osmanlı Dönemi'ne ait mezarlar, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. İshakpaşa Camii'nin imamı Mehmet Nuri Memiş, 600 yıllık külliyedeki mezar taşlarının kırılmasına tepki göstererek, "Tarihi mekanların koruma altına alınmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

İnegöl'de bulunan ve daha önce ahşap kapıları kırılan İshakpaşa Türbesi'nin bu kez içindeki mezarlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. 600 yıllık külliyedeki mezar taşlarının kırıldığı görüldü. İshakpaşa Camii'nin imamı Mehmet Nuri Memiş ile İshakpaşa Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fethi Korkmaz, tarihi yapılardaki tahribata tepki gösterdi. Osmanlı Dönemi'nden kalan mekanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Memiş, "İshakpaşa Türbesi ve Külliyesi İnegöl'ün en önemli tarihi mekanlarının başında geliyor. İshakpaşa Türbesi çevresinde camimiz, külliyemiz, medresemiz ve Osmanlı mezarları bulunmakta. İshakpaşa Türbesi yanında mezar taşlarımız var. Bunlar tarihi mezar taşları. Aynı zamanda İnegöl'ün geçmişine dair önemli bilgileri bu mezar taşlarında okumamız mümkün. Daha önce bu tarihi mekanda görev yapmış olan kadısından subaşısına, camide imamlık yapmış efendilere kadar burada bulunmakta. Dolayısıyla bu mezarlıklar bizim için yaşayan tarih oluyor. Burada bulunan tarihi mekanların koruma altına alınmasını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

'TEDBİR ALINMASI GEREK'

Kentte tarihi mekanların korunması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce görevliler atandığını kaydeden Memiş, "Bizim 600 yıllık tarihimiz büyük bir kompleks. Akşam saatlerinden sonra buralarda kimse olmuyor. Farklı insanlar, farklı amaçlarla buralara gelmekte. Mezar taşlarına zarar verip, kırdılar. Bunlara karşı tedbir almamız lazım. 1460'lı yıllardan bu yana gelen değerleri muhafaza etmek, gelecek nesillere bu tarihleri anlatmak istiyorsak bu mekanlara değer vermemiz gerekiyor. Herkesin üzerine düşen görevi yapmasını istirham ediyoruz. Bizler buralara sahip çıkmaya çalışıyoruz; fakat yeterli değiliz. Yetkililerden burayla alakalı çalışmalar yapmalarını istiyoruz" dedi.

İshakpaşa Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Korkmaz ise "İshakpaşa, İnegöl'ün en önemli tarihi. Buraya vatandaşlar olarak sahip çıkmamız lazım. Mezar taşlarına zarar verirlerken gördüm. Türbenin etrafında piknik yapıyorlar; pislikleri bırakıp, gidiyorlar. Biz burayı korumaya çalışıyoruz. İnegöl halkının buraya sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Gemlik'te Kabotaj Bayramı Coşkusu

Denizlerimizde yolcu ve yük taşımacılığının Türk milletine ait olduğunun tescillendiği Kabotaj Bayramı 93. yılında Gemlik'te coşkuyla kutlandı.

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Liman Başkanlığı'nca düzenlenen kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ETKİNLİKLER ESKİ BAYRAMI ARATMADI

Törenin ardından amatör denizciler, motor ve kayık sahipleri ile römorkların geçişi gerçekleşti. Türk bayrakları ile donatılan tekneler izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. İskelede toplanan Gemlikliler geçişi izlerken protokol üyeleri ve davetliler ile denize açılan Garip Yıldırım Römorku siren çalarak geçişe eşlik etti. Protokol üyeleri Gemlik açıklarında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere deniz şehitleri ve tüm şehitlerin anısına denize çelenk bıraktı.

GEÇMİŞ GÜNLERİ HATIRLATTI

Geçişten sonra ise İskele Meydanı'nda Ünsal Özbostancılar ve Gemlik Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin model tekne sergisi Gemliklilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi dolaşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan çeşitli dönemlerde Gemlik'te çalışmış teknelerin birebir modellerini görmekten mutluluk duyduğunu ve geçmiş günleri hatırladığını dile getirdi. Sergi sürerken İzzet Kaptan olarak tanınan İzzet Bayrak ve Çakal Mustafa lakaplı Mustafa Toplu'nun Gemlikliler ile bir araya geldiği 'Eski Kabotaj Bayramları' söyleşisi vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Söyleşi ile birlikte eski Kabotaj Bayramı fotoğrafları ve gazete kupürleri sergisi de gerçekleşti.

Kutlamalar Kumla'da düzenlenen yüzme yarışları ve su gösterileri ile devam ederken akşam halka açık olarak gerçekleşen Mehtap Turu ile sona erdi.

