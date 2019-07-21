DHA YURT BÜLTENİ-7

Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor

1)ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ölü bulunan kişinin Cengiz Töngel (53) olduğu belirlendi. Önceki gün Cengiz Töngel'in eşi Fatma Töngel'in cenazesi bulunurken, dün toprağa verilmişti.

DÜZCE/DHA

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2)SÜT ÜRETİCİLERİ, İNEKLERİNİ KASAPLARA SATIYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde süt üreticileri, artan maliyetler yüzünden zor bir dönem geçiriyorlar. Beklediği kazancı elde edemeyen üreticilerin süt ineklerini kasaplara sattığı ilçede, hayvan sayısı ve üretilen süt miktarı hızla azalıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde artan maliyetler sebebiyle beklediği kazancı elde edemeyen süt üreticleri, süt ineklerini ilçedeki kasaplara satmaya başladı. Yem fiyatlarının artarken, süt fiyatlarının gerilediğini belirten Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, üreticilerin hayvanlarını kasaplara sattığını söyledi. Tuna, süt ineği varlığının azaldığına, süt üretiminin de hızla gerilediğine dikkat çekti. 1 litre süt gelirinin 1,5 kilo hayvan yemi fiyatına eşit olması gerektiğini vurgulayan Tuna, bu oranın büyük ölçüde bozulduğunu dile getirdi. Üreticinin 1 litre sütten elde ettiği gelirle ancak 750 gram hayvan yemi alınabildiğine dikkat çeken Tuna, "Süt geliri ile hayvan yemi fiyatları arasındaki denge iyice altüst oldu. Süt ineklerini kasaplara vermekten başka çözüm yolu kalmadı. Bu olumsuz gidiş süt üreticilerimizin çaresizliğini ortaya seriyor" dedi.

İLÇEDEKİ HAYVAN SAYISI HIZLA AZALIYOR

Kasaplara götürülen hayvan sayısındaki artışın, satış fiyatlarının da düşmesine neden olduğunu söyleyen eden Tuna, "Süt üreticilerinin zararı katlanarak artıyor. Süt ineklerinin kilosuna geçen yılbaşına kadar 33 TL'ye kadar fiyat biçiliyordu, bugünlerde alım fiyatı 18-25 TL arasında değişiyor. İlçe merkezi ve köylerin 10 bin olan süt ineği varlığı 8 bine kadar düştü. Bu süreçte ayrıca 5 bine yakın dananın kasaplara kesime verilmesiyle dana varlığı ise 10 bine kadar düştü. Kurban Bayramı'ndaki kesimlerle birlikte dana varlığının 8 bine kadar ineceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

SÜT ÜRETİMİ HIZLA DÜŞÜYOR

Ülke genelindeki süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlendiğini dile getiren Tuna, üreticinin eline bugünlerde litre başına 1.80 lira ile 1.92 lira arasında kazanç geçtiğini söyledi. Bu kazançla süt üretiminin sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Tuna, "Hayvan sayısı azaldıkça süt üretimi de düşüyor. 2018 yılı ocak ayında ilçede 290 ton olan günlük süt üretimi, bugünlerde 142 tona kadar geriledi. Ancak üretimin 142 ton olduğunu söylemek de mümkün değil. Çünkü süt üretimi azaldığı için süt ve süt ürünleri imal eden büyük firmalar, ihtiyaçları olan sütü kendi besledikleri hayvanlardan karşılıyorlar. Süt üreticilerinin gerçek süt üretimlerini günlük 80 ton olarak hesaplıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İneklerden görüntüler

-Çiftlikten görüntüler

-Sütten görüntüler

-Röportaj

Süre: 3.38 Boyut: 407 MB

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/BURSA,

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3)DOÇ. DR. GÖKÇEN GÖKÇE: KALİTESİZ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ, GÖZE CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR

MEMORİAL Kayseri Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, kalitesiz güneş gözlüklerinin, göz sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Güneş gözlüklerinin göz sağlığı için seyyar satıcılardan değil, optikçilerden alınması gerekir. Kalitesiz bir güneş gözlüğü göz bebeğini genişleteceği için göze ciddi zararlar verebiliyor" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, yaz aylarında sokakta satışı artan güneş gözlükleriyle ilgili uyarıda bulundu. Ultraviyole (UV) ışınlarını kesmeyen güneş gözlüklerinin, göz bebeğinin büyümesi, gözde yanma, kızarıklık ve deri yanıklarına neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Gökçe, güneş gözlüğünün mutlaka bir optikçiden satın alınması gerektiğini ifade etti.

'EN ÖNEMLİ FAKTÖR GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN CAMLARIDIR'

Güneş gözlüğü camlarının mutlaka kaliteli olması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Gökçe, "Özellikle güneşin yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arası, ultraviyole ışınlarının en yoğun olduğu zaman dilimi. Bu zaman diliminde, mutlaka güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor. Güneş gözlüğü kullanırken, gözlüğün seçimi de çok önemlidir. En önemli faktör ise güneş gözlüğünün camlarıdır. Güneş gözlüğünün camlarının mutlaka kaliteli olması gerekiyor. Mutlaka bir optikçiden satın alınması gerekiyor. Camın özelliği ise yüzde 99 oranında ultraviyole ışınını engellemesi gerekiyor" dedi.

'GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN YÜZÜ OTURMASI GEREKİYOR'

Doktor Gökçe, güneş gözlüğünün boyutlarının da önemli olduğuna dikkat çekerek, "Güneş gözlüğünün boyutları çok önemlidir. Özellikle gözün büyük bir kısmını kapatması gerekiyor. Sağdan veya soldan yansıyan ışıkların göze gelmesini engellemesi için güneş gözlüğünün yüze oturması gerekiyor. Bir diğer faktör ise güneş gözlüğünde renk seçimidir. Özellikle dış ortamlarda, yeşil ve gri gibi güneş gözlüğü camları renk bozulmamasına neden olabilirken, bir miktar kontrastı düşürebiliyor. Özellikle araç kullanırken, yüksek kontrastın gerektiği zamanlarda kahverengi ve sarı camlar tercih edilebilir. Bu tür camlar, vatandaşlara daha kaliteli bir görüş sağlıyor" diye konuştu.

'KALİTESİZ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÖZ BEBEKLERİNİ BÜYÜTÜYOR'

Kalitesiz bir güneş gözlüğünün ciddi anlamda gözde hastalıklara neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gökçen Gökçe, "Güneş gözlüklerinde koyu bir renk tonu olduğu için göz bebeğinin normalden daha geniş olmasına neden oluyor. Göz bebeği de daha geniş olduğu için ve güneşten gelen ışınları da engellemiyor. Kalitesiz bir güneş gözlüğü göz bebeğini genişleteceği için göze ciddi zararlar verebiliyor. En büyük zararı ise göz çevresinde oluşan deri yanıkları, gözlerde kızarıklık ve yanma olayları olarak gerçekleşiyor. İlerleyen dönemlerde ise katarakt oluşabiliyor. Biz mutlaka saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş gözlüğünün takılmasını öneriyoruz. Gözlük alırken mutlaka optikçilerden alınmalıdır. Seyyar satıcılarda satılan ürünlere hastalarımızın itibar etmemesini öneriyorum" şeklinde konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN GÖZÜN KORUNMASI'

Optisyen Murat Torun ise vatandaşların lisanslı ve sertifikalı ürünler almaları gerektiğini dile getirerek, "Güneş gözlüğünde önemli olan camın özelliği ve gözü korumasıdır. Özellikle UV filtre özelliği ve polarize cam olsun. Müşterilerimize dışarıda atıklardan yapılan gözlükler, UV ışığını tamamen gözüne geçiriyor ve göz bebeğini büyütüyor. Biz müşterilerimize kaplamalı ve polarize olan camları tavsiye ediyoruz. Kaliteli bir güneş gözlüğü almak için önce lisanslı ürünler satın almalıyız. Piyasada sözde marka olarak harfleri değiştirilmiş gözlükler satılıyor. O ürünleri kesinlikle almasınlar. Kaliteli bir gözlüğün fiyatı 300 ile 700 TL arasında değişiyor. Aşağı indikçe kalite de düşüyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe ile röp

-Doktordan detaylar ve göz muayenesi yapması

-Seyyar gözlükçülerden detay

-Optisyen Murat Torun ile röportaj

-Güneş gözlüklerinden detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERI,

Süre: 7.00 - Boyut: 798 MB

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4)BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursalı bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. Bıçak üreticisi ve Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, vatandaşları 10-15 liraya satılan kurban bıçaklarından ve seyyar satıcılardan uzak durması gerektiği konusunda uyarırken kaliteli bir kurban bıcağının en uygun 30-40 liraya satılması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursalı bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. Müşterilerine mahçup olmamak amacıyla gece gündüz iş yerlerinden çıkamayan üreticiler, bayrama az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Sıcaklığı bin 300 dereceye kadar ulaşan ocağın karşısında çelik döven Bursalı bıçakçılar, el emeği bıçakları Türkiye'nin dört bir yanına ve bazı ülkelere gönderiyor. Bıçakçılar çarşısı ve pazarlarda ise kurban bıçakları 30 ile 70 lira arasında alıcı buluyor. Öte yandan bazı vatandaşlarda yeni bıçak satın almak yerine eski bıçaklarını bilemesini yaptırıp onarımını gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

"10-15 LİRALIK BIÇAKLARDAN UZUN DURUN"

Konuya ilişkin açıklama yapan bıçak üreticisi ve Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temennimiz bu Kurban Bayramı'nın iyi ve verimli geçmesi. Vatandaşlarımız kurban bıçağı satın alırken çok dikkatli olmalıdır. Kullanılabilecek en ucuz bıçak 30-40 lira olmalıdır. Vatandaşlarımızın seyyar satıcıların sattığı 10-15 liralık bıçaklardan uzak durmaları gerekir. Memnun kalmadığınızda şikayetinizi iletebileceğiniz bir dükkan olmalıdır. 10-15 liralık bıçaklar kimsenin ihtiyacını görmez. " dedi.

TÜRKİYE'NİN KURBAN BIÇAĞI BURSA'DAN

Bursa bıçağının diğer bıçaklara göre daha kaliteli olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda 'Bursa Bıçağı' patentini aldıklarını belirten Fatih Adliğ, "Bizim yaptığımız Bursa bıçağı, tamamen el yapımı ve el işçiliğidir. Bu sebeple maliyet biraz daha artıyor. Bu nedenle bıçaklarımız 50-60 lira gibi fiyatlardan alıcı buluyor ve ömürlük oluyor. Bursa bıçağına her zaman bir rağbet var. Ama kurban bayramlarında daha da artıyor. Bursa Bıçağının 700 yıllık bir geçmişi var. Bu nedenle insanların ilk tercihi Bursa bıçağı oluyor. Bıçaklarımızın çoğunu şehirdışına yolluyoruz. Türkiye'nin geneline hizmet ediyoruz. İstanbul kanallarımızla da yurt dışına gönderiyoruz. Yani bıçaklarımız atölyemizden çıktıktan sonra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gidiyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Atölyeden Detaylar

-Buçak yapımından detaylar

-Bıçağın ateşte harlanması

-Bıçağın bileylenmesi

-Bıçağın keskinliğin test edilmesi

-Bıçaklardan detaylar

-Fatih Adliğ Röportaj

-Detaylar

Süre: 05.18 Boyut: 594 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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5)ALANYA'DA ŞENLENDİRİCİ VE KURTOĞLU RÜZGARI

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılışında Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Alanya Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlenen şenliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Adem Murat Yücel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yılı vesilesiyle tüm şehitleri andı. "Yaylalar bizim sevdamızdır" diyen Başkan Yücel, "Yörük kültürü bizim vazgeçilmez değerimizdir. Özünü ve kültürünü kaybetmemiş Anadolu insanı bizim başımızın tacıdır. 15 yıl önce, ata yurdumuz Toroslar'da, yaylaların yaylası Gökbel'de Yörük kültürümüzü yaşatmak ve Hz. Hamza'dan, Hz. Ali'den bizlere miras kalan ata sporumuzu tanıtmak amacıyla başlattığımız güreşlerimizi, onbinlerce insanımızın katılımıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahneye çıktı. Şenlendirici, çaldığı şarkılarla zaman zaman kalabalığı hüzünlendirdi bazen de coşturdu. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Hüsnü Şenlendirici den sonra sahneye Cengiz Kurtoğlu çıktı. Konserine, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla başlayan Kurtoğlu'na Şenlendirici de klarnetiyle eşlik etti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser arasında Başkan Adem Murat Yücel, Şenlendirici ve Kutoğlu'na Alanya yöresel kıyafeti olan şalvar ve kasket ile üzerinde portreleri olan su kabağı hediye etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da ikiliye isminin yazılı olduğu 82 sırt numaralı Alanyaspor forması hediye etti. Yöresel kıyafetleri sahnede giyen Kurtoğlu, konserine bu şekilde devam etti. Cengiz Kurtoğlu yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Görüntü Dörüntü

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Alandan görüntü

Hüsnü Şenlendirici'den görüntü

Cengiz Kurtoğlu görüntü

Konser görüntü

Kalabalık görüntü

Hediye verilmesi

Adem Murat Yücel konuşma

Genel detaylar

Engin ANAK/ALANYA,

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