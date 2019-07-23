DHA YURT BÜLTENİ-7

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (ek)

1)TOPRAK VE AĞAÇ YIĞINLARININ ALTINDA BULUNDULAR

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Fatma Töngel, Cengiz Töngel ve Sanem Kaplan'ın cenazeleri bulunurken, bugün yapılan arama çalışmalarında ise Nilgün Kaplan(39) ve Funda Kaplan'ın(9) cenazeleri bulundu. Anne ve kızının cesetleri Uğur Köyü Melen Çayının kenarında ağaç ve toprak yığınlarının arasında jandarma iz takip köpeğinin tepki vermesi sonucu bulundu. Ekipler ağaçları kaldırarak önce annenin cesedinin sonra da yaklaşık 10 metre uzaklıkta kızının cesedini buldu. Anne ve kızının cesetleri evlerine kuş uçuşu 2 kilometre, yol olarak ise yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunurken, yakınları cesetlerin kimliklerini tespit etti.

DÜZCE/DHA

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2)MİNİBÜSTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

ADIYAMAN'da, kapısı açılan minibüsten dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Müftülük Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0253 plakalı minibüs, durağa yaklaştığı sırada kapıyı açmasıyla dengesini kaybeden Selim Eren (7) minibüsten düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansın gelişi

Yaralı çocuğun acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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3)CADDEYİ 'KAKALAK' BÖCEĞİ SARDI, EKİPLER İLAÇLAMA YAPTI

TRABZON'da Kahramanmaraş Caddesi'ni, rögar kapakları ve mazgallardan çıkan yüzlerce 'kakalak' böceği sardı. Belediye ekipleri, sabaha kadar sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfekte çalışmasıyla caddeyi, kakalak böceklerinden kurtardı.

Ortahisar ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Kahramanmaraş Caddesi'ni akşam saatlerinde rögar kapakları ve mazgallardan çıkan yüzlerce 'kalakak' böceği istila etti. Cadde ile kaldırımı dolduran böcekler, işyerlerine de girdi. Yoldan geçen vatandaşlar ise tedirgin anlar yaşadı. Esnaf, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Caddeye gelen zabıta ve temizlik ekipleri, güvenlik şeridine aldığı bölgede ilaçlama çalışması başlattı. Gece boyu sürdürülen ilaçlama çalışmalarıyla böceklerden temizlenen caddede dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Böceklerden görüntü

-Temizlik ve ilaçlama çalışması

-Caddeden detaylar

-Röportaj ve genel detaylar

BOYUT: 412 MB

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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4)MİNİK ASMİN İSMİN İÇİN İLİK KAMPANYASI

DİYARBAKIR'da soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra Primer İmmün Yetmezlik teşhisi konulan 2 aylık Asmin Sarya Ceylan'ın kemik iliği nakli olabilmesi için kampanya başlatıldı. Adana'da kemik iliği bankası bulunduğu için bebeğiyle kente yerleşen anne Fikriye Ceylan, herkesi kök hücre bağışına davet ederek, "Doktorlar kemik iliği nakli yapılmazsa çocuğumun 6 ay içinde hayatını kaybedeceğini söylüyor. İnsanlar bağış yapmaktan çekiniyor. Lütfen insanlar artık bilinçlensin" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan apartman görevlisi Murat (35) ve Fikriye Ceylan (31) çiftinin 2 ay önce ikinci çocukları dünyaya geldi. Genç çift kız çocuklarına Asmin Sarya ismini verdi. Ceylan çifti 1 ay önce soğuk algınlığı şüphesiyle Asmin Sarya'yı aile hekimine götürdü. Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Asmin Sarya'nın kan tahlilinde beyaz küre değeri düşük çıktı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Asmin Sarya'ya, Alerji ve İmmünoloji servisinde yapılan tahliller sonucu çok nadir görülen 'primer immün yetmezlik' teşhisi konuldu.

DİYARBAKIR'DAN ADANA'YA TAŞINDILAR

Kızlarının kemik iliği nakli yapılmazsa 6 ay içerisinde öleceğini öğrenen talihsiz Ceylan çifti bu haberle yıkıldı. Maddi imkanları yetersiz olan Ceylan çifti, Diyarbakır'da kemik iliği bankası bulunmaması nedeniyle Fikriye Ceylan, yanına oğlu Hamza ve kızı Asmin Sarya'yı da alarak kemik iliği bankası bulunan Adana'daki kayınvalidesinin evine taşındı. Minik Asmin, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde destekleyici tedaviye başladı. Bu sırada Ceylan ailesi, kızlarının iyileşebilmesi için uygun donör bulmak amacıyla kampanya başlattı.

İNSANLAR BAĞIŞ YAPMAKTAN ÇEKİNİYOR

Fikriye Ceylan, Primer İmmün Yetmezlik'in de alt dalları bulunduğuna dikkat çekerek, tam olarak tespit edilebilmesi için ABD'de bir merkeze kan örneği gönderildiğini kaydetti. Kızının ne kadar erken donör bulunursa o kadar hızlı iyileşeceğini belirten Ceylan, kök hücre bağışı kampanyasına destek istedi. Kızı için gözyaşı döken Ceylan, "Doktorlar kemik iliği nakli yapılmazsa çocuğumun 6 ay içinde vücudunda yaralar çıktıktan sonra hayatını kaybedeceğini söylüyor. İnsanlar bağış yapmaktan çekiniyor. İnsanlar donör olmaktan korkuyor. Lütfen insanlar artık bilinçlensin. Donör olmanın bir zorluğu yok. Biz bu kampanyanın yayılmasını istiyoruz. Daha çok insan Kızılay'a kök hücre için başvursun. Belki kızım için uygun donör bulunur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Bebekten genel ve detay

Anne ile bebeğin görüntüleri

Anne ile röp.

Genel görüntüler

SÜRE: 05'10" BOYUT: 572 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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5)KARABÜK'TE, ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERLE POLİS ARASINDA İLGİNÇ DİYALOGLAR

KARABÜK'te, alkol denetimi yapan trafik polisleriyle, sürücüler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Alkollü çıkan sürücüler ehliyetlerine el konulmaması, ceza yazılmaması için çeşitli bahaneler öne sürüp, talepler de bulundu.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 100. Yıl Mahallesi'nde alkol denetimi yaptı. Kontrol noktasında durdurulan minibüsün sürücüsü G.K.(22), 0.69 promil alkollü çıktı. Polisin kendisine ceza yazacağını ve ehliyetine 6 ay el koyacağını öğrenen G.K., "Çok az bir şey içtim. Yapmasan böyle bir şey. Abi ehliyeti almasak, sadece ceza yazsak olmuyor mu? Bir iyilik yapın, ehliyetimi almasanızö dedi. G.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1002 TL ceza kesildi.

Otomobil sürücüsü T.K.(41) ise "Başıma iş alırım. Üfledikten sonra olay bitiyor. Bana inisiyatif kullanamaz mısınız? Bana bir iyilik yapsanızö diyerek, alkolmetreyi üflemek istemedi. Polislerin, "Alkol çıkacak mı çıkmayacak mı bir bakalım" dediği T.K.'nin yanıtı ise "Çıkacak, çıkacakö oldu. İkna edildikten sonra alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.09 promil alkollü çıktı. T.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 1002 TL ceza kesildi.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan buna rağmen direksiyon başına geçen E.C.D.(23) de 0.93 promil alkollü çıktı. E.C.D. polislere "Kız arkadaşım çok rica etti. Kıramadım onu. Vallahi akşam üstü içtim. Lütfen yapmayın. Ne olursunuz abiö diye yalvardı.

Ehliyetine el konulma süresi uzatılan E.C.D.'ye 3020 TL ceza kesildi. 3 araç, sürücülerinin çağırdığı arkadaşlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Denetimden detay

-G.K'nın polisle diyaloğu

-T.K'nın polisle diyaloğu

-E.C.D'nin polisle diyaloğu



Süre: (06.23) Boyutu: (722 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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6)DAMACANA ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosiklet arkasına yüklenen su dolu damacana üzerinde seyahat eden bir kişi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.İlçenin en işlek bölgelerinden biri olan PAC Meydanı'nda sürücüsü tarafından ön ve arka kısmına su dolu damacanalar yüklenen motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Sürcüsünün yanı sıra motosiklete binen bir kişinin, damacana üzerine oturarak seyahat etmesi cep telefonlarıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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2 şahsın motosiklet arkasına yüklenen su dolu damacana üzerinde seyahat etmesi

SÜRE: 0,14 sn BOYUT 11 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

