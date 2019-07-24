DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ANNESİNİN KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEDİĞİ 3 KARDEŞ, 3 SAAT SONRA KURTARILDI

ADANA'da annelerinin kapıyı üzerlerine asma kilitle kilitleyip, hastaneye gittiği 3 kardeş, 3 saat sonra akrabaları tarafından kurtarıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Eda Y. çocukları A.Y. (3), A.Y.(2) ve 6 aylık M.Y.'yi, evde bırakıp hastaneye gitti. Annelerinin üzerlerine kapıyı asma kilitle kilitleyip gittiği çocuklar, demir korkuluk bulunan pencereye çıkıp, ağlamaya başladı. Çocukları fark eden çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Bu sırada komşular, ailenin akrabalarına ulaştı. Eve gelen aile yakınları, kapıyı açarak içeri girip, çocukları sakinleştirdi. Komşular, çocukların 3 saat boyunca evde yalnız kaldıklarını söyledi. Ayrıca anneyi çocukları sık sık evde yalnız bırakmakla suçladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Evde kilitli kalan çocukların gazeteciler ile pencereden konuşmaları

Kilitli kapı

Evin dış görüntüsü

Süre: 04'20" Boyut: 481 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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2)TRAFİK KAZASINDA CAN PAZARI

ERZURUM'da kamyonetle taksinin çarpıştığı kazada, araca sıkışan Orhan Palancıoğlu için ekipler seferber oldu.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Palandöken İlçesi'ndeki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erzurum-Çat karayolunda ilerleyen Nurullah Paluluoğlu yönetimindeki 16 F 4098 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Orhan Palancıoğlu yönetimindeki 25 TT 042 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi, MOBESE direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, taksi şoförü Orhan Palancıoğlu araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Palancığlu'ya ilk müdahale araçta yaptı. Bu sırada demir ve levyelerle kapıları açmaya çalışan vatandaşlar, görevlilerinin ikazıyla kapıyı açmaktan vazgeçti. Aracın kapılarının açılması için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza kırım aracıyla yaptıkları zorlu çalışma sonunda, Orhan Palancıoğlu araçtan çıkarılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer aracın sürücüsü Nurullah Paluluoğlu kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralıların ayakta tedavileri yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Vatandaşların demier sopalarla sıkışan kapıyı açmak istemesi

-112 görevlisinin vatandaşları uyarması

-Ticari taksi içersinde sıkışan taksi şoförü

-İtfaiye ekiplerini kaza yerine gelmesi

-Sıkışan taksi şöförünün kurtarılması

-Sedyeye bindirilerek ambulansa konulması

-Zarar gören MOBESE direğinden detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 04.31 BOYUT: 506 MB

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3)SİVAS'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 YARALI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde, ilçeye bağlı Beydeğirmeni köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan yönüne gitmekte olan Latif Kaçal'ın kullandığı 34 NF 0958 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Erkan Akalp'in(28) kullandığı 34 BAE 476 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 otomobilin sürücüleri ile birlikte beraberlerinde bulunan Özgür Erbudak(44), Hüsniye Erbudak(66) ve Yeter Akalp(47) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Latif Kaçal ve Hüsniye Erbudak ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri fotoğrafları

-Hastaneden yaralıların götürülüşü

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ(Sivas),

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4)20 YILDIR TOPLADIĞI ANTİKA EŞYALARLA EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

ESKİŞEHİR'de emlakçılık yapan Hakan Uzun (46), 20 yıldır topladığı eski eşyalarla evinin bir odasını adeta müzeye dönüştürdü.

İstiklal Mahallesi'nde emlakçılık yapan 3 çocuk babası Hakan Uzun, 20 yıldır antika eşyaları biriktiriyor. Gramofon, bisiklet ve radyo gibi eşyaların yanı sıra Osmanlıca yazılmış eski belgeleri de toplayan Uzun, Osmanlı'nın son dönemlerine ışık tutan; tapu, tezkere, mahkeme evrakları gibi birçok belgeyi koleksiyonunda yaşatıyor. Topladığı eserlerle evini adeta antika müzesine çeviren Uzun, artık yeni eşyaları odasına sığdıramadığını, eserlerin manevi açıdan kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. İlk olarak eski bakır süs eşyaları biriktirmeye başlayan Uzun, şimdi ise birbirinden değerli antika eşyaları evindeki odaya sığdıramıyor. İşi gereği birçok eve girip çıkan Hakan Uzun, insanların değersiz gördüğü için evlerinde bıraktığı eşyaları toplayarak böyle bir koleksiyon oluşturduğunu belirtti. Uzun, "Yaklaşık 20 yıldır eski eşyaları biriktiriyorum. Önce insanların evine süs olarak koyduğu küçük bakırlarla başladım biriktirmeye. Sonrasında bu merak ilerledi ve elime geçen ürünleri değerlendirmeye, odamın bir köşesinde saklamaya başladım. Bu antika merakı eskiden beri bende var. Emlakçı olduğum için insanların evlerinden çıkarken bıraktıkları eski malzemeleri değerlendirdim. Biriktirdim, eşya, giysi derken evin bir odasını tamamen eski eşyalarla doldurdum. Ayrıca bunlar için kullandığım depomda da yer kalmadı. Böylelikle insanların attığı malzemeleri ben değerlendirmiş oldum" diye konuştu.

TAPULARI, EVE ARABAYA DEĞİŞMEM

Topladığı eserlerin manevi açıdan çok değerli olduğunu ifade eden Uzun, "Elimdeki eski Osmanlı tapularını ve belgelerini bir evden buldum. Çöp olarak atmak üzereydiler. Bunları benim gibi antika biriktiren arkadaşım Ali Çelik'e tercüme ettirdim ve 110 yıllık bir Osmanlı kira sözleşmesi olduğunu öğrendim. Benim için değeri büyük. Osmanlı tapuları, askerlik belgeleri ve ismini sayamayacağım birçok eski belge var elimde. Şu anda elimde olan kira sözleşmesini bir arabaya veya eve değişmem. Maddi açıdan bir şey ifade etmeyebilir ama benim için manevi değeri yüksek. Böyle bir tarihin, Odunpazarı evlerinin tapularının, resimlerinin benim elimde olması gurur veriyor bana. Eskiyi yaşıyorum" dedi

Görüntü Dökümü

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-Antikalardan detay

-Eski Osmanlı belgelerinden detay

-Hakan Uzun ile röportaj

-Ali Çelik ile röportaj

-Ali Çelik Osmanlıca belgeleri çevirirken detay

-Genel detay

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR-DHA

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5)PARALI POŞET UYGULAMASI 'OLUMLU' BULUNDU

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Mikroplastik Araştırma Grubu ile birlikte, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi uygulamasının vatandaş nezdindeki algısını araştırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli 211 kişiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 53'ü uygulamayı olumlu, 30,9'u olumsuz buldu. Araştırmaya göre uygulamanın devreye girmesiyle plastik poşet kullanımının yüzde 57 azaldığı ortaya çıktı.

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe koyduğu tüketicilere 25 kuruştan sunulan plastik poşetlerle ilgili Mikroplastik Araştırma Grubu ile araştırma yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 211 kişiyle yüz yüze yapılan görüşme sonrasında yapılan araştırmaya yüzde 54 kadın, yüzde 46 erkekler katılım gösterdi. Yüzde 53'ü İstanbul, yüzde 24'ü Ankara ve yüzde 23'ü İzmir'de yaşayan katılımcıların, yüzde 53'ü uygulamayı olumlu bulurken, yüzde 30,9'unun ise olumsuz gördüğü ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 13.8'i ise uygulamanın fayda sağlamayacağı, yüzde 2,3'ü ise fikrinin olmadığını belirtti. Uygulamanın, yüzde 58 ile en fazla İzmir'de desteklendiği saptandı.

Uygulamanın devreye girdiği 7 aylık süreçte plastik poşet tüketiminin yüzde 57 düştüğü belirlenirken, katılanların yüzde 46'sının alınan minimum ücreti yeterli, yüzde 40'ı yüksek, yüzde 11'i ise düşük bulduğu belirtildi.

MEYVE, SEBZE REYONLARINDA ÜCRETSİZ

Uygulama öncesinde 1 haftada 11-12 poşet kullanan vatandaşların haftalık tüketiminin 9'a kadar düştüğünü anlatan Doç. Dr. Gündoğdu, "Bu da ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Kişi başı plastik poşet kullanımının alışveriş başına 1 ila 2 arasında olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma esnasında vatandaşlara uygulamayla ilgili ne düşündüklerini sorduğumuzda olumlu düşünenlerin de büyük bir çoğunluğu yetersiz ve etkisiz olduğunu düşünüyor. Özellikle semt pazarlarında ve marketlerin sebze, meyve reyonlarında poşetler hala ücretsiz veriliyor. Marketten parayla plastik poşet alamayan vatandaş, sebze meyve reyonundan ücretsiz poşet alma gibi bir eğilim sergileyebiliyor. Bunun yanında küçük işletmelerde, bakkallarda herhangi bir kontrol söz konusu değil. Bu kapsamın genişletilmesi gerekiyor. Vatandaşın da bu uygulamaya zamanla alışacağını düşünüyorum. Neticesinde uygulamanın ortaya çıkan yeni tüketim davranışı, yani bez poşetler, çantalar bizim zaten geleneğimizde olan şeyler. Bundan 20-25 yıl önce plastik poşet bizim hayatımızda yoktu. Çıkması da bu kadar zor olmayacaktır. Artık bez çanta taşımayı öğrenmemiz gerekiyor, yanımızda bez çanta ya da çok kullanımlık çantaların olduğu bir alışveriş çantası taşımamız gerekecek. Bez çantalar, bizim plastik poşet kullanımımızı azaltacaktır. Her türlü plastik ambalajlı poşet tüketimini azaltmamızı gerektirecek" dedi.

KAPSAMI ARTTIRILMALI

Uygulamayla birlikte 7 aylık süreçte yüzde 57'lik düşüşün olumlu bir iş yapıldığına işaret ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu uygulamanın yeterli olmadığını da ortaya koyuyor. Çünkü sadece plastik poşetlerin ücretli olması, plastik kirliliğinin ortadan kalkması için yeterli olmayacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde bu uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu uygulamaların sonunda plastik kirliliğinde yeteri azalma sağlanamıyor, bununla birlikte ek olarak tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması, diğer plastik ambalajların ücretli ve depozito haline getirilmesi, diğer önlemler olarak öne çıkıyor. Bu önlemlerle birlikte plastik kirliliğinin azaltılması, Avrupa, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde ve bölgelerde gerçekleştiriliyor. Bizim de benzer uygulamalara gitmemiz gerekiyor. Özellikle plastik ambalajların depozitolu hale getirilmesi gerekiyor ve tek kullanımlık plastiklerin yasaklanabilen kısımlarının yasaklanması gerekiyor. Özellikle pet şişe, pet bardaklar, plastik çatal-bıçakları ve benzeri tek kullanımlık straforlar, bunların kati suretle yasaklanması, poşet uygulamasını destekleyecek nitelikte adımlar olacaktır. Sıfır Atık uygulamasının da sadece kamu kurumlarından ve kuruluşlarından toplumun tüm kademesine yayılması gerekiyor. Aynı zamanda geri dönüşümün desteklenmesi ve çöp toplama işlemlerinin de daha sistematik ve düzenli yapılması uygulamanın daha da başarılı olmasına neden olacaktır. Farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmesi, vatandaşın plastik kullanımından haberdar edilmesi, özellikle ilkokul, lise ve dengi okullarda plastik kirliliğinin yarattığı tehditler anlatılmalı, plastik kullanımının azaltılması, beraberinde üretimde de çeşitli sınırlamalar getirilmesi gerekiyor."

Görüntü Dökümü

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Doç. Dr. Sedat Gündoğdu ile röp

Atık plastik detaylar

Süre: 03'30" Boyut: 388 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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6)TEKİRDAĞ'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

TEKİRDAĞ'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğunu belirlediği 4 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından bir hafta polis, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Suriye uyruklu K.A., G.M., S.S. ve M.A adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer dokümanlara el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.A. ile G.M., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin polislerin arasında emniyetten çıkarılışı

-Şüphelilerin yüzlerini saklaması

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ -

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7)DAĞDA AYAĞI KIRILDI, İMDADINA AMBULANS HELİKOPTER YETİŞTİ

SİVAS'ın Zara ilçesinde gezinti için çıktığı dağda düşerek ayağını kıran Medet Öztürk(5), ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Zara ilçesi Keleşler mezrasına gelen Medet Öztürk, yakınlarıyla dağda gezintiye çıktı. Öztürk, gezinti sırasında düşerek sağ ayağını kırdı. Yakınlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Öztürk, mezraya inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Öztürk, tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulans helikopterin gelişi

-Yaralının indirilişi

-Ambulansla hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS,



