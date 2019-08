DHA YURT BÜLTENİ-7

1)FALEZLERDEN DENİZE ATLAYAN GENÇ AĞIR YARALANDI

ANTALYA'da, bunalımda olduğu öne sürülen Y.Y.K. (25), yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Y.Y.K., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki falezlerde meydana geldi. Falezlere gelen Y.Y.K., yaklaşık 40 metre yükseklikten denize atladı. Gencin atladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Polisi tarafından sudan çıkarılıp bota alınan Y.Y.K., Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Sağlık ekiplerinin uzun süre müdahalede bulunduğu genç, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Y.Y.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------

Polisin ve ambulansın olay yerine gelmesi

Deniz polisinin yat limanına giriş yapması

Sağlık ekiplerinin bota binip, müdahalede bulunması

Sedyeye alınan Yağız Yusuf K.nın ambulansa alınması

Detaylar

'323 MB// 2DK 26 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

===================================================

2)DEFİNECİLERİN TAHRİP ETTİĞİ RUM KİLİSESİ RESTORE EDİLİYOR

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 1835 yılında inşa edilen ve defineciler tarafından kazılarak tahrip edilen tarihi Aziz Eusthatios Kilisesi, restore edilmeye başlandı. Kilisenin, 2 yılda tamamlanması planlanan restorasyon çalışmasının ardından turizme kazandırılması hedefleniyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın Doğu girişinde bulunan İncesu ilçesinde yer alan Aziz Eusthatios Kilisesi, 1924 yılından sonra Rumların ilçeden ayrılması ardından belediye bünyesine geçti. Kilise, bir dönem tiyatro salonu, sanat okulu ve askeri arşivlerin tutulduğu depo olarak da kullanıldı. Kilise, özellikle son 50 yıl büyük zarar gördü. Defineciler tarafından birçok bölgesi kazılan kilisenin freskleri tahrip edildi.

İncesu Belediyesi, tarihi kilisenin turizme kazandırılması için 1 ay önce çalışma başlattı. Bu kapsamda iç ve dış bakımı yapılacak kilisenin 2 yıl içinde restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

'KİLİSE DEFİNCİLERİN MEKANI OLDU'

Emekli öğretmen Mustafa Çavdar, İncesu'nun 1670 yılında ilçe olduğunu hatırlatarak, "Rumlar, İncesu güvenli olduğu için 1924 yılına kadar burada yaşadı. 1835 yılında yapılan Aziz Eusthatios Kilisesi, uzun zaman Rumların ibadethanesi olarak kullanıldı. 1924 yılından sonra Rumların gitmesinin ardından belediye bünyesine geçen kilise tiyatro salonu, sanat okulu ve askeri arşivlerin olduğu depo olarak kullanıldı. Daha sonra sahipsiz bırakılan kilise definecilerin mekanı oldu" dedi.

'İNCESU'DA DEFİNE BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Rumların mübadele döneminde ilçeden ayrıldığını belirten Çavdar, "Şunun bilinmesi lazım; Rumlar 1924'de Lozan ile gelen barış antlaşması ile gayrimenkulleri dışında eşyalarını paraya dönüştürerek gitmişlerdir. İncesu'da define bulunması mümkün değildir. Arayışları boşunadır. Buralar bizim tarihi zenginliklerimizdir. Her ne kadar yapanlar burada olmasa da bize ait olan eserlerdir. Elbette bunun restore edilmesi, kullanılabilir hale gelmesi ilçemiz ve ülkemiz açısından son derece bir kazanç olacaktır. Son yıllarda belediye bu konuda oldukça olumlu adımlar atmıştır" şeklinde konuştu.

'TARİHİ YAPI YENİDEN KAZANDIRILACAK'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de ilçenin daha önce Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olduğunu belirterek, "Ancak, geçmiş dönemde tarihi yapılara verilen tahribatlar yerli ve yabancı turist sayısını yüzde yüze düşürdü. Bizler de gerek tarihi zenginliklere sahip çıkmak gerekse de ilçemize 'bacasız sanayi' tabir edeceğimiz turizmi yeniden kazandırmak için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte kilisenin restorasyon çalışmasına başladık. Şu an iskeleler kuruldu. İç ve dış restorasyon yapılacak. 2 yıl sürmesini beklediğimiz restorasyon çalışması sonunda İncesu'ya önemli bir tarihi yapı yeniden kazandırılmış olacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kilisenin içinden detaylar

-Dış bölümünden detaylar

-Restorasyondan detaylar

-Emekli öğretmen yazar Hüseyin Çavdar ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 6,26 Boyut: 720 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

================================================

3)'CADI', 'PARS' VE 'TİPİ', HAKKARİ'DE UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkuyu rüyası oldu. Narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi'nin kullanıldığı operasyonlarda, 2 yılda 3 ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Hakkari'de gece gündüz operasyonlarını sürdüren polis ekiplerinin en büyük yardımcıları narkotik köpekler. Eğitimlerinin ardından zorlu testlerden geçtikten sonra görevlendirilen narkotik köpekler, uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars ve 'Tipi' operasyonlarda uyuşturucuya geçit vermiyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis kontrol noktasında kalan eğitimli üç köpek, özel mamalarla besleniyor ve her gün zorlu kondisyon eğitimlerinden geçiyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik şubesinde Dedektör köpek İdarecisi Polis Memuru Barış Zavrak, Belçika, Marilaz ırkı olan 'Cadı' ile birlikte Ankara'da 3 aylık eğitim aldıklarını belirtti. Polis Memuru Zavrak, 'Cadı' ile birlikte bugüne kadar birçok başarılı operasyona imza attıklarını ifade ederek, "Hakkari'de 2 yıldır görev yapıyorum. Cadı ile birlikte Ankara'daki eğitimimizin ardından buradaki görevlere aktif olarak başladık ve bugüne kadar birçok operasyona katıldık. 2017'den beri yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunların bir çoğunda Cadı ve diğer Narkotik madde arama köpeklerimizin emeği var" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Narkotik köpek 'Cadı'yı eğiden polis memuru Barış Zavrak

-Eğitimden detaylar

-Cadı'nın araçlarda arama yapması

-Polis Memuru Barış Zvarak ile röportaj

-Narkotik köpek 'Cadı' katıldığı operasyonlar

-Operasyonlarda ele geçirilen eroin- Genel ve detaylar

BOYUT: 536 MB

SÜRE: 4 DK 47 SN

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

==================================================

4)TREN YOLU KÖPRÜSÜNDE SIKIŞAN ATI İTFAİYE KURTARDI

SİVAS'ta tren yolu köprüsündeki korkuluklara sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayseri Caddesi üzerinde, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi karşısındaki tren raylarında yaşandı. Kızılırmak üzerinden geçen rayların bulunduğu alana giren sahipsiz at, kafasını köprü korkuluğuna sıkıştırdı. Durumu fark edenler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından atı kurtardı. Başıboş olduğu belirlenen at, sağlık durumu kontrol edildikten sonra salıverildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Atın görüntüsü

-Ekiplerin sıkıştığı yerden kurtarması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS

==================================================

5)6 BİN 600 NÜFUSLU AMASRA'DA BAYRAM REZERVASYONLARI DOLDU

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi 6 bin 600 Amasra'da 5 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar doldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, bayram süresince günübirlik 100-150 bin turist beklediklerini söyledi.

2015'de Amasra Kalesi ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra ilçesi bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Amsara'da, Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 90'ı doldu. 6 bin 600 nüfuslu ilçeye bayram tatilinde 100-150 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda günübirlik 100-150 bin turist beklediklerini söyleyen Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Kurban Bayramı tatilinde ilçemizde yoğun hazırlıklar devam ediyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçemizde günübirlik 100-150 bin ziyaretçi bekliyoruz. Otellerimiz pansiyonlarımız gelen turistlerimizi ağırlamak için bütün hazırlıklarını tamamladılar. Tabi yaşayacağız yoğunluk için Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediyesi ile ortak çalışmada yapıyoruz. Örneğin otopark sorununu çözmek için Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi Amasra Müessese Müdürlüğümüzün boş alanını araçlar için kullanacağız. Türkiye ilk ev pansiyonculuğu Amasra'da başlamıştı. Bizler hala bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Bayramda yoğunluk olacağı için Ahatlar, İnpiri ve Gömü köylerinde de misafirlerimizi ağırlayacağız. Şu anda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Gelecek olan misafirlerimize yeterince yerimiz var. Tüm Türkiye'yi Amasra'mıza bekliyoruz.ö dedi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, "59 kilometrelik sahil şeridimizde yaklaşık 20'ye yakın kumsalımız ve plajımız var. 5 günlük bayram tatilinde misafirlerimiz en iyi şekilde hazırlamak için gereken önlemlerimizi aldık." Dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Amasra tepeden detay

-Büyük ve küçük liman detay

-Amasra kalesi

-Amasra'ya gelen turistler

-Dernek Başkanı Boran ile röp.

Süre: 3.31 Boyut: 390 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

=======================================================

6)KURBAN ETİNDE 'ÖLÜM KATILIĞI'NA DİKKAT

BESLENME ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, kurban kesiminin ardından et tüketiminin 1 gün sonraya bırakılması gerektiğini belirterek, "Kurban kesildikten hemen sonra et pişiriliyor, bu nokta çok sıkıntılı. Ölüm katılığı oluşuyor burada. Yani etin kalitesi ve olgunluğu hemen tüketime yeterli olgunlukta bulunmuyor" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, Kurban Bayramı öncesinde et tüketimine ilişkin uyarılarda bulundu. Kurban kesiminin ardından et tüketiminin bir gün sonra yapılması gerektiğini söyleyen diyetisyen Fatma Gönen, aksi durumda sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çekti. Gönen şöyle konuştu:

"Kurban kesildikten hemen sonra bir gün dolmadan pişiriliyor, bu nokta çok sıkıntılı. Ölüm katılığı oluşuyor burada. Yani etin kalitesi ve olgunluğu hemen tüketime yeterli olgunlukta bulunmuyor. Bu nedenle eti bir gün bekleteceğiz. 'İlk gün kahvaltıda et yiyelim' olayı yanlış. Yumurtalı, peynirli klasik bir kahvaltı yapmalarını öneriyoruz. Etin içinde demir olduğu için yanında C vitamini içeren sebzelerle birlikte tüketilmesini istiyoruz. Kadın ve erkekler için 4 köfte büyüklüğünde et tüketmeleri bizim için yeterli. Kronik kompleks rahatsızlığı olan bireyler, kalp damar hastalığı, tansiyonları ve diyabeti olan bireylerin ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Etin yanında karbonhidrat olarak bulgur pilavı ya da esmer olan gruptan kan şekerini çok hızlı yükseltmeyen gıdalar tüketilmesini öneriyoruz."

Gönen, kansızlıkla ilgili problem varsa etin yanında süt grubundan bir şeyin tüketilmemesi gerektiğini de kaydederek, "Kalsiyum ve demir etkileşime giriyor ve bu demir emilimi olumsuz etkileniyor. Ancak sindirimi kolaylaştırmak için rezene ya da zencefil gibi bitki çayları tüketilebilir" diye konuştu.

'ZOONOZA DİKKAT'

Diyetisyen Gönen, kurban etinin kısık ateşte kendi yağında pişirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kavurmanın içine tereyağı, kuyruk yağı ya da içyapı konularak pişiriliyor. Bunun olmaması gerekiyor. Zaten etin en az yüzde 20 oranında kendi yağı var, etin vitaminini korumak önemli. Eğer siz bunu hızla yüksek ısıda pişirirseniz direkt besin değerlerini kaybetmiş oluyor. Ayrıca etin yüksek ısıda da pişmemesi gerekiyor. Çünkü böyle olunca dışı pişerken içi çiğ kalıyor. Bu durumda 'zoonoz' dediğimiz yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların riski artırıyor. Mangal işin için girdiğinde az yağlı etler tercih edilmeli. Bir de mangal ile etin arasındaki mesafe 12-15 santim arasında olmalı" dedi.

Kurban etinin 3-4 saat kadar gün ışığı almayan odada bekletildikten sonra buzdolabına konulması gerektiğini belirten Gönen, "Buzdolabı poşetlerine konulan kurban etleri eksi 2 derecede 1-2 hafta, eksi 18 derecede 6 ay saklanabilir. Bu süre maksimum. Eğer 6 aydan fazla dondurucuda tutarlarsa herhangi bir besin değeri kalmıyor. Ayrıca o etkin tüketilmesi risk taşıyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Fatma Gönen ile röp.

Bayram masası

-Kurban eti

-Detaylar

Haber: Nursima ÖZONUR- Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,