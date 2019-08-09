DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BULGARİSTAN'DA YAŞAYAN SOYDAŞLARIN BAYRAM ALIŞVERİŞİ EDİRNE'DEN

Edirne'de cuma günleri kurulan halk pazarında, Kurban Bayramı öncesi Edirne ve çevresinin yanısıra Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da bayram alışverişini yapıyor.

Edirne'de Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı olarak bilinen pazarda, Kurban Bayramı öncesi Edirne ve çevresinin yanısıra Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da bayram alışverişini yapıyor. Edirnelilerin yanısıra bayram alışverişini ucuza getirmek isteyen Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar da Ulus Pazarı'nı tercih etti. Vatandaşlar, aradığı ürünü bulabilmek için sabahın erken saatlerinde kurulan pazara akın etti. Pazar esnaflarından Salih Mızrak, bayramda yüzlerinin güldüğünü söyledi. Mızrak, "Esnafımızın yüzü gülüyor bu günlerde. Bayram dolayısıyla Balkanlar'dan gelen soydaşlarımız da alışveriş yaparak esnafımızın yüzünü güldürüyor. Yani esnaf bayramı 3-4 gün önceden kutlamaya başladı. İşler iyi, hareketlilik var. Biz bayramı önceden kutladık. Pazarda vatandaşın her alanda bulacağı ürünler var. Ucuz da olduğu için vatandaşlar burayı tercih ediyorlar" dedi.

Esnaflardan Okan Doğan ise oldukça yoğun günler yaşadıklarını belirterek, "Bayram yoğunluğumuz var. Hareketli günler yaşıyoruz. Pazarda her çeşit ürünümüz var. Bayram dolayısıyla oldukça yoğun ve biz de müşterileri memnun etmeye çalışıyoruz. Balkan ülkelerinden gelenlere de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Esnaf Bekir Yazar, "Bayram üzeri işler iyi, hızlanmaya başladı ama bayramdan sonrasını da merak ediyoruz. İnşallah bayramdan sonra da iyi olur. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelecek misafirleri bekliyoruz. Bu fiyatlar ve mal çeşitliliği başka yerde yok. Burası Trakya'nın değil Avrupa'nın en büyük pazarı. Tüm Avrupa'yı buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan'dan bayram alışverişi için gelen Sebahattin İsmail ise Edirne'deki pazarın oldukça ucuz olduğu için tercih ettiklerini ve sürekli geldiklerini söyledi. İsmail, "Bulgaristan'dan sürekli geliyoruz. Pazar gerçekten ucuz. Bizi ekonomik yönden kurtarıyor buraya gelmek. Bugün de bayram alışverişi yapıyoruz. Bütün alışverişlerimizi de buradan yapıyoruz. Bulgaristan'a göre burada fiyatlar daha uygun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Pazara gelenler

-Pazardan genel görüntü

-Kalabalık detayı

-Esnafla röportaj

-Soydaş vatandaşla röportaj

-Alışveriş yapanlar detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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2)MARMARİS'TE TATİLCİLER PLAJLARI DOLDURDU

Muğla'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için özel araçlar ve otobüslerle gelen tatilciler, yüksek nemle birlikte etkili olan sıcak havadan bunalınca soluğu serinlemek için plajlarda ve havuz başlarında aldı.

Kurban Bayramı'nı geçirmek için Muğla'nın Marmaris ilçesine dün akşam saatlerinden itibaren gelmeye başlayan tatilciler, ilçedeki hareketliliği daha da artırdı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürüğü verilerine göre ilçeye ve kırsal turistik mahallelere dün akşamdan bu yana yaklaşık 8 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. İlçenin Muğla girişinden İnci Kavşağı'nda kadar olan kesimindeki karayolunda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. İlçenin Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasındaki 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan 7 kilometrelik kesiminde tur otobüsleri ile dolmuşların ağır seyretmeleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcak havayla karşılaşan tatilciler, günün ilk ışıklarıyla birlikte soluğu sahillerde aldı.13 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı halk plajlarını dolduran tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu. Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu 21 derece olarak ölçüldü. Bazıları sahildeki şezlonglarda güneşlenip, dinlenmeyi tercih ederken bazıları çocuklarıyla birlikte denizde yüzüp, çeşitli oyunlar oynadı. Şezlonglarını denize çeken bazı tatilciler ise denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Adrenalin tutkunu tatilciler su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Otellerin havuz başları da doldu. Yerli ve yabancı turistler havuzda voleybol maçı yapıp keyifli vakit geçirirken bir yandan da serinlemenin tadına vardı.

'BAYRAM YOĞUNLUĞU TURİZMCİMİZİN VE ESNAFIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, otellerin aile konsepti satışına başta İngiltere olmak üzere Hollanda, İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkelerinin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Yurt dışından ve yurt içinden Türk misafirlerimiz gelmeye başladı. Temmuz ve ağustos ayları turizmde en yüksek dönemdir. Bu iki ayda yoğunluk olması hem turizmcinin hem de esnafımızın yüzünü güldürüyor. Marmaris'in Türk misafirler için otellerde yüzde 15 olan kontenjan payı, bu yıl yüzde 10'lara çekildi. Bunun nedeni de yurt dışı satışlarımızda 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellerde aile konseptinde satış sunulmasıdır. Bu aile konsepti satışına başta İngiltere olmak üzere Hollanda, İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkeleri büyük ilgi gösterdi. Nitelikli oteller, Türk misafirlerimiz için oda ayrımı yaptı. 3 yıldız ve üzeri nitelikli oteller Kurban Bayramı'nda yüzde 8 ile 15 arasında oda kontenjanı ayırdı. Bu ayrılan kontenjanlarla birlikte bayram süresince yüzde 100 doluyuz diyebiliriz."

Görüntü Dökümü:

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-Araçları ile gelenler tatilcileren görüntü

-Otabüslerle gelen tatilcilerden görüntü

-İlçe merkezindenki tatilvcilerin neden olduğu araç yoğunluğundan görüntü

-Otel otoparklarında yer kalmayınca yol kenarlarına araçlarını ark eden tatilcilerden görüntü

-Marmaris plajlarından görüntü

-Otel havuzunda voleybol maçı yapan yedrli ve yabancı turistlerden görüntü

-TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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3)KULAKLARI KESİLEN YAVRU KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

OSMANİYE'de, kulakları kesilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'kangal' cinsi yavru köpek, koruma altına alındı. Yavru köpek, yediemin olarak İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın talimatıyla, Dede Korkut İlkokulu Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çardak Köyünde, bir şahsın, kangal cinsi köpeğin kulağını keserek eziyet ettiği ve sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarını paylaşıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kısa sürede belirtilen adrese ulaşarak eziyet edilen köpeği sahibinden aldı. Jandarma Komutanlığına götürülen yaralı köpek, Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Bünyamin Akın tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralı köpek, koruma amaçlı olarak Dede Korkut İlkokulu Müdür Yardımcısı Tahsin Şentut'a teslim edildi.

OKUL KÖPEĞİ OLACAK

Son zamanlarda bir çok olumsuz haber duyduklarını ve en son üzücü olayın ise Osmaniye'de yaşandığını kaydeden Şentut, "Bu köpeğimize kulakları kesilerek işkence yapılmış. İl jandarma Komutanlığı ekiplerimiz köpeği aileden aldı. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Aydın beyin talimatıyla Dede Korkut İlkokulunun bahçesinde barındıracağız, orada büyüteceğiz. Bir nevi okulumuzun köpeği olacak. Milli Eğitim Bakanımız barınaktan alarak sahiplendiği ve bakanlık binasında yaşamaya başlayan adını da 'Pergel' koyduğu canımız için her okula bir Pergel projesi başlatmıştır. Okul müdürümüz Mehmet Bereketoğlu bu köpeğin çok daha iyi şartlarda yaşacağı için adını 'Şanslı' koyduk. Farkındalık yaratarak çocuklarımızı hayvan sevgisini yaşatarak yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise köpeğin daha iyi olması için gerekli tedavilerinin yapıldığını söyledi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bu olayı küçük çocukların yapmış olduğunu ve üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Bu çocuklarımızı biz eğitmezsek yarın cinayetler tacizler de artar.Kulağı kesilen bir köpek asla korkutucu olmaz. Tamamen bu olay bir hurafedir. Bu eylemler canlılarımıza çok büyük acılar vermekte. Bunlar bizlere emanet edilen küçük canlar. Lütfen daha duyarlı olalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin özel bir veteriner kliniğine getirilmesi

-Köpeğin uyutulup kulaklarına pansuman yapılması

-Kesilen kulağın dikilmesi, ameliyat ve sonrası

-Köpeğin karnındaki parazitler

-Okul Müdür Yarımdıcı Tahsin Şentut ile röportaj

-Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ile röportaj

-Haytap İl Temsilcisi Ali Laçinbala ile röportaj

BOYUT: 145 MB SÜRE: 04'38"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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4)EVİN BODRUMUNA KİLİTLENEN ENGELLİ, KORUMA ALTINDA

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde dayısı ve yengesi tarafından evin bodrum katına kilitlenen zihinsel engelli Ayşe Gülen (57), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Köyde oturanlar, jandarmayaı arayarak, zihinsel engelli Ayşe Gülen'in, dayısı ve yengesi tarafından evin bodrumunda ahırdan bozma bir odaya kilitlendiği ihbarında bulundu. Jandarma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yüzde 70 zihinsel engelli olan Ayşe Gülen'in, altı toprak, duvarları taşla örülü evin bodrumunda uygunsuz şartlarda yaşadığı belirledi. Ayşe Gülen, buradan alınarak Eldivan Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

Anne ve babası öldükten sonra mahkemenin vasi olarak tayin ettiği Ayşe Gülen'in dayısı Metin U. ve eşi Şerife U. ise 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' ve 'eziyet' suçlarından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Metin U.'nun, Ayşe Gülen'in babasından kalan emekli maaşı aldığı ve Ayşe Gülen üzerinden ÖTV'siz otomobil satın aldığı belirlendi. Metin ve Şerife U. çifti, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, aslında ailenin Ankara'da oturduğunu ve yaz aylarında köye geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Köyde kendi oturdukları evin alt bodrum katında çok da sağlıklı olmayan bir yerde Ayşe Gülen'i bırakıyorlar. İhbar alındıktan sonra olay yerine gittik. Bulunmuş olduğu fiziki yapının durumunu yerinde tespit ettik. Gerçekten hoş olmayan, çok çirkin bir durumda ve üzerine de kapının kilitlendiği bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaparak bu engellimizi Eldivan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiler ve bu engellimiz o çirkin kötü yerden kurtarılarak şu anda pırıl pırıl bir devlet kuruluşuna girmiş oldu. Bundan sonra hayatını orada sürdürecek."

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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5)OKUL BAHÇESİNDE YÜZME KURSU

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, seçim vaatlerinden birini gerçekleştirerek, denize gidemeyen çocukların yararlanması için 4 okulun bahçesine kurulan portatif havuzlarda yüzme kursları başlattı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Mustafa Muhammet Gültak, seçim çalışmaları sırasında verdiği vaatlerden birini gerçekleştirdi. Dezavantajlı çocukların yüzme havuzu ile buluşmasını sağlayacağını söyleyen Gültak'ın talimatı ile Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştirildi ve bugün yüzme kursu için ilk düdük çaldı. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte Zeki Sabah İlkokulu bahçesine gelen çocuklar, önce soyunma kabinlerinde mayolarını giydi, daha sonra duşlarını alıp havuzda yüzme dersi almaya başladı. Okulu ziyaret eden Başkan Gültak da çocuklarla tek tek selamlaştı.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Gültak, "Seçim öncesinde Akdeniz'in kadınları, anaları, 'Sayın aday, bizim çocuklarımızın kaderi midir yüzmeyi bilmemek, havuza, denize gitmemek? Bizim çocuklarımızın kaderi midir Yenişehir veya Toroslar'da havuza gitmek?' dedi. Ben de 'Hayır, sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşısınız. Eğer bana destek verir ve seçilirsem havuzları ayağınıza getireceğim' dedim. Çok şükür sözümüzde durduk. Bugün Akdeniz'de 4 noktada portatif havuzlarımızı kurduk. 65 mahallemizden de çocuklarımıza servis hizmeti sağlıyoruz. Bu uygulamanın sonucunda yaklaşık 5 bin gencimize yüzme sertifikalarını vereceğiz ve yüzmeyi öğreteceğiz. Bundan sonraki senelerde de bu uygulamanın sayısını artıracağız. Yılmaz Güney Parkı'mızı gençlik merkezine çevirip, oradaki aqua parkları da hizmete sokarak çok daha fazla gencimize yazın sıcağında hem serinleme hem de yüzme öğrenme fırsatı sunacağız. Ben mutluyum, çocuklar da anneleri de çok mutlu. Sözümde durabildim Allah'a şükürler olsun. Hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Her öğrenci Pazartesi-Perşembe, Salı-Cuma veya Çarşamba-Cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü, 09.30-18.30 saatleri arasında yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Görüntü Dökümü:

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Havuzun genel görüntüsü

Yüzen çocukların görüntüsü

Duş alan çocuklardan genel ve detay görüntüler

Çocukların havuza çıkması

Ayak çırpmalarından genel ve detaylar

Başkan Gültak'ın çocuklarla selamlaşması ve röportajı

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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6)ŞIRNAK'TA, SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ



Şırnak'ta, İkizce Deresi'nde, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

İkizce Deresi'nde, bilimsel adı 'Lutra lutra' olan su samurlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen dinleme tesisi işletmecisi Bedirhan Osal, bir süre önce de 6 su samurunu bir arada gördüğünü söyledi. Su samurlarının genelde gece görüldüğü anlatan Bedirhan Osal, "Arada su samurlarını gördüğüm oluyor. Çoğunlukla gece görülen bir hayvan türü. Bir ara 6 tane su samurunu birlikte gördüm. Böyle değişik hayvanların coğrafyamızda, görülmesi sevindirici" dedi.

Cudi Dağı eteklerinde nesli tükenmekte olan birçok hayvanın olduğunu anlatan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, "Cudi Dağı Hz. Nuh'un gemisinin indiği Sefine bölgesi, Cudi Dağı'nın eteklerinden Beytüşşebap'a kadar nesli tükenmekte olan birçok hayvana barınaklık yapıyor. Doğal bir denge oluşturuyor. Bunlardan su samurları, keklikler, semender türleri, kelebek çeşitleridir. Avrupalı bilim insanları gelip bu bölgede nesli tükenmekte olan hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. En son İkizce Deresi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde insanların arasına kadar girip balık avlarken görüntülenen bir su samuru var. Diyarbakır'da, Cizre'de, Cudi Dağı'nda Cifane köyünde ve daha birçok bölgede su samurları görmeye başladık. Bunlar nesli tükenmekte olan canlılar. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Bütün canlılar gibi su samurları da insanlara zarar vermez. Su samurları etçil oldukları için bazen vatandaşlarımız tedirgin olabiliyor, ama su samurları asla insanlara zarar vermezler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Su Samurundan görüntü (cep telefonu görüntüsü)

-Su Samurunun görüntülendiği alan

-Su Samuru'nun bulunduğu tesis sahibi Bedirhan Osal ile röportaj

-Şırnak Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Mehmet Emin Erkan ile röptaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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7)BELEDİYENİN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA İNTİHARA KALKIŞTI



Yalova Belediyesi hizmet binasındaki merdiven boşluğuna çıkan E.A., borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. E.A., yaklaşık 1 saat süren çaba ile intihardan vazgeçirildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Yalova Belediyesi hizmet binasına gelen E.A. (34) adlı erkek, borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyerek, 5'inci katın merdiven boşluğuna çıktı. Belediye çalışanları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediyeye gelen itfaiye ekipleri, branda açtı. Polis, yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonunda E.A.'yı intihardan vazgeçirdi. E.A., sağlık kontrolü için Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İntihar etmeye çalışan E.A.

-İtfaiye ve polisler

-Belediye içi detay

-Belediye dışı detay

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

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