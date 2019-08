DHA YURT BÜLTENİ - 7

Ukraynalı kadını hastanelik eden cinsel istismar şüphelisi aranıyor

Sosyal medya üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için ülkesi Ukrayna'dan İzmir'in Konak ilçesine gelen 48 yaşındaki Svitlana A., cinsel istismar iddiasıyla şikayetçi oldu. Saldırganın sosyal medyada kullandığı ismin sahte olduğu tespit edilirken, Svitlana A.'nın hastanede tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da yaşayan Svitlana A., sosyal medya üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için Kurban Bayramı'nın ilk günü İzmir'e geldi. Kendisini İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan kimliği belirsiz erkek, Svitlana A.'yı Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otele götürdü. İddiaya göre Svitlana A. otel odasında bu erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı. Kimliği belirsiz erkek, hızla otelden ayrılırken, istismar nedeniyle cinsel organında yırtılmaya bağlı aşırı kanama olan Svitlana A. hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Svitlana A., yaşadıklarını polise anlatarak saldırgandan şikayetçi oldu. Svitlana A.'nın ifadesi doğrultusunda, cinsel istismarda bulunan erkeğin kimliğini belirlemek için, havalimanı ve otel çevresindeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Saldırganın sosyal medyada kullandığı isimin sahte olduğu tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor

17 Ağustos 1999 Depreminin 20'nci yılına girilirken, Kocaeli'de bulunan ağır hasarlı binalar korku yaratıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, "Kocaeli'de depremde hasar alan 30 binamız hala ayakta ve içerisinde insanların yaşadığını biliyoruz. Yapı stokumuzun yaklaşık yüzde 50'si hala depreme dayanıksız" diye konuştu.

Kocaeli'de 19 Ağustos 1999 Depremi sırasında hasar gören ve risk teşkil eden tehlikeli binalar, korku yaratıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, "17 Ağustos Depremi'nin üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yıl geçmesine rağmen maalesef Kocaeli'de yapılaşmayla alakalı çok ciddi yol aldığımız söylenemez. Yapı stokumuzun yaklaşık yüzde 50'si hala depreme dayanıksız" dedi.

Yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, "Kocaeli'de 2 milyon insanın yaşadığını düşünecek olursak, 1 milyon insanımız hala depreme dayanıksız yapılarda yaşamaya devam ediyor. Bununla alakalı çalışmalar en kısa zamanda yapılmalıdır. Özellikle kamu binalarından başlamak üzere, yapı stokumuzun depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu geçen 20 yıllık zamanda Kocaeli'de neler yapıldığını sorarsak, üzülerek belirtmeliyim ki depremde ağır hasar alan 30 binamız hala ayakta ve içerisinde insanların yaşadığını biliyoruz" diye konuştu.

Depremle ilgili bölgesel planlama yapılmasını önemsediklerini ifade eden Bulut, konuşmasına şöyle devam etti:

"1999 Depremi'nde yaklaşık 4 bin binamız orta hasar almıştı, bu 4 bin binanın 2 bin tanesi güçlendirildi ama geriye kalan 2 bin binada hala güçlendirme yapılmadan insanların kullanımına devam ediyor. 2012 yılında çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası'ndan sonra binaların depreme dayanıklı olup olmadığı lisanslı firmalar tarafından testleri yapılarak raporlanıyor. Bu raporlar neticesinde yaklaşık 5 bin binanın risk analizi yapıldı ve bunların 4 bin 500 tanesi yıkıldı. Geriye kalan 500 binada ise hala yaşamın devam ettiğini biliyoruz. Bölgesel olarak planlama yapılmasını önemsiyoruz, 1999 Depremi'nden sonra yapılan deprem konutları ve kalıcı konutlar buna güzel bir örnek. Bu tarz binalar yapılırsa insanlarımızın güvenli bölgelerde yaşamasını sağlamış oluruz."

-Kahraman Bulut röp

-Kent içersinde bulunan hasarlı ve yamuk binalar

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT,

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı (19) Ekim Türkmen (22) ile barda eğlenirken gören Muhammet G. (27), ikiliyle tartışıp, dışarı çıktı. Muhammet G., bar yakınında beklediği Kotan ve Türkmen'i tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet G., bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile birlikte eğlenirken gördü. Öfkelenen Muhammet G., içeri girip, Kotan ve Türkmen ile tartıştı. Araya girenler ise tartışmayı sonlandırdı. Dışarı çıkan Muhammet G., ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra bardan çıkarak, yürüyen Kotan ve Türkmen'i durduran Muhammet G., belinden çıkardığı tabancayla 4 el ateş açtı. Merve Kotan, göğsünden tek kurşunla Ekim Türkmen de yine göğsünden 2 kurşunla vuruldu. Muhammet G. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelenler, kanlar içinde yerde kalan gençleri görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kotan ve Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Merve Kotan ile Ekim Türkmen'in cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammet G. ise saldırıda kullandığı tabancayla kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay yerinden görüntü

Ölen Merve Kotan'ın fotoğrafı

Ölen Ekim Türkmen'in fotoğrafı

M.G.'nin fotoğrafı

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.

Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde, Rumlar tarafından Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı. Ayinde, çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak, dua etti.

Tepeköy'de, Meryem Ana'yı anma etkinlikleri gün boyunca yemek ve eğlence ile devam edecek.

-Meryem Ana Kilisesinden genel ve detay görüntüler

-Kilisedeki ayinden genel ve detay görüntüler

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayinden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/GÖKÇEADA(Çanakkale),

Yangından kurtarılan hayvanlarına kavuştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan orman yangınında 10 hektar kül oldu. Yanan bölgenin yakınındaki Nuray Kusay'ın evi o gün alevlerin sıçraması ihtimaline karşı boşaltıldı. Kusay'ın baktığı hayvanlar da jandarmanın yardımıyla kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından hayvanlarına kavuşan Nuray Kusay, "Çok çok mutluyum. Umarım tekrar bir şey olmaz" dedi.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ne bağlı Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda 11 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te yangın çıktı. Büyüyen yangın çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca, bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Kendisi gibi emekli akademisyen olan eşiyle oturan Nuray Kusay da jandarma ve diğer ekiplerin yardımıyla tedbir amacıyla evini boşalttı. Nuray Kusay, yaklaşık 15 yıldır baktığı çeşitli türdeki hayvanlarını da alevlerden kurtarmak için çaba gösterdi. Hayvanlarının bir kısmını kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaştıran Nuray Kusay'ın yardımına jandarma ekipleri koştu. Kusay'ın kaplumbağa, tavşan ve koyun gibi hayvanları jandarma ekip aracına konularak evden çıkarıldı. Yaklaşık 10 hektarın kül olduğu yangın Nuray Kusay'ın eşiyle oturduğu eve 10 metre kala söndürüldü.

HAYVANLARINA KAVUŞTU

Nuray Kusay'ın jandarmayla birlikte kurtardığı hayvanları Kumluca Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar daha sonra Nuray Kusay'a teslim edildi. Nuray Kusay, evinin bahçesinde baktığı 2 tavşan, 3 kaplumbağa, 15 kedi, 8 köpek, 12 ördek, 15 tavuk, 2 koyun ve çeşitli türdeki kuşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

'ÇOK ÇOK MUTLUYUM'

Nuray Kusay, "Kaplumbağalarıma ve tavşanlarıma kavuştum. Çok çok mutluyum. Umarım tekrar bir şey olmaz. Hep beraber mutlu bir şekilde yaşarız. Bu konuda yardımcı olan ve bu duyarlılığı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Detay görüntü

Nuray Kusay'ın köpeği sevmesi

Nuray Kusay'ın hayvanları yemlemesi

Nuray Kusay'ın konuşması

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Mustafa Ölmez (46), kendisinden ayılmak isteyen sevgilisi Kübra Mina Y.'yi (26) bindikleri takside dövdükten sonra tabancayla bacağından vurdu. Yaralı genç kadın, hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Ölmez ise mahkemece tutuklandı.

Olay, Konak'ın Hatay semtinde meydana geldi. Mustafa Ölmez ile sevgilisi Kübra Mina Y., bindikleri takside tartışmaya başladı. Kübra Mina Y.'nin kendisiyle evlenmemesi durumunda ayrılacağını söylediği Ölmez, genç kadını dövmeye başladı. Ölmez, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla da Kübra Mina Y.'yi bacağından vurup, yaraladı. Taksicinin durmasının ardından Ölmez, araçtan inip, kaçtı. Kübra Mina Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kübra Mina Y., Mustafa Ölmez'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerin yaptığı araştırma sonucu Ölmez, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ölmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

Lösemi hastası Ahmet'in itfaiyecilik hayali gerçekleşti

İzmit'te yaşayan 3 yaşındaki Lösemi hastası Ahmet Eren, en büyük hayalini gerçekleştirerek bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde oturan İlknur ve Turan Yenen çiftinin 3 yaşındaki çocukları Ahmet Eren'e kısa süre önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığı ile mücadele eden minik Ahmet'in Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Ünitesinde tedavi tedavisine başlandı. Sık sık tedavi için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden Ahmet Eren, hastane yolunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze Binasının önünden geçerken, itfaiyecilere el salladı. İtfaiye aracına binmek isteyen Ahmet Eren, bir süre sonra itfaiyecilerin de dikkatini çekti.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Ahmet Eren'in ev adresini öğrenen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun hayalini gerçekleştirmek için siren çalarak eve gitti. Sirenleri duyarak her şeyden habersiz şekilde sokağa çıkan küçük çocuk, itfaiyecilerin kendisini görmek için evine geldiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı. İtfaiyeci kıyafeti, kaskı ve oyuncak itfaiye aracı hediye edilen 3 yaşındaki Ahmet Eren, daha sonra itfaiye aracı ile mahalle turuna çıktarken büyük sevinç yaşadı.

İtfaiyecilerin küçük çocuğun evine gelmesi

Küçük çocuğun itfaiyecileri görünce mutluluğu

Küçük çocuğun itfaiye aracı ile gezmesi

Detay

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli),-

İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor

17 Ağustos 1999 Depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşini kaybeden ve iki çocuğuyla enkazdan çıkan Nuran Zaim (48), depremi yaşadığı Değirmendere Yalı Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapıyor. Nuram Zaim insanlara yardımcı oldukça kendi derdini unuttuğunu söyledi.

17 Ağustos 1999 Depremi Gölcük'te büyük can ve mal kaybına neden olurken, depremde 8 yıllık evli olduğu eşi Rasim Zaim'i kaybeden ve iki çocuğuyla yaklaşık 2,5 saat sonra enkaz altından çıkarak yaşama tutunan Nuran Zaim, depremi yaşadığı mahallede muhtarlık yapıyor. Yaşadığı acılara rağmen hayata küsmeyerek yaşam mücadelesini sürdüren Nuran Zaim, 3 dönemdir muhtarlık yapıyor.

EŞİNİN CESEDİ DEPREMDEN 9 GÜN SONRA ÇIKARTILDI

Depremde çok sevdiği eşi Rasim Zaim'i kaybettiğini ve büyük acılar yaşadığını söyleyen Nuran Zaim, "Depremde eşimi kaybettim, 2,5 saat sonra ben çocuklarımla beraber enkaz altından çıktım. Komşularım öldü, çevrede bulunan bütün binalar yıkıldı. Bizim için deprem çok acıydı. Deprem anında eşim Kavaklı Sahilindeydi. Eğlence kulübünün açılışı vardı orada olacaktı, fakat gece yarısı fikir değiştirip sahildeki bir binaya gitmişler. Eşimle birlikte 28 kişi aynı yerde öldü. Deprem anında bina denize çöktü. Eşimin cenazesi 9 gün sonra denizden çıkarıldı. Çocuklarla ilgilendim, insanlarla ilgilendim, 9'uncu gün cenazesi kepçe ile çıkarıldığında gömleğinden tanıdım." dedi.

'20 YILDIR EŞİMİN SAATİNİ KOLUMDAN ÇIKARMIYORUM"

Nuran Zaim depremden sonra yaşama yeniden tutunduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşimin saatini 20 yıldır kolumdan çıkarmıyorum. Yaşama çocuklarım için tutundum yeniden. Çünkü yaşama sebebim onlardı, 'Sen güçlüsün, sen yaparsın' diyerek kendimi bu şekilde hazırladım. Burada eski muhtarımız ile çalışmaya başladım. Daha sonra seçime girip kazandım. Hep insanlara verdim kendimi, işime verdim. 2013 yılında Kocaeli'nin en başarılı muhtarı seçildim, 2017 yılında da Türkiye'nin en başarılı muhtarı seçildim, onun dışında da daha küçük başarılarım da oldu. Muhtarlık gönül işi olduğu için gönlümü vererek çalışıyorum.ö

'İNSANLARA YARDIMCI OLDUKÇA KENDİ DERDİMİ UNUTUYORUM'

İnsanlara yardım ettikçe derdini unuttuğunu belirten Nuran Zaim, şöyle konuştu:

"Herkese koşmaya çalışıyorum, insanlara yardım ettikçe kendi derdimi unutuyorum. Her 17 Ağustos yaklaştığında ben yine o günü yaşıyorum. Aynı acıları yaşıyorum, eşimle birlikte ölen insanlarımızı düşünüyorum, kaybettiklerimizi düşünüyorum, binaları ve insanları düşünüyorum, bu olaydan hiçbir şekilde ders almadığımızı düşünüyorum, her şeyi düşünüyorum. Hala zaman zaman rüyalarıma giriyor çünkü bizim üzerimizde artık yapıştı bu, zemin katlarda bile duramıyorum. Çünkü o anı yaşıyorsunuz, basıyor ve gece uykunuzdan uyanmak zorunda kalıyorsunuz. Umarım bundan sonra bir daha böyle bir şey yaşanmaz dünyanın hiçbir yerinde."

-Muhtar Nuran Zaim ile röp

-Muhtarlık binası önünde görüntüleri

-Gölcük'ten detaylar

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),

Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 130 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'deki Karaada'nın kuzeyinde bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, dün saat 04.00 ile ve 04.30 sıralarında, 2 lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 59'u Suriye, 17'si Filistin ve 6'sı Somali uyruklu olmak üzere toplam 82 kaçak göçmen yakalandı. 51'i erkek, 17'si kadın, 14'ü çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik mobil radarı, aynı gün saat 06.00 sıralarında, Dikili'nin Kalem Adası açıklarında kaçak geçiş tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik bottaki 32'si Suriye, 12'si Filistin ve 4'ü Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 8'i kadın ve 16'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Yakalanan toplam 130 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Kadir ÖZEN/İZMİR, -