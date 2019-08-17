Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi (2)

BİGA BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 26 KİŞİ YARALANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kaldırımbaşı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen, 34 BTV 699 plakalı, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

BİGA BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 26 KİŞİ YARALANDI

Kazanın olduğu yerde açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle, kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Biga belediye başkanının açıklaması

-Yaralılar

-Kazazelerle ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/ÇANAKKALE,

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Türkiye'nin ilk ve tek çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek

Kayseri'de yapımı süren yeni Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi, Avrupa ve dünya kemik iliği nakli cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren JACEI kuruluşu tarafından akredite edilerek, Türkiye'de hizmete giren ilk ve tek çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak.

Kansere Karşı Birlikte Derneği'nin (KANKA) girişimleri ve Kayserili hayırseverlerin desteği ile geçen yıl temelleri atılan yeni ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılında tamamlanması ve aynı yıl hizmete sunulması planlanan 5 katlı ve 40 yatak kapasiteli hastanede hastalar için Avrupa ve dünya şartlarında hizmet verilmesi planlanıyor. Avrupa ve dünya kemik iliği nakli cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren JACEI kuruluşu tarafından da akredite edilerek Avrupa ve dünya standartlarında bir tedavi merkezi olarak tescil edilen hastane, Türkiye'de hizmete giren ilk ve tek çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak.

'YATAK KAPASİTESİ 40'A ÇIKACAK'

Mevcut 8 yatak kapasiteli ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nde görevli doktor Prof. Dr. Musa Karakükcü, inşaat çalışmaları süren hastanenin Avrupa'da önemli bir yere geleceğini bildirdi. Yeni hastanede yatak kapasitesinin 40'a çıkacağını kaydeden Karakükcü, "Türkiye'de ilk ve tek JACEI akreditasyonuna sahip merkezi olarak hizmet vermemiz sayesinde, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülkeden hasta kabulüne başlayacağız" dedi.

'AMERİKA'DAN DAHİ HASTA BEKLİYORUZ'

Hastanenin Türkiye için önemli bir prestij kaynağı olacağını ifade eden Prof. Dr. Musa Karakükcü, şöyle konuştu: "Lösemili ve lenfomalı çocuklarda güncel olarak dünyada hangi tedavi yapılabiliyorsa, aynı standartlarda bu tedaviyi Kayseri'de yapacağız. Özellikle kemik iliği nakli konusunda oldukça büyük bir kapasiteye sahip bir hastane olacak. Türkiye'nin en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji, kemik iliği nakli hastanesi olacak. İçerisinde yaklaşık 40 tane kemik iliği nakli odası olacak ki, bu sayı Türkiye'de hiç yok. Avrupa'da birkaç yerde ve Amerika'da sayılı merkezlerde bu kadar var. Bittiği zaman sadece Türkiye için değil, Avrupa ve Amerika için de ciddi hizmet verebilecek büyük bir merkez olacak. Şu anda 8 yataklı hastanemize bile yurtdışından hastalar geliyor."

'TÜRKİYE'DE Kİ İLK VE TEK ÇOCUK İLİĞİ MERKEZİ'

JACEI kuruluşu hakkında bilgi veren Karakükcü, sözlerine şöyle devam etti: "JACEI, hem Dünya Kök Hücre Derneği hem de Avrupa Kemik İliği Nakli Derneği'nin ortaklaşa kurduğu bir akredite sistemi. Dünyada pek çok akreditasyon kurumları mevcut. Ama JACEI kemik iliği konusunda dünyadaki en önemli akreditasyon kurumudur. Dünya genelinde 27 tane JACEI akrediteli çocuk kemik iliği merkezi akredite durumdadır. Türkiye'de bizim dışımızda bu kurumdan akredite başka bir yer yok. Bu da bizim için çok önemli bir durum."

'SAĞLIK TURİZMİNE KATKILARI OLACAK'

Yüksek kalitede hasta bakımı ve tedavi hizmetinin önemine de dikkat çeken Karakükcü, "ACEI alan kemik iliği merkezleri tüm dünya tarafından bilinir hale gelirler. Bu standartlara sahip olan merkezlere hem sağlık kuruluşları hem de devlet otoriteleri daha fazla hastalarını göndermek için başvururlar. JACEI belgesine sahip olmamız. Sağlık turizmine ciddi katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim. JACEI standartları ile Avrupa'dan hatta Amerika'dan dahi hastaları tedavi edebilecek bir merkez haline geleceğiz. Üstelik Avrupa'daki fiyatlarının çok daha altında ve aynı standartlara sahip şekilde tedavi edebilecek bir hastaneye sahip olmak için uğraşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanenin inşaatından görüntü

8 yataklı mevcut hastaneden görüntü

Hastane personel ve doktorlarının çalışmalarından görüntü

JACEI belgesinden görüntü

Prof.Dr Musa Karakürkçü ile röportaj

Diğer görüntüler

SÜRE: 6.57 BOYUT: 780 MB

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- KAYSERİ,

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Isparta'da 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü gibi davranarak kurtulmuş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Ramazan Duyan'ın (55), dini nikahla yaşadığı Asiye Aydoğmuş (35), babası Orhan Aydoğmuş (55) ve Çetince köyü muhtarı Ayşe Adıgüzel'i (55) öldürdüğü olaydan kurtulan muhtarın eşi Ömer Adıgüzel (60), "Cani adam tüfekle hepimizi taradı. Eşimin üzerine kapandım, ölü taklidi yaptım. Yoksa ben de kurşunlara hedef olacaktım" dedi.

Antalya'da çiftçilik yapan Ramazan Duyan, 2013 yılında Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Son zamanlarda geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki baba evine yerleşti. Ramazan Duyan, tüm ısrarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için 15 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra köye geldi. Ramazan Duyan, saat 17.30 sıralarında, Isparta- Konya yolu üzerinde Aşağıova mevkisindeki Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti.

Ramazan Duyan ve Asiye Aydoğmuş arasında, iddiaya göre eve dönme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Orhan Aydoğmuş da araya girdi. Kısa süreli arbedenin ardından Ramazan Duyan olay yerinden ayrılırken, Asiye Aydoğmuş telefonla köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i arayarak durumu haber verdi.

BABASININ ÜZERİNE KAPANDI

Kısa süre sonra Ayşe Adıgüzel ve eşi Ömer Adıgüzel olay yerine geldi. Bu sırada elinde pompalı tüfekle dönen Ramazan Duyan, evin önünde oturan Orhan Aydoğmuş'a ateş etti. Orhan Aydoğmuş kan içinde yere yığılırken, ateş etmeye devam eden Ramazan Duyan, kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe Adıgüzel'i de vurdu. Olay yerinden ayrılmak için hareketlenen Ramazan Duyan, bu sırada evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan dini nikahla yaşadığı eşi Asiye Aydoğmuş'a da iki el ateş etti. 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sonra Ramazan Duyan, olay yerine geldiği kamyonetiyle kaçtı. Olaydan şans eseri kurtulan Ayşe Adıgüzel'in eşi Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Gelendost ilçesi Bağıllı köyü yakınlarında yakalanan Ramazan Duyan tutuklanırken, Asiye Aydoğmuş, babası Orhan Aydoğmuş ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'in cenazeleri dün kılınan namazın ardından Çetince Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDUM'

Çetince köyü muhtarı Ayşe Adıgüzel'in eşi Ömer Adıgüzel, yaşadığı dehşet dolu anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Ramazan Duyan'ın yaptığı katliamdan ölü gibi davranarak kurtulduğunu belirten Ömer Adıgüzel, "Cani adam tüfekle hepimizi taradı. Eşimin üzerine kapandım, ölü taklidi yaptım. Yoksa ben de kurşunlara hedef olacaktım" dedi.

'EŞİM TELEFON GELİNCE GİTTİ'

Evde oturdukları sırada Asiye Aydoğmuş'un telefonla eşini aradığını kaydeden Ömer Adıgüzel, "Asiye Aydoğmuş kocasının geldiğini, kendisiyle tartıştığını, şikayetçi olduklarını ancak bahçe evinde oldukları için jandarmanın kendilerini bulamayacağını, bu nedenle gelip yardım etmesini istedi. Eşim elektrikli bisikletle gitmek istedi. Ben de 'Seni oraya yalnız göndermem. Araba ile götüreyim' dedim. Köyden 1 kilometre mesafedeki bahçe evine gittik. Ben aracımı Isparta- Konya karayolu üzerinde flaşörleri açık şekilde park ettim. Daha sonra eşimle Asiye Aydoğmuş ve babasının yanına gittik" diye konuştu.

'GİTTİ DEDİLER, TÜFEKLE GERİ GELDİ'

Eve geldiklerinde Asiye Aydoğmuş'un eşinin gittiğini söylediğini kaydeden Ömer Adıgüzel, "Biz bahçede çimlerin üzerine oturduk. 5 dakika sonra Ramazan Duyan elinde tüfekle geldi. Ardı ardına ateş etmeye başladı. İlk olarak Orhan Aydoğmuş vuruldu. Ardından eşim yere düştü. Ben kurşunlara hedef olmamak için kendini yere attığını sandım. Bu kez silahı bana doğrulttu. Eşimin üzerine kapandım ve ölü taklidi yaptım. O an eşimden kan geldiğini ve vurulduğunu anladım" dedi.

'EŞİNİ GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ İKİ EL ATEŞ ETTİ'

"Mermiler ardı ardına geliyordu" diyen Ömer Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Ramazan Duyan başka tarafa yöneldi. Ben eşimin kanayan yarasını bastırırken, diğer yandan telefonla 112'yi aradım. Jandarma olay yerini bulamamış ve Bahtiyar köyüne doğru gitmiş. Ramazan Duyan ateş etmeyi kesip uzaklaşacağı sırada Asiye Aydoğmuş dışarı çıkıp babasının üzerine kapandı. Bunu gören Ramazan Duyan geri döndü ve 2 el de ona ateş etti. Sonra olay yerinden uzaklaştı."

'EŞİM GÖREV ŞEHİDİ SAYILSIN'

Eşinin daha önce 20 yıl mahalle muhtarlığı yaptığını kaydeden Ömer Adıgüzel, "Eşim, muhtarlık görevini yaparken öldü. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilmek için oradaydı. Ölen ve öldüren tarafla akrabalığımız yok. Görevi için oradaydı ve bu nedenle öldü. Eşimin görev şehidi sayılmasını, 3 yetim torunum için istiyorum. Eşim onlar için çalışıp çabalıyordu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-RÖP: Ömer Adıgüzel

146 MB/// 04.35"

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta),

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- Diyarbakır'da hırsızlık girişimi kamerada

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde askere giden İbrahim Burak'ın eşyalarını bıraktığı depoya giren iki şüpheli, eşyalara zarar verip, televizyonu çalmaya çalıştı. Binadan çıkarken kendilerini fark eden esnaftan kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos'ta Sur ilçesinin İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Bulvarı üzerinde bulunan binaya giren 2 kişi, bir süre önce vatani görevini yapmak için Tokat'a giden İbrahim Burak'ın eşyalarını bıraktığı 2'nci katta, depo olarak kullanılan daireye girdi. Kapıyı kırıp içeri giren şüpheliler, eşyalara zarar verip, televizyonu aldı. Şüphelileri ellerinde televizyonla gören esnaf, peşlerinden koşmaya başladı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, televizyonu yere atarak kayıplara karıştı. Televizyonun kutusunu açan komşular kırık olduğunu görünce eşyaların sahibi olan İbrahim Burak'ın ağabeyi Ramazan Burak'a haber verdi. Sabah olay yerine gelen Ramazan Burak, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, ellerinde televizyonla dışarı çıkan iki şüphelinin bir süre yürüdükten sonra komşular tarafından fark edildikleri ve esnafın ellerinde televizyonla döndükleri görülüyor.

'KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRMİŞLER'

Askere giden kardeşinin eşyalarını binada bulunan depoya bıraktığını ifade eden Ramazan Burak, "Aradan 3 gün geçti depoya hırsızlar girdi. Televizyonunu, eşyasını kırdılar. Gece saat 03.00 sıralarında kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Baya bir zarar vermişler. Televizyonu çalıyorlar. Komşularımız onların peşinen gidince televizyonu yere vurup kırıyorlar. Komşularımız kırık televizyonu geri getiriyorlar. Sabah gelince polisleri aradım. Geldiler baktılar her taraf dağınık. Eşyasını kırmışlar dağıtmışlar. Yazık, günah. İki kişi kamerada görünüyor. Tespitlidirler. Eşyaları çizmişler, kırmışlar, basmışlar zarar vermişler" dedi.

Polis, depoda ve kapı üzerinde parmak izi çalışması yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Sokaktan detay

Güvenlik kamerası görüntüleri

Şüphelilerin binadan çıkma anı

Komşuların şüphelilerin peşinden koşması

Komşuların televizyonu geri getirmesi

Ramazan Burak'ın konuşması

Depodan detay

Polisin parmak izi çalışması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 262 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Nehirde kaybolan Suriyelinin cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta dün akşam serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Hikmet Hamit'in (25) bu sabah cansız bedeni bulundu.

Suriye'nin İdlib kentinden 2 ay önce Kahramanmaraş'a gelen Hikmet Hamit, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Hasancıklı Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nin kıyısında pikniğe gitti. İddiaya göre, Hamit piknik yaparken serinlemek için nehre girdi. Bir süre yüzen Hikmet Hamit daha sonra göden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kılavuzlu Barajı'nın kapakları kapatılarak suyun debisi düştükten sonra dalgıçlar nehre girip Hamit'i bulmak için çalışma başlattı ancak çalışmalar sonuçsuz kaldı.

Havanın kararmasıyla birlikte yarım kalan arama çalışmalarına bu sabah devam edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada Hikmet Hamit'in cansız bedenine ulaştı. Nehirden çıkarılan Hamit'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin arından otopsi için hastane morguna konuldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Nehrin kenarındaki kalabalık

Nehrin kenarındaki Hikmet Hamit'in cansız bedeni

Polislerin inceleme yapması

Cesedin tabuta konulması

Tabutun cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının gidişi

Ekiplerin ayrılması

Hamit'in sağlık fotoları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 309 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Başsebzeci, yola savrulup, ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Birişik yönetimindeki 80 LS 613 plakalı hafif ticari araç ile Mert Başsebzeci'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli Başsebzeci, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Başsebzeci'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mert Başsebzeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Yaralı motosiklet sürücüsü

-Sağlı ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansla taşınması

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 490 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Otomobil, minibüse ve park halindeki araca çarptı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce minibüse ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nejat Batur'un (25) kullandığı 06 EKZ 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Mustafa Taşçı yönetimindeki 34 TB 4334 plakalı minibüse çarptıktan sonra park halindeki 65 DH 660 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kürşat Dayan, Elif Eylül Taşçı ve İnci Taşçı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kahta Devlet Hastanesi

Ambulansın gelişi

Kaza yapan araçlar

Yaralıların acil servise götürülmesi

Yakınların hastaneye gelişi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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Çiçek alan Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı

Karabük'te, Faruk Ceylan(27) iş yerine çiçek almak için geldikten sonra beğendiği ve daha sonra sosyal medyadan tanıştığı Zambiyalı Nicole Mkandawıre'le(25) Türk usulü muhteşem bir düğünle evlendi.

Kentte çiçekçilik yapan Faruk Ceylan, iş yerine çiçek almaya gelen Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Zambiyalı Nicole Mkandawıre'ye aşık oldu. Nicole, Faruk Ceylan'ın konuşma isteğini kabul etmeyerek iş yerinden ayrıldı. İstanbul'a yerleşen Faruk Ceylan, daha sonra sosyal medyadan bulduğu Nicole Mkandawıre ile görüşmeye başladı. Faruk Ceylan, okuldan mezun olan Nicole Mkandawıre ile nikah kıydı. Ceylan çifti düğün salonunda yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Nicole Mkandawıre yakınları sık sık solistten ülkelerinde çalınan parçaları istekte bulundu. Oyun havaları ile oynandı, Zambiya şarkılarıyla dans edildi. Gecenin geç saatlerine kadar düğün sonunda çift daha sonra gelin arabasıyla İstanbul'a hareket etti.

Sadık Ceylan gelini için, "Çok sevindim, çok iyi bir insan. Kızımız Türkçe biliyor. Anlaşabileceğiz. Annesi İngilizce öğretmeni. Kızıyla anlaşacağız.ö dedi.

İLK DUYDUĞUMDA ŞOK OLDUM

Melahat Ceylan ise, "İlk duyduğumda şok oldum. Acaba nasıl olur dedim. Yabancılarım dedim. Ama onu tanıdıkça onu sevmeye başladım. Çok iyi birisi, saygılı. Bize devamlı anne ve baba diyor. Bize güzel davranıyor. Mutluyuz. İnşallah ömür boyu böyle gider. Güzel bir yuva olur ömür boyu.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Düğünden detay

-Sadık Ceylan ve Melahat Ceylan röp

Süre: (06.26) Boyutu: (721 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Çanakkale'de ev yangını

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastanede tedaviye alındı.

Saat 08.30 sıralarında, Cevatpaşa Mahallesi Yüksek Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ev ile içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yoğun duman tüm apartmanı sarınca diğer katlarda oturanların yardımına itfaiye ekipleri koştu. Apartmandakiler, itfaiye ekiplerince balkondan yangın merdivenine alınarak kurtarıldı. Yangında dumanda etkilenen yaşlı kadın ise ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir kedi ise dumandan etkilenmemesi için sahibi tarafından kafesiyle apartman dışına çıkarıldı.

Yangının meydana geldiği zemin katta oturan ve yangın çıktığı sırada duşta olduğunu belirten Gökalp Taşçı (27), "Gece düğünden gelmiştik. Eşim ve kardeşim evdeydi. Ben duşa girerken, eşim ve kardeşim Güzelyalı'ya babamın yanına gittiler. Duşa girdikten 15 dakika sonra çıktığımda her tarafı duman kaplamış. Evden siyah siyah dumanlar yükseliyordu. Komşuların zillerine basıp, yangın olduğunu haber vermeye başladım. Kendimi zor attım dışarı, zaten itfaiye ekipleri çekip aldı beni içeriden. Havada gök gürültüsü vardı. Ben ütü yapmıştım. Ütünün fişini çıkarmıştım. Ocakta da bir şey yoktu. Sadece televizyon açıktı. O kadar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan evden çıkan düşmanlardan görüntü.

-Yanan evden ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü.

-Ekiplerin vatandaşları kurtarmasından görüntü.

Yaşlı kadının sırtta taşınması ve ambulansla alınmasından görüntü.

-Kediden görüntü.

-Gökalp Taşçı ile röp.

-Yanan evden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,