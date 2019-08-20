DHA YURT BÜLTENİ - 7

Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını yitirdiği kazanın, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirerek, aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Prof. Dr. Dursun, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret ettikten sonra da Van'ın Erciş ilçesine doğru yola çıktı. Ancak Dursun ile asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük'ün bulunduğu 27 AAL 348 plakalı otomobil, sürücü M.Ş.B.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Prof. Dr. Dursun hayatını kaybederken, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile sürücü M.Ş.B. yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ederken, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve beraberindeki heyetin Adilcevaz ilçesinde yaptığı ziyaret sonrasında Erciş ilçesine yapacağı ziyaret sebebi ile Adilcevaz'dan Erciş istikametine doğru seyir halinde iken Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Aile Plajı bölgesine geldikleri esnada, araç şoförü M.Ş.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandığı, olayla alakalı derhal ve acil işlemler için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, kaza mahallinde cumhuriyet savcısı nezaretinde incelemelerin hassasiyetle yapıldığı, araçta bulunanlardan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un olay mahallinde hayatını kaybettiği, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile araç şoförü M.Ş.B.'nin yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Van ilindeki hastanelere sevk edildikleri ve tedavilerinin devam ettiği, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Erciş Devlet Hastanesinde ölü muayene ve diğer adli işlemlerinin yapıldığı ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."

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Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

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Bursa'da tarihi surdaki 2 bin yıllık kitabeye çirkin saldırı

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surun üzerinde bulunan 2 bin yıllık kitabe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. Ayrıca kitabenin üzerine sprey boya ile yazılar yazıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Topkapı mevkiinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne aday olan tarihi surun üzerine işlenmiş 2 bin yıllık kitabe, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. Yunan alfabesinden oluşan yazıların yer aldığı kitabe adeta yok olurken, kitabenin bir kısmının üzerine ise sprey boyalar ile yazılar yazıldı. Tarihe yapılan bu çirkin saldırı, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti. Bu saldırıyı yapan kişilerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini belirten nakkaş Yalçın Öztürk, "Kitabe neredeyse yok olmuş. Çevresinde de alkol şişeleri ve çöpleri görüyoruz. Bu eserler, şehrin yaşayan belgeleri. Diyecek bir şeyimizi yok. Biz bu eserlere sahip çıkmalıyız" dedi.

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Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), -

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Dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı sondaj platformu geçiş yaptı. Dev platformun geçisi esnasında boğaz trafiği tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki Dil İskelesi'ne gitmek üzere Yunanistan'ın Kos Adası'ndan yola çıkan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 84 metre yüksekliğindeki, 36 bin 863 grostonluk 'Scarabeo 9' adlı sondaj platformu, saat 09.30'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 2011 yılında inşaa edilmiş olan dev platform, saat 12.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçiş yapan dev platform, sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait, Kurtarma-4, Kurtarma-9 ve Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-9 hızlı tahliye botu eşlik etti. Platformun 36 millik boğaz geçişi sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerine de kısa süreliğine ara verildi.

Dev sondaj platformu, Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev platformdan genel ve detay görüntüler.

-Dev platformun fotoğraflarını çeken vatandaşlardan görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eşliğinde BM görevlileri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü 30 TIR, İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

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-BM TIR'ları

-Cilvegözü'ne gelirken

-Gümrük sahasına girerken

-Detaylar

SÜRE: 2'32" BOYUT: 286 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi oturup gözyaşı döktü

Antalya'da, Hüseyin Arlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarparak refüje çıktı. Kaza nedeniyle büyük korku yaşayan sürücünün eşi Ebru Arlı, refüjdeki çimenlere oturarak gözyaşı döktü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalyaspor Kavşağı'ndan İller Bankası yönüne seyreden Hüseyin Arlı yönetimindeki 07 MDM 37 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, bariyerlere çarparak refüje çıktı. Kazada, sürücü Hüseyin Arlı ile araçtaki eşi Ebru Arlı yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle büyük korku yaşayan Ebru Arlı, refüjdeki çimenlere oturarak uzun süren gözyaşı döktü. Eşini sakinleştirmeye çalışan Hüseyin Arlı, başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını ve direksiyon hakimiyeti kaybettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Kazaya karışan aracın görüntüsü

Kazada hafif yaralanan sürücü ve yolcunun görüntüsü

Polis ve sağlık ekibinin yaralılarla ilgilenmesi

Trafik polisinin sürücüye alkol kontrolü yapması

Aracın çekici ile çekilmesi

Detaylar

156 MB _- 01.25// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, uyurken yakalandı

Kayseri'de, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli yağma' suçundan kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K. (29), polis ekipleri tarafından evinde uyurken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K'yı (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesinde kaldığı belirlenen işsiz Yılmaz K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Yılmaz K'yı kaldığı bir akrabasının evinde uyurken yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yılmaz K.'nın sağlık kontrolüne getirilişi

-Emniyete götürülmesi

-Diğer detaylar

Süre: 1,10 Boyut: 130 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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63 yıllık traktör, ilgi odağı oldu

Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri" adlı sergi açıldı. Sergide yer alan 1956 model bahçe traktörü ilgi gördü.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı Etkinlikleri kentte düzenlenen çeşitli programlarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kongre Müzesi bahçesinde "Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri" adlı sergi açıldı. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sergide karasaban, yaban, biçerdöver, düven, yaba, saban, eski traktörler ve çeşitli aletler sergilendi. Serginin açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Kongremizin 100'üncü yılında tarımdaki 100 yıllık değişimi, alet ve ekipman değişimini görmektir. Sergimizin amacı geçmişimizi yad ederek geleceğe ümitlerle bakabilmektir. Tarımda çok kısa zamanda olağanüstü bir değişim yaşadık. Bu sergiyle tarımda olan değişimi de bir görmüş olacağız" dedi.

63 YILLIK TRAKTÖR, İLGİ ODAĞI OLDU

Sergide Sivas merkeze bağlı Çelebiler köyünde yaşayan Muzaffer Topbaş'ın (69) getirdiği 1956 model bahçe traktörü dikkat çekti. 63 yıllık traktörü görenler üzerine çıkarak hem fotoğraf çektirdi, hem de eskiyi yad etti. Traktörün İngiltere yapımı olduğunu söyleyen Topbaş, "Aynı greyder gibi bıçakları ortada bir bahçe motoru. Kompresör ile çalışıyor. Yakıtı ise dizel. Ben kendi bahçemde çok zaman kullandım. Şu anda zehir gibi çalışıyor. Gelip bakıyorlar, beğeniyorlar. Ben de çok memnun oluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Sergiden görüntüler

-Sergide yer alan tarım aletleri

-63 yıllık bahçe traktörünün görüntüsü

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

