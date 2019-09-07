Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görünüt

Hastane önündeki kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin aniden yola çıkan bir başka otomobile çarpıp takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun trafik nedeniyle B.C. (41) yönetimindeki 16 AAB 740 plakalı otomobil, B.C. (41), ara sokaktan çıkan H.T. (43) yönetimindeki 34 ZU 5331 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan B.C., ters dönen araçtan çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Kaza yerinden görüntüler

Adı: 0709kaza_guvenlik_kamerasi

Süre: 00.48 Boyut: 90 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Yunus Özcan (34) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Nizip karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Ahmet Işıktaş (54) yönetimindeki 21 BK 541 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Işıktaş ile yanındaki Eşref Özcan (60) ve Yunus Özcan yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Işıktaş ve Eşref Özcan'ın ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Yunus Özcan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yunus Özcan'ın fotoğrafı

Adli tıp kurumu

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73.5 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Otomobilin LPG tankında eroin çıktı

VAN'ın Başkale ilçesinde, yol kontrolü sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan otomobilin LPG tankında 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukarı otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, otomobilin LPG tankına gizlenen 40 paket içinde 20 kilo 454 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü B.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan otomobil

-Otomobilde arama yapılması

-Dedektör köpek Lina'nın arama yapması

-Köpeğin tepki vermesi

-LPG tankından eroin paketlerinin çıkarılması

-Detaylar

VAN,

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Cennet Cehennem Obruğu'nda 'Tanrı Par' izi

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, yayımladığı 'Olba: Hanedanlık ve Sonrası' adlı yeni kitabında Cennet Cehennem Obruğu ile ilgili önemli bilgilere yer verdi. Durukan, düşmanın içine korku düşürüp, onu paniğe sevk eden, hata yaptıran ve kaybetmesine sebep olan 'Tanrı Pan' efsanesinin dünyanın bütün önemli dillerinde var olan 'Panik' kelimesine ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Durukan, Cennet obruğunun herhangi bir inşai faaliyet gerçekleştirilmeden, tamamen doğal haliyle bir tapınak olarak kabul edildiğini ve bu doğal tapınağın antik çağda bereket ile ilişkilendirilen 'Tanrı Pan' için Anadolu'da tespit edilebilmiş olan tek tapınak olma özelliğini taşıdığını söyledi. Obruğun yukarısında var olan ve blok taşlarla inşa edilen ikinci bir tapınak daha bulunduğunu kaydeden Durukan, "Yaptığımız çalışmada ikinci tapınağın Cennet-Cehennem'de geçen mitolojik öyküde rol alan Zeus-Hermes ve Pan'ın birlikte ibadet gördüğü bir tapınak olduğunu tespit ettik. Cennet mağarasının yani Pan tapınağının içerisinde ise M.S 5'nci yüzyılda inşa edilmiş bir şapel var. Bu şapel neden Tanrı Pan'ın tapınağının merkezine inşa edilmiş sorusu akıllara gelebilir. Çünkü Hristiyanlık dini ortaya çıktıktan sonra özellikle engelli doğan çocukların tanrı tarafından lanetlenmiş olduğu bunların toplum tarafından dışlanması gerektiği gibi bir inanış söz konusuydu. Karanlık çağın bu batıl inanışına göre keçi bacaklı ve boynuzlu olan Tanrı Pan da lanetlenmiş bir tanrıydı ve şeytanla özdeştirilmişti. Tanrı Pan'ın tapınağının tam merkezine veya kalbine bir şapel (kilise) inşa edilmiş olması şeytanı etkisiz hale getirmek için yapılmış bir dini faaliyettir. Cennet mağarasına bu şapelin inşa edime amacı budur" dedi.

DAHA FAZLA TANINMALI

Cennet obruğunun yukarısında yer alan ikinci tapınağın duvarlarında yazılı isimlerin Tanrı Pan için düzenlenen yarışmaları kazananların isimleri olduğunu da belirten Durukan, önemli bir mitolojik öykünün geçtiği Cennet Cehennem Obrukları'nın dünya çapında daha fazla tanınmayı hak ettiğini şu sözlerle vurguladı:

"Cennet Cehennem Obrukları dünya çapında örtülü bir şöhrete sahip. Mitolojide çok önemli bir hikaye burada geçiyor. Tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon bir savaşa tutuşuyor, bir iktidar mücadelesi oluyor. İlk savaşı canavarların en büyüğü Tifon kazanıyor ve Zeus'un tendonlarını keserek buradaki mağaraya hapsediyor. Sonra devreye Hermes ve Pan giriyorlar. Tendonları tekrar Tifon'dan çalıp Zeus'u iyileştiriyorlar ve yeniden yapılan savaşta Hermes ve Pan'ın da desteği ile Zeus canavarların en büyüğünü mağlup ediyor ve tanrılar kazanmış oluyorlar. Tanrılarla canavarların savaşı iyiler ile kötülerin savaşı gibi değerlendirilebilir. Mitolojiye bu şekilde yansımıştır. Bu mitolojik öyküyü bütün modern dünya bilir ancak bu öykünün orada yani Mersin sınırları içindeki Cennet Cehennem Obrukları'nda geçtiğini dünyaya hatırlatmamız lazım. Cennet Cehennem Obrukları dünya çapında bir turizm merkezi olabilecek potansiyele sahip."

Durukan, Cennet Cehennem, Adamkayalar, Kız Kalesi gibi önemli kültürel miras alanlarına sahip çıkması ve bu bölgelerin tanıtımının daha iyi yapılabilmesi halinde Mersin'e gelen yabancı turist sayısında da artışı yaşanacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Bölgenin havadan görüntü

Bölgenin girişi ve tabelası

Prof. Dr. Murat Durukan, bölgedeki yapılarda inceleme yaparken

Kayalardaki yazıların görüntüsü

Prof. Dr. Murat Durukan, alanda yürürken

Cennet obruğuna inenler

Cennet obruğundaki kilisenin görüntüsü

Obruktakilerin görüntüsü

Cenneteki kiliseye girenler

Prof. Dr. Murat Durukan, fotoğraf çekerken

Kiliseden görüntüsü

Kilise içindeki resimlerden görüntü

Prof. Dr. Murat Durukan ile röp

(BOYUT: 563 MB)(SÜRE: 5 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Edirne'de çıkan anız yangını, güçlükle söndürüldü

Edirne'de gece saatlerinde anızların yakılması sonucu çıkan yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangın, güçlükle söndürüldü. Anız yangınlarının canlılara da zarar verdiğini belirten Edirne Ziraat Odası Genel Sekreteri Şükrü Toparlak, "Anız yangınlarında bitkinin yetişmesi için en önemli maddelerden humus yok oluyor. ve bu nedenle hasatta gözle görülür verim kaybı yaşanıyor" dedi.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü yolu üzerinde gece saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan saman sapları ile birlikte geniş bir alana yayılan alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu bölgedeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangında, binlerce çekirge ve ot böcekleri yanarak telef oldu.

CANLILAR TELEF OLUYOR

Edirne göç yollarında kanatlı canlıların da dinlenip barındığı tarlalar özellikle bıldırcın kuşlarının yumurtasını bırakıp ürediği en önemli yerlerden bir olma özelliğini taşıyor. Tarlalarda yaşayan kurbağa, tavşan gibi hayvanların yanı sıra yılan ve sürüngenlerin yaşam alanı olan araziler, anız yangılarında yüzlercesi yavrularıyla birlikte yanarak telef oluyor.

Edirne Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından anız yangılarının zararları hakkında çiftçiye verilen eğitimlerin de yeterli olmadığı görülürken, dekar başına kesilen 60 liralık idari para cezası da caydırıcı olmadığı belirtildi.

'TOPRAĞA VE BİTKİYE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

Edirne Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Şükrü Toparlak, "Anız yangınları çiftçinin toprağı temizlemek amacıyla başvurduğu ilkel bir yöntem. Anız yangınlarında bitkinin yetişmesi için en önemli maddelerden humus (bitkinin gelişmesi için gerekli olan ana kaynak) yok oluyor. ve bu nedenle hasatta gözle görülür verim kaybı yaşanıyor. Toprağın su tutması engellenip erozyon oluşmasına da neden oluyor. Toprağın iyi havalanmasının önüne geçiliyor" dedi.

'ZARARLI ÇALILARIN ÜREMESİNE NEDEN OLUYOR'

Anız yangınları tarlaya büyük zarar verdiğini ifade eden Toparlak, "Anız yakılmasında ilk yıl hastalıklarla mücadelede faydalı olduğu söyleniyor olsa da, sonraki yıllarda hastalıklar artarak toprağı ve bitkiye çok büyük zararlar veriyor. Bu zararların telafisi için harcanan tarımsal gelirler 10 katını çıkıyor. Anız yangınları sırasında havanın kirlenmesinin yanında arazide yaşayan yaban hayvanları maalesef ölüyor. Bu sebeple doğal denge bozuluyor. Doğal dengenin bozulmasıyla tarlada zararlı çalıların üremesi artıyor. Bunlarla mücadele için üretici para harcamak zorunda kalıyor" dedi.

'TOPRAK ÇÖLLEŞİYOR'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise, anız yangınlarında toprağın çölleştiğini belirterek, "Anız yangınları toprağın verimini düşürüyor. Çıkan yangınlarda doğa hayvanlarının zarar görmesi gibi bitkileri besleyen bakterilerde yok olup, toprağın çölleşmesine neden oluyor. Üretici bu konuda bilinçli ve toprağına ne denli zarar verdiğini biliyor. Ben şahsen çiftçinin tarlasını yakarak bu zararı verdiğine inanmak istemiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Tarladaki yangından detaylar

Otların yanması

İtfaiye müdahalesi

Alevlerden detay

Polis ekipleri incelemesi

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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