Dha yurt bülteni - 7

HDP önündeki eylemde 10'uncu gün

Diyarbakır'da 24 ailenin, kayıp çocuklarının bulunması HDP il binası önündeki oturma eylemi, 10'uncu günde de devam ediyor. Dün katılanlarla birlikte sayıları 24 olan aileler, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri tarafından ziyaret ediliyor.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Dün katılanlarla birlikte sayıları 24 olan aileler, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri tarafından ziyaret ediliyor.

'ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ'

Erzurum'dan gelen ve Lice'de kaçırılan asker yeğeni Sedat Sorgun için oturma eylemine başlayan Macide Uslu, "Sedat Sorgun'u almaya geldik. Askerden izne geliyordu. Tunceli yolunda teröristler tarafından kaçırıldı. 5 yıldır gitmiş, haber alamıyoruz. Bunun için çocuğumuzu istiyoruz. Biz buraya barış için geldik. Biz barış istiyoruz. Türkiye güzel. Herkes yaşasın. Herkes barış içinde olsun. Ne olur sesimizi duysunlar. İçlerinde merhametleri varsa, Allah korkusu varsa çocuklarımızı getirsinler. Biz daire istemiyoruz, araba istemiyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. O, bizim ciğerimizin bir parçası. Kendi ciğerleri gitse herhalde böyle olmazdı. Onun için biz çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

İstanbul'dan gelip, kayıp oğlu Yakup (19) için oturma eylemine katılan Saliha Edizer ise "Bugün 10'uncu günümüz. Eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkamayacağız. Çocuklarımız geldikten sonra beraberce evlerimize gideceğiz" diye konuştu.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine- Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eylem başlattı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası yaşayan Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını iddia ederek 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-HDP il binası önü

-Ailelerden detay

-Macide Uslu'nun konuşması

-Saliha Edizer'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

=========================

Yalova'da CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptığı iddiası

Yalova'da, Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın, amcasının kızı Özlem Salman Günalp'i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik'i ise hukuk işleri müdürü yaptığı, şahsi harcamalarını belediye kasasından karşıladığı yönündeki iddialar üzerine başlayan tartışma büyüyor. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Atatürk'ün 'Benim kentim' dediği Yalova, güzel haberlerle gündeme geleceğine son zamanlarda maalesef belediyenin tutarsız harcamaları yüzünden sürekli problemlerle gündeme gelmekte" dedi. Belediye Başkanı Vefa Salman ise "Bu iddia edilen isimler, benim ne birinci derece ne ikinci derece akrabalarım, o isimler benim tarafımdan işe alınmış değiller, ben makam arabamı bıraktım ve eşimin arabasını kullanmaya başladım, benzini cebimden karşılıyorum" diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, iddialara göre 2014 yılındaki mahalli seçimlerinin ardından amcasının kızı Özlem Salman Günalp'i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik'i ise hukuk işleri müdürü yaptı. Diğer bir iddiaya göre Vefa Salman, şahsi harcamalarını Yalova Belediyesi'nin kasasından karşıladı. Bu iddiaların gündeme gelmesiyle, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

'BİRİNCİ DERECE DEĞİL, ÜÇÜNCÜ DERECE AKRABALARIM'

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'li belediye başkanları üzerinden bir linç kampanyası yürütüldüğünü savunarak, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı kişi, kurum ve kuruluşlar, Yalova Belediyesi ve benimle ilgili bir takım mesnetsiz, doğrusu olmayan iddialar ortaya atarak, yalan haberle kamuoyunu yanıltmaya kalkıyor. Yalova, Vefa Salman'ı çok iyi tanıyor. Atılan çamurların üzerine yapışmadığını da çok yakından biliyor. Bu iddia edilen isimler, benim ne birinci derece ne ikinci derece akrabalarım, aynı isimler benim tarafımdan işe alınmış değiller. Hemen hemen hepsi devlet memuru. Dayımın kızı Gülden Atik, benden önce Yalova Belediyesi'ne girdi. Diğer adı geçen kişiler, ikinci derece akrabam bile değil. Üçüncü derece akrabalarım. Birisi üniversitede memur iken Yalova Belediyesi'ne girdi. Burada amaç yıpratmaksa valla bu pek tutmaz ve uymaz."

'BİRİNCİ DERECE AKRABAMIN ÇALIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Gündeme gelen iddiaların çarptırıldığını söyleyen Salman, "Benim Yalova Belediyesi'nde ne oğlum ne kızım, ne gelinim, ne damadım, ne dayım, ne teyzem, ne halam, ne amcam çalışmıyor. Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanı olduğu sürece, benim birinci derecede akrabamın, Yalova Belediyesi ve ona bağlı şirketlerinde çalışması mümkün değil, bulamazsınız. 2014'te kendine ait cep telefonu numarasını kullanan Vefa Salman, başka numara kullanmadı. O cep telefonunun parası bir kez bile Yalova Belediyesi'nin kasasından ödenmedi. Aylık 6 bin lira olan resmi makam aracımın kirasından dolayı, aracı geriye vererek eşimin üzerine kayıtlı aracı kullanmaya başladım. Kullanmaya başladığım günden beri, benzin parasını hep kendi cebimden ödedim. Yalova Belediyesi'nin kasasından ödenmemiştir. Allah'ın adaleti var. Vefa Salman, bu koltuğa Allah'ın adaleti ile oturmuştur. Allah bir gün gelir hepinizden hesabını sorar" diye konuştu.

'BELEDİYE, KİMSENİN EŞİNİN ARABASINA MUHTAÇ DEĞİLDİR'

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ise Yalova'nın, bu tür konularla gündeme gelmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti. Bağatar, "Maalesef Yalova Belediyesi ile ilgili haberleri üzüntü ile takip etmekteyiz. Atatürk'ün 'Benim Kentimdir' dediği Yalova güzel haberlerle gündeme geleceğine, son zamanlarda maalesef Yalova Belediyesi'nin tutarsız harcamaları yüzünden sürekli problemlerle gündeme gelmekte. Belediyenin bütçesi içerisine bakıyorsunuz en büyük harcamaları, başkanın en yakın akrabası olan özel kalemi yönetiyor. Özel kalemin yıllık harcama bütçesi yaklaşık 8 milyon TL. Son 5 yıldan bu yana baktığımızda, harcanan para yaklaşık 40-50 milyon TL'lere varıyor. Bu sadece özel kalemin harcaması. Sayın Belediye Başkanı Yenikapı'ya gitmiş kendi aracını sergiliyor ve diyor ki 'Ben şahsi otomobilimi kullanıyorum, belediyede makam aracımı kullanmıyorum' diyor. Ne kadar üzücü. Yalova halkı kendi vergilerini ödemekte, su parasını yatırmakta, belediyeye ait inşaat ruhsatı harcı ve her türlü masrafı belediyeye yatırmakta. Anca Yalova, belediye başkanının eşinin arabasına muhtaç durumdadır. Böyle olmaması gerekiyor, çünkü bizim belediyemiz hiç kimsenin eşinin arabasına muhtaç değildir. Vatandaşımız vergilerini veriyor, belediyenin bütçesi maalesef har vurup harman savrulduğu için ekonomi iyi yönetilmediği için belediye zor durumda" dedi

'BELEDİYE'NİN BORCU, 250 MİLYON LİRAYI AŞTI'

Bağatar, Yalova Belediyesi personel sayısının 3 kat oranında arttığını söyleyerek, "Bundan 5 sene önce, 40 milyon lira civarında borçla devraldıkları Yalova Belediyesi'nin şu anki borcu 250 milyon lirayı aştı. Bunun tek sebebi, iyi idare edilmemesi ve gereksiz masraflardır. Belediyede çalışan personel sayısı 5 sene önce 460-500 kişi civarındaydı. Şu anda bin 500 kişi çalışıyor. Fark 3 katı. Seçimlerde oy uğuruna belediye personelini şişirdiler. Olumlu olan her konuda AK Partili belediye meclis üyeleri, belediye başkanımızın yanındadır. Ama tasarruf konusunda biz ipleri elden bırakmıyoruz. Müdahale etme konusunda bizim belediye başkanlığına müdahale etmek gibi bir şansımız yok ama yanlış gördüğümüz konularda kendileriyle istişare ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Başkan Vefa Salman açıklama

-AK Parti il Başkanı ile roportaj

-Belediyeden ve makam aracından detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA,

====================

Şehidin kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Adana'da şehit kardeşi Şeyhmus Yeniay'ı (24) bıçaklayarak ağır yaralayan Velat Çelikten (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs'ta meydana geldi. Şeyhmus Yeniay ve Velat Çelikten arasında, iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Çelikten, Yeniay'ı 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çelikten kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yeniay, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Çukurova ilçesinde bir evde gizlendiğini saptadı. Adrese baskın düzenlen Velat Çelikten'i yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şeyhmus Yeniay'ın, 18 Şubat 2016'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Fatih Yeniay'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi

SÜRE: 50" BOYUT: 92 MB

Haber-Kamera: ADANA,

=====================

Ablasını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da Ali Bilen (24), ablası Sultan Bilen'i (34) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ali Bilen, sabah saatlerinde eve gelerek ablası Sultan Bilen'i bıçakladı. Ağır yaralanan Bilen olay yerinde öldü. Cinayetin ardından şüpheli, binadan çıkarken ev sahibi Zübeyde T.'ye, " Ablamı bıçakladım, ambulans çağırın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, mahalleyi ablukaya aldı. Mahallede bulunan bir oduncuda gizlenen Bilen, suç aleti bıçakla yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

Evden genel ve detay

Olay yerindeki ambulans ve polislerden görüntü

Ev sahibi Zübeyde T. ile röportaj

Olay yerinden genel ve detaylar

Odunlukta yakalanan zanlının çıkarılması

Polis aracının gidişi

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

==================

Nişanlı çifti, en mutlu günlerinde ölüm ayırdı

Konya'da nişanlısı Meltem Ertunç'a (22) sürpriz evlilik teklifi yapan Fikret Balkan (26), otomobille evlerine dönerken, uyuduğunu sandığını nişanlısını uyandırmak istedi. Nişanlısının nefes almadığını fark eden Balkan, koltukta hareketsiz yatan Meltem Ertunç'u hastaneye götürdü. Ertunç'un ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 3 ay sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Karapınar ilçesinde oturan çiftçi Fikret Balkan ile Meltem Ertunç, 3 ay önce nişanlandı. Meltem Ertunç, geçen pazartesi günü Konya'ya akrabalarını ziyarete geldi. Fikret Balkan da nişanlısını yanına gelip, 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğün için alışveriş yaptı. Alışverişin ardından nişanlısını gezmek için Beyşehir Gölü'ne götüren Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslü yatta nişanlısı Ertunç'a, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Meltem Ertunç da mutluluk gözyaşları içerisinde kabul etti.

Çift daha sonra Karapınar'a dönmek için yola çıktı. Karapınar'a yaklaştıklarında, otomobili kullanan Fikret Ertunç, uyuduğunu düşündüğü nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt vermeyince otomobili durdurdu. Nefes almadığını fark edince otomobille Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada doktorların kalp masajı ve müdahalelerine yanıt vermeyen Meltem Ertunç, hayatını kaybetti. Meltem Ertunç'un Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsisinde ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Meltem Ertunç, salı günü cenaze töreninin ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meltem Ertunç'un tabutuna duvak örtüldüğü öğrenildi. En mutlu günlerinde acıyı yaşan çiftten geriye evlilik teklifi sırasında çekilen görüntüler kaldı.

Görüntü Dökümü

------------

Çiftin yata gelişi

Sürpriz evlilik teklifi

Çiftin nişan töreninden detay

Haber: Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA-DHA

=====================

Bursa'da öğrenci ve veliler, kapatılan okullarını geri istiyor

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Ümitalan Ortaokulu, öğrenci sayısının 40'ın altında olması nedeniyle kapatıldı. Okullarının yeniden açılması için eylem yapan öğrenci ve veliler, bahçede sıraya girerek İstiklal Marşı okuyup tepkilerini gösterdi. Ayrıca veliler ve öğrenciler, okulun açık olan ilkokul bölümünde, 1, 2, 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerinin aynı sınıfta, tek öğretmenle eğitim gördüğünü iddia edip, tepki gösterdi.

Kestel İlçesi Ümitalan Mahallesi'ndeki Ümitalan İlkokulu ve Ortaokulu, öğrenci kapasitesinin yasal sayının altında olduğu gerekçesiyle Bursa Valiliği tarafından kapatıldı. Bu okulda eğitime devam eden öğrenciler, servisle 6 kilometre uzaklıktaki başka köylerdeki okullarda öğrenim göremeye başladı. Mahallelinin başvurusu üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokul bölümünün eğitime devam etmesine onay verdi. Ancak okulda müdür haricinde bir öğretmenin bulunması nedeniyle 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin aynı derslikte eğitim gördüğünü iddia eden veliler, alınan karara tepki göstererek okul önünde eylem yaptı. Veliler, ortaokulun tekrar açılmasını istedi.

'ÖĞRENCİLİK YILLARIMIZDAKİ GİBİ SIRAYA GİREREK TEPKİ GÖSTERDİK'

Okulun açılana kadar eylemlerinin devam edeceğini söyleyen mahalle sakinlerinden Nurettin Oruç, okulun 1995-1996 eğitim öğretim yılında hizmete girdiğini belirterek, "Okulumuzu 8 öğrenci için kapatarak, öğrencilerimizi komşu köylere yönlendirdiler. Tabi ki biz okulumuzu geliştirmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Okulumuzun yıllardır derneği var. Okulumuz 1995- 1996 eğitim öğretim yılında hizmete girdi. Bu okulu kendi imkanlarımızla yaptık. Onca emeklerimizin karşılığı bu mu olacaktı? İlk zamanlarda yaklaşık 200 öğrenci vardı. Şu an yaklaşık 100 öğrenci var. Ama bazı sınıflarda birkaç eksikten dolayı okulumuz kapatılarak, öğrencilerimizi komşu köylerin okullarına vermişler. Okulumuz şu an kapanmadı, ama 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıfa kadar bütün öğrenciler bir arada okuyorlar. Bu karma eğitim ne kadar faydalı olur, onu bilemiyorum. Bunun da çaresine bakılmalı. Biz gencimiz, yaşlımız bütün veliler sıraya girdik. Öğrencilik yıllarımızdaki gibi sıraya girerek İstiklal Marşı'nı okuyup verilen karara tepki gösterdik" dedi.

'VAR OLAN OKULU NEDEN KAPATIYORLAR?'

Kararın ardından Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiklerini belirten velilerden Hanife Gülaçtı, "Bize 4 sınıf bir arada tek öğretmen önerisini sundular. Bu şekilde istemiyoruz. Kendileri çocuklarını bu şekilde okutmak isterler mi? Devlet okula yakacak vermiyormuş, hademe vermiyormuş. Sobayı biz yakacakmışız, temizliği biz yapacakmışız. Tek öğretmen, aynı anda 4 sınıfa eğitim verecek. Okulumuzun kapanmaması için ya buraya öğrenci bulup, okula kaydettirip, açtıracağız, ya da kendi imkanlarımızla servis tutup başka köylere çocuklarımızı yollayacağız. Biz taşımalı eğitim de istemiyoruz. Kendi okulumuzun açılmasını istiyoruz. Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de gittik, belediyeye de gittik. Ama kimse bize yardımcı olmadı. Okulumuzun her şeyi var. Var olan bir okulu neden kapatıyorlar. Biz kendi imkanlarımızla bu okulu yaptık" dedi.

'BÖYLE NASIL OKUYACAĞIZ BİLMİYORUM'

Okulun kapatılmasına üzülen öğrencilerden Elif Ardıç (9), "Ben okulumun kapatılmasını istemiyorum. Başka köye de gitmek istemiyorum. Bizim okulumuz çok güzel. Sadece öğrenci sayısı biraz eksik. Çevre köylerden buraya gelebilir. Bizim okulumuz hem büyük, hem de güzel. Öğrenci sayısı az olduğu için 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilere sadece bir öğretmen bakıyor. Böyle nasıl okuyacağız bilmiyorum. Büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Okuldan görüntüler

-Okul önünde toplanan veliler ve öğrencilerden görüntüler

-Slogan atarken

-Ailelerin sıraya girerek İstiklal Marşı okuması

-Röportajlar

-Detaylar

-Haber: Mehmet İNAN-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

======================