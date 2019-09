Dha yurt bülteni - 7

Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Gamze Kurt'un (18) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Y.'nin (30) ifadesinde, şaka yapmak için Kurt'a doğrulttuğu silahın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi.

Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden dün saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gamze Kurt'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞAKALAŞIYORMUŞ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Gamze Kurt'un evde gece kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Y. ve Şerif Can C. (28) ile birlikte olduğunu tespit etti. Aynı gün Gülsüm C. ve Şerif Can C. polis merkezine giderek teslim oldu. Hüseyin Y. ise otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay günü Şerif Can C.'nin evde bulunan pompalı tüfekle, Hüseyin Y.'nin ise av tüfeğiyle oynadığı, iki şüphelinin de silahlarını Kurt'a doğrulttuğu belirlendi. Bu sırada Hüseyin Y.'nin elindeki av tüfeğinin ateş aldığı ve Gamze Kurt'un başından yaralandığı bildirildi. Hüseyin Y.'nin ifadesinde, şaka yapmak için elindeki silahı Kurt'a doğrulttuğunu, ancak tüfeğin kazayla ateş aldığını söylediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülsüm C. ile Hüseyin Y. ve Şerif Can C., bu sabah adliyeye sevk edildi.

Haber- kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

===================

Otoyolda 4 araç çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İzmit'te, TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Korutepe Tüneli içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin ani fren yapması nedeniyle Mehmet Emin Uysal yönetimindeki 11 AE 034 plakalı otomobil aniden durunca arkasından gelen Nurettin Taş yönetimindeki 11 DJ 974 plakalı otomobil, Mücahit Önat yönetimindeki 54 ABJ 034 plakalı otomobil ve Aytekin Gün yönetimindeki 11 Al 253 plakalı otomobil ardı ardına çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, TEM Otoyolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Olay yerine polis, 112 Acil ve Karayolları ekipleri geldi. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

==================

Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü

Şanlıurfa'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için motosikletle yola çıkan Medet Halat (54), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.?

Kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolu Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 14 Haziran 2018'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası Medet Halat, oğlunun mezarını ziyarete gitmek için yola çıktı. Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Halat ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Medet Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 226MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

===================

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

Çukurova'da pamuk hasadı başladı. Bu yıl 450 bin dekarlık ekili alandan 250 bin-270 bin tonluk pamuk rekoltesi bekleyen üretici, fiyatlardan da memnun.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin mahallelerinde sezonun ilk pamuk hasadına başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat bazı arazilerde tarım işçileriyle bazılarında da makinelerle sürdürülüyor. Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar alana ekilen pamuktan 2,6 milyon ton civarında ürün alınıyor. Son yıllarda verilen destekleme primiyle ekim alanı 270 bin dekardan 450 bin dekara yükselen pamuk, Adana'da ortalama 270 binlerden 2018'de 450-500 bin dönüme yükseldi. Bu yıl 450 bin dekarlık ekimin yapıldığı Adana'da 250- 270 bin ton pamuk üretimi bekleniyor.

ÇİFTÇİ MEMNUN

Bölgede 'beyaz altın' olarak nitelendirilen, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuğun bu yılki rekoltesi çiftçileri memun etti. Mevsimin normal gitmesiyle rekolteden memnun kaldıklarını belirten çiftçi İsmail Telli (29), "Bu yıl mevsim iyi geçince pamuk da iyi yetişti. Bir taraftan pamuğu topluyoruz. Diğer taraftan fabrikalara gönderiyoruz. Ürünler, istediğimiz standartta ve boyutta. Fiyatlar da beklediğimiz gibi oldu" dedi.

SÜRE: 03'51" BOYUT: 427 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Övülcan AKSOY/ADANA,

===================

Laf atma kavgasında dayı öldürüldü, yeğeni yaralı

Gaziantep'te, evlerinin yakınındaki bir gurp ile laf atma meselesi nedeniyle tartışan dayı Orhan Argın (30) tüfekle vurularak öldürüldü, yeğenİ Burak Aras ise bıçaklanarak yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan 5 şüpheliyi kullandıkları tüfek ve bıçakla yakaladı.

Olay, gece yarısı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Argın, beraberindeki yeğeni Burak Aras ile birlikte evlerine gitmek için yürümeye başladı. Bu sırada ise bir grup ile aralarında laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, dayı Orhan Argın tüfekle vurularak, yeğen Burak Aras da bıçaklanarak, yaralandı.

Kanlar için yere yığılan dayı-yeğen, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Orhan Argın doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan Burak Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Argın'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan 5 şüpheliyi olayda kullandıkları bıçak ve tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

====================

12 yıl sonra titremeden kaşık tutup, yemek yedi

DENİZLİ'de 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boynundan beynine giden sinir dokusu hasar gören 40 yaşındaki Yücel Kayatepe, ellerinin titremesi nedeniyle üzerine yemek dökmeden karnını doyuramaz oldu. Bu nedenle anne babasının adeta bir çocuk gibi yemek yedirdiği Kayatepe, sosyal medyadan durumunu gören bir doktorun ücretsiz yaptığı operasyonla bu sorunundan kurtuldu.

Bir tekstil fabrikasında 12 yıl önce şef olarak çalışan Yücel Kayatepe'nin hayatı, geçirdiği bir trafik kazasıyla tamamen değişti. Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Kayatepe, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Kaza sonrası ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kayatepe'nin, boynundan beynine giden bazı sinir dokularının hasar gördüğü anlaşıldı. Sinir dokusunun hasar görmesi sonucu Kayatepe'nin iki elinde de, tıp dilinde 'esansiyel tremör' olarak bilinen titreme başladı. Genel tedavisi tamamlanan Kayatepe, kazadan bir süre sonra taburcu oldu. Ancak elinde titreme nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. 10 yıl önce; Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, Kayatepe'nin titremesinin giderilmesi için ameliyatla beynine pil takıldı. Operasyon çare olmadı, titreme giderilemedi. İkinci ameliyatı ise sigorta karşılamadığı için tekrar ameliyat olamayan Kayatepe, ellerinde titremeyle yaşamak zorunda kaldı.

HAYATI ALT ÜST OLDU

Hayatı alt üst olan Kayatepe, işini kaybetti. Yüzde 55 engelli hale gelince, malulen emekli oldu. Elleri titrediği için kaşığı güçlükle tutan Kayatepe, üzerine yemek dökmeden yiyemez oldu. Kendi başına beslenemeyen Kayatepe'yi, 12 yıl boyunca annesi ve babası adeta çocuk gibi doyurdu. Bu duruma katlanamaz hala gelen Kayatepe, bir çare bulunması ümidiyle, yaşadıklarının video görüntüsünü yakınlarına çektirip, Facebook'taki Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'na gönderdi. Video grubun sayfasında yayınlanınca, 1 milyonun üzerinde izlendi ve binlerce yorum aldı. Videoyu izleyen İstanbul'daki özel bir hastanede (Okan Üniversitesi Hastanesi) görevili Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, gruba ulaşarak 35 bin lira maliyeti olan ameliyatı, ücretsiz yapacağını söyledi. Haberi alan Kayatepe, grup tarafından İstanbul'a gönderildi. Doç. Dr. Atilla Yılmaz tarafından yapılan ameliyatla Kayatepe'nin beynine yeni bir pil takıldı. Ameliyat sonrası ellerindeki titreme büyük oranda azalan Kayatepe, ilk yemeğini grup yöneticileriyle birlikte yedi.

12 YIL SONRA KAŞIK TUTUP İLK YEMEĞİNİ KENDİ YEDİ

Ameliyattan sonra Denizli'ye dönen Yücel Kayatepe, derdine çare olan Denizli Sosyal Paylaşım Grubu tarafından bir restorana yemeğe götürüldü. Restoranda 12 yıl sonra eline kaşık alan Kayatepe, elleri titremeden kendi başına önce çorbasını içti, sonra yemeğini yemenin mutluğunu yaşadı. Yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu ifade eden Yücel Kayatepe, "Kaza sonrası ellerim titrediği için yemek yiyemez hale geldim. Kaşığı aldığımda elim titrediği için hep üzerime döküyordum. 12 yıldır kendi başıma elimle yemek yiyemedim. Annem ve babam yemeğimi yedirdi. Şimdi çok mutluyum, kendi ellerimle kaşığı tutup titremeden yemeğimi yiyorum. Yaşadım mutluluk tarif edilemez" dedi.

Facebook'taki Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'nun yöneticisi Yüksel Güler ise, Kayatepe'nin kendi videosunu gönderip, yardım istediğini belirterek, "Yemek yiyemediği videoyu bize gönderdiğinde, hemen paylaştık. Biz de hastalığına videoyu paylaşarak çare bulmak istedik, öyle de oldu. Rekor düzeyde paylaşım oldu. 1 milyon kişinin üzerinde izlenme oldu, binlerce yorum aldı. Vidoyu izleyen Doç. Dr. Atilla Yılmaz, bize ulaşarak ameliyatı yapacağını söyleyince hepimiz mutlu olduk. 12 yıl sonra kaşık tutarak yemeğini kendisi yiyor, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,