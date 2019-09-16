Dha yurt bülteni - 7

Göcek'te gezi teknesi faciası: 1 Fransız turist öldü, 4'ü yaralı 14 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu sabah bir gezi teknesinde çıkan yangında 70 yaşındaki Fransız vatandaşı Pierre Bertinopti yaşamını yitirirken, 4'ü mürettebat 14 kişi ise suya atlayarak canlarını kurtardı. Kurtarılanlar arasındaki 1'i kadın 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 06.00 sıralarında Göcek Mahallesi, Büyükova Koyu'nda demirli 25 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki, 9 kamaralı 'Medsun' isimli gulet yatta yangın çıktı. Mutfak kısmında çıktığı sanılan yangın, kısa sürede ahşap olan tekneyi sardı. 10 yolcu ve 4 mürettabat son anda denize atlayarak canlarını kurtardı. Çevredeki diğer yatlarda bulunanlar, suya atlayan 14 kişiyi kurtardı. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ve 1 Kıyı Emniyeti Botu (KIYEM) sevk edildi. KIYEM- 5 römorkörü, halatları yandığı için denize doğru sürüklenen teknedeki alevlere müdahale ederken, kurtarılan 14 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılanlardan bacaklarında cam kırıklarına bağlı kesikler olan kadın ile sırtında yanık olan Fransız vatandaşı Bruns George (66), çeşitli yerlerinde sıyrıklar bulunan bir diğer yolcu ve elinde kesik bulunan tekne personeli Bilgin Karaca (19) Sahil Güvenlik'e ait lasti botla Göcek'e götürüldü. Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulaslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan tekne personeli Karaca ile Fransız yolcu George Dalaman Devlet Hastanesine sevk edildi. Kurtarılan diğer 10 kişi ise bir başka Sahil Güvenlik Botu'na nakledilip, Göcek Limanı'na götürüldü. Kurtarılan tekne personelinden ve yolculardan yabancı uyruklu bir yolcunun kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Dalış Timi karayolu ile önce Göcek'e geldi, ardından da buradan bir botla olay yerine ulaştı. DEGAK Dalış Timi tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen teknedeki kayıp olan yolcunun bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçlar, 70 yaşındaki Fransız yolcu Pierre Bertinopti 'nin cesedine ulaştı. Bertinopti'nin sudan çıkartılan cesedi, Sahil Güvenlik Botu ile Göcek'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonuyla yanan teknenin görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ GÖCEK,

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Sinop'ta Harf İnkılabı'nın 91'inci yılı coşkusu

Sinop'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 91'inci yıldönümü, düzenlenen anma etkinliği ve törenlerle kutlandı. Kutlamalarda, Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması ilgi odağı oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 91'inci yıldönümü anma etkinlikleri, İskele Meydanı'nda halk oyunları ile başladı. Atatürk'e saygı yürüyüşü ile devam eden etkinliklerde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, kent semalarında gösteri uçuşu yaptı. Kent sakinleri, ilgiyle izlediği gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nce, etkinlikler kapsamında resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Gösteri uçuşunun ardından özel makyajla Atatürk'e benzetilen tiyatrocu, Atatürk'ün 15 Eylül 1928 yılında Sinop'ta çekilen kara tahta başındaki fotoğrafı canlandırıldı. Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması, etkinliğe katılanların ilgi odağı oldu.

Etkinlikler, Grup Gün Doğarken konseriyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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Solotürk gösterileri

Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması

Tören detay

BOYUT: 416 MB ve 238 MB

Haber-Kamera: Esra AKSU-Deniz ÖZEN/SİNOP, –

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Suşi ve Adana kebabı aynı masada

Bursa'da yaşayan Turgay Kahraman (51), Uzakdoğu ziyareti sırasında öğrendiği suşi ile Adana kebabını aynı dükkanda birleştirdi. Dükkanının bir yarısında Adana kebap, ciğer, kuzu şiş gibi yemekler yapan Kahraman, diğer yarısında ise suşi ile Uzakdoğu yemekleri yapıyor. Dükkana gelip farklı yemekler yemek isteyen müşterilerine iki farklı yemek kültürünü sunan Kahraman, "Aynı masada bir kişi Adana kebap yerken, diğeri suşi yiyor. Adana kebap yiyen kişi yemeğinin üstüne vasabi sürerken, suşi yiyen kişi de yanında şalgam içiyorö dedi.

Uzakdoğu'da bir seyahati sırasında suşi yapmayı öğrenen Turgay Kahraman, Türkiye'ye döndükten sonra çevresinden gelen talepler üzerine restoran açmaya karar verdi. Bursa'da açılan suşi restoranına, pek fazla müşterinin gelmeme ihtimali üzerinde duran Kahraman, açtığı restoranın yarısını suşi ile Uzakdoğu mutfağına ayırırken, diğer yarısını ise kebapçı yaptı. Hem suşi hem kebap ustası olan Kahraman, gelen müşterilerine iki farklı yemek kültürünü aynı restoranda sunmaya başladı.

'SUŞİYİ KADINLAR VE ÇOCUKLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR'

Restoran açarken uzun süre konsepti düşündüğünü belirten işletme sahibi Turgay Kahraman, "Adanalı olmamdan yola çıkarak yan tarafa da Adana kebabı koydum. Adana ve suşi mutfakları ayrı ama müşteri geldiği zaman hem Adana Kebabı hem de suşi yiyebiliyor. Bu da bizim için bir artı oldu. Biz memnunuz ama Bursalıların damak tadına hitap ettiğimizi düşünüyorum. Genelde bayanlar ve çocuklar suşiyi tercih ediyor. Ailelerini buraya getirmeye çalışıyorlar. Aileler de suşiye ön yargılı yaklaştıkları için pek gelmek istemiyorlar. Geldiklerinde de menüyü gördükleri zaman hoşlarına gidiyor. Suşi yemek isteyen suşi, kebap yemek isteyenler kebap siparişi veriyorlarö dedi.

'GELEN MÜŞTERİLER HEM KEBAP HEM SUŞİ YİYEBİLİYOR'

Özellikle Bursa'ya gelen Rusların restoranına suşi yemeye geldiğini belirten Kahraman, "Uzakdoğulu müşterilerimiz de var. Geldiklerinde hem suşi hem kebap yiyorlar. Aynı anda iki lezzeti de bulabiliyorlar. Hem kendi mutfaklarını hem de Türkiye mutfağını bulabiliyorlar. Onun için memnun ayrılıyorlar. Mutfak açısından ikisi de bana kolay geliyor ama suşiyi sarmak zor. Malzemelerin hepsini Uzakdoğu'dan getiriyorum. Kebap daha meşakkatli. Ocağın başında sıcakta durmak da ayrı bir problem ama ikisinin de üstesinden gelebiliyoruzö dedi.

ADANA KEBABA VASABİ, SUŞİYE ŞALGAM SUYU

Birbirine uzak iki kültürü birleştirdiğini söyleyen Kahraman, "Gelen müşterilerimiz hem Uzakdoğu kültürünü hem de Türk kültürünü aynı anda bir yerde bulabiliyorlar. Bu açıdan burası güzel bir yer oldu. Suşi yemeye gelen müşterilerimiz bazen şalgam suyu istiyorlar. Aynı anda masada vasabiyi kebabın pidesine bile süreni gördüm. Akdeniz ve Uzakdoğu kültürünü bir arada bulmaları için bütün müşterilerimizi buraya bekliyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Suşi yapımından detaylar

-Adana dürüm yapımından detaylar

-Suşi yiyen müşterilerden detaylar

-Genel detaylar

-Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17 Eylül'de Denizli'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (salı) bir dizi ziyaret ve açılış için Denizli'ye gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında ilk olarak saat 09.30'da Babadağ ilçesine gidecek. Daha sonra Babadağ Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de, geçen 7 Haziran'da yaşamını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın isminin verildiği Merkezefendi ilçesindeki parkın açılışını yapacak. Saat 14.30'da Merkezefendi Belediyesi'ni ziyaretinin ardından sırasıyla, Serinhisar, Honaz ve Bozkurt ilçelerine gidecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesinde bulunan çadır kenti ziyaret edecek.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,