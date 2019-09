Dha yurt bülteni - 7

DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONUNDA 6 MİLYON 718 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ile 955 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 16 Eylül Pazartesi günü başlatılan 'Bayrak-134 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal 03 Operasyonu' tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 955 kilo 150 gram esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri, kenevir tarlasını sulamak amacıyla kullanılan 9 bin 700 metre, uzunluğundaki su hortum, 6 su motoru ve 3 elek ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edilirken, esrara el koyuldu.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebilmekte olup, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

HAKKARİ'DE HASTALARDAN 'BIÇAK PARASI' ALAN DOKTOR TUTUKLANDI -

Hakkari'de, Devlet Hastanesi'nde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova (38), hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde 2017'den beri görev yapan Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova, iddiaya göre tedavi için kendisine gelen 8 hastadan çeşitli miktarlarda bıçak parası istedi. Hasta yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Mammadova hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Mammadova'yı, hasta yakınlarından seri numaraları belirli 1500 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Mammadova, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Mammadova, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ KADININI DARP EDEN ŞÜPHELİLER SERBEST

Adana'da müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca'yı (48) dövdükten sonra üzerine siyah renkli sıvı döktüğü iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı. Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişi tarafından önce tehdit, ardından da darp edilen Karaca, üzerine dökülen siyah renkli sıvı madde nedeniyle hastaneye götürüldü. Tedavisi tamalanan Karaca, taburcu edildi. Hazine arazisi üstüne kurulu olan, ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve bu mekanı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren iş kadını Ebru Berköz Karaca, komşusu L.G. ve O.G.'nin mekanına el koymak istediğini ve aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü.

Olayın ardından Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili L.G. ve O.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. L.G. ile O.G., sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

VAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, çalışma yapılan Erciş-Van yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, kontrolden çıkıp kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'DA 6 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Adana'da polisin baskın yaptığı depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 6 bin litre sahte içki ve satışa hazır 460 litre boğma rakı ele geçirdi. Depoda bulunan M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Adana'da polis, otogarda şüphe üzerine arama yaptığı 2 kişinin yanında bulunan dizüstü bilgisayar içine gizlenmiş 80.48 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olay, Seyhan ilçesindeki merkez otogarında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphelendiği Murat K. (32) ve Hüseyin T.'yi (29) durdurdu. Polis, şüphelilerin yanında taşıdıkların dizüstü bilgisayarın fan kısmına gizlenmiş 80.48 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİT'TE KAVANOZ KAPAĞI KRİZİ

İzmit'te kışlık konserve hazırlığına başlayanlar kavanoz kapağı bulmakta güçlük çekiyor. Kent merkezinde bulunan züccaciye esnafı, ilk defa böyle bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Günde yaklaşık 150 müşteri kavanoz kapağı almak için geliyor. Stoklarımızda ve toptancılarda kavanoz kapağı olmadığı için müşterilerimizi eli boş gönderiyoruz" dedi.

Kış mevsiminde sebzelerde lezzet ve fiyat farklılığı yaşanmasından dolayı sebzelerini yazın konserveleyerek kışa hazırlayanlar, İzmit kent merkezinde kavanoz kapağı bulmakta güçlük çekiyor. Kent merkezinde bulunan birçok iş yerinde kavanoz kapakları tükendi. Müşterilerin taleplerinden ve sorularından bunalan bazı zücaciye esnafı, dükkanlarının camına, 'Kavanoz kapağı kalmamıştır' yazısı astı. Züccaciye dükkanı sahibi Ömer Ayaz, bu yıl aileler tarafından hazırlanan kışlık konserve sayısındaki artışın kavanoz kapaklarının tükenmesine neden olduğunu belirterek, "Kavanoz kapağı sıkıntısı var ama bu kapak sıkıntısının üreticilerin piyasaya kapak yetiştirememesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Piyasada karaborsa ya da stok yapma gibi bir durumun olduğunu zannetmiyorum. Vatandaşlar bu sene yaz aylarında domates ve biber gibi sebzeleri ucuz bulunca kışın daha ucuza yiyebilmek için konserve yapmaya yöneldi. Bu da kavanoz kapaklarının tükenmesine neden oldu" dedi.

Kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı bu mevsimde aileler tarafında konserve sebze stoğu yapıldığını ifade eden Ömer Ayaz, "Benim kendi ailem bile bu sene 100 adet konserve yaptı. Türkiye'de 15-20 milyon aile varsa hepsinin 50 adet yaptığını düşünecek olursak milyonlarca kapak yapar. Konserve fabrikaları da yetişmeye çalışıyor ama geçen seneye göre talep çok artınca bir kilitlenme oldu. Yoksa herhangi bir karaborsa olacağını düşünmüyorum. Çünkü karaborsa olsa, pahalı da olsa bir şekilde kavanoz kapağı bulunur. Şu anda ucuz ya da pahalı hiç kavanoz kapağı yok" diye konuştu.

"GÜNDE YAKLAŞIK 150 MÜŞTERİYİ ELİ BOŞ GÖNDERİYORUZ"

Yalnızca kendi iş yerinde değil, mahallesindeki hatta tüm kentteki iş yerlerinde kavanoz kapağının tükendiğini belirten Ömer Ayaz, şöyle konuştu:

"Günde ortalama 150 müşteri dükkanımıza gelip kavanoz kapağı soruyor. Biz müşterilerimizin tamamını geri gönderiyoruz. 30 senedir bu işi yapıyorum, bu zamana kadar hiç böyle bir sorun yaşamamıştık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, ne olacağını biz de bilmiyoruz.ö

"BEN AYRI ARIYORUM BABAM AYRI ARIYOR"

Hazırladığı kışlık sebzeleri konservelemek için kavanoz kapağı bulamadığını belirten Hakan Bayram, "2-3 saattir bütün çarşıyı gezdim. Dükkanları gezdim, hiçbir yerde kavanoz kapağı bulamadım. Şu anda İzmit'te kaç yere baktıysak bulamadık. Ben ayrı arıyorum, babam ayrı arıyor henüz bulamadık. Pahalılıktan dolayı insanlar artık domatesini, biberini ve salçasını evde yapmaya başladı. Kimisi sağlık amaçlı hastalıklardan korunmak için doğal olsun istiyor diye evde yapıyor. Talep artınca kavanoz kapağı bulmak zorlaştı. Hala arıyoruz inşallah bulacağızö dedi.

BU MARKETTE PARA VE KREDİ KARTI GEÇMİYOR

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Ticaret Odası ve Gıda Kurtarma Derneği organizasyonuyla Sosyal Etki Merkezi açıldı. Sosyal Etki Merkezi'ndeki alışveriş merkezinde gıda, kırtasiye ve temizlik ürünleri bulunuyor. Bölgede tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine verilen kartlarla istedikleri ürünleri alabiliyor.

Gebze Ticaret Odası ve Gıda Kurtarma Derneği'nin çalışmaları sonucu Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce Sosyal Etki Merkezi açıldı. Merkez içerisinde ise bir market oluşturuldu. Ardından bölgedeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla belirlenen kriterlere uygun ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edildi. Daha sonra bu vatandaşlara dağıtılan kartlar içerisine aylık 250 ile 500 liraya denk gelen puan yüklendi. Vatandaşlar bu kartlarla markete gelerek ihtiyacı olan ürünleri istedikleri gibi alabiliyor.

'AYDA 3 BİN KİŞİYE ULAŞIYORUZ'

Marketten ayda yaklaşık olarak 3 bin vatandaşın faydalandığını söyleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "Bu binayı yaptık, yaparken de bulunduğumuz topluma ne verebiliriz diye düşünürken ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek istedik. İhtiyaç sahibi vatandaşlara bir yardım yapalım istedik. Bu bölgede ihtiyaç vardı. Ayda yaklaşık 3 bin kişiye ulaşıyoruz burada. Tabii önemli olan bunun sürdürülebilir olması lazım. Biz burada bir komisyon dahilinde ihtiyaç sahiplerini belirleyip bir kart veriyoruz, bu kartla gidip istediği ürünleri alabiliyor. Örneğin bulgur istiyorsa bulgur alıyor, bulgura ihtiyacı yoksa kendisinin tercih ettiği bir ürünü alıyor. Kuru gıdaların dışında temizlik ve kırtasiye ürünlerimiz de var. Ayrıca çocuklar için de ürünlerimiz de var" dedi.

İhtiyaç sahibi ailelerin memnun olduğunu belirten Çiler, "Şu an yaklaşık 3 ay oldu, hem biz memnunuz hem de ihtiyaç sahibi aileler memnun. İnşallah bunu sürdürülebilir bir hale getireceğiz. Burada paranın geçmediği bir market var. Burada para geçmiyor, ihtiyaç sahibi ailelerin aldığı kartlar geçerli burada. Onlar kendilerine göre belirlediği bir günde buraya gelerek istedikleri gibi alışveriş yapabiliyorlar" diye konuştu.

MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Evindeki tüm ihtiyaçları marketten ücretsiz olarak alabildiğini söyleyen Gülseren Şahin, "İhtiyaç sahibi biriyim, bana bir kart verdiler buraya gelerek bu kartla alışveriş yapıyorum. Burada ev için ihtiyaç olabilecek her şey var. Reçel aldım, un aldım, yağ aldım, makarna aldım bunun gibi ürünleri burada bulabiliyorum. Çocuklarımız için de kırtasiye reyonu var. Bu uygulamayı çok beğendim emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

İZMİR'DE 17 KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ İŞBAŞI YAPTI

İzmir'de toplu ulaşımda 17 kadın şoför, otobüs kullanmaya başladı. Kurum içi eğitim çalışmalarında sürüş tekniklerini ilerleten kadın şoförler, dikkat ve becerileriyle de tam not aldı.

İzmir'de otobüs şoförlüğü artık erkeklerin tekelinden çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı sınavları geçen 17 kadın otobüs şoförü, işbaşı yaptı. Bu sayının kısa süre içinde 30'u aşması hedeflendi. Otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayarak işbaşı yapmaya hak kazanan 17 kadın sürücü, şehir içinde göreve çıkmadan önce zorlu bir eğitim programından geçti. Kadın sürücüler ileri sürüş tekniklerini kullanarak karşılaşacakları tehlikeli durumlarla nasıl baş edebileceklerini öğrendi. Islak ve kaygan zeminde sürüş, ani engellerden kurtulmak için doğru manevra teknikleri ve günlük araç bakımı eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Yıllardır erkek sürücüleri yetiştiren eğitmenler kadın şoförlerin performansından son derece memnun.

'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Şoförlerden Fatma Nihal Buruk, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek, şöyle dedi:

"Zaten çocukluğumdan beri hayalimdi bu. Evimizin önünden yolcu otobüsleri geçerdi. Hayran hayran bakardım. 'Ben de bir gün bu otobüslerden kullanacağım' demiştim. Bu fırsatın tanınmasıyla biz de kendimizi artık yollarda bulacağız. Tabii ki her sektörün zorlukları var ama kendimize güveniyoruz, zorluklara göğüs germeyi biliyoruz. Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ama kadınlara fırsat verildiği takdirde inanın biz en zirvede oluruz. Yolcuların şoförlere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz. Annem, babam, kardeşim herkes destekliyor, uzun yol şoförü olan eşim benim hayalimi gerçekleştirebilmem için işini bıraktı" dedi.

'ERKEKLERİN YAPTIĞI HER ŞEYİ DE YAPABİLİRİZ'

Kadın sürücülerden Döndü Eser, daha önce servis şoförüylüğü yaptığını, eşinin otobüs şoförü olduğunu belirterek, 11 yaşındaki kızıyla girdiği iddia üzerine otobüs şoförü olduğunu vurguladı. Eser, şöyle dedi:

"Kızım bir gün bana 'Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanıyor, sen kullanamıyorsun. Demek ki kadınlar güçsüz' dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için ertesi gün sürücü kursuna gittim, E sınıfı ehliyet sınavlarına girdim. Şimdi diyor ki, 'Kadın-erkek eşittir, her şeyi kadınlar da yapabilir'. Ben çocukların görerek yaşayarak her şeyi öğrenebileceklerini düşünüyorum. Bu göstermek için böyle bir şey yaptım ama aynı zamanda araç kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, erkeklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz. Erkekleri de biz yetiştiriyoruz zaten."

Sürücü kursunda eğitmen olarak çalışan Songül Güven, "Arabalarla devamlı haşır neşiriz. Bu meslek de bana cazip geldi. Biz de yapabiliriz deyip, bu işe başladık. Yapamazsın diyenler de oldu. 'Yapan nasıl yapıyor' diyerek bu işe baş koyduk. Daha da çoğalacağız. Bu işin erkeği kadını yok. Herkesin maksadı aynı, hizmet. İzmir halkına güzel bir şey sunmak istiyorsak biz kadınlar da işin içinde olmalıyız. Zor diye bir şey yok. Yeter ki isteyelim" dedi.

AMASYA'DA KADINLARA ÖZEL ÇAYEVİ

Amasya'da belediye tarafından kadınlara özel çay evi yapıldı. Hilal Çay Evi adı verilen ve sadece kadınlara hizmet veren işletme ilgi görüyor.

Amasya'da belediye tarafından kadınlara özel çay evi açıldı. 250 metrekarelik alanda açılan ve Hilal Çay Evi adı verilen işletme kadınlara hizmet veriyor. 2 kadın personelin çalıştığı işletemeye gelenler çay içiyor, sohbet ediyor.

Amasya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serpil Demir, "Belediye Başkanımız kadınlara rahat bir ortam ve çay evi hazırlayacağı sözünü vermişti. Bu sözünü kısa sürede tutarak, belediye binamızın hemen yanında çay evini oluşturdu. Kadınlarımız mesai saatleri içinde açık olan çay evimizden faydalanıyorlar" dedi.

Çay evine gelen Zübeyde Didem Kılınç da, "Bizler belediye personeli olarak burayı çok iyi değerlendiriyoruz. Öğlen aralarında uzağa gitmek zorunda kalmadan burada vakit geçirebiliyoruz. Belediyeye gelen vatandaşların da bekleme sürelerini değerlendirmeleri için oldukça güzel bir yer oldu. Vatandaşın mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Amasyalı kadınlara hayırlı olsun" dedi.

AMASYA'DA HASTA GÜVENLİĞİ İÇİN TURUNCU AYDINLATMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Amasya'da bu yıl ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Harşena Kalesi, kral kaya mezarları ve yalı boyu evleri turuncu ışıklar yansıtılarak aydınlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' kapsamında Amasya'da valilik, belediye ve üniversite işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, hasta güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Harşena Kalesi, kral kaya mezarları ve yalı boyu evleri turuncu renkli ışıklar yansıtılarak aydınlatıldı. Etkinliğe Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile davetliler katıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, "Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada yaklaşık olarak 134 milyon insan hasta güvenliği konusunda etkilenenlerin sayısını oluşturmakta. Bunun yanında 2.6 milyon insanında hasta güvenliği noktasında bazı durumlar nedeniyle sağlığını kaybettiğini görmekteyiz. Bu nedenle sağlık alanında yapılacak eğitimlerin kalitesinin artırılmasıyla yine aynı zamanda bu etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması, yine farkındalık eğitiminin yükseltilmesiyle dünya da bu rakamların daha aşağıya çekilerek, hasta güvenliğinin sağlanması konusunda önemli olumlu sonuçlar elde edilebilecektir. Amasya kalesine turuncu ışıklarla hasta güvenliği konusunun farkındalığını yükseltmek için bir ışıklandırma, aydınlatma yapmış olduk" dedi.

