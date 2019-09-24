Dha yurt bülteni - 7

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (2) - (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da oğlu 10 yaşındaki Y.B. ile oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin ayrı yaşadığı eşi Mehmet B., Isparta'ya giderken polis ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet B., ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Diğer yandan Mehmet B.'nin daha önce gözaltına alınan kardeşi Halil B.'ye ait 07 ERJ 13 plakalı otomobil ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Ekiplerin, olay yerindeki incelemesinden sonra İnan B.'nin oğlu Y.B., polis ekipleri eşliğinde eve girerek gözlüğünü ve bazı eşyalarını aldı. Bu sırada olay yerine gelen İnan B.'nin yakınları gözyaşı döktü. İnan B.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Alanya ilçesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Cenazenin evden alınması

-Gözaltına alınan H.B'nin arabasının otoparkça çekilmesi

-Çocuğun saatini gözlüğünü ve şarj aletini almak için eve girmesi

-Detaylar

Haber kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye'de



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Osmaniye'de Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Osmaniye Valiliği'nde, Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Baha Ünlü ve il protokolü tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler tarafından takdim edilen çiçeği aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirerek, çocuklara hediye verdi. Valilik makamı girişinde ki şeref defterini imzalayen Bakan Selçuk, burada bir konuşma yaptı. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak Osmaniye'de çeşitli incelemeler yapmak, görüş alışverişinde bulunmak ve buradaki eğitim kalitesini nasıl ileriye doğru taşıyabiliriz sualinin cevabını hep birlikte ortaya koymak için gelmiş bulunuyoruz. Elimizde hem ulusal ölçekte hem de Osmaniye ölçeğinde eğitimle alakalı çok sayıda göstergeler var. Bu göstergelere de baktığımız da hangi hususlarda hangi parametrelerde ne tür çalışmalar yapmamız gerektiği çok net olarak görülüyor. Bu anlamda gerek öğretmenlerimize yönelik, gerek öğrencilerimize yönelik çalışmalar, gerekse velilerimize yönelik eğitim çalışmaları konusunda bir fikir alışverişi ve bir planlama yapma ihtiyacımız var. Buradaki çalışmaları hızlandırmak ve ihtiyaçları yerinde belirlemek için değerlendirme toplantılarımız olacak. Ben bu faaliyetin Osmaniye'miz için hayırlı ve uğurlu olmasını ve ileriye doğru götüreceğimiz eğitim bayrağını daha da yükseklere taşımaya vesile olmasını diliyorum."

Bakan Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen 'İl Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, Fidan Yetiştirme Müdürlüğü arazisindeki 'Tohumdan Fidana, Fidandan Ağaca' proje tanıtım programına katılacak.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ziya Selçuk'un makam aracının valilik bahçesine girişi

-Bakan Ziya Selçuk'u karşılayan öğrenciler

-Bakan Selçuk'un il protokolü ile selamlaşması

-Valilik şeref defterini imzalaması

-Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşması

-Bakan Ziya Selçuk'un konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Bacağı kesilen Özge ile babasından, adliye önünde oturma eylemi

Antalya'da, prametüre doğan ve şimdi 6 yaşında olan kızının sol bacağının, henüz 13 günlükken kesilmesinden sorumlu tuttuğu özel hastane çalışanları hakkında verilen takipsizlik kararına yaptığı itiraz reddedilen baba isyan etti. Kızıyla birlikte adliye önünde kısa süreli oturma eylemi yapan baba, "Özge'nin bir bacağı kesilip, adeta katledilmişken suçluların korunması gücümüze gidiyor" dedi.

Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım'ın eşi İlknur Yıldırım, 1 Ocak 2014 tarihinde, henüz 6.5 aylık hamile iken kızını prametüre olarak dünyaya getirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen doğumun ardından çiftin Özge adını verdiği bebek, kuvöz olmadığı gerekçesiyle özel hastaneye sevk edildi. Damar yolundan iğne yapılamayan bebeğin sol dizinin altına kateter takıldı. Ancak bacak kangren oldu. Minik Özge'nin sol bacağı, 13 günlükken dizinin üstünden kesildi. Özel hastanenin ihmali olduğunu öne süren aile, hukuk mücadelesi başlattı. Bu süreçte baba Ali İhsan Yıldırım, kızını, 150 liraya yaptığı düzenek ile yürümeyi öğretmeye çalıştı. Özge'nin dramının kamuoyuna yansıması üzerine yapılan yardımlar ve destekler ile minik kıza protez bacak takıldı.

Ali İhsan Yıldırım'ın, özel hastane hakkında ihmal suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu, savcılık tarafından takipsizlik kararıyla sonlandırıldı. Yıldırım, kararı Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Hakimlik de dün şüpheliler aleyhine yeni delil elde edilemediği gerekçesiyle itirazı reddetti.

Antalya Adliyesi önünde kızıyla birlikte oturma eylemi yapan Ali İhsan Yıldırım, "Bu davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağım. Özge'nin bir bacağı kesilip, adeta katledilmişken suçluların korunması gücümüze gidiyor. Verilen bu kararlar adalete inancımızı yok etti. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. Anayasa Mahkemesi'nden de sonuç alamaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini kaydeden Ali İhsan Yıldırım, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu kararı verenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Adaletin verdiği bu kararı kınıyorum. Bu adalet değil. Savcılık 'bu çocuğun ayağı neden kesildi' diye girişimde bulunmadı" diye konuştu.

Kısa süreli oturma eyleminin ardından baba, kızını alarak evine döndü.

Görüntü Dökümü

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Özge'nin babası ile adliyeye gelişi

Özge'nin babası ile adliyeden çıkışı

Özge'nin çıkarken adliye dış plan görüntüsü

Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım'ın konuşması

Özge'nin baba ile birlikte yerde otururken görüntüsü

Özge babayla giderken görüntü

Adliye dış plan detay

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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İntihar girişiminde bulunan eşini kurtardı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seranın demirine bağladığı iple intihara kalkışan M.Ç. (36), kendisini merak ettiği için seraya gelen eşi tarafından kurtarıldı. Eşini ipten kurtaran kadın daha sonra sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Sungurlar sokaktaki serada ortakçı olarak çalışan M.Ç., seranın demirine bağladığı iple intihar girişiminde bulundu. Saat 10.00 sıralarında eşini merak edip seraya gelen kadın, M.Ç.'yi boynundan iple asılı halde buldu. Kadın eşini ipten kurtardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ç.'yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-M.Ç.'nin hastaneye getirilişi

-Acil Servis tabelası detay

Haber-Kamera: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

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Burdur'da ev yangını

Burdur'da sabah saatlerinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Değirmenler Mahallesi Erkazancı Sokak'taki Önder Aşık'a ait evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Burdur Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar da hortumla alevlere su tutarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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Yangın ilk anları (cep tel görüntüsü)

Yangına müdahale eden ekipler

Ambulans

Vatandaşların hortumla su sıkması

Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR-DHA)

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Başkan, poşetleri taşıyamayan kadını araçla evine bıraktırdı

Ordu'da semt pazarından dönerken ellerindeki poşetleri taşımakta güçlük çeken kadın, kendisini gören Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından araçla evine bıraktırıldı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Güler, elinde poşetleriyle semt pazarından dönen ve zorlanan kadınla karşılaştı. Kadınla bir süre sohbet eden Güler, yanındakileri görevlendirip, evine bırakılmasını sağladı. Evine ulaşan kadın mutlu olduğunu belirtirken, Başkan Güler, her zaman vatandaşın hizmetkarı olduklarını ifade ederk, "Ablamızın alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle evine döndüğünü gördüm. Yorgun olduğunu fark edince kendisini evine kadar bıraktık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşlı kadının poşetli taşıdığı sıradaki görüntüsü

-Yaşlı kadının Başkan Güler'le karşılaşma anı

-Karşılıklı diyaloglar

-Yaşlı kadının araç içerisindeki açıklamaları

-Eve gidildiği sırada Başkan Güler'in yaşlı kadını karşılaması

BOYUT: 397 MB

ORDU,

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İzmir'deki FETÖ operasyonlarında 33 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlardan birinin, 2011 yılında yapılan Komiser Yardımcılığı Sınavı'ndaki usulsüzlüklerle ilgili olduğu, diğerinin ise FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapıldığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, çoğu ByLock kullanıcısı olan ve örgüte finans sağlamak için çalışmalar yaptıkları belirlenen 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu esnaf ve iş insanı olan 19 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, 2011 yılında yapılan Komiser Yardımcılığı Sınavı'ndaki usulsüzlüklerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen ve çoğu meslekten ihraç edilmiş polis olan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.

Haber: Davut CAN/İZMİR, -