DHA YURT BÜLTENİ-7

KAYSERİ'DE DEAŞ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ ADLİYEDE

Kayseri'de, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen A.S.H., İ.E. ve M.H.M. kaldıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital malzemelere de el konuldu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

ŞEHİT BABASI, OĞLUNUN KATİLİNİN BULUNMASINI İSTEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro'luk vurgunla ilgili tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin liderliğini yaptığı silahlı organize suç örgütünün 3 yıl önce trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit ettiğini, suçu üstlenmesi için de H.E.'yi (17) ikna ettiğini belirledi. Şehit polis Görenoğlu'nun babası Cabbar Görenoğlu, oğlunu şehit edenlerin tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılması için yetkililere seslendi.

Olay, 4 Ağustos 2016'da merkez Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Eşi Ebru ve 2 yaşındaki oğlu Tuna ile birlikte, yakınını ziyarete giden Mustafa Görenoğlu, bir kahvehanede haraç isteme nedeniyle çıkan kavgada yaralanan meslektaşlarına yardım etmek istedi. Ancak bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla vurularak, şehit oldu. Görenoğlu'nun şehit olduğu, 2 polis ve 2 vatandaşın da yaralandığı silahlı kavgaya karışan 28 şüpheli gözaltına alındı. Tabancayı kendisinin ateşlediğini söyleyen H.E. (17) ile Hasan B. (27), Erdoğan Özütok (27), Süleyman Erarslan (52), Ufuk Çetin (27) ve Nurullah Tizer (18) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce cezaevinden çıkan ancak bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro'luk vurgunla ilgili olarak yeniden tutuklanan Hasan B. ile 2 akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin liderliğini yaptığı 'silahlı organize suç örgütüne' yönelik soruşturma başlattı. Elde edilen deliller doğrultusunda da, 74 şüpheliye yönelik Adana İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da operasyon yapıldı. Operasyonda, 4'ü kadın, 1'i cezaevi müdürü, 2'si emekli, biri görevde 3 polisin aralarında bulunduğu 65 şüpheli gözaltına alındı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çete üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen Adana Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç. ile örgüt lideri İ.K.'nin de bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı.

GERÇEK SUÇLU BULUNSUN

Polis ekipleri yaptığı çalışmada, suç örgütü kurarak, adam öldürme, hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde etme gibi suçlar işleyen şüphelilerin, 3 yıl önce şehit edilen polis memuru Mustafa Görenoğlu'nun katil zanlıları olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin suçu üstlenmesi için H.E.'yi ikna ettiği ortaya çıktı. Polisin, tabancayı ateşleyeni belirlemek için çalışmaları sürerken, Görenoğlu Ailesi de gerçek katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Acılı baba Cabbar Görenoğlu, oğlunu şehit eden kişinin H.E. olduğuna ilk günden bu yana inanmadığını belirterek, hukuki mücadelesinin devam ettiğini söyledi. H.E.'nin 18 yaşından küçük olduğu için suç örgütü tarafından seçildiğini ifade eden Görenoğlu, "Gerçekler ortaya çıktığı için çok mutluyum. Oğlum geri gelmeyecek ama dünyalar benim oldu. Her hafta mezarına gidip sohbet ediyorum. Allahıma yalvarıyorum ve onun adaletine güveniyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımıza da güveniyorum. Onlara sesleniyorum. Oğlumu şehit edenlerin tespit edilip en ağır şekilde cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.

ARKADAŞLARINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kenan Tunç'un (47) cesedini apartmandan dışarı taşıdıkları sırada yakalanan Sercan C. (34) ve Oktay B. (50), adliyeye sevk edildi. İkilinin birlikte alkol aldıkları Tunç'u aralarında çıkan tartışmada döverek öldürdükleri belirlendi.

Dün öğle saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir apartmandan, 2 kişinin 1 kişiyi taşıyarak dışarı çıkarmaya çalıştığını gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polisi gören 2 kişi, taşıdıkları kişiyi yere atıp, kaçmak istedi. Sercan C. ve Oktay B. oldukları ortaya çıkan şüpheliler yakalanarak, gözaltına alınırken, taşımak istedikleri kişinin ise uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan Kenan Tunç olduğu belirlendi. Vücudunda darp izleri bulunan Tunç'un, 2 şüpheli tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Sercan C. ve Oktay B., birlikte alkol alırken çıkan tartışmada Kenan Tunç'u döverek öldürdüklerini anlattı. Cinayetin işlendiği evin ise Sercan B.'ye ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaralama suçundan sabıkalı Sercan C. ile cinsel taciz, basit yaralama ve tehdit gibi suçlardan sabıkalı Oktay B., adliyeye sevk edildi.

EDİRNE'NİN TARİHİ MERİÇ KÖPRÜSÜ ONARILDI

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün onarım çalışması tamamlandı. Yaya geçişlerine açılan köprünün önümüzdeki günlerde araç trafiğine açılması bekleniyor.

Edirne'de Osmanlı padişahı Abdülmecit döneminde yaptırılan 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'a geçişleri sağlayan tarihi Meriç Köprü'sünün onarımı tamamlandı. Yaklaşık 2 ay önce trafiğe kapatılıp Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun zemin onarım çalışması yapılan köprü bugün yaya geçişlerine açılırken önümüzdeki günlerde araç trafiğine açılması bekleniyor. Edirne'nin simgelerinden Meriç Köprüsü, bir süre önce Tunca Nehri ile birlikte zeminini oluşturan taşların bazılarının çatlaması sonucu onarıma alınmıştı.

Bölgedeki esnaflar, tarihi köprülerin onarılmasının ardından trafiğe açılmasıyla, işyerlerinin yeniden hayat bulacağını söyledi.

HAYATINI TERK EDİLMİŞ KÖPEKLERE ADADI

Bursa'da köpek sahiplenmek için gittiği barınağın kötü koşullarını görüp üzülen Emre Demir (30), barınak kurma kararı aldı. Zaman içerisinde kendisine destek olan gönüllülerle birlikte 'Her Eve Bir Pati Derneği'ni kuran Demir, açtıkları barınakta, terk edilmiş ve yardıma muhtaç 300'ü aşkın köpeğe bakıyor.

Bursa'da yaşayan Emre Demir, köpek sahiplenmek için gittiği barınağın içler acısı halini görüp üzüldü, sahipsiz, yardıma muhtaç köpeklere bakma kararı aldı. Demir'in sahiplendiği köpeklerin sayısı gün geçtikçe arttı. Kısa sürede onlarca terk edilmiş ve bakıma ihtiyaç duyan köpeğe bakmaya başlayan Emre Demir, hayvanların ihtiyaçlarını giderip, tedavileriyle ilgilendi. Kendisine destek olan gönüllülerle birlikte 'Her Eve Bir Pati Derneği'ni kuran Demir, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde 15 dönümlük alanda daha büyük bir barınağı faaliyete geçirdi. Emre Demir, bu barınakta 300'den fazla köpeğe bakıyor.

Hayvan sevgisinin çocukluktan gelen bir duygu olduğunu söyleyen Emre Demir, köpek sayısının artması nedeniyle 15 dönümlük bir arazi kiraladıklarını söyledi. Demir, "İlk etapta 4 dönümlük yer tuttuk. Ama bir sene içerisinde 15 dönümün 10 dönümünü aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Çünkü bu iş dipsiz bir kuyu. Hayvanlar sürekli terk ediliyorlar. Bunların çoğu da parayla alınıp terk ediliyor. Belki dünyayı değiştiremeyeceğiz ama hayatına dokunabildiklerimiz bizim için birer mutluluk" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ EVDE BAKILIRKEN TERK EDİLEN KÖPEKLER'

Daha çok ormandan, sokaktan, insanların yanlarına sığdıramadığı köpekleri barındırdıklarını belirten Demir, "Önceliğimiz terk edilmiş köpekler. Sokakta doğup, büyüyen, o hayatı yaşayan bir köpek bir şekilde yaşayabiliyor. Kötü de olsa o şartlara ayak uydurabiliyor. Biz, parayla satın alınıp evde bakılan, fakat daha sonra terk edilen hayvanlara öncelik veriyoruz. Onlara yuva arayıp, ikinci baharlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Burada gün, her zaman yoğun. Bitmeyen bir sirkülasyon var. Her zaman iş var. Burası gönüllülük esasına dayanan bir yer. Gönüllüler çok sık geliyor. Belli programlar var. 10-15 arasında gelen gönüllümüz var. Burada en çok ihtiyaç temizlik oluyor. Mamalarını veriyoruz ve ertesi gün yapılacak olan temizlik zamanımızı alabiliyor" diye konuştu.

'DENEME SÜRECİ YAŞASINLAR'

İnsanların köpek bakımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Demir, "Yavru köpek ve yetişkin köpek arasında bir fark yok, ama ne yazık ki bizde 'Yavru köpek olsun. Ben büyüteceğim, ben eğiteceğim' gibi bir anlayış var. Bir köpek ortalama 10-15 yıl yaşar. Gerçekten bu sorumluluğu alabilecek misiniz? Kendinizden eminseniz o sizin takdiriniz. Ama emin değilseniz burada yüzlerce dostumuz yuva bekliyor. Gelsinler, alsınlar. Bir deneme süreci yaşasınlar. Hayvanların, insanlardan farkının olduğunu düşünmüyorum. Ben buraya girdiğimde hepsi gözümün içine bakıyor. Hepsi minnet duygusuyla bakıyor. Girdiğimde hepsi aynı yaklaşımda bulunuyor ve istedikleri tek şey sevgi" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SAYIDA KÖPEĞİ SAHİPLENDİRDİK'

Belediyelerden tek isteklerinin köpeklerin kısırlaştırmasını sağlamaları olduğunu söyleyen Demir, "Derneğimizin ismini 'Her Eve Bir Pati Derneği' koyduk. Çünkü bizim isteğimiz her evde bir pati olması. Hayvanlarla yetişen insanlar her zaman daha merhametli oluyor. Birçok aileye yuvalandırma yaptık. En önemli şartımız, köpeğin alınıp başkasına verilmesi değil. Asıl süreç köpek sahiplendirildikten sonra başlıyor. O köpek mutlu mu, aile onlarla mutlu mu? Bizim en büyük kıstasımız bu. Ömür boyu bunu takip ediyoruz" dedi.

Mama bulmakta zorluk çektiklerini belirten Demir, isteyenlerin kendilerini ziyaret edip, maddi ve mama yardımında bulunabileceklerini söyledi.

