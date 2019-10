DHA YURT BÜLTENİ - 7

TERÖRİSTLERİN HAREKETLERİ İHA VE SİHA'LARLA İZLENİYOR

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinde 3'üncü güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'da bulunan terör örgütü PKK/YPG mensuplarının bölgeden çekilip çekilmedikleri İHA ve SİHA'lar tarafından izleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 17 Ekim akşamı ABD ile yapılan mutabakat gereği 5 günlüğüne ara verildi. Yapılan anlaşmaya göre; Türkiye 120 saat boyunca (22 Ekim saat 20.00'ye kadar) hedeflenen noktalardan teröristlerin çekilmesini bekleyecek. Teröristlerin hareketleri ise bölgede uçuş yapan İHA ve SİHA'lar tarafından gözleniyor. Terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Resulyan'da 300 civarında tünellin bulunduğu bölgede şu ana kadar tespit edilen 70 civarındaki tüneli imha eden TSK ve SMO kuvvetleri ise mayın taraması ve tuzaklamalara karşı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ise Resulyan'da devam eden arama-tarama sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın gizlendiği bir cephanelik bulduğunu duyurdu.

Öte yandan Resulayn'a sınır komşusu olan Ceylanpınar'da hayat normale dönerken, sınırdan çok sayıda ambulans ve askeri birliklerinin geçiş yaptıkları gözlemlendi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettirdiği Fırat'ın doğusunda binlerce asker bölgeyi terörden temizlemek için teröristlerle mücadele ederken, vatandaşlarda harekata destek vermeyi sürdürüyor.

TSK VE SMO'YA 20 TON SUCUK GÖNDERDİLER

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması istenen barış koridoru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türkiye'nin en büyük entegre et tesisi Beşler Sucuk'un Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Altun tarafından, TSK ve SMO kuvvetlerine salam ve sosisten oluşan 20 ton et ürünü gönderdi. 'Mehmetçiğe Selam Olsun' yazılı pankartla değeri 1,5 milyon TL olan et ürününü taşıyan tır bugün Şanlıurfa'ya geldi. Etler, Şanlıurfa Valiliği'nin koordinasyonunda, ihtiyaç halinde askerlerimize götürülmek üzere soğuk hava deposuna yerleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmetçiğimize ulaştırılmak üzere emaneti kayıt altına aldıklarını belirtti. Vali Erin, "Devletimiz güçlü. İhtiyaçlarımız önceden planlandığı şekilde karşılanıyor. Oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde, talepler iletildiği an karşılanıyor. Buna rağmen vatandaşlarımızdan gelen yardımlar var. Bunları ihtiyaç halinde hem Mehmetçiğimize hem de Suriye'de bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kızılay, AFAD ve harekat için oluşturduğumuz yardım ekipleriyle birlikte kayıt altına almaya çalışıyoruz" dedi.

Beşler Sucuk Genel Müdür Yardımcısı Semih Sağlam ise etlerin teslim edildiği sırada yaptığı açıklama da "Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan Altun ve tüm Beşler Sucuk çalışanlarının yürekten selamlarını getirdim. Bu ürünleri hazırlarken çalışanlarımız gözyaşlarıyla ve tekbirlerle hazırladılar. Bu gıda desteğimiz Mehmetçiğimize bir duadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Resulayn'da yükselen dumanlar

TSK ve SMO gönderilen 20 ton sucuklar

Doğu Türkistanlı bir grup gazetecileri ziyaret etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

==========================

ASTROLOG, MATEMATİKÇİ, BİLİM ADAMI ARATOS'UN ANIT MEZARININ YERİ BULUNDU

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı içerisinde 315-245 yıllarında yaşamış olan astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının olduğu alan bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılarda, günümüzden yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde dünyaca ünlü bilim adamı Aratos'un anıt mezarının yeri belirlenerek işaretlendi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, M.Ö. 315-245 yıllarında ilçe yaşamış olan Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için destek istedi. Mezitli'de yaşayan ve Soli Pompeiopolis içerisine gömülen Aratos'un özel bir mülke ait arazide bulunan mezarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Soli Pompeiopolis önemli bir antik kent. Çok önemli kişilerde burada yaşamışlar. Roma İmparatoru Pompei de buraya gelerek Soli adını vermiş. Burası dünya tarihi için çok önemli bir antik kenttir. Aratos'un da mezarı burada. Aratos kimdir; Aratos dünyanın ilk uzay bilimcisi, matematikçi, büyük bir bilim adamı. Burada doğmuş, burada yaşamış ve burada anıt mezarı var. Aya ilk kez astronotlar gidip ilk adamı attığında, ilk kratere Aratos adı verilmiştir. NASA'nın bilgisi ile, NASA tarafından önemsendiği için kratere de adı verilmiş. Dünya bunu önemsiyor. Dünya tarafından bilinen bir isim. Biz de Türkiye'de Aratos adını daha çok duyurmak istiyoruz. Tüm dünyanın bilip, duymasını istiyoruz" dedi.

Çiçeron ve Büyük İskender gibi birçok isimin Mezitli de yaşadığını ifade eden Başkan Tarhan, "Arotos'un mezarının bulunduğu höyüğün çevresi, alan itibariyle 500 metrekaredir. Bir kişinin sebze bahçesinin içerisinde yer alıyor. Yakın tarihe kadar burası çalı ile kaplıydı, buradan kimsenin haberi yoktu. Burada nereye gitsek ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bunu çözmek gerekiyor. Bu belediyenin birincil temel görevi değil, ama ekonomik gücümüz olsa biz buna da yetişiriz. Fakat devletin, hükümetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevi bu. Herkes Mersin'in turizm kenti olduğunu söylüyor. Mersin turizmi sloganvari konuşarak bir yere varılmaz. Somut birtakım şeyleri de ortaya çıkarmamız gerek. Bu tarihi zenginliği, kültürel mirası ortaya çıkarmamız gerek ki, Mezitli'nin, Mersin'in adı dünyada duyulsun. Dünya da duyulsun ki insanlar da buraya gelsin. Bizim yaptığımız, yol, park ve bahçeler için kimse buraya gelmez. Bir farklılığımızın olması gerek, bunu ortaya çıkarmamız gerek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mustafa ERCAN/MERSİN,

==========================

ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 8 dönüm orman alanı zarar gördü.

Alanya'ya bağlı Cikcilli Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen helikopter, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda personelle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 8 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması yapıldı.

Görüntü Dökümü (Vatandaş cep telefonu)

--------------

Yanan alandan görüntü

Helikopterin müdahelesi

HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya),

====================

KADINLARA 'LÜKS OTOMOBİL' İSİMLERİ VEREN FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON

Adana'da, polisin fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 24'ü kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Liderliğini 2 engellinin yaptığı çetenin kadınlara lüks arabaların isimlerini verdikleri, fuhşa zorladıkları kadınları tarlaya, bahçeye, otoban ve şehir dışındaki bölgelere araçla götürdükleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, fuhuş çetesine yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Niğde ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 24'ü kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Çetenin liderliğini yapan engelli Ahmet K.'nin Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusu, yine engelli Tamer T.'nin de Kozan ilçe sorumlusu olduğu belirtildi.

Çetenin, 70 ile 100 lira arasında fuhuş yaptırdıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere araçla götürdükleri belirtildi. Kadınlara lüks araba isimleri veren şüphelilerin, ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları anlaşıldı. Şüphelilerin ayrıca parklara ve köy eğlencelerine de kadın götürdükleri ortaya çıktı.

Fuhşa zorlanan kadınların, kazançlarının yarısını alan çetenin üyelerinden Ayfer K.'ye (39) 'Manukyan' lakabı taktıkları ifade edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

Çete üyelerinin emniyetten çıkarılması

Fuhuş çetesi üyesi kadınlar polislerin arasında

Genel ve detaylar

Haber - Kamera: ADANA,

====================

'SOLUCAN OTELİ' AÇACAK

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'nde, Arif Özdelikara (44), 4 yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Özdelikara, şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Özdelikara, ürettiği organik solucan gübresinin kilosunu 2 liradan çiftçilere satıyor. Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Arif Özdelikara, "Son yıllarda solucan gübresine olan ilgi arttı. Solucan gübresi organik madde miktarını yükseltip, su tutma kapasitesini artırıyor ve topraktaki kimyasaldan dolayı oluşan kirlenmenin önüne geçiyor. Tesisimizi solucan oteline dönüştürerek, isteyenlerin bu işe girmesini sağlayacağız" dedi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu mahallesinde girişimci Arif Özdelikara, 4 yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Ürettiği organik solucan gübresinin kilosunu 2 liradan çiftçilere satıyor.

Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Arif Özdelikara, "Son yıllarda solucan gübresine olan ilgi arttı. Solucan gübresi organik madde miktarını yükseltip, su tutma kapasitesini arttırıyor ve topraktaki kimyasaldan dolayı oluşan kirlenmenin önüne geçiyor. Bundan dolayı faydaları saymakla bitmez. Hatta şu anda bizim numune olarak gönderdiğimiz üreticilerimiz çok memnunlar. Bu iş biraz halkımıza yanlış lanse ediliyor. Çok basitmiş gibi gösteriliyor. Emek verilmesi ve sabır gösterilmesi gereken bir iş. Bizde bu işin ülkemizde yaygınlaşması için bir proje ürettik. Tesisimizi solucan oteline dönüştürerek, isteyenlerin bu işe girmesini sağlayacağız. İşi öğrenmek isteyenler burada ister gelip kendisi üretim yapabilecek. İsteyen solucanlarını kendisi getirecek, isteyen de bizden alıp üretime destek olacak. Yine isteyenin solucan gübresinin satışını da biz gerçekleştirip, paralarını teslim edeceğiz" dedi.

'SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETMEK İSTEYEN, YERİ OLAMAYANLAR FAYDALANABİLİR'

Solucan gübresi kullanımının tarlalar ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Arif Özdelikara, üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Üretimin yaygınlaşması amacıyla bu 'Solucan oteli' fikrini hazırladığını anlatan Özdelikara, gübreye olan ihtiyacın bitmeyeceğini ve yeri olmayan ama yatırım yapmak isteyenler için projeyi hazırladığını belirtti. Özdelikara, "Bu projedeki ilk hedefimiz, solucan gübresi üretiminin artması. Bu işin kolay olduğu ve her yerde yapılabilir gibi şeyler söyleniyor. Üretimin ince noktaları var. 3 yıl boyunca yaptığım ön araştırmanın ardında 4 yıldır da profesyonel olarak üretim yapıyorum. Ben, isteyen herkese bu işi öğretmeye hazırım. Sektördeki en büyük sorunlardan biri danaburnu, kırkayak gibi zararlılar. Bunlara karşı da bir AR-GE yerimiz var. Orada denemeler yapıyoruz, ne şekilde önlemler alabiliriz, doğal olarak bunların nasıl önüne geçebiliriz, denemeler yapıyoruz. Yani çeşitli bitkilerin yağlarıyla bunları kovucu, uzaklaştırıcı ürünlerde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

100 BİN SOLUCAN, 800 MİLYONA ULAŞTI

100 bin solucanla başladığı gübre üretiminde 800 milyon solucan sahibi olan Özdelikara, yılda 180 ton gübre elde ediyor. Solucan gübresi fiyatlarının abartıldığını belirten Özdelikara, bütün çiftçilerin denemesi için solucan gübresinin kilogramını 2 liradan verdiğini söyledi. Solucan gübresinin, kimyasal gübreden farklarını anlatan Özdelikara, şöyle konuştu:

"Öncelikle kimyasal gübreyi alan topraklarımız kanser. Bu kanseri tedavi etmek için ilacın dozajını yüksek vermek gerekir. Bu organik gübreyi de kimyasal gübreden ilk uygulamada bir tık daha fazla vermeniz gerekiyor. Ama üst üste 5 sene uygulamaya devam ettiğinizde, toprak 50 yıl önceki bakire haline geliyor. Her sene de atılan gübre miktarı düşüyor. Örneğin ilk sene dönüme 120 kilogram atıyorsanız, ikinci sene 100, üçüncü sene 70 kilograma düşüyor. Kimyasal gübrelerin en büyük özelliği bitkiye fazla azotu verdiği için içinde tuz bulunduğundan dolayı, fazla su alıyor ve şişiyor. Bu sefer bu şişkinlikten dolayı yabani böceklere cezbedici geliyor. Bitkiye hastalık geliyor. Solucan gübresinde ise tam tersi. Bitki korumaya alınıyor, yabancı böcekleri çekmiyor, artı bitkinin dayanıklılığını arttırıyor. Verimde de yüzde 40-50 artış oluyor. Şu an kimyasal gübre 3-3 buçuk liraya verilirken biz solucan gübresini 2 liraya veriyoruz. Tabi solucan gübresi 100 kilo kullanılıyorsa, kimyasal gübre 50 kilogram kullanılıyor. O nedenle fiyatı ucuz tutup, başa baş gelmesini istiyoruz. Yani kar amacıyla değil, çiftçinin alışmasını, ülke ekonomisinin kazanmasını istiyoruz."

Görüntü Dökümü

------------

-Solucan gübresi yetiştirilen çiftlikten genel ve detay görüntüler

-Solucan ve gübre detayları

-Arif Özdelikara röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,