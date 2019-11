DHA YURT BÜLTENİ - 7

HDP önündeki eylemde 61'inci gün

Diyarbakır'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi 61'inci günde de devam etti. Usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için oturma eylemine katılan anne Cennet Kabaklı, "Bıraksınlar artık, yeter. Özledik. Bir anne olarak dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 55 aile, 61'inci günde de eylemlerine devam etti.

'BİZ KAZANACAĞIZ'

Gaziantep'te yaşayan Cennet Kabaklı, 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için oturma eylemi yapıyor. Eyleme 28 Eylül günü katılan anne Kabaklı, "Oğlumu bıraksınlar. Bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar. Evlatlarımız gelene kadar biz burada oturacağız. Yağmur da olsa kar da olsa soğuk da olsa, buradan kalkmayacağız. Bıraksınlar artık, yeter. Özledik. Bir anne olarak dayanacak gücüm kalmadı. Beş yıl oldu. Biz kazanacağız. HDP'liler de yerin dibine girsin inşallah. Teröristlerin, PKK'lıların kökleri geçer inşallah" diye konuştu.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

Yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yamaçtan kopan kaya kütlesi, Akdoğan ailesinin evine hasar verdi. Kayanın altında kalmaktan son anda kurtulan aile, korku yaşadı.

İlçede etkili olan sağanağın etkisiyle dün gece saatlerinde Yenicami Mahallesi'nde yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, Saniye Akdoğan'a ait eve çarptı. Yamaçtaki evin duvarını yıkıp çatısında hasara neden olan kayanın altında kalmaktan son anda kurtulan aile fertleri, korku ve panik yaşadı. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya kütlesi, çarptığı evde hasara yol açtı. 50 ton dolayında olduğu tahmin edilen kayanın parçalanarak alınması planlanıyor.

Baki Can'ın sağlığına kavuşması için 100 bin lira lazım

Aydın'ın Germencik ilçesinde, doğuştan 'ayrık omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz, yürüme güçlüğü çekiyor, çiş ve dışkısını kaçırıyor. Bugüne kadar bacakları ve belinden 4 ameliyat geçiren Baki Can'ın sağlığına kavuşabilmesi için bir büyük ameliyat daha olması gerekiyor. Maddi durumu iyi olmayan aile, Baki Can'ın ameliyatı için gereken 100 bin liranın toplanabilmesi için Valilik'ten alınan izinle yardım kampanyası başlattı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike (32) ve Adnan Sarsılmaz (40) çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Baki Can, 6 yıl önce Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya geldi. Doğumdan sonra Baki Can'ın belinde et kesesi olması ve ayaklarının titremesi nedeniyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde çocuğa 'ayrık omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konuldu. Doğumdan 3 gün sonra Sarsılmaz'ın sırtındaki kese alındı. Yaşı ilerledikçe yürüme güçlüğü çeken, çişini ve dışkısını kaçıran çocuğa, 3,5 yaşına kadar, 2 kez bacağından, 2 kez de belinden olmak üzere İzmir Tepecik Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde toplam 4 küçük çaplı ameliyat yapıldı. Ancak sağlığına kavuşamadı. Zamanla hastalığı daha da ilerledi. Doktorlar, sert plastikten özel olarak yapılmış bir bot sayesinde ayakta durabilen çocuğun bacakları ve belinden 5- 6 yaşına geldiğinde daha kapsamlı bir ameliyat olması gerektiğini söyledi. İsteğe bağlı sigortası olan ve pazarcılık yaparak evinin geçimini sağlayan Adnan Sarsılmaz, çocuğunun ameliyatı olan 100 bin lirayı karşılayacak maddi gücünün olmadığını belirterek, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi. Sarsılmaz'ın ameliyatı için gerekli paranın bulunabilmesi için Aydın Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldı.

'ONU ÖYLE GÖRÜNCE ÜZÜNTÜDEN KENDİMİ KAYBETTİM'

Tek isteğinin oğlunun bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu belirten Melike Sarsılmaz, "Baki, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, dünyaya geldi. Doğumdan sonra, önceleri onu bana göstermediler. Sırtına yapışık küçük bir kese vardı, ayakları eğri duruyordu. İlk kez, böyle bir bebek görüyordum. Küvezin içinde ağlıyordu. Onu öyle görünce üzüntüden kendimi kaybettim. Daha sonra Baki, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesine alındı. Felç olacak korkusu vardı ama şükür öyle bir şey yaşamadık. Doktorlar 3 gün sonra ameliyat yaparak sırtındaki yapışık olan et kesesini aldı. Sinirleri içine yerleştirerek belini kapattı. Normal bir bebek değildi, bacakları tutmuyordu. Günler sonra çocuğun idrar ve dışkısını yapamadığını fark ettik. 4 çocuğum var Baki Can çok farklıydı. Sonrasında ise ameliyatlarla geçen süreç başladı" dedi.

'YAVRUMUN HALİ GECELERİ RÜYAMA GİRİYOR, İÇİM YANIYOR'

Zor günler geçirdiklerine değinen anne Sarsılmaz, "Doktorlar, ameliyat olması halinde oğlunun sağlığına kavuşup, yürüyebilme ihtimalinin yüzde 60- 70 olduğu garantisini veriyor. Ancak bu ameliyatı yaptıracak maddi gücümüz yok. Elimizde, avucumuzda ne var ise bugüne kadar oğlumun tedavisi için harcadık. Yardımseverlerden Allah rızası için bize yardım etmelerini istiyorum. Çocuğum bacakları ve belinden büyük bir amaliyet olması gerekiyor. Normalde bu ameliyatın 8 ay önce yapılmış olması gerekiyordu. Ancak parasızlıktan yaptıramadık. Yavrumun, bu hali geceleri rüyama giriyor. Ben de bir anneyim, içim yanıyor. Geçen ay dayanamayıp, Valiliğe gittim, durumu anlattım. Valimiz, hastane ve ameliyat masrafları için 100 bin liralık bir kampanya başalatılmasını sağladı" diye konuştu.

Baki Can Sarsılmaz için destekte bulunmak isteyenler Halk Bankası'nda açılan (TR 04 0001 2009 5400 0001 0189 39) IBAN nolu hesaba bağış yapabilecek.

Salda Gölü sonbaharda da ilgi görüyor

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sonbaharda da ilgi gördü.

Yaz sezonunda 500 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü sezonun bitmesine rağmen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Geçen ay Salda Gölü yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Salda'nın eşsiz güzelliği ve manzarasını görmek isteyenler bölgeye akın etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden gelen Serkan Ceylan, "Salda Gölü'nün adını uzun süredir duyuyorduk. Arkadaşlarımız geldi ama biz gelememiştik. Geçen hafta evlendik. Balayından dönüşte buranın güzelliğini görmek için geldik. Gerçekten doğa harikası. Türkiye'nin Maldivleri denildiği kadar var. Çok beğendik. İnşallah yaz döneminde de gelmek nasip olur" dedi.

Ceyda Ceylan da "Salda Gölü düşündüğümüzden daha güzel" diye konuştu.

Didim'den geldiğini söyleyen Aysel Erikli, "Salda Gölü'nün methini çok duymuştuk. Ama yazın gelme fırsatımız olmadı. Yazın gelseydik daha güzel olacaktı hem de lavanta bahçelerini görecektik. Ama bu mevsimde de ilgi fazla. İnşallah doğamız böyle kalır. Herkesin Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ederim" dedi.

Ankara Çubuk'tan geldiğini söyleyen Ahmet Özçelik, "Daha önce adını çok duyduk ama gelememiştik. Bu mevsimde geldik ama fotoğraflarda görüldüğü gibi, anlatıldığı gibi çok güzel bir göl" diye konuştu.

Ankara'dan geldiğini söyleyen Hasan Aykır, "Gelen arkadaşlarımızdan ismini çok duymuştuk. Yazın iznimiz olmadığı için gelememiştik. Şimdi fırsat bulduk. Kışında çok farklı bir güzelliği var" dedi.

Ahşap oyuncak yapmaya başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

Bartın'da, Salih Aksoy ve Mustafa Uğur evde çocuklarının oynadığı plastik oyuncakları beğenmeyerek, kurdukları atölyede ahşap oyuncaklar yapmaya başladı. İki arkadaş internet üzerinden oyuncakları satarken, şimdi siparişlere yetişemiyor.

2012 yılında Karabük Üniversitesi Makine öğretmenliği bölümünden mezun olan 1 çocuk babası Salih Aksoy (32) ile aynı okulun Metal Öğretmenliği bölümünden mezun olan 1 çocuk babası Mustafa Uğur (30), evlendikten sonra çocuklarının evde oynadıkları plastik oyuncaklardan sıkılarak, başka arayışlar içerisine girdi. Salih Aksoy ve Mustafa Uğur, 1 yıl önce ahşap oyuncak üretmeye karar verdi. Bartın Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 60 metrekarelik bir dükkan kiralayarak, kolları sıvadı. Atölyede beraber çalışan 2 üniversite arkadaşı şimdi yaptığı oyuncakların satışını e-ticaret yöntemiyle yaparak, evlerinin geçimini sağlıyor. İlk başlarda günde 2 oyuncak yapabilen arkadaşlar, ailelerin ahşap oyuncaklara ilgisinin artması nedeniyle şu anda günde 4-5 oyuncak yapmalarına rağmen siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Karadeniz ormanlarında yetişen kiraz ve kayın ağaçlarından oyuncaklar görenleri adeta büyülüyor.

Demonteli oyuncakların yapıldığı atölyede, çocukların kullanması için denge bisikleti, sallanan at, yürüteç, oyuncak sandığı, çocuk masa ve sandalyesi, mini hayvan figürleri, küçük çocuk mobilyaları yapılıyor. Şu anda ürün çeşitliliğini 20 üzerinde bulunan atölyede ailelerin isteğine, renk seçeneklerine göre de oyuncak yapılıp satışa sanılıyor. Yapılan oyuncaklar kullanılıp eskidikten sonra bile parçaları yenilendikten sonra monte edilip, kullanılabiliyor.

'OYUNCAKLAR AİLELERE TARAFINDAN BEĞENİLDİ'

Oyuncakların aileler tarafından beğenildiğini söyleyen Salih Aksoy, "1 yıl önce üniversiteden arkadaşım Mustafa ile ahşaptan oyuncak yapma fikri aklımıza geldi ve atölyemizi açtık. Çocuk sağlığına zararı olmayan gerçek hammadde canlı ağaçtan oyuncak yapmaya başladık. Sonrasında bir marka oluşturarak, satışını yapmaya başladık. Yaptığımız ürünler aileler tarafından çok beğenildi. Şu anda 20 çocuk oyuncağı ve 5 çeşitte çocuk mobilya üretiyoruz. Oyuncaklarımız kayın ağaçları işlendikten sonra 12-13 milim haline geldikten sonra montajı yaptıktan sonra üretiyoruz. Ağacımızın canlığının insan canlığı ile birleştirip, çocuklarımıza sunuyoruz. Örneğin bir bisiklet oyuncağımızı kişiye özel tasarlayıp, 2 gün içinde hazır hale getiriyoruz. Ürün çeşitliliğimizi önümüzdeki dönemlerde artıracağız.ö dedi.

İNTERNETTEN SATIŞA SUNUYORLAR

Oyuncaklara internet üzerinden sattıklarını ifade eden Mustafa Uğur ise, "2012 yılında Karabük Üniversitesi'nde beraber okuduğum arkadaşımla birlikte bir fikir ortaya attık. Çocuklarımızla ilgili ne yapabiliriz dedik. Benimde çocuğum var ve ben plastiği sevmeyen birisiyim. Sonra çocuklar için ahşaptan oyuncak yapmak aklımıza geldi. Zaten Batı Karadeniz bölgemizde ağaç yoğunluğu fazla olduğundan dolayı bu işe başlamak aklımıza geldi. 1 yıl önce başladığımız işimizde iyi yerlere geldik. Şu anda satışlarımız e-ticaret üzerinden yapıyoruz. Ahşap oyuncakları aileler çok beğendi. Ülkemizde şu anda yaygın değil ama Avrupa'da çocukların ana sınıflarda kullandığı her ürün ahşaptır. ve çocuklarımız bu oyuncaklar sayesinde ağaçla temas ederek, doğallığı yaşıyorlar. Her ürünü kendi çocuğumuz kullanacak gibi özen gösteriyoruz. Mesela kayın ve huş ağacından yaptığımız denge bisikletlerimiz ve sallanan at yapıyoruz. Kısacası çocuklarımız bebeklikten itibaren ağaca dokunmuş oluyor. ve şu anda siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de mutlaka ürün çeşitliğimizi artıracağız. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz.ö diye konuştu.

