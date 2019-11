DHA YURT BÜLTENİ - 7

HDP önündeki eylemde 63'üncü gün

DİYARBAKIR'da, dağa kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi 63'üncü günde de devam ediyor. 2015'te Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker yeğeni Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi yapan Macide Halime Şehitoğlu, "Sedat'ı o kadar özledim ki her an her dakika onu bekliyorum. Dayıların seni bekliyor, teyzelerin, arkadaşların seni bekliyor. Seni bekliyorlar, hiç düğüne gitmediler. Allah'a emanet ol" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip,1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 63'üncü günde de eyleme katılan aileler, HDP il binası önündeki yerini aldı.

'ARKADAŞLARIN SENİ BEKLİYOR'

Oturma eylemine 11 Eylül günü katılan Macide Halime Şehitoğlu, yeğeni Sedat Sorgun'un 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, izin dönüşü birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını anlatarak, "Annesi vefat etti, Sedat'ı liseden sonra ben büyüttüm. Benim yanımdan aldılar. Beraber Erzurum'a gidiyorduk. Beni bıraktılar arabada, onu aldılar. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle gelecek. Sedat'ı o kadar özledim ki, her an her dakika onu bekliyorum. Dayıların seni bekliyor, teyzelerin, arkadaşların seni bekliyor. Seni bekliyorlar, hiç düğüne gitmediler. Allah'a emanet ol" diye konuştu. Şehitoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu bekliyorum. Allah'ın izniyle gelecek. Askerlerimize bere örüyoruz. Askerimizden polisimizden Allah razı olsun. Rabbim onları korusun. Onlar olmasa bizler olmazdık. Onlar var biz varız. Sedat kuzum ve arkadaşları, rabbime emanet olsun."

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

---------

HDP il binası önünde kurulan çadırda bekleyen aileler

Ailelerden detay

Örgü örmeleri

Halime Şehitoğlu'dan detay

Şehitoğlu'nun konuşması

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

=====================

Ardahan Göle buz tuttu

Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü. Kura Nehri bölgesindeki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan kent merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Göle ilçesinden doğarak Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını geçtikten sonra Hazar denizine dökülen Kura Nehri kıyısında ki ağaçlar kırağı tuttu. Kırağıyla beyaza bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle mazotu donan kamyonlar da güçlükle çalıştı. Vatandaşlar, Ardahan'da kış mevsiminin başladığını söyledi.

Görüntü Dökümü

----------

-Kırağı tutan ağaçlar ve yapraklar

-Donan kamyondan

-Röportaj

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

======================

Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüste 46 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesi kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklarla birlikte organizatör şüphelisi sürücü M.B. de gözaltına alındı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

==================

- Tunceli'de 4 mevsim rafting keyfi

Tunceli'de, bir dönem terör olaylarının sıklıkla yaşandığı yerlerden biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, 4 mevsim yapılan raftingle Türkiye'nin bu alandaki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor merkezi haline geldi. Vali Tuncay Sonel, "Huzur ve güvenin yakalanması ile birlikte Tunceli artık huzur, spor ve turizm şehri oldu. Sadece 2019'da Munzur Nehri'nde 10 bin insanımız rafting keyfi yaşamıştır" dedi.

Uluslararası Rafting Federasyonu'nun, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Munzur Nehri'nin geçtiği 36 kilometrelik uluslararası rafting parkuru ilan etmesiyle, yılın her mevsimi kente akın eden turistler rafting yapmanın keyfini çıkarıyor. İki yıl öncesine kadar yılda ortalama 700 bin aracın giriş yaptığı Tunceli'ye, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 4 milyon araç giriş yaptı. Türkiye'nin en iyi rafting parkuruna sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Çayı, şu an Türkiye'de en önemli rafting merkezlerinin başında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Munzur Vadisi'nde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan sonra Haziran ayında Türkiye'de ilk kez Dünya Rafting Şampiyonası gerçekleştirildi.

Tunceli'de yaklaşık 3 yıldır valilik görevini yürüten Tuncay Sonel, kentin turizmde daha ileri bir seviyeye gelmesi için su ve doğa sporları alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Su sporları için iki ayrı eğitim merkezi kuran Vali Sonel, kentte birçok ulusal ve uluslararası şampiyonanın yapılmasını sağladı. 3- 4 yıl öncesine kadar PKK'lı teröristlerin sürekli eylem yaparak yol kestiği bölgelerin başında gelen Munzur Vadisi Milli Parkı son yılarda yakalanan huzur ortamı ile birlikte Türkiye rafting merkezi haline geldi. Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'de düzenlenmesinin ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde sporcular ve yerli turistler yılın her ayı rafting yapmaya uygun olun Munzur Nehri'ne gelerek rafting yapmanın keyfini yaşıyor. Sonbaharın gelmesi ile birlikte doğada yaşanan değişim ve Munzur Vadisi'nde ortaya çıkan renk cümbüşü içinde Tunceli'ye akın eden turistler, buz gibi Munzur suyuna aldırış etmeden bu güzellikleri yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Vali Tuncay Sonel, Munzur Vadisinde birkaç yıl öncesine kadar terör olaylarının sıklıkla yaşandığını, örgütün burada yol keserek eylem yaptığını ancak kahraman güvenlik güçleri sayesinde elde edilen başarılardan sonra buraların güvenli hale getirildiğini söyledi. Vali Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar ismi terörle anılan Tunceli, başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri bakanımızın destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede elde ettikleri başarılar sonucunda huzur şehri haline geldi. Huzur ve güvenin yakalanması ile birlikte Tunceli artık huzur, spor ve turizm şehri oldu. Düşünün ki Tunceli için hayal olan Dünya Rafting Şampiyonası Haziran ayında Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapıldı. Dünyanın 20 ülkesinde sporcular ve yöneticiler kentimize geldi. Durum böyle olunca Tunceli, Türkiye'nin en önemli rafting merkezi haline geldi ve her gün onlarca turist Tunceli'ye gelerek rafting yapıyor" dedi.

'BÖLGEYE ARTIK HES VE BARAJ YAPIMI DA OLMAYACAK'

Vali Sonel, Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Nehri'nin geçtiği 36 kilometrelik bölümün, uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini kaydederek, bölgeye baraj yapılamayacağını ifade etti. Vali Sonel, şunları söyledi:

"Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Nehri'nin geçtiği 36 kilometrelik kısım, Dünya Rafting Federasyonu ile Türkiye Rafting Federasyonu'nun ortak çalışması sonucu uluslararası rafting parkuru ilan edildi ve burası atık dünyanın sayılı rafting parkurlarından biri. Eskiden buraya HES ve baraj projeleri yapılmıştı. Bu sayede bu bölgeye artık HES ve baraj yapımı da olmayacak. Dünyanın her yerinden birçok sporcu ve turist buraya gelerek rafting yapmanın keyfini yaşıyor. Tunceli'nin her köşesi çok güzel, mükemmel bir doğa var gerek Munzur gerek Pülümür nehirlerinin kıyıları muhteşem doğa güzelliklerine sahip. Son olarak şunu belirtmek isterim Tunceli denilince artık akla turizm geliyor, huzur şehri geliyor ve tatil şehri geliyor. Artık terör ile anılan bir kent değil, turizm kenti olarak anılıyor Tunceli. Türkiye artık raftingi, Tunceli'de yapıyor. Geçmiş yıllarda yılda sadece 100- 150 kişi rafting yapabiliyordu ama bugün sadece 2019 yılında Munzur Nehri'nde 10 bin insanımız rafting keyfi yaşamıştır."

Tunceli'de birçok milli sporcu yetiştiren ve Türkiye'yi birçok kez uluslararası Rafting yarışmalarında temsil eden sporcular yetiştiren rafting hocası Ali Ekrem Campolat ise Munzur Vadisi'nin atık uluslararası bir rafting parkuru olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 2 yıldır Munzur Vadisi'nde Munzur Nehri üzerinde su sporları dallarında sportif faaliyetler yürütüyoruz. Geçmişte sportif anlamda küçük çaplı da olsa rafting etkinlikleri yapılıyordu ama son 2 yıldır Tunceli artık uluslararası ve dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu konuda Tunceli Valimiz Tuncay Sonel'in büyük katkıları oldu. Munzur Nehri doğal güzellikleriyle ve suyun debisiyle müthiş bir rafting parkuruna sahip. Yılın her mevsimi burada rafting yapmaya elverişli bir nehir var" diye konuştu.

Görüntü dökümü

--------------

Munzr Vadisi

Sporcuların botları nehre indirmesi

Rafting hocası Ali Ekrem Canpolat ile röp.

Rafting yapan sporcular

Munzur Nehri'nde rafting yapan sporcular

Vali Tuncay Sonel ile röp.

Muhabir anosları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2.7 GB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

=================

Havuzda rafting ve kano yapıp, düz duvara tırmanıyorlar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle festival düzenledi. Üniversite yerleşkesindeki tırmanma duvarında düzenlenen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra aileler ve çocukları da eşlik etti. Metrelerce yükseklikteki duvara tırmananlar daha sonra havuzda rafting ve kano yaptı.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Erzurum'da, öğrenim gören üniversite öğrencileri için Cumhuriyet Bayramı kapsamında Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliklere birçok aile katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi yanında bulunan havuza indirilen kano ve botlara binerek kürek çekenler büyük bir heyecan yaşadı. Havuzun etrafında oturanlar ise kano yapanları izledi. Havuzdan çıkan katılımcılar, antrenörler eşliğinde hemen yan taraftaki 23 metrelik tırmanma duvarına tırmandı. Adrenalin dolu bir gün yaşayan davetliler, Doğa Sporları Kulübü'ne teşekkür etti. Öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle stres attıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca, tırmanış duvarı ve havuzda sık sık festival, yarışma ve antrenmanlar yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarı ve havuzdaki kano ile rafting birçok sporcunun yetişmesine vesile olduğunu vurgulayan Karaca, "Yaptığımız birçok etkinliğe öğrencilerin yanı sıra ailelerin çocukları ile katılması bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerimiz halkımıza her zaman açıktır. 'Erzurum'da deniz yok, akarsular çok uzak rafting ve kano yapamıyoruz, dağa gidip tırmanma zevkini yaşayamıyoruz' demesin. Adrenalin seven herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Ev kadını Kübra Demir ise "Sosyal aktivitenin az olduğu şehrimizde öğrencilerin hazırladığı Cumhuriyet Festivali ile güzel bir hafta sonu geçirdik. Havalar biraz soğuktu ama öğrencilerin ikram ettiği semaver çayı içimizi ısıttı. Geçen yıl da bu festivale katılmış ve çok eğlenmiştik. Spor kulübüne teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Tırmanma duvarından detay

-Öğrencilerin tırmanmalarından detay

-Havuzdan detay

-Botun hazırlanıp suya indirilmesi

-Havuzun içerisinde rafting yapan öğrenciler ve vatandaşlar

-Yunus Emre Karaca ile röp

-Vatandaş ile röp

SÜRE: 05.07 BOYUT: 572 MB

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

=====================

Boru elektrik hattına dokununca baba ve oğlu akıma kapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, demir boruları çatı katına çekmek isteyen Ayhan Usta (42) ile oğlu Baki Can Usta (16), borunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Olay dün, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir binada kiracı olarak oturan Ayhan Usta, binada tadilat yapmakta olan ev sahibine yardım etmek istedi. Ayhan Usta oğlu Baki Can Usta ile birlikte çatı katına çıktı. Ayhan ve Baki Can Usta iple bağlanan boruyu tutup içeri çekmek isterken boru evin önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi. Ayhan ve Baki Can Usta elektrik akımına kapıldı. Baki Can Usta'nın elektrik çarpması sonucu elbiseleri tutuştu. Binada yaşayanlar müdahalede bulunurken, 112 Acile haber verdi. Yaralanan baba ve oğlu 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Ayhan Usta Yalova'da bulunan bir hastaneye, olayın yaşandığı gün doğum günü olduğu öğrenilen Baki Can Usta ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Binanın dıştan görüntüsü

-Boruların temas ettiği bina önünden geçen elektrik hattı

-Olay sonrası depoya kaldırılan demir borular

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

====================

Ödemiş Kestane Festivali ile şenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinin kırsal mahalleri Bıçakçı ve Kemer'de düzenlenenen kestane festivali, hareketli ve renkli bir hafta sonu yaşattı. Festivale katılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer sırıkla kestane hasadı yaptı.

Türkiye'nin sayılı kestane üretim merkezlerinden Ödemiş, hafta sonu kestane festivaline ev sahipliği yaptı. Ödemiş Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen festivalde üreticinin zahmetli hasat dönemi sonucunda elde ettiği ürünler vitrine çıktı. İlk kez düzenlenen festival büyük ilgi gördü. Festivalin ilk günü olan 2 Kasım'da Aydın Dağları üzerinde yer alan kırsal Bıçakçı Mahallesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bıçakçı Bedriye Baykaş İlokulu ve Ortaokulu bahçesindeki etkinliklerde Bıçakçı Yörük Türkmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ozanı Uşaklı Turan Şahin ve yerel sanatçı Kemal Özgün sahne aldı. Katılımcılara kestane kebap ve kestaneli pilav ikramı yapıldı.

1170 RAKIMDA FESTİVAL HEYECANI

Festivalin ikinci ve son gününe Bozdağlar üzerindeki 1170 rakımlı kırsal Kemer Mahallesi meydanı evsahipliği yaptı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve İzmir'den de davetlilerin katıldığı festival büyük ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası açılış konuşmasını yapan Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Ödemiş'in birçok üründe olduğu gibi kestane üretiminde de önde olduğuna dikkati çekti. Ödemiş ve çevresinin kestane üretimi açısından farklı özelliklere sahip olduğunu söyleyen Altıntaş, bu ürünün ihracatında da payını her geçen yıl artırdığını kaydetti. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de Ödemiş ve Beydağ'ın toplam 5 bin tona yaklaşan üretime sahip olduğunu belirtip, "Kestane üreticimizin elbette sorunları ve talepleri var. Orman alanlarında kalan kestane ağaçlarımızın orman alanından çıkarılması adına bir talepleri mevcut. Bölge milletvekillerimizin bu konuyu dile getirdiklerinde inanıyoruz ki çözüm geliştirilecektir. Ayrıca Çin'den kestane ithal edilmesine son verilmesi ve bu ülkeden gelen ürünlerin yerli ürünmüş gibi satışının önlenmesi de ayrıca önem taşıyor. Kestane kebap, üreticimizin yanında olmak, böyle güzel etkinliklerle bir arada olmak sevap" dedi.

2 BİN KİŞİLİK ZEYBEK GÖSTERİSİNİN MİMARLARI ALKIŞ ALDI

29 Ekim'de Ödemiş'te düzenlenen 2 bin kişilik zeybek gösterisinin mimarları olan eğitmenlerden oluşan bir grup da zeybek gösterisi ile Kestane Festivali'ne hareket kattı. Ödemiş'in adını dünyaya duyuran Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri uzun süre alkışlandı. Festivalde sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası katılımcılara müzik ziyafeti çekti. Bıçakçı'da olduğu gibi Kemer'de de Ödemiş kestanesi ile hazırlanan pilav büyük ilgi gördü. Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü taramalarına devam ederken Ödemiş Belediyesi Deneme ve Bilim Merkezi de açtığı stantla çocukların ilgi odağı oldu.

NEPTÜN SOYER'DEN KESTANE HASADI

Festivale katılan İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Milletvekili Kani Beko ve belediye başkanları ile birlikte kestane hasadı yaptı. Sırıkla kestane silkeleyen Neptün Soyer, üreticinin son derece zahmetli bir hasadın neticesinde tüketiciye kestane ulaştırdığını söyledi. Soyer ve beraberindekilerin kestane hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Daha sonra festival hatırası olarak kurulan salıncakta Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş yardımıyla sallanan Soyer, stantları tek tek ziyaret ederek ürünler hakkında bilgiler aldı. Belediye başkanları da daha sonra eşlerini salıncakta salladı. Vatandaşlar Soyer ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Festival kapsamında düzenlenen panelle üreticiler bilgilendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Festivalden görüntü

-Kestane silkilmesinden görüntü

-CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer sırıkla kestane hasadı yapmasından görüntü

-Festivale katılanlara kestane ikramından görüntü

-Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması

-CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun kestane hasadı yapması

- Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

=====================