DHA YURT BÜLTENİ - 7

Tunuslu turist yakınlarına ağlayarak kazayı haber verdi

Kocaeli'de, TEM Otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada, turistlerden biri yakınlarını görüntülü arayarak telefonda ağlayarak kazayı haber verdi.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Yenikent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Tunuslu turistleri taşıyan Ali Yüksel idaresindeki 34 BP 6152 plakalı tur midibüsü arızalanarak emniyet şeridinde durdu. Sürücü ve tur rehberi arızaya bakmak için araçtan indiği sırada arkadan gelen Yılmaz Yağızgan idaresindeki 41 BC 291 plakalı gıda ürünü yüklü kamyonet midibüse çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle orta şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Yılmaz Yağızgan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen tur rehberine müdahalede bulundu. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralandığı tespit edilen kamyonet sürücüsü Yılmaz Yağızgan ve ismi öğrenilemeyen tur rehberi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüs içerisinde bulunan Tunuslu turistlerden de kazada hafif yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bu sırada, kaza yerindeki Tunuslu turistlerden genç bir kadın yol kenarındaki çimlere oturarak yakınları ile görüntülü konuşma yaptı. Yakınlarına ağlayarak yaşadıkları kazayı anlatan genç kadın cep telefonu ile kaza yerini yakınlarına gösterdi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri Körfez gişelerinden itibaren D-100 Karayolu'na zorunlu çıkış yaptırarak trafik yoğunluğunu hafifletmeye çalıştı. Kazaya karışan tur midibüsündeki Tunuslu turistler başka araca aktarılarak yollarına devam ederken, midibüs ve kamyonetin çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden drone görüntüsü

- Biriken araç trafiğinden drone görüntüsü

- Kaza yerinden aktüel görüntüler

- Kazaya karışan araçlardan

- Cep telefonu ile ağlayarak görüntülü konuşan Tunuslu kadın

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

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Bakan Varank, ilk yerli balonla Kapadokya'da uçtu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçarak, kısa süre pilotluk da yaptı.

Dün Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabahın erken saatlerinde Nevşehir'de Pasha Balloons firması tarafından üretilen ilk yerli sıcak hava balonunu inceledi. Göreme Beldesi'ndeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Varank, balonun üretimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Bakan Varank'ın da içinde bulunduğu 4 kişilik balon, pilot Hakan Zengin'in yönetiminde havalandı. Peribacaları semalarında süzülen balona Bakan Varank da kısa bir süre pilotluk yaptı.

'BENİ ZİYADESİYLE MEMNUN ETTİ'

Yaklaşık 1 saat süren uçuşun ardından açıklama yapan Bakan Varank, "Bu muazzam coğrafyayı, bu kadar çekici kılan özelliklerin birisi de elbette balon turizmi. Bu ziyaretimde, sertifikasını almış yerli balonumuzun test uçuşuna katılmak hatta bir süre balonu kullanmak beni ziyadesiyle memnun etti. Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca avroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak. Balonların bakımı, onarımı ve diğer giderlerini de hesaba kattığımızda ihracat potansiyeli yüksek çok daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonominin, hem istihdama hem de üreticilerimizdeki kabiliyet gelişimine katkısı oldukça önemli" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sıcak hava balonuna binmesi

-Sıcak hava balonu ile havalanması

-Genel detay

HABER: Ahmet KORKMAZER - NEVŞEHİR

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HDP önündeki eylemde 77'nci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 77'nci günde de sürdürdü. 5 yıl önce ortadan kaybolan ve daha sonra Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye (19) için oturma eylemine katılan Hüsniye Kaya, devletin müsaade etmesi durumunda kızını bulmak için Kandil'e gitmek istediğini söyleyerek, "Kızım için gerekirse ölürüm" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 77'nci günde de 56 aile tarafından sürdürüldü.

'TESLİM OLMAZSAN SÜTÜMÜ HELAL ETMEM'

Diyarbakırlı Hüsniye Kaya da 5 yıldır haber alamadığı kızı Mekiye'yi bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı. Kızının, Suriye'de olduğunu öğrendiğini ifade eden Kaya, Mekiye'nin 14 yaşında, çocukken kaçırıldığını belirtti. Devletin müsaade etmesi durumunda, kızını bulmak için Kandil'e gitmek istediğini söyleyen anne, Mekiye'ye "Devlete teslim ol, eğer teslim olmazsan sütümü helal etmeyeceğim" şeklinde çağrıda bulundu.

Hüsniye Kaya, "Yağmur olsa, kar olsa biz buradan gitmeyeceğiz. Kızım için canımı feda ederim. Kızım gelesiye kadar nöbet tutmaya devam edeceğim. Kızımı okuldan arkadaşları HDP'ye teslim ettiler, buradan da dağa götürdüler. Kaç defa HDP'ye geldim, kızımı sordum, rica ettim, bana 'tanımıyoruz' dediler. Sonra öğrendim ki bir ay boyunca kızımı burada saklamışlar, sonra dağa götürmüşler. Kızım 14 yaşındaydı, 14 yaşında ne yapabilir ki? Daha çocuktu. Devlet müsaade ederse kandile gideceğim, kızımı bulmak için canımı feda ederim. 5 yıl oldu, zaten ölmüşüm. Bir kulağım pencerede, bir kulağım kapıda, bir kulağım telefonda bir haber bekledim hep" diye konuştu. Anne Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sekiz bayram oldu kızım evde değil. Artık dayanamıyorum, kızımı istiyorum. Devlete ve her kesime rica ediyorum, HDP'yi sıkıştırsınlar çocuklarımızı getirsinler. Kendi çocukları yabancı ülkelerde okuyor, bizim çocuklarımızı götürüyorlar. Kızıma çağrıda bulunmak istiyorum, Mekiye kızım, sesimi duyarsan bil ki bu yol ölüm yoludur. ya ölürsün ya da yakalanırsın. Başka çare yok, evine dön, annene dön. Kurban olayım kızım, sen gelmezsen hakkımı helal etmem sana, sütümü helal etmem sana. Devlet güçlüdür, bize söz verdi; 'Teslim olsun ona ceza vermeyeceğim, hapse atmayacağım' dedi. Teslim ol. Perişan olduk."

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

56- Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Hüsniye Kaya'nın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Kadıralak Yaylası'nın 'koruma statüsü' yargıya taşındı

Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında yaylada bilirkişi keşfi yapıldı. Heyet, 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı özelliğini taşıyıp, taşımadığını yerinde incelediği yayla için rapor hazırlayacak. Koruma statüsünün değiştirilmesi kararının yaylanın doğal yapısını bozacağını belirten yöre halkı, karardan vazgeçilmesini istiyor.

Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan, ince ve uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği, Karadeniz'in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesi, yargıya taşındı. Yeni statünün, yaylanın doğal yapısını bozacağını öne süren bölge halkı ve çevreciler, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Mayıs 2017 tarihli ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davayı 27 Mart 2018'de reddeden yerel mahkemenin kararı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi tarafından bozuldu. İstinaf Mahkemesi'nce çevre, ziraat ve orman mühendisleri ile peyzaj mimarı, zoolog, biyolog ve botanik uzmanlarından oluşan heyetle bilirkişi keşfi yapılarak, yaylanın 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı özelliği taşıyıp, taşımadığının tespit edilmesi istendi.

BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI

Trabzon İdare Mahkemesi, bilirkişilerin katılımı ile yaylada keşif yaptı. Heyet, yaylanın 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı özelliğini taşıyıp, taşımadığını yerinde inceledi. Yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi kararının Uluslararası Bern Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve Türkiye'nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını savunan hukukçular ile yöre halkı da, karardan vazgeçilmesini istedi. Yaylanın statü değişikliğinin önünü açan Trabzon Tabiat Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu raporunun da bilimsel gerçeklerden uzak olduğunu savunan bölge halkı, değişiklik halinde yaylanın korunamayacağını, doğayı bozacak girişimlerin önünün açılacağını belirtti. Davalı idare ise Kadıralak Yaylası'nın statüsünün değiştirilmesinin çevreyi korumada herhangi bir engel oluşturmayacağını savundu. Heyet, incelemenin ardından rapor hazırlamak üzere yayladan ayrıldı.

'BU BİR TRAJEDİDİR'

Yöre halkının avukatı Ozan Karagöz, Kadıralak Yaylası'nın statüsünün değiştirilmesinin maden ve taş ocağı açılmaya imkan sunduğunu söyledi. Karagöz, "Bölgede artan yapılaşmanın baskısı ciddi bir risk oluşturuyor. Kadıralak Yaylası'nın bölgesel bazda 'öncelikli ve kesin korunacak alan' ilan edilmesi, 'mavi yıldız' çiçeklerinin gelecek kuşaklara kalmasıdır. Ekonomik kaygılarla yapılan bu müdahaleler aslında uzun vadede bölgenin ekonomik geleceğini de kaybetmesine sebep olmaktadır. Bugün biz Uzungöl'deki tabiat varlıklarını hızlı bir şekilde tüketmeye odaklanmış durumdayız. Uzungöl'e bakarsak ahşap yapılaşma standardı getirdik ama buna bulunan çözüm ise betondan bina yapıp üzerini ahşapla kaplanması oldu. Bunlar olumsuz şeyler. Biz Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm yapmayı tartışıyoruz. Bu bir trajedidir" dedi.

'TABİAT VARLIKLARIMIZ MİRAS DEĞİL'

Yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi isteminin Uluslararası Bern Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve bu nedenle Türkiye'nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını savundu. Karagöz, "Tabiat varlıklarımız miras değil. Babamızın, annemizin veya dedemizin malı gibi tüketme hakkına sahip değiliz. Burada bizden önce yaşayanlar vardı, bizden sonra da yaşayanlar olacak. Temel anlayışımız, dini inancımızın da bir sonucu olarak bu dünyaya bir emanetçiyiz ve bizden sonra gelecek olanların da 'mavi yıldız' çiçeklerini görme, izleme, bu güzelliği tatma hakkına sahip olduğunu unutmamalı ve bu sorumlulukla beraber yaşamalıyız" diye konuştu.

KADIRALAK YAYLASI

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan 'mavi yıldız' çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince ve uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay göl ile yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yayla dorne arşiv görüntüsü

-Mavi çiçekler

-Heyet incelemeleri görüntüleri

-Detaylar

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON,

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Afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı

Karaman'da, Afganistan uyruklu Ali Afzali (18), yolda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişinin kalçasından bıçaklaması sonucu yaralandı. Afzali, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ali Şahane Mahallesi'nde meydana geldi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yürüyen Ali Afzali'nin yanına gelen kişi, iddiaya göre, nereli olduğunu sordu. Kimliği belirsiz kişi, Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen Afzali'yi kalçasından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde yere yığılan Afzali'yi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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- Yaralının hastaneye getirilişi

- Hastaneden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA

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Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Harput Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin kimlik sorgusunu yapıp, üzerlerini aradı. H.E. ve F.N. taşıdıkları ruhsatsız tabancaları saklamaya çalıştı. Şüphelilerde ruhsatsız 2 tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Tabancalar ile mermilere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Silahlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

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Tekirdağ'da kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Keşan – Malkara karayolu üzerindeki Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Keşan'dan Malkara yönüne giden Hasan Doğan (54) yönetimindeki 34 ZTV 10 Plakalı otomobil, İddiaya göre kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkıp Kadıköy Mahallesine gitmek isteyen 59 HS 773 Plakalı kamyonet ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, otomobilde bulunan Fatma Doğan (47) ile Yeter Menteş (70) yaralandı, kamyonet sürücüsü ise olay yerinde aracını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

'BİRDEN ÖNÜME ÇIKTI'

Otomobil sürücüsü Hasan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Normal olarak yolumda gidiyordum. Fazla suratımda yoktu. Birden karşıma çıkıverdi. Ben Çanakkale den Silivri ye gidiyordum. Buradaki kavşaktan birden önüme çıktı ne olduğunu anlamadım. Önüme çıkan aracın sürücüsü gördüğüm kadarıyla alkollüydü. Olay yerinden kaçtı."dedi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsünü arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yaralıları yerde beklemesi

Yaralılardan detay

Ambulansıngelişi

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalesi

Kazaya karışan araçlar

Hasan Doğan ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)

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