DHA YURT BÜLTENİ-7

Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Mersin'de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Ogranize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Gaziantep ve Hatay 'dan yüklü miktarda kaçak ilaç sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis , yapılan çalışma sonucu Akdeniz ilçesinde oturan yabancı uyruklu A. A. A.'nın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Şüpheli A. A. A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin kapıya vurması

-Kapının açılması

-Polislerin evde arama yapması

-Evde yerde kutulardaki ilaçların ve hapların görüntüsü

-KOM tabelası

-Emniyette ilaçların ve hapların görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, -

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Sezon sona erdi, yatlar karaya çekildi

Türkiye 'nin günübirlik yat turizmi merkezlerinden biri olan Antalya 'nın Demre ilçesinde yatlar karaya çekilmeye başladı. Yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti Kekova'nın doğal güzelliklerine taşıyan yatların karadaki molası başladı.

Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki yatlar, turizm sezonunun sona ermesiyle karaya çekilmeye başladı. Demre Yatçılar Kooperatifi'ne ait büyük ölçekli 42 yattan 37'si şu ana kadar karaya çekilirken, kooperatife ait 5 yat da kış nöbetine bırakıldı. Nöbetçi kalan 5 yat, kış boyunca Çayağzı Limanı'na gelen yerli ve yabancı turistleri Kekova'ya taşımaya devam edecek. Bunların yanında bazı mavi yolculuk yatları ve bireysel çalışan küçük ölçekli yatlarla birlikte Çayağzı Limanı'ndan yaklaşık 60 yatın karaya çekilmesi bekleniyor.

KARA YOLCULUĞUNDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Yatlar karaya ilginç bir yöntemle çekiliyor. Kooperatife ait iş makinesiyle kızaklar denize indiriliyor. Denizde bekleyen yat hareket ederek kızağın üstüne geliyor. Yat kızağa oturunca motor durduruluyor. Kızağa alınan yat, iş makinesi tarafından sudan çıkarılıyor. Ardından kızak iş makinesine bağlanıyor. İş makinesi kızağı çekerek üstündeki yatla kara yolundan gideceği yere götürüyor. Yatların kara yolculuğunda ilginç görüntüler oluşuyor. Turist gruplarını taşıyan otobüsler ile otomobiller yatların arasından geçiyor. Önce iş makinesi kızağı bırakarak, yatın konacağı alanı düzlüyor. Ardından yatı yerine bırakıyor. Yatlar kızaklara alınarak kara molası başlatılıyor. Çayağzı Limanı yolu boyunca sıralanan yatlar havaların düzeldiği zamanlarda bakıma alınacak, boyası ve verniği yenilenecek, yıpranan ahşap bölümler değiştirilecek.

'İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK'

Yatını karaya çekin kaptan Mustafa Kıyak, "Bu yılki turizm sezonunun sonuna geldik. İyi bir sezon geçirdik. Teknelerimizi karaya aldık. Mart ayı sonunda teknelerimizi tekrar boyayıp, vernikleyip, gelin gibi süsleyip tekrar denize indireceğiz" dedi.

'YATLARIMIZI KARAYA ÇEKTİK'

Demre Yatçılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Bayar , "Kooperatif olarak 42 teknemizle, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermekteyiz. Kış mevsiminin başlaması nedeniyle yatlarımızı karaya çektik. Kışın hizmet vermek üzere 5 teknemizi nöbetçi bıraktık. Bu teknelerimizle Batık Şehrin, Kekova'nın, Simena'nın güzelliklerini gelen misafirlerimize tanıtacağız, göstereceğiz" diye konuştu.

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Çayağzı'ndaki karaya çekilen yatların hava görüntüsü

Yatların karaya çıkarılışı

Yatların taşınması

Karadaki yatlar

Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Altında sahteciliği engellemek için WhatsApp grubu kurdular

Adana 'daki kuyumcular, sahte, düşük ayarlı veya çalıntı altın satmak isteyen dolandırıcılar ile kurdukları WhatsApp grubu ile mücadele ediyor.

Adana'da dolandırıcılarla daha etkin mücadele etmek isteyen kuyumcular, daha güçlü bir iletişim sağlamak için teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanıyor. Kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. İlçeleriyle birlikte Adana ve Mersin'den yaklaşık 500 esnafın bulunduğu grupta paylaşılan fotoğraf ve videolar, dolandırıcılığın önüne geçme konusunda kuyumculara yardımcı oluyor.

Altının özellikle kötü niyetli kişilerin ilgisini çektiğini ve bu nedenle meydana gelebilecek hırsızlık olayları, sahtecilik ve düşük ayarlı altın satmak isteyen kişileri engellemek için gruptan paylaşım yaptıklarını belirten Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Vatandaşlarımıza ve emniyet güçlerimize yardımcı olabilmek ve esnafımızın mağduriyetlerini azaltmak için bir WhatsApp grubu kurduk. Esnaf arkadaşlarımız şüpheli bir kişi ya da ürün gördüğünde fotoğraf ve videolarını gruptan paylaşıyor. Böylelikle kötü niyetli kişilerin bulunduğu bölge ve elindeki ürünün bilgileri kolaylıkla öğreniliyor. Grup sayesinde özellikle sahte ürün satmaya çalışan kişilerde azalma sağlandı" dedi.

Adana'da kuyumculuk yapan Onur Çiçekçi ise grubun oldukça faydalı olduğunu ifade ederek, "Sahte yüzük, kolye ve küpe satışı yapıldığını tespit eden esnaf arkadaşlarımız, durumu hemen gruptan paylaşıyor. Önceden esnafımız sahtecilerle ya da çalıntı ürün satmak isteyenlerle bu kadar etkin mücadele gösteremiyordu. Ama grubumuz sayesinde dolandırıcılık olaylarında daha iyi önlem alabiliyoruz" diye konuştu.

Kuyumcu Tufan Altunbüken de diğer esnafın yaptıkları paylaşımlardan dolandırıcılık vakalarının önüne kolaylıkla geçebildiklerini kaydederek, daha önce dolandırıcılık amacıyla Kuyumcular Çarşısı'na gelen birkaç kişiyi güvenlik güçlerine yakalattıklarını söyledi.

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Dernek Başkanı Oğuz Başman'ın grubu göstermesi

Oğuz Başman ile röp.

Kuyumcular ile röportajlar

Altınlardan detaylar

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA,

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Girişimci kadın künefe ustası

Kayserili olan, 3 çocuk annesi Zeynep Geyik (33), Gaziantep'te tatlıcıda çalışarak, 2 senede künefe ustası olduktan sonra evini satıp, Adana'da dükkan açtı. Türkiye'nin tek kadın künefe ustası olduğunu belirten Geyik, Hatay'a özgü künefeyi geliştirip, 15 çeşit ürettiğini, sosyal medya sayesinde tanındığını söyledi.

Zeynep Geyik, 12 yıl önce Adana'da şirkette yönetici olan Turgut Geyik (37) ile evlenerek, şu an 11 yaşında olan ikiz kız çocuğu ve 5 yaşındaki erkek çocuğu sahip oldu. Evde çocuk bakan Geyik, iş hayatına girmesi gerektiğini düşünerek, tatlıcılık yapmaya karar verdi. Eşinin de desteğiyle oturdukları evi satan Geyik, mesleği öğrenmek için çocuklarıyla birlikte tatlılarıyla ünlü Gaziantep'e yerleşti. Burada kiraladığı evde yaşarken, meşhur bir tatlıcıda her gün uzun saatler 2 sene çalışan Geyik, birçok tatlının yapımında ustalaştı. Geyik, çeşitli kuruyemişler, kaymak, dondurma ve meyve sunumuyla Hatay'a özgü künefenin 15 çeşidini geliştirdi.

'KADIN ELİ DEĞİNCE DAHA LEZZETLİ'

Mesleği öğrendikten sonra eşinin memleketi Adana'ya dönen Zeynep Geyik, Sümer Mahallesi 'nde künefe dükkanı açtı. Ürünlerinin lezzetli olması dolayısıyla sosyal medyada tanındığını anlatan Geyik, çalışarak da çocuklarını büyütebildiğini kaydetti. Eşinden büyük destek gördüğünü anlatan Geyik, "Lezzetli künefe için tabii ki peynirin, yağın, kadayıfın iyi olması gerekiyor ama yapımı ve pişirmesindeki püf noktaların yanı sıra kadın eli değince daha lezzetli oluyor" dedi.

Türkiye'nin tek kadın künefe ustasını olduğunu belirten Zeynep Geyik, girişimciliğe cesaret edemeyen ev kadınlarına da önerilerde bulunarak, "Cesaret edemeyenler, beni örnek alsınlar. Yeni bir işletmeyiz ama umduğumuzdan çok daha iyi gidiyoruz. Önce şaşırıyorlar, 'Bu işi kadın mı yapıyor?' diyorlar. Tabelayı görünce erkek usta çalıştırdığımı düşünenler vardı ama beni üretimin başında görünce anlıyorlar. Kentteki tanınmış tatlıcılar da gelip künefelerin tadına bakıyorlar ve genelde beğendiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Zeynep Geyik'ten detaylar

Zeynep Geyik ile röp.

Ağlaması

Künefe yapımından görüntüler

Haber: Nuri PİR-Kamera: Ceren BEGEÇ/ADANA,

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Okul duvarı öğrencilerin tuvali oldu

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin öğrencileri, resim derslerinde öğrendiklerini resim öğretmeni Elvan Yücel eşliğinde okulun duvarlarına uyguladı.

Burdur'daki Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun çevresindeki istinat duvarlarını güzelleştirme fikrini resim öğretmeni Elvan Yücel ile paylaştı. Öğretmen Yücel'in okul yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından öğrencilerin önerisi kabul gördü. Malzemelerin temin edilmesinin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okulun dış duvarlarına çeşitli manzara resimleri ve tablolar yaptı.

'ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK ÇOK ZEVKLİ'

Okulun resim öğretmeni Elvan Yücel, geçen yıl Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerinin duvarları boyamayı teklif ettiklerini söyledi. Yücel, "Öğrenciler gelerek 'Öğretmenim duvarları boyasak nasıl olur' dedi. Ben de güzel olacağını söyledim. Okul idaresine başvurduk. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmayıp, boya aldı. Ben de öğrencilerimin fikrini alarak birlikte boyamaya başladık. Güzel şeyler ortaya çıktığını düşünüyorum. Çocuklarla çalışmak çok zevkli. Hatta arabasıyla geçen insanlar durup çok güzel olduğunu söylüyor. Bu da hem öğrencilerimi hem beni çok mutlu ediyor. Sınıfta yaptığımız çalışmaları duvara aktarmak öğrencilerimizin daha çok hoşuna gitti. Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü 9, 10 ve 11 ve 12'nci sınıf öğrencileriyle çalışıyoruz" dedi.

'FEDAKARCA ÇALIŞTILAR'

Okul Müdürü Özlem Karpuz, "Okulun bahçe duvarlarını nasıl güzelleştirelim, boyacı mı çağıralım diye düşünürken, öğrencilerimizin okul duvarlarını boyama talebi bize ulaştı. Malzemeleri temin ettik. Öğretmen ve öğrencilerimiz farklı tablolar yaptı. Resim öğretmenimiz Elvan Yücel ve öğrencilerimiz mesai saatleri dışında, öğle arasında, ders çıkışında fedakarca çalıştı. Çok güzel tablolar yaptılar. Bu fedakarlıklardan dolayı kendilerine müteşekkiriz" diye konuştu.

Okul duvarlarının öğrencilerin ve öğretmen Elvan Yücel'in desteğiyle güzelleştiğini anlatan Karpuz, "Okul idaresi olarak öğrencilerimizin toplum yararına, toplum hizmeti çalışması yapmalarını destekliyoruz. Topluma en güzel şekilde başarılı bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz" dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Feyza Nur Eroğlu da, "Sınıf arkadaşlarım ve öğretmenimizle okul duvarımızı güzelleştirmek için resimler yapıyoruz. Görenler de çok güzel olduğunu söylüyor. Biz de yaptığımız faaliyetin beğenilmesinden dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Okul duvarı

Resim yapan öğretmen ve öğrenciler

Elvan Yücel ile röportaj

Duvara yapılan tablolar

Özlem Karpuz ile röportaj

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,