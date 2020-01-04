DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Şehit Piyade Er Berkay Işık, toprağa verildi

ŞIRNAK'ta görev yaparken, 3 ay önce gittiği Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık(25) memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'ta gönderildi. Hayriye- Ali Işık çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Berkay Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde Almus Devlet Hastanesi'nden alınarak ilçeye bağlı Cihet köyünde bulunan cemevine getirildi. Şehidin cenazesini, annesi Hayriye ve babası Ali Işık, akrabaları ve vatandaşlar karşıladı.

Amcası Rafet Işık cenaze törenin yapılığı alanda yaptığı konuşmada, şehidin 3 hafta önce ağabeyi Tolga Işık'ın düğününe katıldığını belirterek, "Ağabeyinin düğüne geldiğinde ufak tefek yaraları varmış. Bunları annesi gördüğünde 'gitme' demiş. 'Ben askerim gideceğim' demiş. Düğünden sonra gitti. Acımız büyük, yapacak bir şey yok" dedi.

Oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı döken anne Hayriye Işık ise "Böyle tabutlar içinde mi gördüm. Acı haberlerini böyle mi alacaktım. Seslerimi duymuyor musun? Annem, derdin yanıma gelirdin yavrum" dedi.

Köyde düzenlenen cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tonbul, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık bin kişi katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin cemevinde kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Berkay Işık köy mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin köye getirilişi

-Amcasının konuşmaları

-Tabutuna sarılan annesinin sözleri vea gözyaşları

-Yakınlarının görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS, (Tokat),

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İNTİHAR ETTİ, EŞİNİ SORUMLU TUTTU; KİMYASAL MADDE ŞÜHESİ (1)

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını spiral makinesiyle keserek açtığı daireye özel kıyafetler giyerek giren sağlık ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Muzaffer P., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşinin kendisini dolandırdığını, ölümünden de sorumlu olduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

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HDP önündeki eylemde 124'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 124'üncü günde de sürdürüyor. İstanbul'da 5 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürülen oğlu Ömer (24) için oturma eylemi yapan Ağrılı Salih Gökçe, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Devletin şefkatli ellerine gel. Emniyet güçlerine teslim ol. Her gelen ceza almıyor. Oradaki zalimler yalan söylüyor" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

ÇOCUKLARINA KAVUŞTULAR, EYLEME DEVAM ETTİLER

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan oğlu Cafer Ceylan'a, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti de kızları Mekiye'ye kavuştu. Çocukları örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturmayı sürdürmeye devam etti. HDP önündeki 64 aile, 124'üncü günde de bugün HDP il binası önünde yerlerini aldı.

'DEVLETİN ŞEFKATLİ ELLERİNE GEL'

Ağrılı Salih Gökçe, vatani görevine sayılı günler kala 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürülen oğlu Ömer için 17 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapıyor. Salih Gökçe, oğlu Ömer'e kavuşmadan HDP önündeki eylemini bırakmayacağını belirterek, "Onlar ne yaparsa yapsın, ben oğlumu buradan almadan gitmiyorum. HDP'ye sesleniyorum, bir insan, bir insanın evinin önünde beklediği zaman huylanır. Acaba bu adam oraya neye gelmiş. Burada aileler bekliyor. Bunların hiç mi vicdanları sızlamıyor. Benim oğlu acaba karın altında mı yaşıyor, çamurda mı yaşıyor. Ölü mü, sağ mı hiçbir haber yok. Ben evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kobani'de olduğunu biliyorum. Devletin şefkatli ellerine gel. Emniyet güçlerine teslim ol. Her gelen ceza almıyor. Oradaki zalimler yalan söylüyor. Gel teslim ol. Seni alıp eve gideyim" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP İl Binası önü

Ailelerin bekleyişi

Salih Gökçe'nin konuşması

Oğlu Ömer Gökçe'nin fotoğrafı

Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 325 MB

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Benzin ve elektrikle çalışan motorlu bisiklet yaptı

KARABÜK'te, Salim Yücel (21), benzinle ve elektrikle çalışabilen motorlu bisiklet yaptı. Yücel, "Bisikleti dengede tutamayacağımı ve yürütemeyeceğimi söyleyenler, yaptığımı görünce çok şaşırdı. En çok benzin istasyonunda görenler şaşırıyor" dedi.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü mezunu Salim Yücel, internette gezinirken 2 zamanlı motorla çalışan bisiklet denemelerini görünce kendisi de yapabileceğini düşünerek bir proje çizip çalışmaya başladı. Yücel, 7 senedir ilgi duyduğu hem elektrikle hem de benzinle çalışan bir bisikleti tasarladı. Başta 2 zamanlı tırpan motoru sonra da 4 zamanlı çapa motoruyla denemeler yaptı. Benzinle ve elektrikle çalışan motorlu bisikletine donanım olarak 2 adet akü, kontak ve müzik sistemi kurdu. İşi biraz daha eğlenceli ve keyifli hale getirmek için sirenli megafon araba kornası ve ışıklandırma yaparak, bisikletini donanımlı hale getirdi. Yücel, yaklaşık 4 bin TL'ye mal olan motorlu bisikleti test aşamasında benzinle 130, elektrikle de 40 kilometre hıza ulaştı. Yücel, projesi için okul yönetiminin okul atölyesini kullanmasına izin verdiğini ayrıca da TÜBİTAK'ın da bir miktar maddi destek çıkarak kendisine yardımda bulunduğunu söyledi. Yücel, motorlu bisikleti kullanarak spor yapmanın kolaylaştığını, insanların yorulduklarında özellikle rampalarda pedalsız bir şekilde kullanabileceklerini ifade etti.

'YAPAMAZSIN, YÜRÜTEMEZSİN DİYENLER OLDU'

Arkadaşlarının, tasarladığı motoru yapamayacağını söylediğini belirten Yücel, "İnternette bazı videolar dikkatimi çekti. 2 zamanlı motorlarla denemeler yapmışlar. Ben de projesini çizdim. Kullanacağım materyalleri toparladım. Deneme yanılma yöntemiyle başladım. İlk başta 2 zamanlı tırpan motoru kullanarak bir denemem oldu. 2 zamanlı olması ve şanzımanı tam uyarlayamadığımdan dolayı makinede sıkıntı çıktı. Sonrasında 4 zamanlı motor üzerine koyan olmamış, ben koyabilir miyim dedim. 'Şasede titreşimler yapacağından dolayı bisikleti dengede tutamazsın, sen bunu yürütemezsin' dediler. Yakın çevrem ve arkadaşlarım arasında da 'yapamazsın' diyeler oldu" dedi.

'ÖZELLİKLE AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİM ZAMAN ÇOK ŞAŞIRIYORLAR'

Gece geç saatlere kadar çalıştığını söyleyen Yücel, "Milimetrik hesaplamalar yaptım. 1 sene sürdü. Hiç aksatmadan gece saatlerine kadar, sabrederek uğraştım. Yapamazsın diyenler gördüklerinde çok şaşırdı. Bisikletle çarşıda gezdiğimde çok ilgi gördüm. Etrafıma insanlar toplandı. 'Nasıl yaptın, nasıl bir şey bu?' diye soranlar oldu. Binmek isteyenler hatta satıyor musun? diye para teklif etti. Trafikte seyir halindeyken sürücüler araçlarının camını indirerek bana sorular sordu. Akaryakıt istasyonuna girdiğim zaman özellikle pompacılar çok şaşırıyor. 'Bu nedir, bu nasıl bir şey, nereden temin ettin?' diye soruyorlar. Daha da üzerinde çalışıp geliştirmek için satmayı düşünmedim" diye konuştu.

'130 KM'Yİ GÖRDÜM, DAHA FAZLA BASMAYA CESARET EDEMEDİM'

Yücel istediği sürate ulaştığını söyleyerek, "Benzinle yaklaşık 130 kilometre hızı gördüm, daha fazla basmaya cesaret edemedim. Bundan sonraki hedefim 2 kişilik UTV araç yapmak. ilk hareketini aküden alıp sonrasında yenilenebilir enerjiyle durana kadar yüksek hızlara çıkabilen bir UTV tarzı araba yapmayı düşünüyorum. Bunun projesini çizdim' 'şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bisikletten detay -Salim Yücel'in bisiklete binmesi

-Salim Yücel'in açıklamaları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Husumetliler camide kavga etti

KONYA'nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı.

Olay, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii'nde meydana geldi. Namaz esnasında İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darb edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya),

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Bolu'da "İnme 112" uygulaması start aldı

SAĞLIK Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İnme 112 " mobil uygulaması pilot il olarak Bolu'da uygulamaya geçirildi. Mobil uygulama sayesinde inme riski olan hasta, en kısa sürede inme merkezi bulunan en yakın hastaneye götürülerek tedaviye alınacak.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "İnme 112" mobil uygulaması geliştirildi. Uygulama için Bolu pilot il seçildi. Bolu'da bulunan 21 istasyonda görev yapan 112 Acil Sağlık ekiplerindeki sağlık personelinin tamamı bu uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanmaya başladı. Uygulama kapsamında 112 Acil personelleri bir vakaya gittiklerinde, hastanın inme geçirdiğinden şüphelendiğinde cep telefonlarındaki "İnme 112" uygulamasını açarak kendilerine hastayla ilgili yöneltilen soruları yanıtlıyor. Hastanın durumunu değerlendiren uygulama, inme riski olduğunu belirlediği anda, sağlık ekiplerini inme merkezi bulunan en yakın hastaneye yönlendiriyor. Uygulama aynı zamanda da bu merkezde görevli doktora hastanın bilgilerini SMS ile gönderiyor. Uygulama sayesinde, inme riski olan hasta daha hastaneye ulaşmadan doktor, hasta hakkındaki tüm bilgilere ulaşarak uygulayacağı muayene ve tedavi yöntemini belirlemiş oluyor.

İLK OLARAK BOLU'DA HAYATA GEÇİRİLDİ

Uygulamanın ilk olarak Bolu'da hayata geçirildiğini anlatan Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol , " İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemizde "İnme Merkezi" açıldı. İnme merkezi açılmasıyla birlikte inmenin de çok kritik bir tedavi sürecinin bu sisteme entegrasyonu gündeme geldi. Sistem pilot olarak burada inme mobil uygulama olarak Bolu'da başlattılar." dedi.

'DAKİKALAR ÇOK ÖNEMLİ'

İnme vakalarında dakikaların bile çok önemli olduğunu ifade eden Demirkol, sistemin çalışma yöntemiyle ilgili de bilgiler vererek, "Bir vaka bilgisi geldiğinde ekiplerimiz vakaya gidiyorlar. Gittiklerinde IOS ve Android'lerde mobil uygulamayı açarak klinik sorularla karşılaşıyorlar. Hasta kolunu kaldırabiliyor mu? Hastanın ağzında ve konuşmasında anormallik var mı? Bilinci nasıl? Gibi klinik sorular var. Arkadaşlarımız bu soruları aşama aşama cevapladıklarında hastaya şüpheli inme tanısı konuluyor. Hem tecrübeleriyle hem de buradaki klinik yaklaşımla beraber hastanın inme şüphesi ortaya çıktığında hemen İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde inme ünitesine yönlendiriyor.

'SMS YOLUYLA HASTA BİLGİLERİ DOKTORA ULAŞTIRILIYOR'

Hastanın bilgilerini hastanede ki sisteme girdiklerini söyleyen Demirkol, "Hasta bilgileri SMS yoluyla inme merkezindeki görevli doktorumuzun telefonuna düşüyor. Doktor oradaki linke tıkladığında hastanın bütün kişisel ve klinik bilgilerini görüyor. Buradaki ekibimiz de o bilgilerle inme vakasını atlamamış oluyor hem de inme vakasını sorumlu nöroloğumuza atmış oluyorlar. Doktor hasta gelmeden önce bilgilerini görmüş oluyor. Çünkü inmede dakikalar çok önemli. Hastanın hemen şüphelenilip doğru adrese götürülmesi, başka inme merkezinin olmadığı bir hastane yerine oraya götürülmesi, görüntülemelerini yapılıp anjiyoya oluşan pıhtının temizlenmesi ve hızlıca tedaviye başlanması hastanın bundan sonraki hayatına felçli olarak devam etmemesi açısından çok önemli." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-112 Acil personelinin uygulamayı kullanması

-Uygulamanın telefon görüntüsü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,