DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı

Bursa 'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 TIR yolda kaldı. TIR'lar nedeniyle Bursa- Ankara yolu, 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu Mezitler mevkiinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar, yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kayganlaşan yolda 2 TIR'ın mahsur kalmasıyla 2 şerit kapandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından TIR'lardan biri kaldırılırken, yol tek şeritten kontrolllü olarak trafiğe açıldı. Diğer TIR'ı yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, karayolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda önlem alan trafik ekipleri, oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle ilçe girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları geri çevirerek karayoluna girişlerine izin vermedi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama yaşanmadı.

Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu 'nun bazı kesimlerinde sol şerit beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

Tekirdağ'da tarihi bina yangında kül oldu

Tekirdağ'da kullanılmayan ve Beyaz Konak olarak bilinen tarihi bina henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Beyaz Konak olarak bilinen ve yıllardır kullanılmayan 2 katlı tarihi binada bu sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın yandığını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin sardığı binaya 7 itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Bina çevresinde polis ekipleri de güvenlik önlemleri alırken, alevler yaklaşık 4 saat süren çalışmayla söndürülerek, yangın kontrol altına alındı.

Tarihi binanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı

DİYARBAKIR'da, 'kasten öldürme'nin de aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan aranan B.Y., yol kontrol noktasında jandarma ekiplerini fark ederek, aracıyla kaçmaya kalkıştı. B.Y. kısa süren takibin ardından yakalandı.

Dün gece, merkez Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin oluşturduğu yol kontrol noktasında uygulama yaptığı fark eden şüpheli, aracıyla kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süren takibin ardından yakaladı. Şüphelinin, yapılan kimlik sorgulamasında, hakkında 'kasten öldürme', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'silahlı tehdit' gibi 10 ayrı suçtan aranan B.Y., olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan B.Y., jandarma ekiplerine verdiği ifadede, Eğil ilçesine bağlı kırsal Kaya Mahallesi'nde oturan akrabalarının evinde saklandığını, gün içerisinde ailesini görmek amacıyla Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi 'ne gittiğini, dönüşte ise havanın karanlık olması ve güzergahta yol kontrol uygulaması olmamasından dolayı Hantepe Mahallesi'ndeki Mapa yolunu kullandığını anlattı.

B.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 108 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyündeki zeytinliklerde 2 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 108 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bolu'da DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü şüphelisi Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 3 kişinin kent merkezinde bulunan bir evde yaşadığını tespit etti. Polis şüphelilerin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.Y.A., M.M.L.A. ve S.H.YA. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Irak'ta DEAŞ terör örgütü adına bir çok faaliyette bulundukları öğrenilen şüphelilerin evinde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayı doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette 8 gün boyunca gözaltında tutulan 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı

ELAZIĞ'da kız öğrenci yurdunda kalan 34 üniversiteli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Fırat Üniversitesi 'ndeki 34 öğrenci; mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi yaşadı. Yurt yönetiminin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 34 öğrenci ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki tedavilerinin ardından 30 öğrenci taburcu olurken, 4 öğrencinin ise tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir Adliyesi saldırısında şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can 3'üncü ölüm yıldönümlerinde anıldı

İzmir'de 5 Ocak 2017 yılında Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile yine aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı mübaşir Musa Can, 3'üncü ölüm yıldönümlerinde düzenlenen törenle anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, şehitler için dualar okundu. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bu adliye bizim namusumuzdur. 3 yıl önce adliyeyi havaya uçurmak istediler. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Kahraman polis Fethi Sekin, kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek namusumuzu savunmuştur" dedi.

İzmir Adliyesi önünde trafik polisi olarak görev yapan Fethi Sekin, 3 yıl önce düzenlenen terör saldırısında görevinin başındaydı. Sekin, Adliye kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı görünce yola çıktı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çekip çatıştı, aracın kapıya yönelmesine mani oldu. Kahramanlığıyla her koşulda göreve hazır olduğunu gösteren Fethi Sekin, dikkati ve cesareti sayesinde onlarca hayatın kararmasına engel oldu. Uzun namlulu silahları olan iki teröristin karşısına cesaretle çıktı. Beylik tabancasıyla birini vurdu, ancak mermisi bitince diğer teröristin kurşunuyla şehit oldu. O terörist de Sekin'in mesai arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu sırada Adliye'nin 3'üncü katında bulunan mübaşir Musa Can da teröristlerin silahından çıkan bir kurşunla şehit oldu. Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'nde 3'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kamu Görevleri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan , İzmir Valisi Erol Ayyıldız , İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer , Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre , Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ile kızı Zeynep Dila Sekin, Musa Can'ın eşi Mecburiye Can ve kızı Emine Can, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan , CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda vatandaş ile adliye çalışanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin için hazırlanan video izletildi.

'BU ADLİYE BİZİM NAMUSUMUZDUR'

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, konuşma metni hazırladığını ancak yapılan konuşmaların ardından yazdığı metindeki kelimelerin, yaşananları anlatmak için kifayetsiz kaldığını vurgulayarak, "Burada konuşmak için bir metin hazırlamıştım ama şehitlerimizi anlatan kum sanatı ve onlar için hazırlanan müzik ile konuşmalardan sonra yapacağım konuşma metnindeki cümlelerin kifayetsiz kalacağını düşündüm. 3'üncü yılda, törene muazzam katılım için söyleyecek kelime bulamıyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Bir şehrin kalbinde o şehri temsil eden sembol olmuş kamu kurumlarının bulunduğunu söyleyen Zekeriya Birkan, "Bu adliye bizim namusumuzdur. 3 yıl önce adliyeyi havaya uçurmak istediler. Türk yargısı, Türk adaleti yüzyıllardır millet adına en adil kararları vermiştir. Yargımız, terörle mücadelede polislerimizin, askerlerimizin yanında hukuka uygun şekilde teröristlere hak ettiği cezayı vermiştir. Namusumuz olan adliyeye ve yargı teşkilatına bu teröristler bir ders vermek istemişlerdir. 'Öyle bir ders verelim ki bundan sonra burada millet adına görev yapanlar korksun ve bir daha bizimle ilgili karar veremesin' demişlerdir. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Kahraman polis Fethi Sekin, kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek namusumuzu savunmuştur. Bundan sonra şüpheniz olmasın, Fethi Sekinler milletimizde asla bitmeyecektir. Türk yargısı, Türk adaleti ne olursa olsun yolundan, çizgisinden asla vazgeçmeyecektir, dönmeyecektir" dedi.

'HERKESİ KATLETMEK İSTİYORLARDI'

Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de, 'Kahraman' dediği Fethi Sekin'in, olay günü her zamanki gibi şevkle vazifesini icra ederken saldırıya uğradığını belirterek, "Fethi Sekin saldırıyı bertaraf etmek için tereddüt duymadan canını ortaya koymuştur. Gözünü kırpmadan yürümüştür. Eğer bu kahramanca karşı koyma olmasaydı Türkiye belki de bir kırılma yaşayacaktı ve İzmir gibi bir metropolde, kentin merkezinde bu eylemleriyle İzmirlileri ve Türkiye'yi yeise sürükleyecek bir başlangıca iteceklerdi. Fethi Sekin buna canı pahasına 'dur demiştir" diye konuştu.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, törende konuştu. Milletlerin, kahramanlar evlatları varsa varlıklarını sürdürebileceğini ifade eden Aşkın, şunları söyledi:

"Kahraman evlatlarımız olduğu zaman güven içinde oluruz. Türk milleti, kahraman evlatlara sahip olma konusunda en şanslı millettir. 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü mensupları İzmir Adliyesi'ne gelmişlerdi. Bölücü terör örgütünün tarihinin en kanlı eylemini yapacaklardı. 8 roket vardı. Yüzlerce kalaşnikof, el bombası ve bomba yüklü araç vardı. Önce bomba yüklü aracı patlattılar. Arkasından buradaki herkesi katletmek istiyorlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada kahraman polis memuru Fethi Sekin vardı. İzmir'in dağlarında Fethi Sekin kokulu çiçekler açacak ve bu güzel kentin bu güzel insanları üzülmesin, huzurlu olsun diye şehadete koşan Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı hiçbir zaman unutmayacak."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan dua okudu. Törenin ardından şehitler için lokma döktürüldü.

Bolu'da kış günü erik ağacı çiçek açtı

Bolu kent merkezinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, Nadir Okur'a ait evin bahçesindeki erik ağacı çiçek açtı.

Bolu'da özel bir firmada yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan ve uzun yıllar Boluspor 'da yöneticilik yapan Nadi Okur, Borazanlar Mahallesindeki evinin bahçesini düzenlemek için bahçeye çıktı. Okur, bahçesinde bulunan erik ağacının çiçek açtığını gördü. Ağacın dallarında birkaç adet çiçek gören Nadi Okur, durumdan heyecan duyarak sosyal medyadan paylaştı.

Nadi Okur, ağacın çiçek açmasının Bolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olmasıyla alakalı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek, "Hafta sonu bahçemi düzenlemek için bahçeme indiğimde baktım ki erik ağacı çiçek açmış. İnsan görünce şaşırıyor. Ben de bunu fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmıştım. Birçok arkadaşım telefon etti. Daha önceki yıllarda olmamıştı. Bu ağaç 15 senelik bir ağaç. İlk defa görüyorum. Bu ayda çiçek açan bir ağacı Bolu'da ilk kez gördüm. Havalar normalin üzerinde sıcaklıkta gitti. Bu mevsimde normalde burada kar olması lazım. Henüz kar düşmedi Bolu'ya. Ağaç da biraz evin gölgesinde kalıyor, onun da etkisi olabilir. Ama normal değil diye düşünüyorum, şaşırdım" dedi.

