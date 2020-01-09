DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarım alanındaki tüm üreticilerimiz doğal afetler nedeniyle veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşarsa tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen 'Sivas İş Dünyası' programına katılmak üzere havayolu ile Ankara'dan kente geldi. İl protokolünün karşıladığı Bakan Albayrak daha sonra programın yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Burada düzenlenen programa Bakan Albayrak'ın yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, STSO Başkanı Mustafa Eken, kamu bankalarının genel müdürleri ve iş adamları katıldı.

'2019 YILINI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE PERFORMANSLA KAPATTIK'

Eylül ayı itibariyle Türkiye için ekonomik değişimin başladığını belirten Bakan Albayrak, "İfade ettiğimiz tüm bu değişimin il il bunun iletişimini sürdürdüğümüz buluşmaların 15'incisini Sivas'ta gerçekleştiriyoruz. Küresel ekonomide ve siyasette büyük gerginliklerin ve belirsizliklerin yaşandığı 2019 yılını, ekonomide beklentilerin ötesinde beklentiler, Türkiye üzerinde çok olumsuz, karamsar ve negatif olduğu bir dönemde, beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. Ortaya koyduğumuz politikaların tüm bu neticelerinin başarısıyla birlikte gerek enflasyonda, faizde, risk birimlerinde, büyümede taraflı tarafsız özellikle yurt dışı kaynaklı uluslararası kuruluşların beklentisinin birçoğunun aksine pozitif yönde güncellenerek tahminlerin daha ötesinde olumlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılı Türkiye açısından, ekonomimiz açısından göründüğü kadar kolay olmayan çok zor bir yıldı. Ağustos 2018 yılında doğrudan Türkiye ekonomisinin hedef olmasıyla başlayan, gerçekleşen, tüm bu kur saldırıları sonrası 2019 yılında da benzer saldırıların da bunun yanında Barış Pınarı Harekatı döneminde de benzer saldırılar ve yaptırımların ve düzenli tehditlerin küresel iklimde devamlı bir süreçle devam etti" dedi.

'EKONOMİYİ 2020 YILINDA DAHA İLERİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ'

Türkiye'nin 1 yıl öncesinde belirlenen hedeflere odaklandığını aktaran Bakan Albayrak, "Hep ifade ettik. Türkiye'de finansal sistemimizin dış toplara, siyasi operasyonlara karşı bağışıklığını artırmamız, piyasalara güven verme, ekonomide daralmanın önüne geçme, kurdaki oynaklığı gidermeye, enflasyonu düşürmeye odaklandık. Tüm bu alanlardaki gelişmelerin altında 2019 Eylül ayında 3 yıllık yeni ekonomi programının ruhunda bu mottonun altını çizdik ve 'değişim' dedik. Nedir bu değişim? Amaç ülkemize karşı gerçekleştirilen onlarca saldırının ekonomi üzerinde etkisini, tortusunu gidermekti. 2013 yılından bu zamana kadar Türkiye gerek 17-25, gerek 15 Temmuz, terörle mücadele, Suriye ve Irak'ta yaşananlar, sınır ötesi operasyonları, tüm bu süreçte son 1 yılda da ekonomik saldırıların etkisiyle Türkiye artık ekonomi anlamda da bir değişim ortaya koymak zorunda. İşte bu değişim küresel piyasadaki daralmadan gerginliklerden etkilenmeyecek bir altyapıyı işaret etmektedir. Bu değişim reel sektörün potansiyelini doğru stratejilerle bir daha durmayacak şekilde harekete geçirmektir. Ekonomide 2019 yılında saydığımız tüm iyileşmeler, 2020 yılında Allah'ın izniyle çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Tüm stratejilerimizi ve politikalarımızı katma değerli ihracata ve istihdama dayalı üretim altyapısını tam anlamıyla tesis etmek için kurguluyoruz. Tüm stratejik değişim içerisinde ihracata, imalata, üretime, ithalatın ikamesine dayalı bütün alt yapıyı bunun üzerine kuruyoruz. Öncelik, ayrıcalık, istihdam, destek, teşvik bunun üzerine dayalı. Finansman likitide yatırım bunun üzerine. Ekonomimizin kırılganlıklarına karşı tüm kurumlarımızla bugüne kadar belki hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir koordinasyonla, orta ve uzun vadeli politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Daha da güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Türkiye koordineli bir şekilde uyguladığı tüm bu politikalar sayesinde sağlıklı bir dengelenme sürecini sürdürüyor" diye konuştu.

'TÜRK LİRASI YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI'

Türk Lirası'nın yüzde 10 değer kazandığını ifade eden Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"Türkiye böyle bir tarihi yılı Allah'ın izniyle son çeyrekte yüzde 5 büyüme ile yılı pozitif kapatarak tüm saldırıları minimize edecek şekilde, yıkıcı etkilerini bertaraf ederek inşallah 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor. Yurt içinde likitide koşulları, Türk Lirası'nın performansı tam anlamıyla beklentilerimizdir. Dengelenme süreci tam da beklentilerimiz ölçüsünde Türkiye tarihinin en büyük kur saldırıların yaşandığı bu tabloyu tersine çevirerek 2019'u kapattık. Sadece 31 Ağustos'tan bu güne kadar Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine ve para birimlerine baktığımızda Türkiye en pozitif performans gösteren ülke olmuştur. Bunun ötesinde yine aynı dönemde 2 yıllık devlet tahvili faizi yaklaşık bin 200 puan, 5 yıllık devlet faizi bin 350 puan 10 yıllık devlet tahvili yaklaşık 900 puan gerileyerek tüm bu maliyetlerde, risklerde Türkiye iyileşme yaşadı."

'ÜRETİCİLERİMİZİ HER ALANDA DESTEKLEYECEĞİZ'

Faizlerin düştüğüne dikkat çeken Albayrak, "Daha yeni başlıyoruz. 2020 yılı hem enflasyonda hem de faizde kalıcı tek hanelileri daha güçlü göreceğiz. Faiz ne kadar düşerse yatırım ortamı ve yatırım iklimi istihdam, reel büyüme pozitif olur. Önceliklerimizden birisi enflasyonda mücadelede çok önemli adımlar attık. 2019'un üçüncü çeyreğinde yakalanan yaklaşık yüzde 1'lik büyüme sonrası, 4'üncü çeyrekte de inşallah beklentilerin üzerinde tahminimiz yüzde 5'i yakalıyoruz. Yılı pozitif bir 0,5 büyümeyle pozitif kapatıyoruz. Son 1 yıldır bu kara tablolara rağmen sosyal medya operasyonlarına ve algı operasyonlarına olumlu bir şekilde bu yılı geride bırakıyoruz. Özellikle enflasyondaki mücadelede kazanımlarımızı tartışmasız koruyacağız. Tek haneli enflasyonları daha da güçlü, tek haneli enflasyonlara inşallah 3 yıllık yeni ekonomi programı üzerinde de hayata geçireceğiz. Reel üretim ve artışı 1'inci önceliğimiz olacaktır. Özellikle gıda fiyatlarında tüm olabilecek dalgalanmalara karşı tedbirlerimizi alarak üreticilerimizi her alanda destekleyeceğiz. Çok net söylüyorum, geçen yıl yaşanan bu yıl kademe kademe artık üreticinin ve tüketicinin arasındaki marjı kendi fahiş avantajı için kullananlara izin vermeyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çok farklı bir metodoloji ile yeni bir süreç içerisindeyiz. Serbest piyasa kuralları içerisinde çok daha güçlü bir şekilde gıda enflasyonuyla mücadele açısından piyasayı dengeleyici ve yapıcı çerçevesinde birileri öbeklenmiş, mafyacılık yapıyor. Kimse kusura bakmasın, özellikle gıdada biz biraz bu durumdan vazife çıkaracağız. 2020 yılında bu sorunu çözeceğiz. Türkiye gıda enflasyonu üzerinden bir avuç birileri tarafından çok çekti. Sahaya indiğimiz bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

'TARIMDAKİ ÜRETİCİLERİMİZE YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİYORUZ'

Tarımsal kredilerdeki müjdeyi geçen hafta paylaştıklarını hatırlatan Bakan Albayrak, "Yüzde 9'a kadar düşen kredilerdeki faiz destek oranlarında da değişikliğe gittik. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2022 yılının sonuna kadar kullanacağı düşük faizli kredi limitleri ve kriterleri yeniden belirlendi. Yüzde 9'a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletme ve yatırım kredilerinde 3 istisna dışında yüzde 50 indirim uygulanarak yürürlüğe girdi. Eskiden yüzde 25'ti, bunu yüzde 50'ye çektik. Özellikle hayvancılık alanında kullanılan kredi limitlerini artırarak çok önemli bir adım attık. Tarım alanındaki tüm üreticilerimiz doğal afetler nedeniyle veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşarsa, tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredileri yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar yeniden vadelendirebilecekler. Üreticilerimizin mevcut borçlarının sadece 1 sezonda elde edeceği tarımsal gelirlerle ödenmesindeki tüm bu zorluklar göze alınarak ürün, zamanlama, iklim şartları, borçlar 5 yıl içerisinde piyasanın çok çok altında çok daha düşük bir faiz oranıyla geri ödenmesiyle hepsini rahatlatacak bir yapılanmanın önünü açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece üreticinin faaliyetinin devamının, bu manada sonraki dönemde de arazisinin yeniden ekime yeniden hazır hale getirmek, diğer tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç duydukları ilave işletme ihtiyaç kredilerini de kullanabilme imkanı da hayata geçmiş olacak" dedi.

Program daha sonra soru-cevap bölümü ile basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

-Salondan görüntüler

-Bakan Albayrak'ın konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

HABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

===========================

Kadavradan yapılan naklin ardından ölen Ali Uslu'nun otopsi yapıldı

İZMİR'de eşi İbrahim Tekin'in, "Bakımsızsın" diyerek, dövdüğü ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti. Uslu'nun İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapılan cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin'in, "Bakımsızsın" diyerek dövüp, ağır yaraladığı Filiz Tekin'in kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı aldı. Aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in böbrekleri Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledildi. Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, İnanç ve Aykut fenalaşmaları üzerine Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç, geçen 2 Ocak Perşembe günü, Aykut ise 3 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu da geçen 28 Aralık'ta, durumunun kötüleşmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uslu da dün öğle saatlerinde acı haber geldi. Uslu'nun ölümü yakınlarını yasa boğdu.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLMESİ PLANLANIYOR

Uslu'nun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Uslu'nun yakınları tarafından alınan cenazesi Örnekköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Uslu'nun cenazesinin 11 Ocak Cumartesi günü toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

'20 GÜN ÖNCE ÇAY İÇİYORDUK, ŞİMDİ TOPRAĞA VERECEĞİZ'

Uslu'nun kardeşi Atilla Uslu, kendisinin de böbrek hastası olduğunu belirtip, "Abim, geçen 15 Aralık'ta gelen telefon üzerine apar topar hastaneye gitmiş.

Burada yapılan tahlil sonuçlarında, doku ve kan örneklerinin uyuşmasının üzerine hemen operasyona alınıp, organ nakli oldu. Bizim öğlene doğru haberimiz oldu. Ameliyattan çıktıktan sonra ziyaret ettik, gayet sağlıklıydı. Beraber fotoğraf çektirdik, gülümsedik, kendisini biraz yürüttüm.

İki gün sonra birden kötüleşip yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında ise bir daha abimi göemedim. Sonuna kadar bu işin takibindeyiz. Bu operasyonda bir eksiklik var, mutlaka çok önemli bir şey atlandı. Çünkü nakil yaılan 3 hasta da yaşamını kaybetti. Aile olarak yıkıldık. Ağabeyimle 20 gün önce çay içiyorduk, şimdi onu toprağa vereceğiz. Şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atilla Uslu ile röp.

-Aile üyelerinden detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

============

Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

ULUDAĞ'da, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı nöbet tutuyor. Ekipler, zorlu hava koşullarında arızalı hatta kadar yürüyüp, sepetli araçlarla ya da tırmanarak elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da yoğun yağış sebebiyle yıkılan ağaçlardan, şiddetli rüzgarla yıkılan direklerden ve diğer olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arıza ve elektrik kesintilerine karşı anında müdahale ve onarım için UEDAŞ ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Arıza merkezlerinden çağrı cihazı ya da tabletlerle gelen arıza bildirimleri üzerine anında harekete geçen ekipler arazi araçlarıyla arızalı hatta olabildiğince yaklaşıyor. Aracın giremediği bölgelerde ekipmanlarını yanlarına alan ekipler arızalı hatta kadar yürüyüp, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra vinçle ya da tırmanarak hatta ulaşıyor. Arıza durumuna göre 5 dakika ile 2 saat arası çalışma yapan ekipler yoğun kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

UEDAŞ Osmangazi İşletme Müdürü Emin İrgören, "Kış turizminde ülkemiz ve şehrimizin gözde yerlerinden olan Uludağ'da, UEDAŞ olarak enerji kesintilerine müdahale ve olası arızaları önlemek için 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz. Bölgede bulunan ve kışın yüzde yüz doluluk oranına ulaşan işletmelerimize kaliteli hizmet verme noktasında enerji arz güvenliğini önemsiyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Uludağ'ın enerji dağıtım şebekesini uzaktan izleme ve yine uzaktan müdahaleye imkan sağlayan teknolojik altyapımız mevcuttur. Bu yapıyla olası arızalara daha kolay ve süratli müdahale edebilmekteyiz. Ekiplerimiz rutin kontrollerini termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla yapmakta ve olası arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerini yapmaktadırlarö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Anonslar

-Ekiplerden detaylar

-Ekiplerin elektrik direklerine gidişleri

-Direklerde çalışma anları

-Genel detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=============

Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüsün çarptı.

Kaza öğle saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hayriye Kılınç (49) sürücüsü öğrenilemeyen 02 KH 152 plakalı minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahale sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Hayriye Kılınç'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansın gelişi

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

==========

BTSO Başkanı Burkay: Bursa ev tekstilinin dünya ligindeki konumu güçleniyor

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, 2020 yılının ilk fuar organizasyonu, Heimtextil Fuarı'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarda 111 Bursalı firmanın stant açtığını belirterek, "Bursa'mız ev tekstilindeki performansı ile dünya ligindeki konumunu her geçen dönem güçlendiriyor" dedi.

Bursalı firma yöneticileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında dünyanın en önemli fuar organizasyonlarını incelemeye devam ediyor. Son 7 yılda üyelerini 190'a yakın fuar organizasyonuyla buluşturan BTSO, yeni yılda ilk fuar programını, ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen, Almanya Frankfurt Heimtextil Fuarı'na düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi'nin, Bursa'nın ihracat odaklı büyüme hamlesine ivme kazandırdığını söyledi.

Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi'nin yanı sıra 'Ur-Ge' ve 'Ticari Safari' programlarının katkısıyla Bursa'daki ihracatçı firma sayısının son 7 yıllık dönemde 1500'den fazla artış kaydettiğini dile getirdi. Heimtextil'de 111 Bursa firmasının yer almasının, kentin dünya ligindeki güçlü konumunun ispatı olduğunu kaydeden Burkay, "Fuarda Türkiye'den 350'ye yakın firma yer alıyor. Türkiye'den en fazla stantla katılım sağlayan kent 111 firma ile Bursa. Bursa'mız ev tekstili sektöründe hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli oyunculardan olmayı sürdürüyor" dedi.

'2020 HEDEFİNE İHRACAT RAKAMLARIYLA ULAŞACAĞIZ'

BTSO Başkanı Burkay, 65 ülkeden 3 bini aşkın yabancı firmanın yer aldığı Heimtextil Fuarı'nda Bursalı firmaların, Ar-Ge ve tasarım ekipleriyle hazırladığı son koleksiyonları dünyadaki alıcılarla buluşturduğunu kaydetti. Yılın ilk fuarı olan Heimtextil'in, tekstil sektörünün yeni ihracat bağlantıları kurması açısından önemli olduğunu kaydeden Burkay, "Fuarın üyelerimize ve sektör temsilcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2020 yılında 50'ye yakın fuarı takvimimize aldığımız Küresel Fuar Acentesi projemiz ile de sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine destek olacağız" diye konuştu.

SEKTÖRÜN LİDER FUARLARINDAN

BTSO Meclis üyesi ve Heyet Başkanı Necip Şahin ise Almanya Heimtextil'in Evteks ve Şanghay Ev Tekstili Fuarı gibi sektörün kalbinin attığı en önemli organizasyonlarından olduğunu vurguladı. Heyet olarak fuarda stant açan Bursalı firmaları ziyaret ettiklerini dile getiren Şahin, "Fuar, Bursalı firmalar için ayrı öneme sahip. Kentimiz, en fazla katılım gösteren kentlerden biri. Bursa iş dünyası olarak mutlaka ihracat kanallarımızı genişletmeliyiz. Sadece Avrupa değil, Afrika ve Güney Amerika gibi noktalarda da dış ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. Özellikle odamızın firmaların ihracatını artırmaya dönük projeleri ile iş dünyamız önemli başarılar elde ediyor" dedi.

Heyet Başkan Yardımcısı Fatma Ayyıldız da yurt dışı fuar programlarının Bursalı firmalara yeni ufuklar kazandırdığını belirterek, "Katılımcı firmalarımız yeni kreasyonlarını bu fuarda görücüye çıkardı. Gerek ürünlerimizin kalitesi gerekse de sunumuyla firmalarımız fuarda kalitesini gösterdi. Fuarın sektörümüzün ihracatına daha fazla ivme kazandırmasını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Fuardan detaylar

-Burak'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Cansel ORUÇ/BURSA,

===============================

Tatilciler, Kartepe'de eğlenmenin keyfini çıkardı

KOCAELİ'de kayak merkezi Kartepe'de kar kalınlığı 1 metre 40 santime ulaştı. Karla kaplı tepelerden botlarla kayanlar eğlenmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe'nin bin 850 metre rakıma sahip tepe noktasında kar kalınlığı 1 metre 40 santime ulaştı. Kış tatili için Kartepe'ye gelenler ile günübirlik tatilciler kızak, kayak ve snowboard yaptı. Oteller bölgesindeki 17 kayak pistinin de sorunsuz şekilde işlediği Kartepe'de, hafta sonu tatilci yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Kartepe yolu üzerinde bulunan tesisler de tatilcilerle doldu. Tatilciler karla kaplı tepelerden botlarla kaydı. Tepeden aşağı kayarken bazıları yuvarlanırken, yine de eğlenmeye devam ederek botlarla kaymaya devam etti. Kartepe'ye gelen Arap turistler beyaz güzelliğin içerisinde fotoğraf çektirdi.

Kayak merkezi yolunda kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri yolda kaldı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerledi. Belediye ekipleri kayak merkezi yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ZİNCİR TAKILMADAN ÇIKILMIYOR

Kartepe'de araçlara zincir takan Osman Tarı, "Kartepe çok iyi, güzel, biraz da soğuk. Burada zincir takıyoruz. Mahsur kalanlar çok olmuyor ama yine de insanları kurtarıyoruz. Yola çıkacak olanlar kar lastikleri olsa da zincirlerini taksınlar. Daha güvenli olur." dedi.

Ailesi ile kar tatiline gelen Okan Bekdemir, "İstanbul'dan geldik ama yanımıza zincir almamışız. Burada zincir takmaya mecbur kaldık. Bu kadarını hiç beklemiyorduk. İstanbul'da yağmur var. Burada ise kar, don ve buz var. Buraya zincirsiz kesinlikle gelmesinler. Kartepe çok güzel, daha önce de gelmiştim. Kartepe'yi herkese öneriyorum. Kartepe'de hiçbir problem yok ama zincirsiz gelmesinler. Kışlık lastik ve zincir mutlaka olmalı." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Kartepe'de eğlenen insanlardan görüntü

Araçlara zincir takılması

Vatandaşlarla röpler

Detay

Haber-Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR - Kamera: Dinçer AKBİR-İZMİT(Kocaeli)