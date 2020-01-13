DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

İzmir'de korkutan yangın

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yedi katlı apartmanın zemin katında bulunan kafede çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi çapta hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 06.30 sıralarında Küçükpark'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede çıktı. İlk belirlemelere göre elektirik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan yangın, binayı sarmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, binadaki vatandaşlar apar topar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 5 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıktığı kafe kullanılamaz hale gelirken, apartmanda da maddi hasar meydana geldi. Kafe çalışanları ise gözyaşlarını tutamadı. Kafede 10 yıldır görev yaptığını belirten Zafer Karataş, "Sabaha karşı haberi aldık. Yangın elektrik kontağından çıktı. Derhal çalıştığımız yere geldik. Gözlerimize inanamadık. Adeta yıkıldık, ekmek yediğimiz yeri böyle görmek çok üzücü. Ancak can kaybı olmadı" dedi. Apartmanın birinci katında oturan Celal Temiz ise yangın sırasında evde bulunmadıklarını belirterek, "Yangını duyar duymaz buraya geldik, Karşıyaka'daydık. Perişan halini gördük. Dairemizin içinde çok hasar bulunmuyor, sadece binanın dış cephesinde ve dükkanlarda zarar var. Evimizden ayrılıyoruz, bir süre kayınvalidemde kalacağız" dedi. Sevgi Yolu'ndaki mekan sahiplerinden Osman Yaman, "Şu an elektirikler kesik trafo yandığı için. Sabah 6.30'da yangın başladı. İnanılmaz bir yangındı. Herkes panik oldu, sokaklara döküldü. Çok zarar var" ifadelerini kullandı. Binanın 7'nci katında oturan Mustafa Aras ise şöyle dedi:

"Aşırı derecede büyük bir yangındı. Dumanlar 7'nci kata kadar yükseldi. İtfaiye sokağa giremedi çok bekledi. Yaklaşık 45 dakikada dükkan ve bina bu hale geldi. Naylon branda ve tente olduğu için yangın büyüdü. Çok tedirgin olduk. Her yer duman altındıydı. İnsanlar binadan çıkamadı. Arkadaşlarım 7'nci kattan sadece 4'üncü kata inebildi. Mahsur kaldılar, itfaiye kurtardı. Tedbir amaçlı hastanedeler ancak durumları gayet iyi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangından alevli görüntü

Çıkan yangın sonrası dükkanlar ve apartamandan detay görüntüler

Kafe çalışanı Zafer Zafer Karataş ile röportaj

Bina sakini Celal Temiz ile röportaj

Esnaf Osman Yaman ile röportaj

Apartman sakini Mustafa Aras ile röportaj

HABER: Onur ATIŞ KAMERA: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Pazarcı, boş arazide ölü bulundu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde pazarcılık yapan Kasım Sert (55), boş arazide ölü bulundu. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Sert'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Yeni Mahalle'deki Savrun Çayı kenarında bulunan boş arazide, elektrik direği dibinde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cesedin pazarcı Kasım Sert'e ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sert'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan bir çocuk babası Kasım Sert'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden genel görüntü

Amblansın görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibi ve aracı

Elektrik direğinden görüntü

Polis aracından görüntü

Kasım Sert'in sağlık fotoğrafı

SÜRE: 01'01" BOYUT: 112 mb

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

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Şarampole devrilen otomobilde 2 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'da, şarampole devrilen otomobilde Bayram Çakır (24) ile Sefa Tozlu (20) öldü. Otomobildeki 3 kişi ise kazada yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Muğla- Denizli karayolunda meydana geldi. Menteşe'nin Yaraş Mahallesi yönünden Muğla il merkezi yönüne giden Sergen Çakır (27), yönetimindeki 48 BD 949 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşlar kazayı sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Bayram Çakır (24) ile Sefa Tozlu'nun (20) öldüğü belirlendi. Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü Sergen Çakır ile Cemil Aydın (20) ve Utku Güler'i (20) kurtardı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye ekiplerinin otomobili kesmesi

Yaralıların araçtan çıkarılışı

Genel ve Detay görüntü

haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Depoya yapılan baskında 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el kondu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir depoya yapılan operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya yapılan operasyonda, 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili olarak N.Ü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Operasyondan genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 133'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 133'üncü günde de sürdürdü. Oturma eylemine 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Vahide Çiftçi (36) kızının en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 66 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 133'üncü günde de devam etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Eylül 2017'de 12 yayındayken kaçırılan kızı Özlem için 27 Kasım'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren Vahide Çiftçi, "Kızımı15 Eylül 2017'de akşam teyzesinin evine giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kızımı zorla götürdüler. Özlem'imi 12 yaşında kaçırdılar. 3 yıldır hiçbir haber almadım. Kızım ortaokula gidiyordu. Kaçırılmasaydı bugün liseye gidecekti. Kızımın hayalleri vardı. Doktor olmak istiyordu. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Burada onu bekleyeceğim. Kızım sen de neredeysen kaç gel" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Vahide Çiftçi'nin röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 233 MB

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Buz tutan Serpincik Göleti, ilgi çekti

SİVAS'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kent yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki gölet, beyaz örtü ile kaplandı. İlgi çeken göletin buzla kaplanmış hali havadan drone ile de görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Göletin drone görüntüleri

-Gölün kenarından detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Tokat'ta kadınlar, çeyiz için zırh yapımını öğreniyor

TOKAT'ta Gönüllü Turizm Elçileri tarafından kentte kadınlara yönelik zırh yapım kursu açıldı. Gönüllü Turizm Elçisi Fatma esin Tuna, yaptıkları zırhları genç kızların çeyizlerinde sergileyeceklerini söyledi.

Kent merkezinde kendilerini Gönüllü Turizm Elçileri olarak isimlendiren bir grup kadın, emekli olduktan sonra Osmanlı dönemine ait zırh yapan Sami Erçin'den zırh yapımını öğrenmek için kurs almaya başladı. 2,5 ay sürecek olan zırh yapımını öğrenmek için kursa katılan kadınlar, yaptıkları zırhları, çeyizlerin yanına kızlarına olan desteğini temsilen sembolik olarak koyacak.

'KADININ ZIRHI AİLESİDİR'

Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, "Kadına yönelik şiddetle ilgili haberleri izledikçe hepimiz çok üzülüyoruz. Tokat'ta bu yıl bir yenilik yaptık. Tokat Gönüllü Turizm Elçileri olarak bir kurs başlattık. Kursumuz 2,5 ay sürecek. Kadınlarımız ile birlikte zırh örmeyi öğreneceğiz. Biz normalde gelinlik kızlarımızın çeyizine dantel, iğne oyası işlemeleri yaparız ama çeyizlere artık zırh da koyacağız. Mesajımızda şu olacak, bir kadını sadece demirden ibaret bir zırh korumaz. Kadının zırhı ailesidir, eğitimidir bir de yasalardır. Biz aileler olarak gelin ettiğimiz kızlarımızın her zaman zırhıyız. Yasalarımız da onları en iyi şekilde koruyacak. Aileler kızlarına en iyi eğitimi vermek zorunda. Hem kız hem erkek çocuklarında eğitim çok önemli. Erkek çocuklarını bir beyefendi gibi yetiştirmeliyiz. Zırh yapımını öğrenmek için eğitimlerimiz başladı. Biraz zor tabi, dantel yapmaya alışan ellerin demir bükmesi biraz zor oluyor ama hanımlarımız yapıyorlar. Çok da istekliler. Düğün sezonu başladığında da çeyizlerin yanına yaptığımız zırhı da koyacağız" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde Giyim Öğretmeni olan Ayşe Urfalıoğlu torununa zırh örmek için kursa katıldığını belirterek, "Torunumun çeyizinde dantelin yanı sıra zırh da bulunacak" ifadelerini kullandı. Ev hanımı Rukiye Uzun ise "Kursa kızıma zırh örmek için katılıyorum. Seneye kızım üniversite okuması için başka bir şehre göndereceğim. Üniversite öğrencilere yapılan şiddete tepki için ördüğüm zırhı kızımın valizine koymayı düşünüyorum" dedi.

Zırh yapımının aşamalarını uygulamalı olarak kadınlara anlatan Sami Erçin, "Kadınlarımızın sabırları çoktur, onun için de bu işi öğreneceklerinden eminim. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 40 bin halkayı teker teker elimde diziyorum. Halkaları dizerken hata olmayacak. Türkiye'de benim yaptığım şekilde zırh yapan başka kimse yok. Ben Osmanlı'nın ördüğü şeklin aynısını örüyorum. Bu meslek Hz.Davut'un mesleği. Bizler de her zaman kadınlarımızın yanındayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kurstan görüntüler

-Kadınların zırh yapımı

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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