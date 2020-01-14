DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak'ta toprağa verildi

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater (31), memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında, dün teröristlerle çıkan çatışmada, güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay şehit oldu. Şehit İlyas Bağater için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören sonrası memleketi İdil ilçesine bağlı Tepeköy'e getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Bağater için düzenlenen cenaze törenine; Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İdil Kaymakamı Zafer Sağ ve Bağater ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin eşi Hafize Bağater, cenazede yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in cenazesi, kılınan namazın ardından Tepeköy Mezarlığı'nda, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Şehit İlyas Bağater'in Hiranur (5), Abdullah (2,5) ve 7 aylık Furkan adında çocukları olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), -

=============

Cinayet zanlısı 2 kişi, 8 yıl sonra yakalandı

VAN'da 8 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen 2 kişinin cinayet zanlısı olarak aranan 2 şüpheli, polisin 4 aylık takibi sonucu yakalandı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla Ç.K. Sakarya'da, B.K. de Van'da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van'ın Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde arazi anlaşmazlı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında 20 Nisan 2012 yılında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Cinayetin ardından firar eden B.K. ve Ç.K. bu süreç zarfında yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nce özel bir ekip kuruldu. 2 şüphelinin yakalanması için de 4 ay süren bir çalışma yürütüldü. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Ç.K.'nin Sakarya'nın Hendek ilçesinde, B.K.'nin ise Edremit ilçesinin Süphan Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. 9 Ocak 2020'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla Ç.K. Sakarya'da, B.K. de Van'da yakalanarak gözaltına alındı. B.K.'nin yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirilirken, 2 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yakalanma anı

-Araca bindiriliş

-Yakalanan silah ve sahte kimlik

-Emniyetten çıkarılışları

-Detaylar

HABER: Orhan AŞAN/ VAN,

================================

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz: Soruşturmalar ve suçlar azaldı

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, her yıl soruşturmalar ve suçlar artarken bu yıl ise sayının düştüğünü, dosyaların azalmasındaki nedenlerden birinin FETÖ soruşturmalarının azalması olduğunu belirtti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz makamında 2019 adli yılını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Korkmaz ülke genelinde ve Kocaeli'nde bu yıl soruşturmalar ve suçlarda azalma olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde bu yıl anormal bir şey oldu. Her yıl soruşturmalar ve suçlar yüzde 15 artarken, bu yıl ise bu sayı düştü. Geçen yıl 33 bin 576 soruşturma evrakı geldi. 2018'den devreden 16 bin 120 dosya bulunuyordu. Toplam 49 bin 696 dosyadan 36 bin 187'si cumhuriyet savcılarımız tarafından tamamlanmış ve karar bağlanmıştır. 13 bin 509 dosya ise 2020 yılına devretti. 2019 yılından infaz dosyası olarak 46 bin 360 evrak gelmiş. Önceki yıldan ise 61 bin 183 evrak gelmişti. Bu evrakların 35 bin 595 sonuçlandırılmıştır. 71 bin 951'nin ise sonuçlanması için çalışmalar sürmektedir. İhbar evrakı olarak 2 bin 222 gelmiş ve bunun bin 779'u tamamlanmıştır. 493 evrakın ise sonuçlanması için çalışmalar devam etmektedir. Dosyaların azalmasındaki nedenlerden biri FETÖ soruşturmalarının artık azalmasıdır. Bir de ihbar müessesi geldi. Daha önce bir şikayet yapıldığında şikayet edilen şahıs şüpheli olarak kayıt ediliyordu. Bu durum kurulan bu müessese ile değişti. Artık ihbar sonuçlanıp somut bir bulgu olmadan, şahıs şüpheli olarak düşmüyor. Kendisi ve ailesinin hakları da bu sayede engellenmiyor." diye konuştu.

FETÖ'DEN 9 BİN 791 KİŞİ SORUŞTURULDU

Başsavcı Korkmaz, FETÖ dosyaları konusunda da açıklama yaparak, "FETÖ ile ilgili 15 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan soruşturmalarda 9 bin 791 kişi soruşturuldu. Bunlardan 3 bin 476 kişiye dava açıldı. 3 bin 894 dosya hakkında ise takipsizlik verildi. FETÖ tarafından yaratıldığı gibi herkese dava açılmıyor." dedi.

2019 YILINDA 209 BİN 183 DOSYA DEVRETTİ

İcra Müdürlüklerinde işlem gören dosyalar hakkında da açıklama yapan Başsavcı Korkmaz, "İcra müdürlüklerimizde dosya sayısı oldukça fazla oldu. 2018 yılından 195 bin 722 icra dosyası devretti. 2019 yılında ise 209 bin 183 dosya geldi. Toplam 404 bin 905 dosyadan 72 bin 223 tanesi tamamlandı." dedi.

Aile İçi Şiddet Uzlaştırma ile Arabuluculuk Bürolarında işlem yapılan dosyaların da verilerini açıklayan Korkmaz, "Bu yıl 4 bin 761 uzlaşma evrakı büromuza geldi. Bunun 3 bin 961'i neticelendi. Bunlardan 2 bin 812 dosya uzlaşma ile neticelenmiştir. Bu sonuç 2 ayrı asliye mahkemesinin 1 yıllık tasarrufu demektir. Hala uzlaşma bürosunda 800 dosya bulunuyor. Bir diğer büro ise Arabuluculuk büromuzdur. Genelde iş mahkemeleri öncesinde bu büro devreye giriyor. Bu büroya 8 bin 397 gelmiş. Bunlardan bin 333'ü olumlu, 6 bin 240 tanesi olumsuz sonuçlanırken, 562'sinin ise işlemleri sürüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Başsavcı Korkmaz makamında açıklaması

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-İZMİT/Kocaeli

=================================

Okul bahçesindeki yanık vakasında, numuneler Ankara'da incelenecek

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuk ile okul bahçesinden alınan numuneler, incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'nci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, Afyonkarahisar Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

İKİ AYRI TEST YAPILDI

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü de öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alıp, yanığa neden olan maddenin tespiti için laboratuvar incelemesi başlattı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ile bina içinden KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ya da radyolojik bir madde olup olmadığının belirlenmesi için 2 ayrı test yaptı. Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadığı açıklandı.

HİZMETLİYE EL ARABASIYLA TUZ BIRAKILDI

Afyonkarahisar Belediyesi de yaptığı açıklamada, okul idaresi bilgisi dahilinde en son 8 Ocak'ta okul bahçesinde kar temizleme çalışmasının yapıldığını, ancak bu çalışmanın kepçe ve kürekle yapıldığını, tuzlama, solüsyon ve kumlama çalışması yapılmadığını, yine okul idaresinin bilgisi dahilinde hizmetli personele 1 el arabası tuz bırakıldığını duyurdu.

ÖRNEKLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İnceleme ve tespit çalışmaları sürerken, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, kendi ekipleri tarafından alınan numuneler ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince alınan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderdi. Numuneler ve örnekler, Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'nde incelenecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Satılmış AKKAŞ- Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, -

==============

Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 97'nci yıl dönümünde İzmir Karşıyaka'daki kabri başında anıldı. Mezarlığa renkli çiçekler bırakılırken, 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin de mektupları okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için bu sabah Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ile ilçe belediye başkanlarının eşleri, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Mithat Salepçioğlu, CHP il ve ilçe kadın kolları yöneticileri ile partililer, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar da törende hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde hanımın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu.

Neptün Soyer, Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından Selanik'ten Atatürk'ün evinden getirilen toprağı da anıt mezara bıraktı. Tören kapsamında ayrıca, Karşıyaka Belediyesi ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ortaklığında il genelinde düzenlenen 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Tek tek kürsüye çıkan ilkokul kategorisi birincisi Doğa Tokman, ortaokul kategorisi birincisi Çınar Acaröz, lise kategorisi birincisi Ezgi Asilsoy ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi Sena Yüksel ve Erke Özel Eğitim öğrencisi Kemal Bodur, Zübeyde Anne anısına yazdıkları mektupları katılımcılarla paylaştı. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, "Zübeyde Hanım, oğlunu hasret ve gururla bağrına basmış, tüm zorluklara rağmen arkasında olmuş bir anne. Bugün burada onu büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zübeyde hanımın mezarı başında gerçekleştirilen tören

Konuşmalar

Şiirler

İZMİR,