DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

İZMİR'in Bornova ilçesinde, şırınga ile koluna sıvı enjekte ederek yaşamına son veren hemşire Müjgan Ö.'nün (30), bundan kısa süre önce eşiyle görüntülü konuşma yaptığı ve akşam için plan yaptıkları iddia edildi. Müjgan Ö.'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Evka- 4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada, şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalaşan Müjgan Ö., yere yığıldı. Müjgan Ö.'den haber alamaması üzerine kapıyı kırarak eve giren Yusuf Ö., eşini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Müjgan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapan polis, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu tespit etti. Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Müjgan Ö. ve eşinin, geçmiş dönemlerde bazı sorunlar yaşadığı, fakat çiftin bu sorunları aştığı iddia edildi.

3 yaşında bir kız çocuğu olan Müjgan Ö.'nün intiharından önce, eşiyle görüntülü telefon konuşması yaptığı ve ikilinin Müjgan Ö.'nün nöbeti sonrası için plan yaptıkları belirtildi.

İkilinin konuşma sırasında hiçbir olumsuzluk yaşamadıkları ve çocukları hakkında konuştukları da iddia edildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Müjgan Ö.'nün cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İzmir Adli tıp Kurumu'ndan görüntü

Cenaze arabası çıkarken görüntü

Aileden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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16 yaşındaki gencin psikolojisini bozan dayağa 2 gözaltı

HATAY'ın Antakya ilçesinde M.Ç. (20), sosyal medya üzerinden tartıştığı M.İ.U.'yu (16), evine gidip özür diledikten sonra bir dükkana götürdü ve bıçakla tehdit edip, darbetti. M.Ç.'nin yanındaki arkadaşı B.B. de cep telefonunun kamerasıyla darp olayını kaydetti. Görüntüleri izleyen M.İ.U.'nun ailesinin şikayeti üzerine M.Ç. ve B.B. gözaltına alındı. M.İ.U.'nun annesi Fethiye U., "Görüntüleri gördükten sonra iki gün uyumadık, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Psikolojik tedavi görüyoruz" dedi.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan M. İ.U. ile M.Ç., sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmadan bir gün sonra akşam saatlerinde M.Ç, M.İ.U.'nun evine gidip, özür diledi. M.Ç., M.İ.U.'yu Saray Caddesi üzerindeki bir dükkana davet etti. Burada M.Ç., M. İ.U.'yu bıçakla tehdit edip, darbetti. M.Ç.'nin yanındaki arkadaşı B.B. de şiddet görüntülerini cep telefonuyla kayda aldı. M.Ç., darp olayının ardından çektikleri görüntüleri M.İ.U. ve arkadaşlarına gönderdi.

Olayı öğrenen M.İ.U.'nun ailesi, polise giderek şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. ve B.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

'OĞLUM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI'

Darp olayının ardından oğlunun psikolojik tedavi görmeye başladığını kaydeden anne Fethiye U., olay sonrası evlerinde yaşananları şöyle anlattı:

"Oğlum eve geldiğinde yüzünde kızarıklık gördüm. 'Oğlum yüzüne ne oldu' dedim, bir şey olmadığını söyledi. Ama o gün üzgündü. Odasına çekilerek, içlenip ağlıyordu. Birkaç gün sonra oğlum telefona gelen mesaja bakarak ağlamaya başlamış, babası ne olduğunu sormuş. Babasına da 'bir şey yok' demiş. Eşim daha sonra telefonu alınca görüntüleri görmüş, daha sonra da bana gösterdi. Ardından da polisleri arayıp, Şehit Özen Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetlerimizi bildirdik. Biz bu durumdan çok rahatsız olduk. Görüntüleri gördükten sonra iki gün uyumadık, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Psikolojik tedavi görüyoruz. Biz bile çok etkilendik. Ben bu duruma yetkililerin el atmasını istiyorum. Gerçekten çok mağdur olduk. Çocuğumun da bizim de psikolojimiz bozuldu."

'AYAĞA KALKARSAN VURURUM'

Arkadaşının sosyal medyada yaşadığı olay sonrası evlerine gelerek kahve içtiğini, ardından da kendisinden özür dilediğini belirten M.İ.U. ise "Olay günü sosyal medya üzerinde beni tehdit etmeye, bana ve aileme hakaretler etmeye başladı. Ben de dayanamayıp, hakaretle karşılık verdim. Ertesi gün geleceğini söyleyerek, aradı beni 'Kusura bakma' dedi. Daha sonra da evimize geldi, kahve içtikten sonra oturup, konuştuk. Özür dilemesinin ardından gezmeye çıktık. Beni eski Antakya sokaklarında bir dükkana geçirdiler. Birinin eline kamera verdiler, bir kişiyi de kapıya koydular, kimse geçmesin diye. Bıçakla tehdit etti beni 'Ayağa kalkarsan, seni vururum, keserim' diyerek. Sandalyeye oturtup daha sonra da tokatlar savurmaya başladı" diye konuştu.

Olay sonrası çekilen videonun arkadaş çevresinde paylaşılmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten M.İ.U., bu nedenle tedavi görmeye başladığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sosyal medyada paylaşılan darp görüntüleri

-Darp edilen genç ile annesinden görüntüler

-Annenin konuşması

-Darp edilen gencin konuşması

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 611 şişe kaçak içki ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine 75. Yıl Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Depoda ve 2 araçta yapılan aramalarda, 611 şişe kaçak içki ve 150 paket sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi de gözaltına alarak, sorgusu için emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin depoya baskın yapması

Depoda yapılan aramalar

Ele geçirilen içkiler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118'inci yılında Foça'da anıldı

TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden, şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118'inci yılında İzmir'in Foça ilçesinde anıldı.

Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118'inci yılında, emekli öğretmen Nuray Çiloğlu tarafından düzenlenen etkinlikle bir kafede anıldı. Nazım Hikmet'i seven çeşitli sivil toplum kuruluşu ile mesleklerden kişiler ve emekli öğretmenler etkinliğe katıldı. Anma etkinliğinde, Nazım Hikmet Ran'ın şiirleri okundu. Nazım Hikmet Ran'ın gazetelerde yayınlanmış ve kitaplarında yer almış dönem yazıları okundu. Sözleri Hikmet Ran'a ait 'Güneşin Sofrasındayız' şarkı, hep birlikte söylendi. Etkinliğe katılanlar, Nazım Hikmet Ran'ın doğum günü anısına, temsili ve küçük bir pasta kesmeyi ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Etkinliğin düzenlendiği mekandan görüntü

Değişik kişilerin şiir ve yazıları okumasından görüntü

Birlikte şarkı söylemeden görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),