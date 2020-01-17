DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

Hastanede doktorun burnunun kırıldığı saldırının görüntüsü çıktı

OSMANİYE'de, M.B.'nin, kanaması olan hamile eşini getirdiği hastanede tartıştığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Gönen 'e saldırıp, burnunu kırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında yaşanan panik, görüntülere yansıdı.

Olay, 13 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. M.B.,

kanaması olan hamile eşini doğum servisine götürdü. Opr. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi. Bu sırada durumu acil olan bir hastanın sezaryen ameliyatına girecek olan Dr. Gönen, M.B.'ye kayıt yaptırmalarının ardından eşini muayene edebileceğini söyledi. Kayıt yaptırmayı reddeden M.B., muayene sırasında da eşinin yanında olmak istedi. Diğer hastaların mahremiyeti açısından talebi uygun görülmeyen M.B., çıkan tartışmada Gönen'e saldırdı. Masa üzerindeki bilgisayar monitörü ile zımba ve delgeç gibi malzemeleri yere fırlattı.

KIRIK BURUNLA MUAYENE ETTİ

Tüm yaşananlara rağmen, doktor, M.B.'nin eşini muayene edip, önerilerde bulundu. Durumu acil olan kadının da sezaryen ameliyatıyla doğumunu gerçekleştirdi.

Ardından acil polikliniğine giderek, muayene oldu. Burnunda kırık tespit edilen Gönen, KBB doktoru tarafından hastaneye yatırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan M.B. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anı, hastanedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, M.B., eşi ve bir erkek yakınıyla birlikte doğumhaneye giriyor. Adı öğrenilemeyen erkek, doğumhaneden çıkarak, kapı önündeki tekerlekli sandalyeye oturuyor. Bir süre sonra da doğumhaneden M.B.'nin sesi geliyor. Sesi duyan bu kişi doğumhane kapısını açıp, içeri giriyor. Görüntülerde, olay anında diğer hasta yakınları ve sağlık personelinin yaşadığı korku dolu anlar da yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Doktora saldırı güvenlik kamerası kayıtları

Haber: İbrahim EMUL-Kamera: OSMANİYE,

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Kayıp Süryani çift, 7 gündür aranıyor

İSTANBUL Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan annesi Hürmüz ve babası Şimoni Diril, 7 gündür karla kaplı köyde ve çevresinde jandarma özel harekat ekiplerinin katılımıyla aranıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in anne- babası Süryani Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinden, 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Akrabaları, köydeki evlerine ziyarete gittiklerinde bulamadıkları Diril çiftini önce kendi imkanlarıyla aradı. Sonuç alamayınca da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgede olumsuz hava şartlarından dolayı arama çalışmaları zorlaştı. Son 3 gündür bölgede kar yağışının durmasından sonra bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi. Jandarma Özel Harekat Timleri ile birlikte Olay Yeri İnceleme, İz Takip Köpek Timleri ve sivil vatandaşların katılımıyla karadan arama çalışmalarına devam ederken, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye ulaşım sağlanması için Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarına başladı. Çığ tehlikesinden dolayı yol açma çalışmaları ağır bir şekilde ilerliyor.

VALİ: HENÜZ NE ŞEKİLDE KAYBOLDUKLARINI BİLMİYORUZ

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan , çiftin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hava şartları nedeniyle özellikle ilk bir iki gün istediğimiz seviyede olmadı. Çünkü yol kardan dolayı kapalıydı. Biz bir yandan Siirt tarafından hem de Beytüşşebap ilçemizde gerekli hazırlıkları yaptık. Yolun açılması ile ilgili Özel İdare ekiplerimizi yönlendirdik. Karla birlikte yolda çığ tehlikesi olduğu için ertesi gün havanın açılması ile birlikte havadan izleme yaptık. Havadan izleme daha etkili bir yöntem. Çünkü karadan belli noktalara kadar ilerleyebiliyorsunuz. Jandarma ekiplerimiz şuanda da orda. AFAD ekiplerimiz orda. Hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şuana kadar ulaşamadık ama ailesi ile irtibat halindeyiz. Sürekli görüşüyoruz. Onlar bizim jandarma ve arama kurtarma ekiplerimizle birlikte hareket ediyorlar. Havadan keşifte aile fertleri de dahil oldular. Kendileri de alanı gördüler. Yaptığımız çalışmaları da yakından müşahede ettiler. Bugün itibari ile henüz ulaşmış değiliz. Ama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sağ salim ulaşırız. Ailesi ile görüşmemizde ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda henüz ne şekilde kayboldukları bilemiyoruz. Şimdi bunu net bir şekilde ifade etmek zor. Ama bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. O yönlü bir gelişme olmuş mudur, var mıdır yok mudur. Ama şuanda sadece evden ayrıldıklarını ki orda 3-4 kişi yaşıyor. ve kendi köyleri olduğu için kışında orda kalmak istiyorlar. Bu seneye kadar da kalıyorlardı. Sadece akrabalarının en son görüşmelerinde köyde olduklarını ama bir sonraki telefonda ulaşamadıkları oğlu ifade etti. Ama şu anda kaybolmalarının nerden kaynaklandığını tespit edebilmiş değiliz."

Görüntü Dökümü

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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklaması

Arama kurtarma çalışmalarının fotoğrafları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Forklift ile TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkıp, önce forklifte ardından TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Çıtak (21), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Camikebir Mahallesi Gençlik Sokak'ta meydana geldi. Ergün Yılmaz (57), iş yerine demir indirmek için 17 UN 838 plakalı TIR'ı park etti. TIR'dan iş yerine forklift ile demir indirildiği sırada İbrahim Çıtak, 17 AAZ 030 plakalı motosikletle önce forklifte ardından TIR'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çıtak, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Çıtak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-kaza yerinden görüntü

-forkliftten ve tırdan görüntü

-kaza yapan motordan görüntü

-hastane önünden görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Edirne'de 55 bin öğrenci karne aldı

EDİRNE'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem tatini giren, 55 bin 72 öğrenci karne heyecanı yaşadı.Öğrencilerin kimi takdir - teşekkür alırken, başarı gösteremeyen öğrencilere ise dönem arasında daha çok çalışmaları için öğretmenleri tarafından tavsiyeler verildi.

Türkiye genelinde bugün 18 milyon öğrenci 15 gün sürecek dönem arası tatile girdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemini bitiren zilin çaldığı Edirne'deyse 55 bin 72 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. İl merkezindeyse 13 bin 662 öğrenci takdir belgesi, 6 bin 938 öğrenci teşekkür belgesi, 2 bin 39 öğrenci onur belgesi, 76 öğrenci de üstün başarı belgesi aldı.

İstiklal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne törenindeyse ... öğrenci karnelerini alarak evlerinin yolunu tuttu. Okul Müdürü Yakup Öz, öğrencilere tatil dönemini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunurken, devamsızlık konusunda da aileleri uyardı.

Karnelerin dağıtıldığı 7-A sınıfındaysa öğrenciler heyecanlarını gizleyemedi. Takdir alan öğrencilerden Arda Yaşaroğlu, tatili hem ders çalışıp hem de gezerek değerlendireceğini belirtti. Yaşaroğlu; "İlk dönem çok çalıştım ve takdir aldım. Amacım ikinci dönemde de aynı başarıyı göstermek" diye konuştu. Öte yandan Edirne Valiliği'nin resmi karne töreni ise Havsa İlçesi Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

Öğrencilerin okul bahçesinde İstiklal marşı okuması

Öğrencilerin sınıflara girişi

İstiklal Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencilerinin karne alması

Sınıf öğretmeninin öğrencilere tavsiyesi

Öğrencilerle röportaj

Öğrencilerin hep birlikte "iyi tatiller" demeleri

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,