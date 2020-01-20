DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Meral Akşener, Antalya'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi temaslar için geldiği Antalya'da ilk ziyaretini Gazipaşa ilçesine yaptı. Parti binasını ziyaret eden Akşener, daha sonra ilçe esnafı ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2 gün sürecek Antalya ve 10 ilçesindeki programlarına saat 10.00'da Gazipaşa ilçesinde başladı. İlk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener'i, Gazipaşa Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz, Gazipaşa ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yüksel, yönetim kurulu üyeleri ve partililer çiçeklerle karşıladı. Parti yöneticileri ve milletvekillerinin eşlik ettiği Akşener'e, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz plaket verdi ve ilçe hakkında bilgiler aktardı. Akşener'e, ilçede yetiştirilen zeytinlerden yapılmış zeytinyağı ile tropikal meyvelerden oluşan sepet hediye edildi. Gazipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Meral Akşener, ardından Mahalle Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarları dinleyen Akşener'e Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de çiftçilerin sıkıntılarından bahsetti. Akşener, "Ziyaretlerimiz kapsamında bu tür eksiklikleri ziyarette bulunduğumuz ilçelerde toplayıp, bu eksikliklerle ilgili kırıcı olmadan, tatlı dille yetkili mercilere ileteceğiz. Aracılık yapacağız" dedi.

Meral Akşener, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinden sonra karayoluyla Alanya'ya geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akşener'in ilçe girişi

Protokolün karşılaması

İlçe binasında plaket

Sohbetten detay

Esnaf ve vatandaş ziyareti

Muhtarlar Derneği ziyareti

Muhtarlar ve Ziraat Odası Başkanı

İlçeden ayrılışı

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin refüje çarpıp, metrelerce takla attığı görüldü.

Geçen 25 Aralık'ta meydana gelen kazada, Ankara'dan Kırşehir'e giden Selim Şahin (43) yönetimindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Selim Şahin ile yanında bulunan akrabaları Hüseyin Şahin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sinan Şahin, hayatını kaybetti.

Kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde kavşağa girerken kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp, metrelerce takla atarak, yoldan çıktığı görüldü. Mobese'ye yansıyan başka bir kazada ise minibüsün kavşakta otomobil ile çarpıştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anı

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Ambulans dar sokağa giremeyince yaralıyı sırtında taşıdı

Kütahya'da, İskender G. ve Kadir Y. tartışma sırasında birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda, İskender G., göğsünden, Kadir Y. ise bacaklarından yaralandı. Kardeşinin evinde bulunan yaralı Kadir Y.'yi bir yakını, dar ve karlı sokağa giremeyen ambulansa kadar sırtında taşıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Karakaş Sokak üzerinde meydana geldi. Kadir Y. ve İskender G. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Olayda İskender G. göğsünden, Kadir Y. ise bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelilerden İskender G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer şüpheli Kadir Y. ise olayın ardından gittiği kardeşinin evinde bulundu. Sokakların dar ve karlı olması nedeniyle ambulans giremeyince yaralı Kadir Y.'yi bir yakını sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞİ POLİSE ATEŞ AÇTI

Yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından polis ekipleri İskender G.'nin kullandığı tüfeğin kardeşi İsmail G.'de olduğunu tespit etti. Evin önüne giden polise İskender G.'nin kardeşi İsmail G. tüfekle ateş açtı. Polis, İsmail G.'ye 'teslim ol' çağrısında bulunarak havaya uyarı ateşi açtı. İsmail G. tüfeği yola atıp, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinde polis ve kalabalıktan görüntü

-Yaralının yakını tarafından sırtında taşınırken görüntüsü

-Yaralının acil servise girişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Yozgat beyaza büründü

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri ise, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Güzel görüntülerin oluştuğu kentte karın tadını ise, çocuklar çıkardı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı il genelinde 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafik polisi ekipleri de, sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Görüntü geçiliyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,