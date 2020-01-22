DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

İtfaiyenin yangın tüpü ayağına düşen kadın yaralandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde 4 katlı apartmanın son katında bulunan evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenenler ve itfaiye erinin yangın tüpünü düşürmesi ile yaralanan kadın tedaviye alındı.

Yangın, Silifke ilçesi Gazi Mahallesi 24 Sokak'taki 4 katlı Dal Apartmanı'nın son katında gece saatlerinde çıktı. Evdeki sobanın borusunun düşmesi sonucu meydana geldiği öne sürülen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisi ile daire içine ve balkona sıçradı. Balkonda bulunan odunların da tutuşmasıyla büyüyen alevler, paniğe neden odu. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Silifke Grup Amirliği ekipleri, apartmanın her iki tarafından ve daire içinden müdahale ederek yangını kısa zamanda söndürdü. Yangında ev halkı dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangından etkilenenlere müdahalede bulundu.

YANGIN TÜPÜ DÜŞTÜ

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye erinin elinden düşürdüğü yangın tüpünün hava kaçırması paniğe neden oldu. Bir kadının ayağına düşen yangın tüpü, yaralanmasına neden oldu. Ambulanslarda bulunan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş önlem alırken, 3 ambulans aracı hazır bekletildi. Yangının ardından ev kullanılmayacak hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evden yükselen duman

-Toplanan kalabalık

-Ev sakinlerinin tepkisi

-Ev sakinlerini sakinleştirmeye çalışanlar

-Polis, olay yerinden vatandaşları uzaklaştırırken

-Ambulansta dumandan etkilenenlere müdahale edilirken

-İtfaiye araçlarının görüntüsü

-Vatandaşların tepkisi

-Giden ambulans görüntüsü

-Bekleyen araçlar ve vatandaşlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı

TOKAT'ta, Vali Ozan Balcı'nın da katılımıyla kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara 5 ton yem bırakıldı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış koşullarında aç kalmaması için harekete geçti. Farklı bölgelerdeki ormanlık alanlara, buğday ve yoncadan oluşan 5 ton yem bırakıldı. Etkinliğe katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, "İnsanlarımızın refahını yükseltirken, huzuruna katkı sağlarken, bir taraftan da müthiş bir ağaçlandırma faaliyetimiz var. Bu sene sadece 240 bin tane ceviz ağacı dikildi. Bu memleketimize, börtüsüne, böceğine, havasına, suyuna katkı sağlayacaktır. Bunun yanında yaban hayvanlarını da önemsiyoruz. Hatta bütün hayvanları önemsiyoruz. Biz bunlarla beraber yaşıyoruz. 'Hayvana merhameti olamayanın insana da merhameti olmaz' denilir. Türk toplumu da merhametli bir toplumdur" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görnütüler

-Vali ve berberindekilerin yem bırakması

-Valinin açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum'un yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu kurumu yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentte yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Görüntü Dökümü

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Toplantı salonu

Murat Kurum'un toplantıya gelişi

Toplantıya katılanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti

Hatay'da yol ortasında aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisleri yetişti. Polisler, trafiğin aksamaması için aracı uygun bir yere kadar itti.

Merkez Antakya ilçesi Sanayi Kavşağı'nda arıza yapan araç sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yardım etti. Bölgede trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladı. Bölgedeki bir kişi, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Trafik polislerinin bozulan aracı itmesi

Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,

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Yavru köpeği sopayla döven annesinden şikayetçi oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, oğlu Eyüp Türedi'nin (40) yavru köpeklerine sopayla vuran Nesibe Türedi, cep telefonuyla görüntülendi. Eyüp Türedi; annesi, babası ve kardeşi hakkında şikayette bulundu.

Kartepe Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde yaşayan Eyüp Türedi sokakta bulduğu yavru köpekleri sahiplendi. Eyüp Türedi'nin annesi Nesibe Türedi, evin bahçesinde sopaların üzerine konulan samanların altında kalan yavru köpeklere sopa ile vurup, üzerlerine eline geçirdiği taşları attı. Köpekleri acı içerisinde inlerken, Eyüp Türedi'nin eşi bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Eyüp Türedi bugün Kocaeli Adliyesi'ne gelerek anne, baba ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BEN YOKKEN ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Ailesiyle ilgili ailevi problemler yaşadığını, fakat hayvanlara yapılan şiddetin yanlış olduğu için ailesi hakkında şikayette bulunduğunu ifade eden Eyüp Türedi, "Köpeklere annem şiddet uyguluyor. Çünkü aile problemlerimiz var, eşimi istemiyorlar ben de eşimle mutluyum. Bizi istemedikleri gibi hayvanlarımızı da istemiyorlar. Köpeği ben 20 gün önce yağmurlu bir havada sahiplendim. Köpeğin anneleri geldi bizim bahçeye bıraktı ve bende onlara otlardan yuva yaptım yağmurdan korunsun diye. Anneleri sürekli gelip emzirip gidiyor, yavruları otların içerisinde yaşıyor. Annem ve babam köpekleri istemediği için, kaçıp gitsinler diye sopayla, taşla dövüyorlar. Ben baktığım için ve bizim de aramız kötü olduğu için köpekleri dövüyorlar. Ben varken yapmıyorlar.ö dedi.

EŞİ, EZİYETİ GÖRÜNTÜLEDİ

Eşinin köpeklere uygulanan şiddeti cep telefonuyla görüntülediğini belirten Türedi, "Ben önceki gün eşime gidiyorum dikkat et, en ufak bir ses duyarsan balkona çıkıp çek dedim. Ben yönlendirdim eşimi, daha sonra içim rahat etmeyince eve geri dönmek istedim. Geri döndüğümde eşim kamera kayıtlarını gösterdi, bende adliyeye başvurdum. Annem Nesibe Türedi, babam Hasan Türedi ve kardeşim Süleyman Türedi hakkında şikayette bulundum.ö diye konuştu.

"HAYVANLAR İNLEYEREK HAVLIYOR"

Hayvanlara sopayla vurulunca inleyerek havladığını söyleyen Türedi, şöyle konuştu:

"Sopayla yuvalarını dürtüyor, kafalarına vuruyor. Bu çok acı bir şey, hayvanlar inleyerek havlıyor. Kamera kayıtlarında inliyor hayvanlar. O gün eve geldiğimde hayvanın gözünden yaşlar geliyordu ve suratıma bakıyordu. Onu o akşam evimin balkonuna çıkardım, hayvan balkonda durmak istemedi aynı yere indirdim ve sabah olunca da bir komşumuzun bana kullandırdığı bahçe vardı o 3 yavruyu da oraya götürdüm. Hemen hemen her gün vuruyorlar hayvanlara ben varken dokunmuyorlar, ben gittiğim zaman devamlı şiddet uyguluyorlar hayvanlara. Ben döndüğüm zaman eşim bana söylüyordu ama benim inanasım gelmiyordu daha sonra kamera kayıtlarını izlediğim zaman inanmaya başladım."

Görüntü Dökümü

-Hayvanların sopayla vurulma anları cep telefonu

-Eyüp Türedi ile adliye önünde röp

-Adliye binasında detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,