Dişciye gitti döndüğünde 14 yaşındaki oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını öğrendi - Son Dakika

Ailelerin, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.Bu annelerden biri de Hakkari'de yaşayan Vesila Alkan.2010 yılında henüz 14 yaşında olan oğlu Ferzende'nin parti tarafından PKK'ya götürüldüğünü iddia eden Veslia Alkan, çocuğunun geri getirilmesini istiyor.

10 YAŞINDAYKEN HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA KAÇIRILDI

Hakkari merkeze bağlı Oluklu köyünden gelen Vesila Alkan, 2010 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Ferzende için, bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katıldı. Anne Vesila Alkan, oğlu Ferzende'nin 10 yıl önce diş ağrısı nedeniyle köyden Hakkari'ye gittiğinde kaçırıldığını belirtti.

GELMEK İSTEMİŞ, İZİN VERMEMİŞLER

Oğlunun 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendiklerini anlatan Alkan, "4 yıl önce ağabeyiyle telefonla konuşmuş, 'Ablamın evine giderken parti beni götürdü ve daha sonra PKK'ya verdi' demişti. Yaralandığını ve ameliyat olduğunu söylemiş. Oğlumu parti nasıl götürmüşse getirsinler. Bu HDP almış, götürmüş PKK'ya vermiş. Ben umuyorum ve dua ediyorum bütün Müslümanlar için benim oğlum da gelsin. Oğlum gittikten sonra eğitimde yaralanmış ve ameliyat olmuş. Zaten bir iş de yapamıyormuş, gelmek istemiş, ama izin vermemişler. Elinde ve ayağından yaralanmış ve kulağının alt tarafından da ameliyat olmuş. Benim oğlum götürdüklerinde 10 yaşındaydı. Şimdi 20 yaşında. Gelsin askerlere, devletine teslim olsun. Ben oğlumun gelmesini istiyorum" diye konuştu.