DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin koridorlarını duman kaplarken, odalarda kalanlar, balkona çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başlarken, otel görevlileri de müşterileri dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı. Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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2 kardeşin çakmakla oyunu, evde yangın çıkardı

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 15 katlı binanın 12'nci katındaki evde 2 kardeş, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Talas'a bağlı Anayurt Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'nde bulunan 15 katlı Gözde Apartmanı'nın 12'nci katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Umut A. (4) ile kardeşi Beyza A. (2), iddiaya göre, anneleri Elif A. evde iş yaparken buldukları çakmakla yatak odasında oynamaya başladı. Bu sırada yatak tutuşunca yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri söndüremeyen anne Elif A., çocukları ile evden çıkarak, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, binayı tahliye ederken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Sağlık görevlileri ise bu sırada anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunu kontrol etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Evi ateşe veren çocukların anne ve babasıyla görüntüleri

-Binada oturan Serkan Oruçkan ile röportaj

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA

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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 liraya ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Ocak ayı içerisinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı suçtan tutuklananların sayısının 60 olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis aracından indirilen şüpheliler

Adliyeye çıkarılan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Mersin'in çöpü 55 bin haneyi aydınlatıyor

MERSİN'de son 10 aylık dönemde katı atık düzenli depolama tesislerinde toplam 453 bin 603 ton katı atık bertaraf edilirken, 37 bin 759 megawatt elektrik üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 17 milyon 894 bin 755 metreküp metan gazı bertaraf edildi. Üretilen elektrik enerjisi ile yaklaşık 55 bin konutun elektriği karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan merkez, Tarsus ve Silifke ilçelerinde yer alan entegre düzenli depolama tesislerinde hem katı atıklar bertaraf ediliyor, hem de bu atıklar ekonomiye kazandırılarak faydaya dönüştürülüyor ve enerji elde ediliyor. Son 10 ayda çöpten 37 bin 759 megawatt elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi, 55 bin haneyi aydınlattı. Temiz bir çevre oluşturmak için çöpten değer üreterek, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Sürdürülebilir Atık Yönetimi Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 3 entegre düzenli depolama tesislerinde günlük 1500 ton civarında evsel nitelikli katı atık bertaraf ediliyor. Çöp depolama alanları küresel ısınmaya neden olan en önemli kaynakların başında geliyor. Bu alanlarda oluşan ve en kuvvetli sera gazı olarak bilinen ve iklim değişikliğine etkisi açısından karbondioksite göre 21 kat daha olumsuz etkisi olan metan gazı yakılarak hem elektrik üretimi gerçekleştiriliyor hem de atmosfere insan kaynaklı bırakılan sera gazının azaltımı da sağlanıyor. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren 1 Ocak 2020 tarihine kadar katı atık düzenli depolama tesislerinde toplam olarak 453 bin 603 ton katı atık bertaraf edilirken 37 bin 759 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 17 milyon 894 bin 755 metreküp metan gazı bertaraf edildi. Üretilen elektrik enerjisi ile yaklaşık olarak 55 bin konutun elektriği karşılanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alanın görüntüsü

-Alandaki çöpün ve iş makinelerinin görüntüsü

-Santralden görüntü

-Trafonlardan görüntü

-Jeneratörlerden görüntü

-Jeneratörle ilgilenen çalışan

-Çöp getiren araç

-Çöp ayrıştırma noktasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Rektör Ünal tekrar aday

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, önümüzdeki rektörlük seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, "Tekrar rektörlüğe aday mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Önümüzdeki seçimlerde yeniden adayım" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nin 12 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen rektörlük seçiminde, 1147 öğretim üyesinden 1086'sı oy kullanmış, 332 oy alarak yarışı ikinci sırada tamamlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı.

Seçimde Prof. Dr. İbrahim Demir 339, Prof. Dr. İsmail Boztosun 162, Prof. Dr. Muharrem Certel 106, Prof. Dr. Hüseyin Basım 46, Prof. Dr. Muharrem Kılıç 44 ve Prof. Dr. Nevzat Çevik 37 oy almıştı. 15 oy boş çıkmış, 5 oy ise geçersiz sayılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın basın toplantısından detay görüntüleri

Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın rektörlük açıklaması

HABER: Erol AKKIR- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Marmaris'ten depremzedelere destek

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinden deprem bölgeleri Elazığ ve Malatya'ya gönderilmesi için halktan temel ihtiyaç malzemesi toplanıyor.

Marmaris Belediyesi, depremzedelere temel ihtiyaç malzemesi yardımlarını ulaştırmak üzere harekete geçti. Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne yardımların ulaştırılması için sosyal medya ve cep telefonundan kısa mesaj atılarak, halka kampanya başlatıldığını duyurdu. Bugün saat 17.00'ye kadar sürecek kampanyayla toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilecek. Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan yabancılar halk için battaniye, kışlık giyim ve ayakkabı, bisiklet, çocuk bezi ve kadın petlerinden oluşan yardımlarını ulaştırdı. Bu sabaha kadar kentte 250 koli destek paketi toplandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Halkımız bugünler için kenetlenir ve bunu hep birlikte gördük. Marmaris halkımız çok duyarlı. Toplanan destek kolileri Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilerek oradan deprem bölgesine ulaştırılacaktır" dedi. Üç poşet kışlık sıfır giyecek getiren esnaf Mehmet Durmaz ise, "Bizler bugün için varız. Tek iyi günde değil böyle durumlarda kenetlenmeliyiz, bir olmalıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yardımlarını belediyeye getiren vatandaşlar genel-ayrıntılı görüntü

Yardım paketlerini getiren vatandaşlarla röportaj

Yardım paketlerinden genel-ayrıntılı görüntü

Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın paketleri incelemesi ve röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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AÜ'de 50'nci beyin pili ameliyatı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar ve Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkaynak, 'beyin pili tedavisi' uyguladıkları 50'nci hastalarının sağlığına kavuştuğunu söyledi.

AÜ Rektörlük Senato Salonu'nda, 'beyin pili tedavisi' ile ilgili toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar, Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkaynak, beyin pili takılarak sağlığına kavuşan hasta Aşır Dalmış (20) ve babası Ersin Dalmış katıldı.

Rektör Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ nakillerinin yanı sıra, tıbbın hemen hemen her alanında önemli işlere imza atıldığını söyledi. Rektör Ünal, "Bugün de onlardan biriyle karşınızdayız. Beyin pili uygulaması, hocalarımız ve başhekimimiz bu konuyla ilgili daha iyi bilgiler verecektir ama ben de bir hekim olarak, beyin pili uygulaması Parkinson gibi hareket bozukluklarından titremeyle ilgili bu elektriksel aktiviteyi düzenlemek amacıyla beyne uygulanan bir girişim. Bir pil uygulamasıdır. Bizim hastanemizde de şu anda Türkiye'de önemli bir seriyi yakalamış durumdayız. 50'nci vaka nedeniyle bu toplantıyı yapıyoruz ki şu anda Türkiye'de 50'nci vakaya ulaşan merkez sayısı çok azdır" diye konuştu.

'HER GÜN YAPILACAK BİR AMELİYAT DEĞİL'

Beyin pili tedavisine 2015 yılında başladıklarını ve alt yapısını oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Tanju Uçar ise "Bu ekip çalışmasını gerektiren bir iş. Birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bir iş. Başta nöroloji, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi, algoloji gibi birçok branştan arkadaşımızın bir araya gelerek oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Bu ameliyatları bu ekibimizle gerçekleştiriyoruz. 50 bizim için önemli bir sayı, çünkü bu her gün yapılacak bir ameliyat değil. Çok sık elemek lazım, süreç gerektiren bir ameliyat. Herkesin hazırlanmasının zor olduğu bir ameliyat" dedi.

YÜZDE 80'E YAKIN DÜZELME

Hasta Aşır Dalmış'ın bir trafik kazası sonrası yaralandığını aktaran Prof. Dr. Uçar, "Sonrasında beyindeki hasar nedeniyle gelişen titreme ile karşı karşıya kalmış. Günlük işlerini yapamayacak pozisyona gelmiş. Hayatını sürdüremez haldeydi. Sosyal izolasyona uğramıştı. Bu tür hastaların ilaçla tedavisi mümkün olmuyor. Fakat bu tip titremelerin yaklaşımları da tüm dünyada cerrahidir. O nedenle tedavi seçeneklerini yeniden gözden geçirilerek bu tedavi yöntemiyle tedavi edildi. Çünkü yüzde 80'e yakın bir düzelmeden bahsediyoruz. Bu tip titremeler için bu derece başarılı olmak pek mümkün olmuyor" diye konuştu.

'ŞİMDİ ÇOK İYİYİM'

Ameliyattan önceki halinin çok kötü olduğunu ifade eden Aşır Dalmış (20) ise "Şimdi çok çok iyiyim, iyi ki de bu ameliyatı olmuşum. Ameliyattan önce çok kötüydüm. Ameliyattan sonra yüzde 80 başarı elde edildi" dedi.

Baba Ersin Dalmış ise dışardan eğitim alıp lise üçüncü sınıfa giden oğlunun altıncı ameliyatını Prof. Dr. Tanju Uçar'ın yaptığını belierterek, "Aşır 2015 yılı Nisan ayında trafik kazası geçirdi ve 5 beyin ameliyatı geçirdi. Altıncı ameliyatını da Tanju hocamız gerçekleştirdi. Pil takma kararı aldı. Aşır 2 aydır pille yaşıyor. Normalde sağ elini kaldırdığı zaman titremeden dolayı aşağı ve yukarı olmak üzere 30 santim oynuyordu. 30 santimden daha aşağı tutamıyordu. Sağ ayağında da aynı sorun vardı. Sağ tarafı istemsiz şekilde titriyordu. Bu tabi merdiven çıkmasında ve inmesinde, tuvalete gitmesinde çok büyük sıkıntı oluyordu. Ama şu anda yaklaşık yüzde 80 belki de daha fazla düzelmesi var. Hocamın da dediği gibi ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aşır Dalmış'ın beyin pili olmadan önceki muayene görüntüsü

Akdeniz Üniversitesi 50'nci beyin pili nakli toplantısından detaylar

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın konuşması

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması

AÜ Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar'ın konuşması

Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkaynak'ın konuşması

Beyin pili nakli olan Aşır Dalmış'ın konuşması

Baba Ersin Dalmış'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekiminden detay görüntüler

AÜ Rektörü ile Aşır Dalmış'ın tokalaşması

Aşır Dalmış'tan detaylar

HABER: Erol AKKIR- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,