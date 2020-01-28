DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu ve futbolcular, depremzedelere destek için Elazığ'da

BAKAN KASAPOĞLU: ARMALARIN FARKLI OLMASININ, YÜREKLERİMİZİN AYNI ŞEKİLDE ÇARPMASINA MANİ OLMAYACAĞINI GÖSTERİYORUZ

Bakan Kasapoğlu, deprem sonrasında yaraları sarmak adına çok önemli adımlar attıklarını ifade ederek, "Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha acıları göstermesin, milletimizi bu tehlikelerden ve acılardan korusun diye dua ediyoruz. Zor zamanlar tabii ki. Birliği ve beraberliğimizi göstermemiz açısından da önemli zamanlar. Hamdolsun ki deprem anından itibaren devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, milletimizin el ele vermesiyle yaralarımızı sarmak adına çok önemli adımlar attık. Bugün burada bakanlarımızla, yerel yöneticilerimizle, milletvekillerimizle buradaki durumu istişare etmek adına ve halkımızı ziyaret etme, tesislerimizi inceleme anlamında çalışmalarda bulunacağız. Tüm gençlerimizin, spor camialarımızın selamlarını ve sevgilerini getirdik. Sporcu arkadaşlarımızla birlikte armaların farklı olmasının, yüreklerimizin aynı şekilde çarpmasına mani olmayacağını gösteriyoruz. Gerek bakanlığımızın spor tesisleri gerek havuzlarımız, gençlik merkezlerimiz ve devletimizin tüm kurumlarıyla inşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Gençlerimize özellikle teşekkür ediyorum gönüllülük faaliyetleri için. Bu bizi ziyadesi ile mutlu etti ve duygulandırdı. Bundan sonraki süreçte devam eden yatırımlarımızı hızlandırma ve bakım-onarım konusunda faaliyetlerimizi dün itibariyle başlattık" dedi.

SELÇUK İNAN: ÜLKE OLARAK BUNUN DA ALTINDAN KALKACAĞIMIZA İNANIYORUM

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan da destek olmak amacıyla Elazığ'a geldiklerini söyleyerek, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kulüplerimizi temsilen destek olmak amacıyla buraya geldik. Yaraları sarmak adına da üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Hep beraber ülke olarak bunun da altından kalkacağımıza inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

UMUT NAYİR: MİLLET OLABİLME BİLİNCİ, BU TİP DURUMLARIN ALTINDAN KALKABİLMEYİ GEREKTİRİYOR

Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir ise millet olabilme bilincine vurgu yaparak, "Milletimizin başı sağ olsun. Millet olabilme bilinci, bu tip durumlarda birlikte olabilmeyi ve altından kalkabilmeyi gerektiriyor. Çok şükür biz de başından itibaren bunu gösterdik. Sayın Bakanımızın önderliğinde maddi manevi her şeyi yapabilmek, yardım edebilmek adına buradayız. İnşallah bir an önce bu kötü durumdan birlik ve beraberlik içinde kurtulup yeniden huzurlu ve mutlu günleri yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: VATANDAŞLARIMIZIN YÜZÜNDE TEBESSÜM BIRAKABİLİRSEK ÇOK MUTLU OLURUZ

Trabzonspor 'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, maddi ve manevi her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Depremde yakınlarını kaybedenlere sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm bırakabilirsek çok mutlu oluruz. Maddi ve manevi her şeyi yapmaya hazırız. Devletimiz, bu felaketten de sağ salim ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: BU ACI, HEPİMİZİN ACISI

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Türkiye 'nin birlik ve beraberlikle bu zor durumu da atlatacağının altını çizerken, "Zor günler. Bu acı, hepimizin acısı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizler burada futbol camiası olarak hem Elazığ hem de Malatya 'ya destek olmaya ve moral vermeye geldik. Ülke olarak, zor günleri her zaman birlik ve beraberlikle atlattık. Bu günleri de atlatacağımıza eminim. En kısa zamanda yaralarımızı sarıp tekrardan dik bir şekilde devam edeceğimizden hiçbir şüphem yok" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- kamera: Mertcan ÖZTÜRK ELAZIĞ

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Malatya'nın Kale ilçesinde de deprem hasara yol açtı

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'nın Kale ilçesinde de hasar meydana geldi. 574 nüfuslu Bent Mahallesi'ndeki tek katlı evler, hasar görürken, enkaz altında kalan 2 kişi yaralandı.

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedilirken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahallelere giden yollar kapandı. Doğanyol ile Pütürge'deki bazı binalar yıkılırken, enkaz altında kalan 4 kişi, yaşamını yitirdi. Birçok binada hasarın meydana geldiği 2 ilçe dışında Kale ilçesinde de hasarlı binalar olduğu görüldü. Kale'ye bağlı, 574 kişinin yaşadığı Bent Mahallesi'ndeki tek katlı evlerde çatlaklar oluştu. Bahçe duvarları ile metruk yapıların yıkılması sonucu enkaz altında kalan 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Bölgede AFAD ve Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırlarda yaşamını sürdüren ilçe sakinleri, artçı sarsıntılarda çökebileceği endişesiyle evlerine giremiyor. Kaleliler, depremi çok şiddetli hissettiklerini, evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yıkılan evinin önüde oturan depremzede

Yıkılan bina

Hasar gören camiden detay

Hasarlı evlerin içinden detaylar

Vatandaş röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Eşinden ayrılan pideci intihar etti

İZMİT'te, eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren pide restoranı işleten Mehmet Çelik (36), evde kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, İzmit Akarca Mahallesi Kar Çiçeği Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Eşiyle bir süre önce ayrılan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mehmet Çelik, bir arkadaşı ile birlikte kaldığı evde kendisini asarak intihar etti. Sabah saatlerinde Çelik ile görüştükten sonra evden ayrılan arkadaşı A.A.(41), saat 11.00 sıralarında eve geri döndüğünde Mehmet Çelik'i mutfaktaki doğal gaz borusuna ipte asılı halde buldu. Aldığı bıçak ile ipi kesen A.A., daha sonra 112 Acile haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Mehmet Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından Çelik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin binaya girip çıkmaları

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Sivil trafik polisleri toplu taşıma araçlarını denetledi

ADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan denetimlerde sivil giyinimli trafik polisleri toplu taşıma araçlarına binerek şoförlerin kural ihlallerini gözlemledi. Trafik kurallarına uymayan şoförlerden biri trafikten men edilirken, birinin ehliyetine geçici süre ile el konuldu, 175 şoföre ise idari para cezası kesildi.

Denetim kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak bindi. Sivil ekip, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu ile görüşen, kırmızı ışık ihlali yapan ve fazla yolcu alıp, yolcu indirme-bindirme kurallarına uymayan toplu taşıma sürücüleri denetim noktasındaki ekibe bildirdi. Trafik ve toplu taşıma kurullarını ihlal eden şoförler denetim noktalarında durduruldu. Sivil trafik polisleri yolcuları bilgilendirirken, denetim noktasındaki ekip şoförlere kural ihlallerine göre caze kesti.

Denetimlerde 973 toplu taşıma şoförü kontrol edilirken, Karayolları Trafik Kanununca eksiklikleri görülen 175 şoföre cezai işlem uygulandı. 7 toplu taşıma aracı trafikten men edilirken 1 şoförün ehliyetine geçici süre ile el konuldu.

Sivil ekiplerin katılımıyla yapılan denetimlerin süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sivil trafik polisinin yolcularla konuşması

Şoförün yaptığı kural ihlallerini anlatması

Denetim noktasında otobüsün durdurulması

Ceza kesilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

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Kitap sayfalarından gelinlik satıldı, geliri depremzedelere bağışlandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar gelinlik giymesin, okula gitsin' projesi kapsamında 150 kitaptan çıkarılan 20 bin 23 sayfa kullanılarak tasarlanan gelinlik satıldı. Elde edilen gelir ise, Elazığ'daki depremzedelere bağışlandı.

Fethiye'de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi (30), küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi. Yazarın 'Kül Tablası' isimli kitabının sayları kullanılarak tasarlanan gelinlik, geçen 14 Ocak'ta sergilendi. Yeminli tercüman Aslıhan Baydar'ın giydiği gelinliğin omuzdaki kalem detayları dikkat çekti.

AÇIK ARTTIRMAYLA SATILDI

Yazar Ertoşi, büyük ilgi gören gelinliği önceki gün internetten açık arttırmayla satışa sundu. Gelinliği 15 bin liraya şarkıcı Hatice Çarpar satın aldı. Elde ettiği geliri korunmaya muhtaç çocuklar için bağışlamayı planlayan Ertoşi, geçen 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kararını değiştirdi. Ertoşi, 15 bin lirayı, Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzedelere bağışladı. Projeyi küçük yaşta gelin olan çocuklara dikkat çekmek için başlattıklarını anlatan Ertoşi, gelinliğin kitap sayfalarından oluştuğunu ve 48 metre duvak uzunluğuyla dikkat çektiğini söyledi. Büyük ilgi gören gelinliği sosyal medya hesaplarından açık arttırmayla satışa sunduğunu aktaran Ertoşi, "Açık arttırmaya birçok sanatçı arkadaşım katıldı. Ancak en yüksek teklifi sanatçı Hatice verdi. Gelinliğin satışından 15 bin lira elde ettik" dedi. Projeden elde ettikleri geliri korumaya muhtaç çocuklara yardım için kullanmayı planladığını ancak Elazığ'daki depremde birçok çocuğun zarar gördüğünü vurgulayan Ertoşi, "Elde edilen geliri AFAD aracılığıyla Elazığ'da depremden zarar gönderenlere bağışladık. Umarım bu yardım hem depremzedelerimize bir nebze ilaç, hem de dikkat çekmek istediğimiz küçük yaştaki çocukların evlendirilmesinin son bulmasına vesile olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gelinliğin arşiv görüntüleri

Projenin yaratıcısı yazar Yiğit Caner Ertoşi çalışırken görüntüler

Yiğit Can Ertoşi ile röp.

Haber- kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (1)

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, Elazığ'ı ziyaret etti. Anne ve babalardan oluşan heyete, AK Parti Elazığ milletvekili Sermin Balık eşlik ediyor. Aileler ilk olarak Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek sitesinde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Semanur Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Süleyman Soylu ile de görüşen aileler, depremde yaralanları da hastanelerde ziyaret edecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ELAZIĞ - DHA

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HDP'li Erciş eski Belediye Başkanı Yıldız Çetin'e 15 yıl hapis istemi

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve 10 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 11 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken. İddianamede görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Çetin'in Van'a gelen terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını evinde barındırdığı belirtildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de eski Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin ve 13 belediye meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çetin, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları, örgüte eleman temin ettikleri ve teröristlerle görüştükleri iddia edilen Çetin ile 10 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame de tamamlandı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çetin ile diğer sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, HDP'li eski belediye başkanı Çetin'in, Van'a gelen terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını evinde barındırdığı, örgütün Demokratik Toplum Kongresi ve sözde kadın yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, Çetin'in ayrıca kendisini arayan ve sözde şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişinin isteklerini karşılayacağı sözünü verdiği belirtilerek, "Şüphelinin dosya kapsamındaki tapelerden anlaşıldığı kadarıyla, silahlı terör örgütü içinde 'Tirej Agiri Karayazı ' kod adlı teröristin talimatıyla, dosyadaki diğer şüpheli Faruk Can'a belediyenin kaynaklarından ayni yardımda bulunduğu belirlenmiştir. Çetin'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri içinde sürekli yer alarak örgüt mensuplarının emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı, organik bağ kurduğu, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemlerinden silahlı terör örgütü suçunu işlediği değerlendirilmiştir."denildi.

İddianamede ayrıca, belediyede "Eş başkan" unvanını kullanan meclis üyesi Bayram Çiçek'te ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde ise şüphelinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlu düzeydeki mensuplarıyla kırsalda görüştüğü, onlara tatlı ve içecek götürerek terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği ifade edildi. Dosyadaki bazı şüphelilerin de terör örgütüne eleman kazandırılması konusunda aktif görev yürüttüğü, terör örgütü mensuplarıyla görüşüldüğünün belirtildiği iddianamede, Diyarbakır'da yayın yapan "Denge Velat" radyosuna şifreli istek parça göndererek haberleşmeyi sağladıkları, market şubelerine saldırı talimatları verdikleri de kaydedildi.

İddianamede ayrıca operasyonlar kapsamında gözaltı ve tutuklamalara tepki olarak HDP Erciş İlçe Başkanlığı binasında Yıldız Çetin'in de bulunduğu ortamda, "Örgütün elinde o kadar ağır silah ve bomba var, neden kullanmıyor?" şeklinde konuşmaların geçtiği belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

VAN,

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Köyünde kullanılmayan depoyu kütüphaneye çevirdi

Burdur'da yaşayan Emin Akay (76), köy meydanında kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla 1300 kitaplık kütüphaneye çevirdi.

Karamanlı ilçesi Kağılcık Köyü'nde oturan ilkokul mezunu Emin Akay, köy meydanında bulunan, vefat eden ağabeyi Hacı Mahmut Akay'a ait 50 metrekarelik depoyu, kendi imkanlarıyla kütüphaneye çevirdi. 11 yıl önce kurduğu kütüphaneye kendisine ait 200 kitabı koyan Emin Akay, ağabeyinin şehir dışında oturan çocukları ve bağışçıların desteğiyle 1300 kitap topladı.

Kütüphaneye, 'Hacı Mahmut Akay Atatürk Kütüphanesi' adını veren Emin Akay, yaptığı çalışmayla hem köydeki çocuklara kütüphane imkanı sundu hem de gençlere örnek oldu. Kağılcık Köyü'nün gelenek, görenekleri, örf ve adetlerini de kitap haline getirmek için harekete geçen Emin Akay, köyünün akraba ilişkileri ile nişan ve düğün hazırlıkları gibi olayları konu aldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz , Emin Akay'ı ziyaret ederek, kütüphanesine kitap ve raf desteğinde bulundu. Gençlere örnek bir davranış olduğuna dikkati çeken Başkan Ercengiz, "Gençlere örnek bir hareket, muhtarımız ve buradaki yöneticilerimiz de bu işin yaşaması için gayret ediyor. Bize de görev, vazife düşerse her zaman buradayız. Ne kadar çok duyurulursa öncü oluruz bu işe, başka köylerimize de örnek olur" dedi.

Kütüphaneyi kendi gayretleriyle bu hale getirebildiğini söyleyen Emin Akay, "Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Kütüphaneye bağışladığınız kitaplardan dolayı da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başkan Ercengiz'in kütüphaneye gelişi

Emin Akay ile sohbet

Kitap hediye etmesi

Detay

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR,

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Porsuk Çayı'nı çamur kapladı

ESKİŞEHİR'de kentin ortasından geçen Porsuk Çayı'nda akıntıyla gelerek zemine yerleşen tonlarca çamur ve balçığı temizlemek için büyükşehir belediyesi ekiplerince iş makineleriyle dip temizliği başlatıldı.

Sakarya Nehri'nin en büyük kollarından biri ve Eskişehir 'in simgesi olan Porsuk Çayı zemini akıntıyla gelen çamurla kaplandı. Kentin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Porsuk Çayı'nın 2 kilometrelik bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Çayın debisi kademeli olarak düşürülürken, iş makineleri de kanala inerek çamurları kamyonlara yükleyerek temizlik yapıyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan temizlik sayesinde Porsuk Çayı'nın eski rengine kavuşacağı, olası yoğun yağışlarda meydana gelebilecek taşkın riskini de ortadan kaldıracağı belirtildi.

Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan dip temizliği, Odunpazarı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMŞAS) mevkiinden başlatıldı. Çalışmalar kentin turistlik bölgesi olan Adalar ve Köprübaşı mevkiine kadar süreceği belirtildi. Belediye yetkilileri, Porsuk Çayı'ndaki suyun kademeli olarak kesildiği ve iş makinaları ile dipte biriken çöküntü malzemesini temizleyeceklerini, Porsuk Çayı'nın güzel görüntüsüne tekrar kavuşacağını ifade etti.

GONDOL SEFERLERİ DURDURULDU

Eskişehir'in simgesi haline gelen Porsuk Çayı'nda gondolla gezinti turları ise sudaki yoğun çamur ve balçık nedeniyle temizlik çalışmaları kapsamında durduruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havadan Porsuk Çayı

-Çamur detaylar

-Belediyenin temizlik çalışması

-Engin ÖZMEN anons

-Çay üzerindeki çamur adacıkları

-Porsuk çayı köprüler

-Çamurlu alanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,