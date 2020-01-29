DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruzö dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İsviçre merkezli WABCO firması tarafından Sakarya'da 20 milyon dolarlık yatırımla açılacak olan fabrikanın temel atma törenine katıldı. Sapanca'da bulunan bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Varank, "Araç emniyet ve kontrol sistemlerinin önde gelen küresel tedarikçilerinden olan WABCO'nun Türkiyedeki ilk fabrikasının temelini atmak üzere bir araya geldik. Yaklaşık 40 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren şirketin, bu yatırım kararı bizler için oldukça memnuniyet verici. Ülkemizin otomotiv ekosistemine sundukları katkılar için teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ'da yaşanan depreme değinen Bakan Varank, "Elazığ'daki deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Depremin ilk dakikalarından itibaren canla başla çalışan yardım görevlilerimize, gönüllülerimize, AFAD'a, Kızılay'a ve diğer tüm kamu kurumlarımıza özellikle şükranlarımı sunuyorum ama teşekkürlerin en büyüğünü, milli seferberlik ruhuyla harekete geçip depremzedelere el uzatan bu aziz millet hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından milletimiz yardım olup, deprem bölgesine adeta yağdı. Bu manzaralar karşısında duygulanmamak mümkün değil. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi her daim diri tutsun inşallah. Felaketin ilk anlarından itibaren devlet ve millet bir olduk, bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya odaklandık. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. KOSGEB'e borcu olan firmalarımızın bu sene ödemesi gereken borçlarını yılsonuna kadar erteliyoruz. Yine KOSGEB Kredi Destek Programı'ndan yararlanıp, bankalara borcu olan KOBİ'lerimizin de ödemelerini 1 Ocak 2021'e kadar öteliyoruz. Buradan bölgedeki işletmelere çağrıda bulunuyorum. Bakanlık olarak yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"ÜRETEN, DEĞER KATAN VE İSTİHDAM OLUŞTURAN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bakan Varank yatırımların çoğalarak artması için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak böyle yatırımların katlanarak çoğalması için var gücümüzle çalışıyoruz. Temelini attığımız bu fabrika da bölgesel teşviklerimizden yararlanıyor. Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak. Uyguladığımız yatırımcı dostu politikalarla, öngörülebilirliği daha da artırıyoruz. Son dönemde uyguladığımız yapısal reformlar, uluslararası platformlarda da karşılığını buluyor. Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2 senedir üst basamaklara tırmanıyoruz. 2018'de 17 sıralık bir sıçramayla 190 ülke arasında 43'üncülüğe yükselmiştik. 2019'da ise 10 basamak daha yukarı çıkarak 33'üncü sıraya yerleştik. Bu sene de benzer bir performansı sergilemek için yol haritamızı belirledik. Yatırımcılara sunduğumuz hizmetlerin hızını ve kalitesini daha da artıracağız."

"2020 KRİTİK ALANDA DEV YATIRIMLARIN BAŞLAYACAĞI BİR YIL OLACAK"

Yerli ve yabancı pek çok şirketten yatırım teklifi aldıklarını açıklayan Bakan Varank, "Ekonomiye ilişkin güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor. İç talep artıyor, finansman maliyetleri düşüyor. 2019'un üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme eğilimi, bu sene daha güçlü bir şekilde devam edecek. Sizler gibi yatırımcılar da bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye başladı. Yerli ve yabancı pek çok şirketten yatırım talepleri alıyoruz. 2020 yılı; kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlayacağı bir yıl olacak. İşte bu sayede de istihdam oluşturan yüksek bir büyüme trendini yakalayacağız" diye konuştu.

"TEŞVİKLERİ DAHA ESNEK BİR YAPIDA KURGULAYACAĞIZ"

Teşvikleri daha esnek yapıda kurgulayacaklarını belirten Bakan Varank, "Ülkemizi uzun vadeli üretken yatırımlarda küresel bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla önümüzdeki dönemde teşviklerimizi daha esnek bir yapıda kurgulayacağız. Yani yatırımcılar projelerini hayata geçirmek için, ihtiyaç duydukları destekleri adeta kendileri belirleyebilecekler. Sabit yatırımlara ilave olarak, küresel şirketlerin ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri de yürütmelerini arzuluyoruz. Bunun için teknoparklardaki firmalara ve özel sektörün kurduğu Ar-Ge merkezlerine sağladığımız cazip imkanlar var. Yine Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programıyla, dünyanın önde gelen firmaları ülkemizde araştırma laboratuvarı kurabiliyor. Burada yatırımcılara, personel, danışmanlık ve genel giderleri de karşılayabilecek bir teşvik paketi sunuyoruz" dedi.

"TEK DERDİMİZ PEK ÇOK ÜRETİM ALTYAPISINI EKONOMİYE KAZANDIRMAK"

Bakan Varank bakanlık olarak yerlileşmeye ve mevcut sanayi kapasitesini çok daha ileri seviyelere taşıyacak politikalara öncelik verdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu noktada hem vizyonu ortaya koyuyor, hem de finansman konusunda yatırımcının elini rahatlatıyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve girişimcilik desteklerimiz vizyoner projelerimizden sadece birkaçı. Reel sektörün sunduğumuz desteklerden azami seviyede faydalanıp, yeni kapasite oluşturmasını arzuluyoruz. Tek derdimiz tıpkı bugün temelini attığımız bu tesis gibi, pek çok yeni üretim altyapısını ekonomiye kazandırmak. 2023 hedeflerimize; yüksek katma değer üreten, kritik teknolojileri geliştiren ve genç nüfusunu en iyi şekilde istihdam eden bir Türkiye olarak varacağız."

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte Türkiye'nin Otomobili projesi de bu yönde attığımız stratejik adımlardan bir tanesi. Geçen ay yaptığımız tanıtım yurt içinde olduğu kadar, yurtdışında da büyük ilgi gördü. Halkımız bu işe güvendi, gerçekten sahiplendi. Bu girişimi sadece bir otomobil projesi olmanın ötesine taşıyan da beraberinde getirdiği mobilite ekosistemi olacak. Artık otomobiller 5G teknolojisinin çığır açıcı etkisiyle, hem tüm yaşam alanlarıyla hem de etrafındaki nesnelerle bağlantılı ve etkileşimli olacak. Biz de bu fırsatı gördük ve çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu noktada tedarik sanayimizin de sektörde gelişen yeni trendleri yakından takip etmesi, üretim yapısında çeşitliliğe gidecek mekanizmaları kurgulaması, hatta bu alanda çalışan start-up'larla işbirliği içinde olması gerekiyor."

ANTARKTİKA SEFERİ

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat tarihinde İstanbul'dan hareketle başlayacağını söyleyen Bakan Varank, "Bu seneki seferi, yeni kurduğumuz TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapacağız. Yapılacak seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanları yer alacak. Biliyorsunuz kutup araştırmaları dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutuyor. Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan birisi. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle işbirliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından inşaat alanına canlı bağlantı yapılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın gelişi

Bakanın görüşmeleri ve detaylar

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAPANCA(Sakarya),

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Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav sürecindeki öğrencilerin, misafir geldiğinde çıkmayan, düğün ve cenazeye gitmeyen, bayrama katılmayan, kendi değer sistemini yaşamı içerisinde bulamayan çocuklar olarak yetiştiğini söyledi. Bakan Selçuk, "Sınavın baskısını azaltacak bir takım çözüm önerilerine ihtiyaç var. Aslında neler olduğu belli sadece zaman ihtiyaç var. Bu zamanı kendimize tanıdığımızda göreceksiniz, kısa sürede önemli mesafeler alınacak" dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Yeni Akımlar' temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki Belek Kaya Palazzo Hotel'de başladı. Yapay zeka, farklılaştırılmış eğitim ve finansal sürdürülebilirlik konularının ele alındığı sempozyumun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ve Türkiye genelinden özel okul temsilcileri ile öğretmenlerinin katılımıyla yapıldı.

Özel okulların 12 bini aşan okul, 1 milyon 392 bin öğrenci, 211 bin personeli bulunan koskoca bir camia olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu platformda geleneğin ve yeniliğin birarada olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Çünkü gelenek aslında yeniliğin çekirdeğidir. Dolayısıyla gelenek ve yenilik birbiriyle tezat değil, birbirini besleyen kavramlardır. Bizim 18 milyon öğrencimiz var diye konuşuyoruz ama 18 milyon ayrı vizyonumuz var" dedi.

ÇOCUKLARI 2040'A HAZIRLIYORUZ

Çocuklar arasındaki farklılıkları standardize etmeye çalışmak gibi bir niyetleri olmadığını belirten Bakan Selçuk, "Çok daha az ders saatiyle, daha fazla derinleşebilen çocuklarla, kendi becerileri doğrultusunda imkan bulabilen öğrenciler elbette 2040'a doğru çok daha sağlıklı bir dünyayla karşı karşıya gelebilecekler. Çocuklarımız 2040 yılında iş hayatına atılacaklar, bu sıra okul öncesi ve ilkokuldalar. O gün geldiğinde bize bir soru yöneltecekler ve 'siz bizi neye hazırladınız' diyecekler. Verebilecek yanıtlarımızın iyi olmasında fayda var" diye konuştu.

MESLEK OKULLARINDA DURUM

Yapay zekanın 2020'de üzerinde durdukları konuların başında olduğunu belirten Bakan Selçuk, meslek okullarıyla ilgili çalışmaların yoğun olduğunu söyledi. Meclisin bir çok kanuni düzenlemeye imza attığını kaydeden Selçuk, "Bu gelişme kapsamında bazı aksaklıkları giderme imkanımız oldu. Burada da paradigmal bir dönüşümden bahsediyoruz. Almanya'da meslek okullarının yüzde 80'den fazlası özel sektörün kurduğu okullardır, bizde ise yüzde 5'in altında. Bu açıdan meslek merkezlerinin özel sektör tarafından da kurulabilmesiyle ilgili olarak meclisimiz bir yasa çıkardı. ve bunun ötesinde bazı yönetmelik değişiklikleri, örneğin döner sermayeden kesintinin yüzde 15'lerden yüzde 1'e indirilmesi gibi. Türkiye'nin çok ileri olduğu savunma sanayi teknolojilerinde savunma teknisyeni yetiştirmek için Aselsan'ın içine okul açmak gibi, İTÜ'nün, birçok otelin, fabrikaların içine okul açmak gibi birçok faaliyeti tümüyle başlatmış bulunuyoruz. Bunların sayısını artırma ihtiyacımız var. Bunların hepsi iş garantili ve satış garantili okular" diye konuştu.

SINAV BASKISI AZALTILACAK

Eğitimi bütünsel olarak ele almaya çalışırken çocukların kendi değerlerine sahip çıkarak yol almasını istedikleri kaydeden Bakan Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Sınava hazırlayan sistem insan yetiştiren bir sistemden elbette ki farklılık taşıyor. Sınava yetiştirme çerçevesinde yaşanılan süreçlerin ve yaşantıların çocuklarımızın bir şekilde misafir geldiğinde çıkmayan, düğün olduğunda gitmeyen, bayrama katılmayan, cenaze törenlerine gitmeyen, kendi değer sistemini yaşamı içerisinde bulamayan çocuklar olarak yetiştiğinin farkındayız. Bunun önüne geçmek içinde Türkiye'nin eğitim sistemini insan yetiştirme odaklı ele alınması zaruriyeti var. Bu bizim çocuklarımızın değer sistemini de öldürüyor. Sınavla ilgili çalışmalar ne kadar tek odaklı hale dönerse aslında çocukların değer sistemi de o kadar zarar görmüş hale geliyor. Sonra da müfredat oluşturuyoruz çocuklara değer eğitimi vermek için. Hayatın içinde vermek, hal üzerinden değil yaşamın kendi doğrultunda eğitim verme ihtiyacımız var. Bunun içinde sınavın baskısını azaltacak bir takım çözüm önerilerine ihtiyaç var. Aslında neler olduğu belli sadece zaman ihtiyaç var. Bu zamanı kendimize tanıdığımızda göreceksiniz, kısa sürede önemli mesafeler alınacak. Bilinçli bir şekilde kalite yönelimli olarak bir altyapı çalışmasını sürdürüyoruz."

DEPREM ÇOCUKLARINA DESTEK

Elazığ ve Malatya'da depremi yaşayan çocuklarla ilgili de konuşan Bakan Selçuk, bu konuda şunları söyledi:

"O ortamdaki çocuklar, yetişkinler neler yaşadılar, hangi korkudalar, nelere ihtiyaçları var. Birebir o çocuklarla vakit geçirip oyun oynadım. O oyunu oynarken onları rehabilite etmeye çalışırken, onlar mı rehabilite oluyor, ben mi oluyorum hissiyatının içinde, çok büyük desteklere ihtiyaçları var. Bu destekler finansal ya da fiziksel olmaktan ziyade psikososyal desteğe ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılamak için her türlü ekibi kurduk. Orada sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki incelemelerimiz tek tek okul okul, sınıf sınıf devam ediyor. Her okula özel rapor çıkıyor, nerede ne yapacağımız konusunda kanıta dayalı çalışıyoruz. Bir program hazırladık. Bu çalışmalarımız sadece Elazığ'da deprem oldu diye değil. Bir yıldır depreme hazırlık konusunda 100 binlerce öğretmen, milyonlarca öğrenci ve Japon uzmanların çalışmalarıyla hazırlığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Haftalardır yoğunlaşan çalışmalar deprem nedeniyle tekrar daha büyük tırmanışa geçti. Bu konuların tamamı çocuklarımız daha iyi olsun, Türkiye daha iyi olsun diyedir."

'ÖZEL OKULCULUĞA STANDART ŞART'

Geleneksel sempozyumda bu yıl 1400 katılımcı olduğunu belirten Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, 24'ü Türkiye'den, 4'ü yabancı toplam 29 akademisyenin 'Eğitimde Yeni Akımlar' temasına ilişkin görüşlerini paylaştığı 10 konferans, bir panel ve 14 çalıştay yapılacağını kaydetti. Dünyanın hızla ilerlediğini söyleyen Dal, "Bu yılki sempozyumda yapay zeka konusunu özellikle gündeme taşımak istedik. Çünkü başımızı nereye çevirsek, hangi sosyal medya paylaşımını görsek yapay zeka hepsinde var" dedi.

Son birkaç ayın özel okulların finansal yönetimlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda da hızlı geçtiğini söyleyen Dal, "Şükürler olsun güzel sonuçlanan bir süreç yaşadık. Burada sayın bakanımızın konuyu ve öğretmenlerimizi önceleyen tutumu takdire ve tebrike şayandır. Özel okulların sürdürülebilir finansı adına çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Bizim duruşumuz açık ve nettir. Özel okulculuğa olan güvenin sarsılmaması için önlemlerin alınması ve bir takım standartların getirilmesi şarttır. Sürdürülebilir finans konusunun da ele alınacak olması son derece zamanlı ve isabetlidir" diye konuştu.

Açılış töreninde Bakan Ziya Selçuk ve Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal tarafından, eğitim camiasında 50'inci yılını dolduran Rüstem Eyüpoğlu'na seramik vazo hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Ziya Selçuk stantları gezerken detaylar

Toplantı salonundan detay görüntü

Bakandan detay görüntü

Bakan Ziya Selçuk'un kürsüde konuşmasından kısa detay

Plaket verilmesi

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Hayırsever, depremzedelerin market borcunu ödedi

ELAZIĞ'da kimliği belirsiz bir hayırsever, gecekondu bölgesinde oturdukları evleri depremde hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, market borçlarını ödedi.

Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremzedelere birçok kurum kuruluş yardımda bulundu. Kimliği belirsiz bir hayırsever de depremin en çok etkilediği alanlardan Sürsürü Mahallesi'ndeki gecekondu bölgesinde oturan dar gelirli ailelere çeşitli yardımlarda bulundu. Hayırsever, bölge esnafını gezerek, vatandaşın tüm borçlarını ödedi. Hayırsever ardından, mahalledeki evleri tek tek gezerek, zarf içinde bin lira ile yiyecek-içecek kolilerini ailelere verdi.

'ZARFIN İÇİNDE PARA VERDİ'

Hayırseverin yardımda bulunduğu depremzedelerden Cahide Erdağ, depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybettiğini söyleyerek, "Hayırsever vatandaş buraya geldi. Zarfın içinde para verdi, yiyecek-içecek yardımında bulundu. Bana 5 koyun, 3 tane dana verdi" ifadelerini kullandı. Ahmet Ardıç ise "Bir adam borcumu ödemiş, markete borcum kalmamış. Allah ondan razı olsun. Çok sevindim. Cebimde 5 lira var sadece, nasıl sevinmeyeyim. Ben yaklaşık 27 yıldır burada yaşıyorum" diye konuştu.

'ALLAH ONDAN RAZI OLSUN'

Hayırseverin ilk olarak gittiği ve veresiye defterindeki tüm borçları sildiği marketin sahibi Metin Balalan, "Bir hayırsever depremzedelerin borçlarını vermek için marketimize geldi. Marketimiz de veresiye defterimizi açıp 'borçları ödemek istiyorum' dedi. Hesabımızı yaptık, 3 esnafa olan birçok kişinin borçlarını kapattı. Ayrıca depremzede vatandaşların evlerine gidip yardımda bulunmuş. Allah ondan razı olsun" dedi.

Mahallede esnaf olan Mehmet Ünal ise "Bir hayırsever buradaki borçları sildi. Allah ondan razı olsun. Genelde aylık borçlardı. Yaklaşık 6 bin TL borç ödedi. Mahallede de yardımda bulunmuş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Esnafla röportaj

Yardım alan vatandaşla röportaj

Ağlayan Cahide Erdağ ile röportaj

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ELAZIĞ,

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Sokak hayvanları, sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşuyorlar

KONYA Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü 'Gönüllüğü Hayvan Dostları Projesi' ile sokak köpekleri, kırsal bölgelerdeki hayvan severlere sahiplendiriliyor. Proje kapsamında 578 kişiye sahiplendirilen 4 bin 241 köpek sıcak bir yuvaya kavuşmuş oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2016 yılında Türkiye'de ilk kez Konya'da hayata geçirdikleri projeyle örnek bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık kontrolleri, bakımları ve aşıları yapılan hayvanların kırsaldaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendirildiğini ifade etti. Projeyle hayvanların sıcak bir yuvaya kavuştuğunu ifade eden Başkan Altay, "Bununla köylerimizde hem vatandaşlarımıza maddi katkıda bulunuyoruz hem de hayvanların aile ortamında hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar bin 578 vatandaşımıza 4 bin 241 köpeği bu şekilde sahiplendirdik. Projenin Türkiye'ye yayılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

HAYVANLARIN GİDERLERİ İÇİN GÖNÜLLÜLERE MADDİ DESTEK SAĞLANIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiği 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi' ile şehir merkezinde ilçe belediyeleri tarafından toplanarak Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde getirilen köpekler, buradaki sağlık kontrollerinin ardından üremeleri kontrol altına alınıp aşılandıktan sonra kulak küpesi ve çip takılarak kırsaldaki mahallelerde belirlenen gönüllü hayvanseverlere sahiplendiriliyor. Köpekleri sahiplenen hayvanseverlere belediye tarafından maddi destekte sağlanıyor.

PROJE ÖRNEK ALINIYOR

Türkiye'de birçok belediye tarafından yerinde incelenerek örnek alınan projede, her gönüllü en fazla 3 adet köpek sahiplenebiliyor. Sahiplendirme sonrası bakım, uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de veriliyor. Gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık 125 lira destek ödeniyor.

'E-PATİ' İLE SÜREKLİ TAKİP EDİLİYORLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi, 'e-pati' programıyla sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrollerini, gelişim durumlarını, aşılarını, gıda desteklemelerini web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takipte ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Proje için hazırlanmış klip

- Kırsalda köpekleri sahiplenen vatandaşlardan detay ve röp.

- Büyükşehir Belediye Başkanı'nın barınağı ziyareti

Genel ve detay

Haber- Kamera: Konya

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Soymak için girdiği evin sahibini öldürdükten sonra intihar etti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Gökhan Yıldız (26), hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibi Halil Akçan'ı (69), yanında getirdiği baltayla başına vurarak, öldürdü. Evden çıktıktan sonra peşine düşen polisten kaçamayacağını anlayan Yıldız, bir üst geçitten atladı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asker kaçağı olduğu öğrenilen Gökhan Yıldız, dün saat 23.00 sıralarında, iddiaya göre hırsızlık amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emekli Halil Akçan'ın Yavansu Mahallesi İlker Sitesi'ndeki evine girdi. Yıldız, evde karşılaştığı Akçan'ın başına yanında getirdiği kısa saplı baltayla vurdu. Başına aldığı darbesiyle Akçan yere yığıldı, Yıldız ise kaçtı.

Bu sırada bağrışları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden çıkarak, kaçmaya başlayan Yıldız'ı gören polis ekipleri, zanlının peşine düştü. Yaklaşık 150 metre koşan Yıldız, kaçamayacağını anlayınca 15 metre yükseklikteki üst geçitten atladı.

Eve gelen sağlık ekipleri, Halil Akçan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yıldız'ın üzerinden Halil Akçan'a ait telefon ve kredi kartı çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evden görüntü

Köprüden görüntü

Haber- Kamera; Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Minik Torkan, kumbarasına depremzedelere bağışladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan(10), kumbarasını Elazığ depreminde yaşanan felaket için Türk Kızılayı'na bağışladı. Depzemdelere mektup yazan minik Torkan, "Sizi televizyondan izledim. Yaşadığınız felakete çok üzüldüm. Kendimi sizin yerine koydum. Yaşadığınız bu durum benim ve ailemin başına da gelebilirdi. Bu yüzden ben size kumbaramı gönderiyorum. Belki çok bir şey değil ama umarım size biraz olsun yardımcı olabilirim" dedi.

Çorlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Doruk Torkan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişini yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, televizyonda yıkılan binaları görünce depzemdelere yardım etmeye karar verdi. Annesine Serpil Torkan'a kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere göndermek istediğini söyleyen oğluna annesi de destek verdi. Minik Torkan, kumbarasında paraları gönderirken beraberinde bir de, mektup yazdı. Torkan, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaşlarım. Benim adım Hasan Doruk. Çorlu'da yaşıyorum. Sizi televizyondan izledim. Yaşadığınız felakete çok üzüldüm. Kendimi sizin yerine koydum. Yaşadığınız bu durum benim ve ailemin başına da gelebilirdi. Bu yüzden ben size kumbaramı gönderiyorum. Belki çok bir şey değil ama umarım size biraz olsun yardımcı olabilirim. Hepinize selamlar gönderiyorum."

KUMBARAYI KIZILAY'A TESLİM ETTİ

Serpil Torkan, oğlu ile birlikte Türk Kızılayı Çorlu şubesine giderek, kumbara ve mektubu şube başkanı Ali Can Yılmaz'a teslim etti.

Kumbarasında kaç para olduğunu bilmediğini ve içine birde mektup yazdığını belirten Torkan, "Bu deprem bizde de olabilirdi. Televizyondan izledim. Empati yaparak bir mektup yazdım. Kumbaramı belki oradakilere biraz yardımım dokunur diye göndermek istedim" dedi.

Anne Serpil Torkan ise, "Duyarlı davranışı için çok mutlu olduk. Orada yaşayanları düşünmesi bizi çok mutlu etti. Böylece ne kadar yardım sever bir toplum olduğunu anladık. Orada yaşayan herkese geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Deprem ülkesindeyiz herkes tedbirini alsın" dedi.

'ÇOK ANLAMLI BİR DAVRANIŞ'

Türk Kızılayı Çorlu Şube Başkanı minik Hasan Doruk Torkan'ın bağışının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Doruk kardeşimiz Elazığ'da yaşanan depremde yaralananlar için onlara yardım etmek için bize geldi. Kumbarasını bağışlamak istediğini söyledi ve bağışladı. Biz de kumbarasının bağışını kabul ediyoruz. Kumbarasını alıyoruz biz içindeki paraları sayıp Elazığ'daki depremde yaralananlara göndereceğiz. Onun yerine bizde ona Kızılay'ın boş kumbarasını veriyoruz. Duyarlı davranışı için kendisine onu yetiştiren ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz Kızılay olarak yardımları topluyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Doruk'un Kızılay'a kumbara verilmesi

-Kızılay Başkanı Alican Yılmaz'ın açıklaması

-Doruk Torkan ile röp.

-Anne Serpil Torkan ile röp.

-Kızılay yeleği giydirilmesi

-Kumbara verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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