DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti - Yeniden

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Birol Köse (40), uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat (35) ve kızı Ekin Köse'yi (12) tabancayla vurduktan sonra, aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Esma Polat olay yerinde, baba- kız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, sabah 10.00 sıralarında, Kepez'e bağlı Barış Mahallesi 2917 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan Birol Köse, 7 Nisan'a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat'ın evine gitti. Birol Köse ile Esma Polat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birol Köse, yanında getirdiği tabancayla eski eşi Esma Polat'ı vurdu.

'BABAM ANNEMİ ÖLDÜRÜYOR'

Olay sırasında salonda bulunan kızı Ekin'in, "Babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine Birol Köse, kızına da ateş ettikten sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler, Esma Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, ağır yaralı olduğunu belirlediği baba- kızı ambulanslarla özel hastaneye kaldırdı. Birol Köse ile kızı Ekin Köse, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anında evde bulunan çiftin diğer çocukları Umut Batı Köse, Çocuk Şube ekipleri tarafından korumaya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- CİNAYET- EK GÖRÜNTÜ CENAZENİN EVDEN ÇIKIŞI

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- Olay yerine gelen cenaze aracından görüntü

Polis ekiplerinden detay

- Cenazenin evden çıkarılış görüntüsü

- Detaylar

- Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- CİNAYET- EK GÖRÜNTÜ RÖPORTAJ

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- 2 görgü tanığının açıklamaları

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Adıyaman'da sobadan 38 kişi zehirlendi

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 38 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kentin çeşitli mahallerinde yaşayan 38 kişi, dün akşam evlerinde sobalarını yakıp, uyudu. Sabaha karşı ise mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerini aradı.

İhbarla adreslere giden sağlık görevlileri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belilenen 38 kişiyi ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 38 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastanesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Otobüsün kadına çarpma anı kameralarda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahalleler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Emel Aşık (53) yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yolcu taşıyan sürücü Baki A. yönetimindeki 16 KFC 75 plakalı otobüs, Doğu Garajı'na giriş yaptığı sırada aniden önüne çıkan Emel Aşık'a (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralıdan detaylar

-Kaza anı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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AYM'den 61 yıllık Antalya kararı

ANAYASA Mahkemesi, Antalya'da Dumlupınar Bulvarı olarak bilinen yol ile üzerinde tramvay inşaatına başlanan arazinin mülkiyet ve tapu davasıyla ilgili kararını verdi. Mahkeme, 111 bin 879 metrekarelik arazide, usule aykırı kamulaştırma yapıldığına ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Mirasçılar arazinin kamulaştırma bedelinin ödenmesi için dava açtı.

Antalya Muratpaşa 'ya bağlı Bahçelievler Mahallesi 'ndeki 2 milyon 380 bin metrekarelik arazinin kadastro tespiti 1958 yılında yapıldı. Arazi Arap Süleyman Ağa, Hacıbekirzade Mehmet Ağa ve Bakırcı Yorgi adına tespit edildi. Ancak bölge sakinleri, tespite Kadastro Mahkemesi'nde dava açarak itiraz etti. Dava sürerken Karayolları Genel Müdürlüğü , 1965 ve 1969 yıllarında, 111 bin 879 metrekarelik alanı kamulaştırarak, şu anda kentin en işlek noktalarından biri olan Dumlupınar Bulvarı'nı yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de geçen yıl yolun bir hattında tramvay yolu inşaatına başladı. 1965 ve 1969'daki kamulaştırma işlemleri mirasçılara bildirilmediği gibi, herhangi bir ödeme de yapılmadı.

Kadastro Mahkemesi'ndeki dava, 2006 yılında bitti. Mahkeme, araziyi Arap Süleyman Ağa ile Hacıbekirzade Mehmet Ağa'nın mirasçıları üzerine tescil etti. Bakırcı Yorgi'nin mirasçısı bulunamadığı için payı Hazine'ye devredildi.

AYM'DEN 'MÜLKİYET İHLALİ' KARARI

Mahkemenin kararı üzerine mirasçılar adına avukat Necati Yılmaz , 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı tazminat davası açtı. Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Karar 2015 yılında kesinleşince Anayasa Mahkemesi 'ne gidildi. AYM'nin 10 Aralık 2019'da verdiği kararda, kamulaştırma bedelinin ödenmediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Belirlenen değerin depo edildiği ileri sürülmüşse de taşınmaz uzun bir süre sonra tescil edildiğinden kamulaştırmadan söz etmek mümkün değildir. Bedelin önemli ölçüde değer kaybına uğradığı, dolayısıyla kamulaştırmanın Anayasa'nın 46. Maddesi'nde öngörülen düzenlemelere uygun olarak tamamlandığı söylenemez."

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM, ihlalin giderilmesi için kararın bir örneğini

Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de 2 Nisan'a duruşma günü verdi.

'İTİRAZ DAVASI 48 YIL SÜRDÜ'

Avukat Necati Yılmaz, kadastro tespitine itiraz davasının yaklaşık 48 yıl sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"1958 yılında başlayıp, 2006'da biten bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte Antalya gelişmeye başlayınca, ihtiyaçtan kamulaştırma yapılıyor. Dava sürdüğü için hak sahiplerine yeterince bilgi verilmeden, sağ mı ölü mü oldukları belli olmadan kayyumlar tayin ediliyor. Kısmen kayyum aracılığı ile kamulaştırma işlemleri yapılıyor. Bu şekilde taşınmazın yaklaşık 2 bin 400 dönümlük arazinin yüzde 75'i kamulaştırılıyor. Üzerine de oteller, adliye binaları, Meltem Mahallesi'nin tamamı, devlet hastanesi, müze, Turizm Otelcilik Okulu gibi birçok kamu binası, hatta Akdeniz Üniversitesi 'nin belli bir kısmı kamulaştırılarak, tapuları iptal ediliyor. Tapuları iptal edilmeyip, fiilen işgal edilen yaklaşık yüzde 25'lik bir alan var, Dumlupınar Bulvarı da bunlardan biri. Yaklaşık 111 bin metrekarelik bir alan. Antalyaspor Kavşağı'ndan başlayıp, Çakırlar yol ayrımına kadar giden kısmı 1965 ve 1969 yıllarında iki kez kamulaştırma işlemine tabi tutuluyor. Ancak işlemler tamamlanmıyor."

Kendilerinin tazminat davası açtıklarını sözlerine ekleyen avukat Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tazminat davamız reddedilince, Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi de mülkiyet haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Zira yapılan işlemlerin usulüne uygun olmadığını, Anayasa'nın 46. Maddesi'nde belirtilen esaslara uygun bir işlem olmadığını belirterek, lehimize karar verdi. Biz de Dumlupınar Bulvarı'nın yol olarak kullanılmasının ve şu anda üzerinde bulunan tramvay inşaatının durdurulması amacıyla dava açtık. Dava henüz derdest. Ortada tartışılacak hukuki bir durum da yok. Çünkü, Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesin. Usulsüz kamulaştırma işlemi ve mülkiyet hakkının ihlali söz konusu. Bundan sonraki süreçte Karayolları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin usulüne uygun kamulaştırma işlemini başlatması ile ancak yasal zemine oturabilir. Bizim amacımız da kamu kurumlarını yasal zemine çekmek ve müvekkillerimizin mülkiyet hakkından kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesini sağlamak. Başka bir amacımız yok."

Abdulmacit Tevfik Selekler varisi Adnan Selekler de davanın 4'üncü kuşağı olduğunu belirterek, "Dedemin babasından başladı. Buradaki herkes 7 göbek Antalyalı. Kimse ne Antalya'nın ne de Antalyalının mağdur olmasını istiyor. Buradaki asıl amaç bu kadar uzun süren bir mağduriyetin giderilmesi. Yoksa kimsenin yol kapansın, tramvay engellensin diye bir derdi yok. Hukuk mücadelemizin de sonuna geldik. İnşallah buradaki sorun çözülecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

SİVAS'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, Devlet Su İşleri üst geçidinde meydana geldi. Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görnütüler

-Aracın görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS

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Depremzedelere oyuncağını gönderen Tunahan'ın mektubu duygulandırdı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, oyuncağını depremzede çocuklara gönderen Tunahan Örentaş'ın, (6) okuma yazma bilmediği için annesi Şeyda Örentaş'a yazdırdığı mektup, duygulandırdı. Minik Tunahan mektubunda, "Size oyuncağımı gönderiyorum. Benim gibi çocuklar oynasın diye. Keşke bizim eve gelebilseydiniz, Allah yardımcınız olsun, geçmiş olsun" dedi.

Ermenek Sevdalıları Derneği, Elazığ ve Malatya 'daki depremzedeler için ilçede yardım topladı. Toplanan yardımlarda Tunahan Örentaş'ın oyuncağını gönderdiği görüldü. Oyuncağı fark eden görevliler, yanındaki mektubu da okuyunca duygulandı. Tunahan'ın, okuma yazma bilmediği için annesine yazdırdığı mektubunda, "Benim adım Tunahan Örentaş, 6 yaşındayım. Bu mektubu anneme yazdırıyorum. Ben depremin ne olduğunu bilmiyordum, annem anlattı çok üzüldüm. Size oyuncağımı gönderiyorum. Benim gibi çocuklar oynasın diye. Keşke bizim eve gelebilseydiniz, Allah yardımcınız olsun, geçmiş olsunö ifadeleri yer aldı.

Çamlıca köyünde oturan 2 çocuk annesi Şeyda Örentaş, depremzede çocuklara oyuncağını gönderen dolayı oğluyla gurur duyduğunu anlattı. Oğlu Tunahan'ın, oyuncaklarıyla oynadığı sırada 'Çok sıkıldım anne, hiç oyuncağım yok' dediğini hatırlatan Şeyda Örentaş, şunları söyledi:

"Hiç oyuncağı olmayan çocuklar da var. Değerini bil dedim. Sonra televizyonda depremle ilgili haberleri izliyorduk. Tunahan'a, 'Bak göçük altında kalanların bütün oyuncağı kaybolmuş, senin de öyle olsaydı ne yapacaktın? dedim. Depremin ne olduğunu sordu. Ben de anlattım."

Depremi ve o bölgedeki çocukların zor şartlarda kaldığını anlatırken oğluyla birlikte ağlamaya başladıklarını ifade eden Örentaş, "Benim gibi çocukların oyuncakları gidince çok üzüldüm. ya benim de başıma gelseydi, ben de bütün oyuncaklarımı kaybetseydim ne yapardım?' dedi. Depremzedelerin bizim eve gelip, kalıp kalamayacağını sordu. Ardından da bir oyuncağını oradaki çocuklara göndermek istedi. Çok üzüldüğünü dile getirmek için de bana mektup yazdırdı" diye konuştu.

Mektubuyla yürekleri burkan minik Tunahan da "Çok üzüldüm. Benim oyuncaklarımın da göçük altında kalması durumunda ne yapacağımı düşündüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tunahan'ın oyuncaklarıyla oynaması

Depremzedelere gönderdiği oyuncak ve mektubu

Annesi ve Tunahan röp.

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ/ERMENEK - KARAMAN

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18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı

SİİRT'te, hakkında 'kastan öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ., jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ.'nin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen 3 aylık takibin ardından H.İ., Şirvan ilçesine bağlı Kırtepe köyünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Termal kamera çekimi

Operasyonda giden askerler

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı

GAZİANTEP'te, 2 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheliler, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdere ve Güzelyurt mahallelerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Mağdur vatandaşların yolda yürüdükleri sırada peşlerinden gelen kişilerin çantalarını alarak kaçtıkları şikayetinin ardından olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda kapkaç olayının ardından motosiklet ile kaçan şüphelilerin eşkali belirlendi. Polis, kimliğini de saptadığı şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin motosikletle kaçışı

Şüphelilerin bir kadını takip etmesi

Kadının çantasının çalınması

Şüphelilerin kaçışı

Kadının şüphelilerin peşinden gidişi

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP

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9 asırdır depremlere meydan okuyor

ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ni andıran Ulu Camisi'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremde etkilenmedi.

Harput'ta bulunan ve yüzyıllara meydan okuyan Ulu Camisi'nin, 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından inşa edildiği biliniyor. Kesme taştan yapılan caminin Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılmış. Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Ulu Camisi ve minaresi, deprem fay hattı üzerinde bulunan Elazığ'da, şu ana kadar yaşanan depremlerde hasar almadı.

PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDI

Minarede, 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ancak muhtemel depremlere ve diğer doğal etkilere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi için 'bilim heyeti' oluşturulmasına karar verildi.

Ulu Camisi'nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşaa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ulu camisi

Caminin minaresi

Harput mahallesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

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Siverek'te okullar temizlendi

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi, ilçede bulunan okulları yarıyıl tatilinde temizleyerek eğitime hazır hale getirdi.

Okulların tatile girmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın 'ın talimatıyla öğrencilerin temiz ortamda eğitimlerini sürdürmesi amacıyla sınıflar deterjanlı suyla yıkandı, kapı ve pencereler silindi.

Okul yöneticileri temizlik çalışmasından dolayı teşekkür ettiği belediye yöneticileri, öğrencilerin ve eğitimin her zaman yanında olduklarının mesajını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Temizlik çalışması

Sınıfların yıkanması

İşçilerin çalışması

Müdür yardımcısının konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK, ŞANLIURFA