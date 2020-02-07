DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişi, İHA desteğiyle yakalandı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım yaptığı belirlenen kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kurtalan ilçesinde bir kişinin bölücü terör örgütü PKK78ya yardım yaptığını tespit etti. 6 Ocak günü, Jandarma Özel Harekat, komandolar ve Polis Özel Harekat ekiplerince, adrese ortak operasyon düzenlendi. İHA'nın da kullanıldığı operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada ise örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------

Zırhlı araçlar

Operasyondan görüntü

Operasyon bölgesinde alınan önlemler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: SİİRT,

============

Alaşehir'de 15 kırsal mahallede ulaşıma kar engeli

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal 15 mahallenin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Mahallerdeki taşımalı eğitime ise 1 gün süreyle ara verildi. Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Alaşehir'de saat 02.00 sıralarında başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki Alayaka, Horzum Keserler, Horzum Embelli, Kestane Deresi, Karadağ , Serinyayla, Çarıkbozdağ, Bahçeli, Evrenli, Kozluca Osmaniye , Azıtepe, Bahadır, Dağhacıyusuf ve Evrenli mahallerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar, evlerin çatıları, ağaçların dalları beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallerde ise 50 santimetreyi buldu. Kırsal mahallere ulaşımın sağlandığı yollar, kardan kapanırken, taşımalı sistemle eğitim gören toplam 4 bin öğrenci, okullarına gidemedi. Alaşehir Belediyesi'nin Fen İşleri ekipleri, kapanan yolları açmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Alaşehir Kaymakamlığı'nca taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallerimizin yolları kapandı. Mahalle muhtarlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucu Fen İşleri'ne bağlı ekiplerimiz yolların açılması çalışmalarına başladı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karla kapanan yollardan görüntü

Kar yağışından görüntü

Çocukların kar topu oynamasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

==========================================

Hırsızlık parasıyla yatırım yapmışlar

ANTALYA'da iş insanı İ.S.'nin ev ve iş yerindeki iki kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldıkları iddiasıyla 2'si kadın olmak üzere 7 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlıktan elde ettikleri parayla ev, araba aldıkları ve arsa yatırımı yaptıkları belirlendi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvuran iş insanı İ.S., ev ve iş yerindeki 2 çelik kasadan toplamda 2 milyon 350 bin lirasının çalındığı ihbarında bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde İ.S.'nin arkadaşı B.Y.A'nın şüpheli olduğunu tespit etti. Operasyonu genişleten polis, teknik ve fiziki takibin ardından B.Y.A. ile olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen S.G, E.S, F.Ç, T.T, K.K. ve G.G'yi gözaltına aldı.

Çetenin liderinin S.G. olduğu ve hırsızlıktan elde edilen 2 milyon 350 bin lirayı iş bölümüne göre pay ettikleri ortaya çıktı. Çaldıkları parayla ev, araba aldıkları ve arsa yatırımı yaptıkları belirlenen şüphelilerin, ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Poliste ifadesi alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çalıntı para ile alınan otomobilde arama yapılması

-Şüphelilerin çıkartılması

-Minibüse binmeleri

-Emniyet dış plan

'176 MB// 1 DK 37 SN'

Haber Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

======================

Şiddetli Yağmurun ardından hayat normale döndü

ANTALYA'da dün meydana gelen şiddetli yağmur nedeniyle taşan Köprüçay Irmağı'nın sular altında bıraktığı tarım arazisi ve portakal bahçelerinde su çekildi. Bölgede hayat bugün hayat normale döndü.

Şiddetli yağış Antalya'nın Serik ilçesinde dün hayatı olumsuz etkilemiş, yağmur nedeniyle bazı portakal bahçeleri ile tarım arazileri sular altında kalmıştı. Yağmurun şiddetinin en belirgin hissedildiği yer ise Serik ilçesi içinden akan Köprüçay Irmağı oldu. Irmağın debisi yağmur sularının etkisiyle iki katına çıktı. Normal zamanlardakine göre suların 3 metre yükseldiği ırmağın kıyısında bulunan bir balık restoranı da zarar gördü. Restoranın iç kısımlarına kadar ilerleyen su nedeniyle restoran sahibi Osman Gündoğdu, masaları ve sandalyelerini toplayıp restorana giren suyu tahliye etmeye başladı.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Yağmurun şiddetini yitirmesinin ardından bugün Serik ilçesinde hayat normale döndü. Portakal bahçelerine ve tarım arazilerine su kalmazken ırmağın kıyısında restoranlardaki su çekildi. Dün büyük bir afetten kıl payı kurtulduklarını anlatan restoran sahibi Osman Gündoğdu, "Su restoranın bahçesini tamamen kaplamıştı. Kıyıdaki locaların tamamı su altıda kalmıştı. Çok küçük bir zararla atlattık çok şükür. Her şey normale döndü, bugün yeniden faaliyetimizi sürdürüyoruz" dedi.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi muhtar azası Hüseyin Kuşçu ise yılda 2 defa ırmağın taştığını ve böyle manzaralara ilçe olarak maruz kaldıklarını söyledi. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan hayatın normale döndüğünü de kaydeden Kuşçu, ırmağın debisinin normale döndüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ1

-----------------------------

-Nehrin ve restorantların detay görüntüsü

-Muhtar azası Hüseyin kuşcu ile röp

-Restoran sahibi Osman gündoğdu ile röp

-Muhabir Alparslan Çınarın ikitane anonsu

-Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ2

-------------------------------

-Vatandaşın telefon kamerası ile su basan restoranların görüntüsü

HABER: ALPARSLAN ÇINAR KAMERA: EMRAH GÜL ANTALYA

============================

Kaplumbağalar sınırı geçemedi

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan 'dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye 'ye giriş yapan bir TIR'da gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada TIR'ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaplumbağalardan cep telefonu görüntüsü

(Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

==================================