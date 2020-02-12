DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Samet'i kendisini sosyal medyadan kadın olarak tanıtıp, buluştuğu parkta öldürmüş

GAZİANTEP'te, 4 gün önce bıçaklanarak öldürülen Samet Çalışkan'ın (17), cinayeti ile ilgili 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Furkan U.'nun (17), daha önceden husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kendisi kadın olarak tanıtıp, buluşmaya çağırdığı Çalışkan'ı, öldürdüğü öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü Düztepe Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Eniştesi tarafından sinemaya gitmesi için bir alışveriş merkezine bırakılan Samet Çalışkan, alışveriş merkezine 30 dakika uzaklıktaki parkta bıçaklandı, hastaneye kaldırılan genç, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dün 1'i kadın 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

SAHTE HESAPLA YAZIŞIP, KIZ ARKADAŞINI KONUŞTURDU

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Furkan U.'nun, Çalışkan ile husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden kadın ismi ile sahte hesap açarak yazıştığı belirlendi. Samet Çalışkan'ın konuştuğu kişinin kadın olduğuna inanmayınca ise Furkan U.'nun kız arkadaşı S.K.'nin (17), Çalışkan ile telefonda sesli görüşme yaptığı ve parka buluşmaya çağırdığı öğrenildi. Konuştuğu kızla buluşmak için parka gelen Samet Çalışkan'ın önünü kesen 8 şüpheli ile tartışmaya başladığı ve bu sırada çıkan kavgada Furkan U.'nun yanında getirdiği bıçakla Çalışkan'ı bıçakladığı belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

BATMAN Belediyesi'nce kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik çıktı. İnşaat sahipleri ve yakınlarının saldırdığı zabıtalardan biri hafif yaralandı.

Batman belediye ekipleri tarafından yapılan 'çarpık imar ve kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları' kapsamında, Fatih Mahallesi'nde, kaçak ve riskli olduğu değerlendirilen bir inşaat tespit edildi. Yıkım kararının alınmasının ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yıkım sırasında zabıta ekipleri ve inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı. İnşaat sahipleri ve yakınlarının zabıta ekiplerine saldırması sonucu bir zabıta görevlisi hafif yaralandı. Grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Gerginliğin ardından sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışması, öğle saatlerinde tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yıkımı yapılan binanın görüntüsü

-Zabıta ve karşı taraf arasında çıkan kavga ve polis müdahalesi

-Belediye ekipleri önlem alırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Diyaliz hastası, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapalı olan Kurulu Mahallesi'de aniden rahatsızlanan diyaliz hastası Nimet Puli, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Çatak ilçesinin yolu kardan kapalı olan Korulu Mahallesi Sığırcık Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan diyaliz hastası Nimet Puli'nin hastaneye ulaştırılması için yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım talebinde bulundu. Çatak İlçesi Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Sığırcık Mezrasında yaşayan diyaliz hastası Puli için askeri helikopter havalandı.Diyaliz hastası Puli, Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri hilekopterle Çatak'a götürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine iniş yapan helikopterden alınan Puli, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN,

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HDP önündeki eylemde 163'üncü gün

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Emine Kaya'nın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen kaza yaptı. Kardeşler kazadan yara almadan kurtulurken, Fırat Kalbişen yürüyerek olay yerine yakın olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti.

Kaza öğle saatlerinde, Başiskele Çarşıbaşı Sokak'ta meydana geldi. Cesur Kalbişen idaresindeki 81 AR 755 plakalı otomobille kardeşi Fırat Kalbişen'i, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalıştığı sırada kaza yaptı. Cesur Kalbişen'in kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Cesur ve Fırat Kalbişen kardeşler kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası Fırat Kalbişen mülakata katılmak üzere olay yerine yakın olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek gitti. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan otomobil

-Araç başında ağbey ve kardeşin görüntüleri

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Manavgat'ta kablo hırsızları yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tadilat yapılan 5 yıldızlı bir otelden 350 kilogram bakır kablo çaldığı öne sürülen 5 kişi, devriye görevi yapan jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün saat 01.00 sıralarında devriye görevi yaparken, D-400 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonetin kasasının içerisinde kabloya benzer malzemeler gördü. Jandarma ekibi takibe alınan aracı Evrenseki kavşağında durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan kontrolde, çeşitli çap ve ebatlarda yaklaşık 350 kilogram bakır kablo bulundu. Kamyonette şoför E.Ç. ile yanında bulunan N.A., S.U., K.U. ve O.A. şüpheli davranışlarda bulunmaları üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çevrede bulunan inşaatlarda yapılan araştırmada, Çolaklı turizm bölgesinde tadilat yapılan 5 yıldızlı bir otelin bodrumundan kabloların çalındığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Sokak kedisi bebek arabasında doğum yaptı

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir binanın giriş katına bırakılan bebek arabasına giren sokak kedisi, arabanın içinde doğum yaptı. Kedileri görünce şaşırdığını ve duygulandığını anlatan bebek arabasının sahibi Öznur Bedük (37), "Yavru kedileri sokağa atacak değiliz. Yavrular büyüyene kadar yanımızda kalacakö dedi.

Ünye'nin Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi'nde bulunan bir binada oturan Öznur Bedük, 2 yaşındaki bebeğini, bebek arabasına koydu ve dışarı çıktı. Akşam eve geldiğinde bebek arabasını binanın girişine bıraktı. Sabah evden çıkan Bedük, bebek arabasında sokak kedisinin, doğum yaptığını fark etti. Bedük, 3 kedi yavrusunu görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.

'YAVRULAR YANIMIZDA KALACAK'

Gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Bedük, "Gerçekten çok şaşırdım. Yavru kedileri sokağa atacak değiliz. Yavrular büyüyene kadar yanımızda kalacak. Yavru kedilere bir yer yapacağız. Sahiplenmek isteyenlere de verebilirizö dedi.

'İLK BAŞTA BEBEK SESİ SANDIM'

Sokaktan geçerken yavru kedilerin sesini duyduğunu ifade eden Cem Şahin (29) de "Sesi duyunca bebek arabasına yöneldim, ilk başta bebek sesi sandım ancak yavru kedileri gördüğümde şaşırdım. Hemen gidip, süt aldım. Bebek arabasında bir kedinin doğum yaptığına ilk kez şahit oldumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Apartmandan detaylar

-Bebek arabasından detaylar

-Kedilere süt getiren Cem Şahin'den detaylar

-Kedilerden detaylar

-Bebek arabasının sahibi Öznur Bedük ile röportaj

-Sokaktan geçerken yavru kedilerin sesini duyan ve kediler için süt alan Cem Şahin ile röportaj

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),

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İlkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

TEKİRDAĞ'da ilkokul öğrencilerine Mobil Trafik TIR'ında teorik, parkurda ise akülü araçlarla pratik trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul çağındaki çocuklara trafik bilinci ve farkındalığı oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik TIR'ı Tekirdağ'da, çocuklarla buluşturuldu. Eski Valilik Meydanı'nda konuşlandırılan TIR'da öğrencilere rafik polisleri tarafından, teorik verilen eğitimin ardından Trafik Eğitim Parkı'na geçildi. İlkokullu miniklere parkurda, polisler eşliğinde akülü araç kullandırılarak verilen uygulamalı eğitimde, trafikte karşılaşabilecekleri durumlar karşısında yapması gerekenler anlatıldı.

Parkurda araç kullanırken eğlenceli anlar geçiren öğrencilerden Mehmet Ali Demirel, "Bugün kaza yapmamızı öğrendik, ondan sonra yayalara yol vermeyi öğrendik, geri vitesleri öğrendik. Eğlendim çok güzeldi. Bazen kurallara uyuyordum, şimdi her zaman uyacağım. Diyeceğim ki baba dikkatli ol emniyet kemerini tak ondan sonra yola başlayabiliriz" dedi.

'2019 YILINDA 11 BİN 400 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ'

Tekirdağ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Avcı, geçen yıl Trafik Dedektifleri projesi kapsamında okullara giderek 11 bin 400 öğrenciye trafik eğitimi verdiklerini söyledi. Avcı, "Eğitimlerimiz devam ediyor, 2020 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak protokolü kapsamında Mobil Trafik Eğitim TIR'ı faaliyetlere başladı. Tüm illerimizi geziyor, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görevlendirildi. Amacımız burada çocuklarımızı, öğrencilerimizi trafik eğitimi konusunda bilgiler vermek, trafik bilincini onlara aşılamak. Bu kapsamda ilk önce Trafik Eğitim TIR'ının içerisinde bir ders ortamı var, orada sunumlar ile birlikte trafik eğitimleri hakkında bilgiler veriyoruz. Daha sonra akülü araçlar ile trafik parkuru üzerinde derste gördüğümüz trafik kurallarını pratikte onlardan uygulamalarını istiyoruz. Bu sayede çocuklarımızın trafik bilincini, trafik kurallarını daha iyi öğreneceğini, trafik bilinci ile yollara çıktığında veya okula gelip giderken nasıl hareket etmeleri konusunda bilgiler verdik. Bu konuda daha duyarlı olacaklarına inanıyoruz amacımız kazaları önlemek, kazaları azaltmak ve kazaların önüne geçmek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TIR içinde eğitim alan öğrenciler

-Detay Görüntüler

-Trafik parkurunda araç kullanan öğrenciler

-Öğrencilerin araç kullanmasından detaylar

-Öğrenciler röp.

-Trafik polisi Avcı'nın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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