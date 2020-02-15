DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Şavşat-Ardahan yolunda çığ düştü

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Ardahan karayolunun Sahara geçidinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, şan eseri kar altında kalan olmadı. Yol ekiplerin iş makineleri eşliğinde başlattığı çalışmaların ardında ulaşıma açıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesi ile Ardahan güzergahındaki kara yolu, Sahara Geçidi mevkisi, öğle saatlerinde çığ düşmesi sonucu kapandı. Karayolundaki sürücülerin ihabrı üzerine, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahara geçidinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, şan eseri kar altında kalan olmadı. Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),-

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Park halindeki otomobil yandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.

İzmir- Ankara karayolu üzeri Derbent Mahallesi mevkiindeki bir restoranın otoparkında park halinde bulunan Rafet Avkan'a ait 45 ZB 3242 plakalı otomobil, dün saat 19.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını göre vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Park halinde bulunan aracın alev alev yanması

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Olaydan genel görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Lüleburgaz'da minibüsün çaptığı engelli ölümden döndü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde akülü engelli aracı ile seyir halinde olan Kazım Karabulut, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Şans eseri ölümden döndüğü söyleyen Karabulut'a araç çarpması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Lüleburgaz'ın büfe işletmeciliği yapan bedensel engelli Kazım Karabulut, dün sabah saatlerinde akülü tekerlekli aracı ile işine giderken, geçirdiği trafik kazasında şans eseri ölümden döndü. Karabulut'a Özerler Mahallesi Emrullah Efende Caddesi üzerindeki kavşakta aracı ile giderken Caner Ö.'nün kullandığı 39 M 1980 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı devrilip yola düşen Karabulut'un yardımına ilk bölgede bulunanlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Karabulut, taburcu edildikten sonra bugün işinin başına döndü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Karabulut'a minibüsün çaptığı anlar saniye minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah evinden tekerlekli aracı ile çıkıp işine gittiğini söyleyen Karabulut, "Kavşakta yolda konvoy halinde gelen araçlardan biri çarptı. Ölümden döndüm. Engelli olarak mücadele ederken araç sürücüsü beni görmedi. Görmek istemiyorlar zaten. Ölümden döndüm, bugün beri burada göremeyebilirdiniz, toprakta olabilirdim" deyi konuştu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karabulut'un engelli aracı

Karabulut ile röp.

Karabulut'tan detaylar

Kaza anı güvenlik kamerası

Minibüsün ilerlemesi

Karabulut'a çarpması

Detaylar

Haber-Kamera: Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), -

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HDP önündeki eylemde 166'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 86 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 166'ncı günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 6'sı evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 86 aile, oturma eylemini 166'ıncı günde de sürdürdü.

'BEN ÇOCUĞUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

Bingöl'den gelerek, 2015 yılında vatani görevini yaparken Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçırılan oğlu Emrah Avunan (25) için oturma eylemi yapan Bilal Avunan, "Oğlumu, HDP'nin gençlik kolları kaçırdı. Götürüp, PKK'ya verdiler. 2015 yılından beri hiç haber alamadık. Sonuna kadar buradayım. 166 gün değil 40 sene de geçse burada beklerim. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum, getirsinler" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Bilal Avunan konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 332 MB

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