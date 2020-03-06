DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (2)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak, tedavi edilen Sultan Güner'in (57) gözlerini parmaklarını soktuktan sonra oyup, görme yetisini kaybetmesine neden olan N.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olayın ardından hastaneye gelen polis ekiplerince psikolog eşliğinde ifadesi alınan N.K.'nin, "Bana küfretti ben de iki gözünü çıkardım" dediği öğrenildi.

N.K.'nin şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp, hastanede tutulmasına karar verildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner'in ise hastanedeki tedavisi sürdürülüyor.

HABER: Can ÇELİK/ ADANA

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Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)

ÖĞRENCİLER TABURCU OLDU

Bugün sabah saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 107 öğrenci tedavileri sonrasında taburcu edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın Üniversitesi Ağdacı kampusündeki yemekhanede dün akşam öğrencilere dağıtılan yemeklerden numune aldı. Öğrencilerin dünkü menüsünde, ezogelin çorbası, kremalı tavuk çorbası, yoğurtlu kıymalı ıspanak, ekşili köfte, elma komposto ve havuç tarator olduğu öğrenildi.

HABER: Ayhan ACAR/ BARTIN

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Tavşanlı'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınarak mevlit okutuldu.

Tavşanlı Müftülüğü, Tavşanlı Belediyesi ve Sebzeciler Odası tarafından okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. 33 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırdı. Etkinliğe katılan vatandaşlar şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar için dua etti. Kardeşlik Platformu sözcüsü Fatih Cantürk tarafından bir bildiri okunarak, Suriye'de insanlık ve ülke bekası için bulunan kahramanlarımıza yönelik, alçakça saldırı lanetlendi. Vatandaşlar tekbirler ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Namaz çıkışında aşure ikramı

-İlçe müftüsü konuşması

-Gıyabi cenaze namazı

-Platform adına açıklama

-Slogan atılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

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6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı

ADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., polis tarafından yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.'yi kent merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Gölbaşı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

-Şahısın emniyetten çıkarılması

-Şahsın polis aracına bindirilmesi

-Polis otosunun emniyetten çıkışı

-Genel ve detay görüntü

Haber: Mahir ALAN - Kamera: ADIYAMAN

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Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 2020 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi demir attı. Doğu Akdeniz programı dahilinde Rodos Adası'ndan gelip Kuşadası Limanı'na yanaşan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli gemide, çoğunluğu Amerika ve İngiliz uyruklu 675 yolcu bulunuyor.

Akdeniz'in en önemli yolcu limanı olan Kuşadası Yolcu Limanı, 2020 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Çıktığı Doğu Akdeniz programı dahilinde Rodos Adası'ndan Kuşadası'na gelen Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisinden çoğunluğu Amerika ve İngiliz vatandaşı olan 675 turist karaya ayak bastı. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Bir kısmıysa Kuşadası'ndaki çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı. Akşama kadar Kuşadası'nda kalacak olan 25 bin 611 ton ağırlığında ve 162 metre uzunluğundaki geminin, sefer programının Atina'da sona ereceği belirtildi.

Kuşadası'na 2020 yılında 300'ün üzerinde kruvaziyer gemisiyle 350 bin turistin gelmesini beklediklerini belirten Limanın Genel Müdürü Aziz Güngör, "Dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle bazı gemi şirketlerinin başka pazarlardan Kuşadası'nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz kruvaziyer pazarına gemilerini kaydırdıklarını görmekteyiz. Bu kapsamda, Kuşadası Ege Port Limanı'nın 2020 yılında beklenenin üzerinde gemi ve yolcu sayısına ev sahipliği yapması olasıdır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık, kısa zaman içinde sona erer ve turizm hareketlerini kısıtlayan bir unsur olmaktan çıkar. Küresel bir tehdit boyutuna erişen virüs nedeniyle, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda gereken tüm önlemleri aldık. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün tahsis etmiş olduğu kontrol noktasında gelen tüm yolcular termal kamera gözetiminden geçirilmekte. Yolcu terminalimiz de sahip olduğu karantina odası ve uygulamış olduğu özel dezenfeksiyon yöntemleriyle bu sürece destek oluyor. Bir yandan gemi ile gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlarken, bir yandan da kamu kurumlarımızla birlikte her türlü önlemi almaktayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Celestyal Crystal isimli kruvaziyer gemisinin limana yanaşma görüntüsü

Yolcuların otobüsle limandan çıkış görüntüsü

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Yalova'da başkanlık seçimi bugün yapılıyor

YALOVA Belediyesi'nde yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, belediye meclisinde bugün yapılacak oylama ile yeni başkan seçilecek.

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Art arda düzenlenen operasyonlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VEFA SALMAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

GÜLEÇ'İN TUTUKLANMASIYLA CHP'NİN MECLİS ÜYE SAYISI DÜŞTÜ

Vefa Salman'dan boşalan başkanlık için bugün toplanacak olan belediye meclisinde saat 15.00'te seçim yapılacak. 31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi'nde, üyelerin 15'i AK Parti, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den oluşuyordu. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklanması ile CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı 13'e düştü.

Belediye meclisinde yapılacak olan başkanlık seçiminde ilk iki oylamada, üye tam sayısının üçte ikisi aranacak. Bu oylamalarda başkan seçilemezse, üçüncü oylamaya gidilecek. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilecek.

Görüntü Dökümü

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-Belediyeden detaylar

-Seçimin yapılacağı meclisten detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Sifilke'de yılın ilk çağla hasadı başladı

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde, yılın ilk çağla hasadı yapılarak yarım kiloluk paketlerde 50 liradan satışa sunuldu.

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde, yılın ilk çağla hasadı yapıldı. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı ve üretici Zafer Can, Türkiye'de ilk defa Işıklı Mahallesi'nde çağla hasadının yapıldığını ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Can, 300 bin ağaçtan hasat yapıldığını belirterek, "4-5 yıl öncesine kadar birkaç bin olan çağla ağacımız 300 bine ulaştı. Köyümüzün en büyük gelir kaynağı oldu. Dağda yetişen bir bitkiyi biz arazide de yetiştirelim dedik ve köylüler olarak girişim yaptık. Çok da güzel oldu" dedi.

Her yıl Işıklı Mahallesi'nde Çağla Festivali yapıldığını hatırlatan Başkan Can, "Şu anda özel siparişleri veriyoruz yarım kiloluk paketlerde 50 liradan satışa sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de pazarı kurulacak. Herkese tavsiye ediyorum. Işıklı bademini tatmaya gelsinler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Çağla ağaçlarından detay

Çağla üreticisi ile röp.

Çağla meyvelerinden detay

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE,(Mersin),