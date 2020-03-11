DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktı

SAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak isterken kaldırıma çıkıp, alev alan otomobilinin bagajında 5 kilo uyuşturucu bulunan sürücü Uğur K. (38) adliyeye sevk edildi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere el kol hareketi yaparak, tepki gösterdi.

İlkadım ilçesi İkizce Sokak'ta geçen pazartesi akşamı uygulama yapan motorize yunus polisi, 55 ADD 181 plakalı otomobili 'şüphe' üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen, sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerince takibe alınan otomobilin sürücüsü, kaza yapmasına rağmen kaçmaya devam etti. Derebahçe Mahallesi'nde sıkıştırılınca, farlarını söndürerek gizlenmeye çalışan sürücü, yeniden kaçmak isteyince otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı. Bir anda alevler arasında kalan sürücü Uğur K., polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, başından yaralanan Uğur K., Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde yapılan aramada ise 5 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve şarjör ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Uğur K., adlieyeye sevk edildi. Şüpheli kendisini görüntüleyen basın mensuparına el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

Şüphelinin adliyeye sevk edilirken el hareketi çekmesi

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

=============================

Adana'da, toplu taşımada 'koronavirüs' önlemi isteği

ADANA'da, olası koronavirüs vakalarına karşı özel halk otobüsü ve minibüslerde önlem alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs dünyanın pek çok ülkesine yayılırken, Türkiye'de de görüldü. Yakın temas, öksürük, aksırık, tokalaşma gibi yollarla yayılan virüs, insanların kalabalık olduğu mekanlarda tedirginliğe neden oldu. Adana'da vatandaşlar, özel halk otobüsleri, minibüsler ve pek çok durakta önlem alınmamasına tepki gösterdi. Otobüsünde koronavirüse karşı özel dezenfekte çalışması yapmadıklarını dile getiren şoför Ahmet Selim, kendilerince temizlik yaparak önlem almaya çalıştıklarını kaydetti. Sık sık ıslak mendil kullandığını ve otobüsü akşamları yıkadığını anlatan Selim, "Maske taksak insanlar yanlış anlayacak. Hapşırırken, öksürürken dikkat ediyoruz, tokalaşmamaya çalışıyoruz. En kısa zamanda bu virüse özel dezenfekte çalışmamız başlayacak" dedi.

Çukurova Üniversitesi öğrencisi Kongo Cumhuriyeti vatandaşı İsmail Trauri ise toplum olarak bu virüse karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Hayatta en önemli şey sağlık. Öğrenci olduğumuz için her zaman otobüslere biniyoruz ama sürekli ellerimizi yıkıyoruz" diye konuştu.

OTOBÜSLER ÇOK KALABALIK

Öğrenci Hale Vatansever de otobüslerde ve duraklarda virüse karşı dezenfekte sistemi bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İnsanlar yeterince dikkat etmiyorlar. En basiti, hapşırdığımız zaman ağzımızı elimizle değil kolumuzla kapatmamız lazım ama dolmuşta birçok kişi görüyorum ulu orta hapşırıyorlar, kapatmıyorlar. Otobüsler de çok kalabalık, tıkış tıkış. Virüs olsa yayılması çok müsait. Televizyonda görmüştüm, bazı yerlerde değişik dezenfektanlarla dezenfekte yapılıyor. Adana'da da o şekilde yapabilirler bence. Kesinlikle duraklarda da olmasını isterim."

İbrahim Oğraş ise belediyelerin tek başına önlem almasıyla salgınların önlenmeyeceğini belirterek, vatandaşların da mutlaka hijyen kurallarına uyması gerektiğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Taksi şoförü ile röp.

Taksiyi temizlerken görüntü

Minibüs şoförleri ile röportajlar

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Anıl ATAR/ADANA,

===============================

Antalya'da koronavirüs tedbirleri

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından bu sabah turizm kenti Antalya'da maske kullanımında değişiklik olmadı.

Çin'den dünyaya 3 ay içinde yayılan ve yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne neden olan Cavid-19'ün (Koronavirüs) Türkiye'de erkek bir hastada görüldüğünün açıklanması endişe yarattı. Sağlık Bakanı Dr.F ahrettin Koca'nın açıklaması, turizm kenti Antalya'da da dikkatlice takip edilirken, maske kullanımın azlığı dikkat çekti. Kent merkezindeki okullarda, otobüs duraklarında ve Cumhuriyet Meydanı'nda neredeyse maske takarak korunan görülmedi.

EVE ERZAK ALMAMIZ LAZIM

Yıldız Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulu'nda, öğretmenler öğrencilerini virüsten korunma yollarıylma ilgili bilgilendirdi. Okulun öğrencilerinden Hüseyin Caner, "Bakanın açıklamalarını saat 03.00'e kadar takip ettim. Korunmak için neler yapacağımı öğrendim. Dayım maske getirecek. Gerekirse evden çıkmama durumuna göre erzak almamız lazım" dedi.

Ortaokul öğrencisi Ceyhun Istıl ise yanında maske ve dezenfektan gezdirdiğini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda okul grubuyla gezen öğrencilerden Yılmaz Koçak ise hijyen kurallarını uyguladığına vurgu yaptı.

Kent merkezinde hem turistlerin hem de Antalyalıların maskesiz gezdiği gözlenirken, "Hiçbir tedbir almıyoruz, problem değil" diyenler kadar, "Turizm sezonu geliyor, turistler virüs getirir" diyenler oldu.

2 SAATTE 200 TANE SATTIK

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Uğur Eczanesi'nin sahibi Ercan Erkan, 3 ayrı özellikli korunma maskelerinin olduğunu belirterek, "Türkiye'deki ilk virüs vakasının açıklanması, maske satışlarını artırdı. Gün boyu 100'e yakın maske satışımız olurdu. Bugün virüs vakasının Türkiye'de görülmesinin açıklanmasının ardından 2 saatte 200 maske sattık" dedi.

Erkan, dışardan gelen havayı süzen filtreli maske fiyatlarının 20 ile 80 lira arasında değiştiğini, el dezenfektanlarının ise büyüklüğüne göre 7 ile 49 liradan satıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Okul bahçesinde öğrencilerin görüntüsü

RÖP 1: Hüseyin Caner ile röportaj

RÖP 2: Ceyhun Istıl ile röportaj

Belediye otobüslerinden inen ve binen yolcuların görüntüsü

Otobüs içinde maske kullanan kişilerin görüntüsü

RÖP 3: Öğrencilerle röportaj

DHA Muhabiri Ahmet İstek ANONS

Vatandaşlarla röportaj

RÖP 3: Ercan Erkan ( Eczacı )

Maskelerden görüntü

Detaylar

HABER: Ahmet İSTEK -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

=============================

500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi

BARTIN'da, Sevim Arkan'ın, Okçular köyünde 5 dönüm araziye kurduğu hayvan barınağına, 'kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilirken, 6 bin 504 lira idari para cezası kesildi.

Bartın'da, Sevim Arkan (49), 2017 yılında çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurarak, çöplükteki hayvanları beslemeye başladı. Daha sonra bu barınaklar Valilik tarafından kaldırıldı. Sevim Arkan da 6 ay önce Bartın merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Okçular köyünde 5 yıllığına 5 dönümlük araziyi kiraladı. Buraya barınaklar yapan Sevim Arkan, yaklaşık 100 tanesi engelli olmak üzere 500'e yakın köpeğin bakımını üstlendi. Hayırseverlerin de yardımıyla Sevim Arkan, köpeklerin bakımını yaparak, iyileşmelerini sağlamaya çalıştı.

YIKIM KARARI ARALIK AYINDA VERİLDİ

Şikayetler üzerine Bartın Valiliği Özel İdare Müdürlüğü, yapılan barınakların İmar Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle geçen yıl Aralık ayının başında yıkım kararı vererek, Sevim Arkan'a 6 bin 504 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, Bartın İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 29'uncu maddesinin 1'inci fıkrasına göre, 'İzinsiz yardım toplamak' suçundan hakkında 1816 TL idari para cezası kesilerek, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

'YERLEŞİM YERİ YOK'

Barınakta köpekleri beslemeye devam eden ve çaresiz kaldığını söyleyen Sevim Arkan, "Ben 6 yıldır Bartın çöplüğünde mağdur durumdaki bütün canları kurtarmaya çalışıyorum. ve ben tek başıma mücadele ediyorum. Yine ben bu canlar için açlık grevi yaptım. Tecavüz edenlere ve öldürenlere karşı para cezasını verilmesini istedim. Çöpte barınak yaptım, orayı şikayet ettiler. Buraya geldim boş bir arsa kiraladım. Burayı da şikayet ettiler" dedi.

'Barınağın bulunduğu alanda yerleşim alanı bulunmadığını ifade eden Arkan şunları söyledi:

"Burada herhangi bir yerleşim yeri yok. Ama bana sürekli para cezası veriliyor. Bu canları istemiyorlar. Burada 500 köpeğimiz var. İnsanlar kendileri gelip görebilir. Bunların ihtiyaçlarını kendim karşılamaya çalışıyorum. Bize şimdi bir yıkım kararı geldi. Ben bu kadar canı nereye götüreyim. Belediyeye gidiyorum, bana yer göstermiyorlar. Biz hayvan öldürmüyoruz. Biz hayvanları yaşatıyoruz. Ben hayvanları yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Lütfen yetkililer bana yardımcı olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Barınaktan detay

-Yavru köpeklerden detay

-Sevim Arkan'ın yavru köpekleri sevmesi

-Bakıma muhtaç ve engelli köpekler

-Hayvanların bakımını yapan işçiler

-Sevim Arkan ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

===============================

Kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü gözaltında

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde taşımalı eğitim gören bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.

Şarkikaraağaç'a bağlı köylerden ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen kız öğrencilerden biri, taşımacılık yapan servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini ailesine söyledi. Bunun üzerine aile durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, M.T.'yi dün öğleden sonra gözaltına aldı. İşlemleri için polis merkezine getirilen M.T. burada ifade verdi. Polis merkezindeki ifadesinin ardından M.T., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Diğer yandan polis ekipleri şüphelinin kullandığı servis minibüsünde de incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Polis aracının gidişi

Hastane dış plan görüntü

HABER -KAMERA: Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta),

===============================

Öğrencinin yüzüne tekme atan müdür: Ayağımı yere vurdum

Öğrencinin yüzüne tekme atmakla suçlanan müdür: Ayağımı yere vurdum

ISPARTA'da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki A.Ö.'nün yüzüne tekme attığı iddiasıyla hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılan okul müdürü A.Y.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık okul müdürü, "Olay günü okulda yangın tatbikatı vardı, okuldaki çocuklar kargaşa ile arkadan öne doğru itişiyorlardı. Çocukları engellemek maksadıyla ayağımı koruma içgüdüsüyle yere vurdum" dedi.

Olay, geçen yıl 12 Kasım günü, Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu bahçesinde yaşandı. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yangın tatbikatı öncesi öğrenciler, bahçedeki yerlerini aldı. İddiaya göre, bu sırada okul müdürü A.Y., yerde oturan 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yanına gelerek, tekme attı. Öğle arasında eve giden A.Ö., durumu babası İsmail Ö.'ye anlattı. İsmail Ö. de, okula giderek, idarecilerle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Ardından savcılığa gidip, okul müdüründen şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda A.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

'KORUMA İÇGÜDÜSÜ İLE AYAĞIMI YERE VURDUM'

Isparta 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşmada tutuksuz sanık okul müdürü A.Y. ile öğrenci A.Ö. ve babası İsmail Ö. hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada savunma yapan müdür A.Y., "Olay günü okulda yangın tatbikatı vardı, okuldaki çocuklar kargaşa ile arkadan öne doğru itişiyorlardı. Ben de patlayıcı maddeler olduğu için çocukları engellemek maksadıyla ayağımı koruma içgüdüsüyle yere vurdum. Başka bir amacım yoktu. Tamamıyla çocukları koruma içgüdüsüyle meydana gelmiştir. Herhangi bir kaza çıkmasını engellemek amacıyla koruma içgüdüsüyle bu eylemi gerçekleştirdim. Bir yaralama amacım yoktur. Yaralama kastı ile vurmadım" dedi.

'OLAYDAN SONRA OĞLUM DEVAMLI AĞLIYORDU'

Çocuğun babası İsmail Ö. ise şikayetçi olarak verdiği ifadesinde, "Olay günü öğle yemeği için eve gitmiştim. Oğlum ağlıyordu. Kafasını kaldırdığında kaşının şiştiğini, sağ gözünün yaralanmış olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda okul müdürünün kendisini, tekme atarak yaraladığını söyledi. 'Sen bir şey mi yaptın?' diye sordum. 'Ben bir şey yapmadım' dedi. Çocukla birlikte okula gittim. Okul idaresiyle görüşmek istedim ancak kimseyi bulamadım. Rehberlik öğretmeniyle olayı konuştum. Kendisinin bilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra Ö. hocayı aradım. Ö. hoca, müdür beyin A.Ö.'ye vurduğunu ancak olayı net olarak görmediğini söyledi. Güvenlik kameralarını açtırmak istedim. Sanık bizi gördü. Ellerini açıp, 'Vallahi ben vurmadım. Vurduysam elini ayağını öpeyim' şeklinde sözler söyledi. Kamera görüntülerini izledik. Sanığın oğlumun yüzüne tekme attığı görülüyordu. Biz sorduğumuzda da okulda taşkınlıklar olduğunu söyledi. Olaydan sonra oğlum sürekli ağlıyordu. Okula gitmek istemiyordu, hatta geceleri uykudan kalkıyordu. Bu yüzden psikolojik olarak etkilendi" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIM BENİMLE ALAY ETTİ'

A.Ö. de olay günü okulda yangın tatbikatı olduğunu, ilk iki sıranın yere oturduğunu anlatarak, "Müdür gelip yüzüme tekme attı. Ben bir şey yapmadım. 'Ben seni gördüm' dedi. Başka bir arkadaşımın kolundan çekti. Öğleye kadar arkadaşlarım benimle alay etti. Ben hiç bir şey yapmamıştım. Sanık bilerek yüzüme tekme attı. Şikayetçiyim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, çocuğun yüz bölgesindeki yaralamanın sabit ize neden olup olmadığı ile beden veya ruh bakımından kendini savunabilecek durumda olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar vererk, duruşmayı erteledi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ UÇAR TEKME ATARAK MI KORUYORUZ'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan baba İsmail Ö., "Kamera görüntüleri ayan beyan ortada olduğu halde müdür halen vurmadığını, koruma amaçlı yaptığını iddia etmekte. Biz artık geleceğimiz olan öğrencilerimizi, bu şekilde uçar tekme atarak mı koruyoruz? Böyle bir nesil mi yetiştiriyoruz? Bunların olması gerçekten vicdanları yaralıyor. Ben çocuğumun 4 aydır neler çektiğini biliyorum. Okulda dalga geçilmeleri, ağlayarak eve gelmeleri, okula gitmek istemeyişi olsun, ne yaşadığımızı ailecek ben biliyorum. Sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsan bu tür olayların olmaması lazım. İkinci duruşmada inşallah tüm Türk halkının, Türk toplumunun vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmasını beklemekteyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Okul Müdürünün yüzüne tekme attığı öğrencinin babası ile röportaj

Okul Müdürünün öğrencinin yüzüne tekme atma anı görüntüleri

HABER -KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

==============================

Yaşlı ve ihtiyaçlıların tamirat işlerini meslek liseliler yapıyor

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Mahallemiz evimizdir" projesi kapsamında öğrenciler, yaşlı, kimsesiz ve engellilerin evlerindeki eşyaları tamir ediyor.

Kent merkezinde başlatılan proje kapsamında Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 14 öğrenci okulun bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki eşyaları tamir ediyor. Öğrenciler, eğitim aldıkları bölüme uygun işler yapmak üzere ilk etapta evin sorunlarını tespit ediyor. Daha sonra belirlenen sorunlar öğretmenleri eşliğinde tamir ediliyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Mahallemizde ve ilimizin her tarafında ihtiyaçlı olan kişilerin evlerine gidiyoruz. Bizim 6 bölümümüz var. Orada belirlediğimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile ihtiyaçlı aileleri tespit ediyoruz. İhtiyacı olan kişilerin elektrik, mobilya, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalarını tamir ediyoruz. Biz bu üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aileler ise bizleri gördüğü zaman mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

Okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür eden Yeşilırmak Mahallesi Muhtarı İrfan Koç ise, "Mahallemizde fakir ve fukaraların tüm işlerini öğrencilerimiz yapıyor. Şu an a bir ihtiyaçlı ailemizin evine geldik. Elektrik prizlerini yaptırdık. Dolaplarını tamir ettirdik. Burada tamir olmayanları ise okulda tamir edip evlerine getiriyoruz" diye konuştu.

İhtiyaçlı ailelere yardım ettikleri için mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Yusuf Doğan da "Burada ailelere yardım ediyoruz. Onların ihtiyaçları karşılıyoruz. Onların dualarını almaktan dolayı mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Öğreğnci ve öğretmenlerin ev ziyaretleri

-Evdeki tamirat işlerini yapmaları

-Okul Müdürü Vanlıoğlu'nun açıklaması

-Muhtarın konuşması

-Öğrencinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT

==============================