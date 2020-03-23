DHA YURT BÜLTENİ -7 - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 203'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 203'üncü günde de devam etti. Bitlis'in Güroymak ilçesinden gelerek 2015'te kaçırılan oğlu Okan için oturma eylemini sürdüren Ekrem Gökkuş, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum, nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'NE OLURSA OLSUN EYLEMİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

2015 yılında Ramazan Bayramı öncesinde pasta ve börek satarken 12 yaşında kaçırılan oğlu Okan için Bitlis'in Güroymak ilçesinden eşi Vecihe Gökkuş ile birlikte gelerek oturma eylemini sürdüren Ekrem Gökkuş, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini söyledi. HDP'den oğlunu isteyen Gökkuş, şunları söyledi:

"203 gündür biz burada eylemimizi devam ettirdik, bundan sonra da devam ettireceğiz. Salgın hastalık var, ben 5 yıldır zaten hasta sayılırım oğlum kaçırıldığı için. O yüzden hastalık umurumuzda değil, ne olursa olsun HDP önündeki eylemimizden ayrılmayacağız. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Oğlum beni duyuyorsan, kaçıp devletimize sığın, devlet sana bir şey yapmayacak, devlet fakir fukaranın babasıdır, sana ceza vermeyecek. Oğlum ölü müdür sağ mıdır onu da bilmiyoruz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum, nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler."

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Ekrem Gökkuş konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283 MB

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Gaziantep'te öğrenciler uzaktan eğitimden memnun

GAZİANTEP'te, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim kapsamında bugünden itibaren ekran karşısındaki yerlerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler, uzaktan da olsa eğitimlerine devam ettikleri için memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de uzaktan eğitim süreci başladı. TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanan dersler için öğrenciler, defter ve ders kitaplarını alarak televizyon karşısına geçti. Gaziantep'te 4'üncü sınıf öğrencisi Habibe Sena Özcan, sabah saatlerinde Çıksorut Mahallesi'ndeki evinde uzaktan eğitime katıldı. Televizyonda anlatılan Türkçe dersini dinleyen Habibe Sena, "Virüs nedeniyle okulumuz tatil edildi. Biz de artık evde dersleri dinliyoruz. Bugün Türkçe dersinde eş ve zıt anlamlı dersleri dinledim. Matematik dersinde ise toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gördük. Derslerimden geri kalmadım ama bir an önce bu koronavirüsün bitmesini ve okulların başlamasını istiyorum" dedi.

'ÇOCUĞUM DERSLERİNDEN GERİ KALMADI'

Habibe Sena'nın babası Yahya Özcan da Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı uzaktan eğitime çocuklarının ilgi gösterdiğini belirterek, "Biz de devletimizin aldığı kararı uyguluyoruz. Dünyayı saran bir virüs var. Bu nedenle çocuklarımız okula gidemiyor. Okulların kapanmasına üzüldük. Ama en azından çocuklarım evde aldığı bu dersler sayesinde eğitimlerinden geri kalmıyor. Elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Tek dezavantajımız çocuğumun birisi ilkokula diğeri ortaokula gidiyor. Aynı anda ders dinleyemiyorlar. Tabi sağlık her şeyden önemli. En azından derslerinden geri kalmadan eğitimlerine devam ediyorlar" diye konuştu.

Sınıf arkadaşının yanına ders dinlemeye gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Hüseyin Koçyiğit de salgının bir an önce bitmesini istedi.

Arkadaşı Habibe Sena ile birlikte dersleri dinlemek için geldiğini söyleyen Muhammed Hüseyin Koçyiğit,' 'Koronavirüs nedeniyle okula gidemiyorum ama dersleri burada televizyondan dinliyoruz. Böyle gayet iyi oldu. Ama virüsün bir an önce bitmesini istiyorum. Okulu ve sınıfımı özledim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Habibe Sena'nın televizyonu açması

Ders dinlemesi

Dersleri defterine not alması

Habibe Sena Özcan ile röp.

Yahya Özcan ile röp.

Muhammed Hüseyin Koçyiğit ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 363 MB

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DJ balkonda çmüzik yaptı, mahalleli alkışladı

*- ANTALYA'da, koronavirüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği, 4'üncü gününde devam etti.

*- Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, sağlık çalışanlarına alkışlı destek veren komşularına müzik yayını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de milletvekilleriyle başlattığı ve Türkiye'de milyonlarca kişinin katıldığı sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. 3 gündür saat 21.00'de vatandaşlar balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek oldu. Etkinliğin 4'üncü gününde Antalya'da sağlık çalışanlarının yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da alkışlı destek geldi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar ise evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, komşularına müzik yayını yaptı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde müziğin sesini yükselten DJ Çınar, evlerinin balkonuna çıkan mahalleliyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(cep telefonu)

- Balkonda DJ'nin müzik yaparken, etrafta yanan ışıklar

DJ Çınar'ın alkışlarken

Çınar'ın yakın plan

Balkon ve ses sistemlerinin görüntü

HABER -KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA, -

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Açıkta gıda satan pastaneye para cezası

MERSİN'de açıkta gıda ürünü satan ve koronavirüs salgını nedeniyle daha önce uyarılan pastaneye para cezası kesildi.

Etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınına karşı önlemler sıkılaştırılıyor. Önlemler kapsamında dezenfektan işlemleri sürerken, açıkta gıda ürünü satan işletmelere göz açtırılmıyor. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri ilçede gıda satan işletmeleri denetledi. Denetimler sırasında açıkta gıda satan ve daha önce uyarılan bir pastaneye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 392 TL para cezası kesildi.

UYARILARI DİKKATE ALMAYANLARIN RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

İşletmeyi açıkta gıda satma konusunda uyaran Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığı konusunda sert tedbirler aldıklarını, uyarıları dikkate almayan işletmeler için ruhsat iptal etmeye kadar gidebileceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pastanenin dışarıdan görüntüsü

-Ekipler ceza keserken

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu açıklama

SÜRE: 01'16" BOYUT: 142 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü

KORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Manisalı 11 yaşındaki Emine Tekel (11), uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. 1 haftalık aranın ardından bugün televizyon üzerinden ilk kez öğrenciler, uzaktan eğitimle evde ders görmeye başladı. Uzaktan eğitim kapsamında televizyon karşısına geçen Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yazıcı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Emine Tekel (11), "Bugün uzaktan eğitime başladık, gayet güzel. İnşallah virüs ülkemizden bir an önce gider" dedi. Emine Tekel'in annesi ev kadını Fatma Tekel (33) ise, "Çocuklarımızın sağlığı açısından Milli Eğitim Bakanlığı'mızın başlatmış olduğu bu çalışmayı çok iyi buluyorum. Biz çocuklarımızla birlikte evde kalıyoruz. Bence uzaktan eğitim çok iyi düşünülen bir şey" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Emine Tekel röp.

Fatma Tekel röp.

Öğrenci Emine Tekel'in uzaktan verilen dersi izlemesi

Emine Tekel'in ders çalışması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Vanlılar sokağa çıkmaya devam etti, banklar kaldırıldı

VAN'da koronavirüs tedbirlerine rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam edince Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez 'in talimatı ile parklardaki banklar kaldırıldı.

Koronavirüse karşı yapılan 'evde kal' çağrısına rağmen Van'da vatandaşlar dışarı çıkmaya devam ediyor. Her türlü uyarıya rağmen vatandaşların sokak ve ceddeleri doldurması üzerine Büyükşehir Belediyesi, parklardaki bankları kaldırdı. Banklarda oturanlardan ise evlerine gitmeleri istendi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, belediyelerin vatandaş odaklı çalışan kuruluşlar olduğunu belirterek,"Bizler de bu parkları, bahçeleri yaparken vatandaşımızın eğlenmesi, oturup dinlenmesi için yaptık. Fakat son gelişmelerden sonra vatandaşın hizmetine sunulan bankları, vatandaşımızın sosyal mesafesini koruma adına kaldırmak durumunda kaldık. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamayacaklar. Fakat, 65 yaş altı vatandaşlarımızın da parklarda koronavirüs yayılımını önleme adına oturmalarını engellemek için banklarımızı kaldırmak durumunda kaldık. Van'da Büşükşehir Belediyesi bünyesinde 19 park var. Şu ana kadar 4 parktaki bankları kaldırdık. Dabbaoğlu, Musa Anter, Ahmedi Hani ve Demokrasi parklarındaki bankları kaldırdık. Yoğunluk olan parklardan başladık. Diğer parklarımızdaki bankları da kaldırıcağız. Ricamız acil olmadıkça vatandaşlarımız dışarı çıkmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çarşı merkezinde dolaşan vatandaşlar

-Parktdaki bankta oturan yaşlı vatandaşlar

-Demokrasi parkı

-Parktaki bankları söken belediye ekipleri

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-Sökülen bankların kamyona götürülmesi

-Genel ve detaylar

-Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ile röportaj

-Bankların sökümünden detaylar

-Knet merkezinde dolaşanlar

BOYUT: 578.22 MB

SÜRE: 4 DK 48 SN

Behçet DALMAZ/VAN,-