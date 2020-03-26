DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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6 saat önce

Turgutlulu şehit son yolculuğuna uğurlandıIRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya (22), memleketi Manisa'da toprağa verildi.

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Turgutlulu şehit son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya (22), memleketi Manisa'da toprağa verildi.

İbrahim ve Ümmü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü, 4 aylık nişanlı, Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya, dün, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düştü. Şehit Karakaya'nın cenazesi bugün, ilk olarak Turgutlu ilçesindeki Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak'taki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze, tören için Turgutlu Şehitliği'ne getirildi. Tören öncesi Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Şehitliği'ni dezenfekte etti. Törene katılanlara maske dağıtılıp, ellerine dezenfekte ilacı döküldü. Normal şartlarda namazlarda safların sık tutulduğu, ancak koronavirüs nedeniyle bu namazda safların seyrek tutulması gerektiği hatırlatıldı. Törene şehidin ailesi başta olmak üzere Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, askeri erkan ve bine yakın vatandaş katıldı. Baba İbrahim Karakaya, anne Ümmü Karakaya ve şehidin ağabeyi Uğur Karakaya'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Namazın ardından şehidin cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Görevliler tarafından oluşturulan koridorla cenaze, askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi. Şehit Onur Karakaya, Turgutlu Mezarlığı'ndaki şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenaze töreninin baba evinin önündeki görüntüsü

Cenaze töreninin musalla taşına koyulması

Askerlerin cenaze naaşını taşıması

Cenaze namazının kılınması

Şehit ailesinin görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL - Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Sakarya'da kazalar kameralara yansıdı

SAKARYA'da geçen aylarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakarya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Ocak ayında D-650 karayolunda meydana gelen kazada yan yola girmek için dönüş yapan TIR'a arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde meydana gelen kazada ise otomobil sürücüsünün kapıyı açması, arkadan gelen motosikletin kapıya çarpması, motosiklette bulunan 2 kişinin yola savrulması da kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trafik kazaları KGYS Görüntüleri

HABER:  Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Sosyal mesafeyi korumadılar

HATAY'da, vatandaşların, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında uygulanan kurallara düzenlemeler yapıldı. Bunlardan 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Hatay'da dikkat edilmediği görüntülendi. Merkez ilçe Antakya'da cadde ve sokaklar boşalırken, halkın ortak kullanım alanları olan banka önleri, ATM'ler ile tarihi PTT binasında sıra bekleyen vatandaşların gerekli önlemleri yeteri kadar almadığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarihi PTT binası önünden görüntüler

-Bankamatiklerden görüntüler

-Banka önlerinden görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

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Erciş'te evden çıkamayan bin kişiye 3 öğün yemek dağıtılıyor

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüse karşı oluşturulan 'Vefa Destek Projesi' kapsamında ilçedeki 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ve kronik hastalığı olan yaklaşık bin kişiye her gün 3 öğün yemek dağıtımı yapılıyor.

İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken, evden çıkamayan yaşlı ve hastalar için de her gün yemek hazırlanıp evlerine kadar götürülüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hijyenik ortamda 3 öğün olarak hazırlanan yemekler vatandaşlara ulaştırılıyor. Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Vefa Destek Projesi'ni özenle sürdürdüklerini söyledi. Mehmetbeyoğlu, "65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın evlerine hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Bugün itibariyle günde bin vatandaşımıza yemek dağıtıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse kimsesiz değildir. Bu projeyle vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler almaya başladık. Bu projede bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında evine sıcak yemek götürülen 5 çocuk Annesi Songül Yıldırım ise eşinin kronik hastalığı olduğunu belirterek, "Bu nedenden dolayı dışarı çıkamıyor. Başlatılan bu uygulamadan çok memnununuz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aş evinden yemek hazırlama görüntüleri

-Saklama kaplarında evlere teslim etme görüntüleri

-Songül Yıldırım'ın konuşması

-Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşması

-Genel Detaylar

Barbaros KUL/ ERCİŞ, Van

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Öğrencilerden işaret diliyle, 'Evinde kal Türkiye' çağrısı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan İşaret Dili Kursu'na katılan  öğrenciler, telekonferans yöntemiyle eğitimlerine devam ederken, koronavirüs tedbirleri kapsamında engelli vatandaşlara hazırladıkları videolarla, 'Evinde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi işaret dili eğitmeni Buse Güler, kursa katılan öğrencilerine koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini telekonferans yöntemi ile sürdürüyor. Güler ve öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde kal' çağrılarına destek vermek için öğrencileri ile birlikte işaret idilini kullanarak çektikleri videolarla, 'Evinde kal Türkiye' çağrısında bulundu.  Öğrenciler, işaret diliyle hazırlanan videolarda, "Türkiye koronavirüsü ile mücadele etmeye başladı. Bizlerin de halk olarak yapmamız gerekenler var. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kurala mutlaka uyun. Devlet yetkililerinin açıklamalarına mutlaka uyun. Sakin olun, korkmayın, paniğe kapılmayın, tedbirli olun. Evinde kal Türkiye" çağrısını yaptı.

İşaret dili eğitmeni Buse Güler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kursun evlerden telekonferans yöntemiyle yürütüldüğünü ve hazırladıkları videolarla farkındalık yaratmak istediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin işaret diliyle 'Evinde kal Türkiye' demeleri

-Öğrencilerden detaylar

-Verilen mesajlar

Haber: Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), -

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Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 12'nci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar ise tedbir amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Umreden dönenlerin karantina altında 12'nci günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Yurtlarda kalan bazı kişiler, kendi aralarında şarkı söyleyip, oynadıkları ve yemek dağıtıldığı anlarda cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekip, paylaştı.

Görüntü Dökümü

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Yurdun dışından detay

Yurt içinden oynamaları, yemek dağıtılma anı

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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İslahiye'de, evden çıkamayanlara gıda ve temizlik malzemesi yardımı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstündeki bin 850 kişiye 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından gıda kolisi ve temizlik malzemesi yardımları dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkmaları yasaklanan, ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talep eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 1850 kişinin ihtiyaçları karşılandı. İslahiye Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun 100 kişilik ekibi, evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ile temizlik malzemeleri teslim etti.

Teslim edilen yardımları alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, önlem olarak dışarı çıkmadıklarını ifade edip, ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti. İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ise ihtiyaç sahiplerine yardımlarının süreceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kent merkezi

Kolilerin araçlara yüklenmesi

Gıdaların kontrolü

Emine Erdoğan'a kolinin teslimi

Cuma Üngüç'e paketin teslimi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:   Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)


Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:17 Kaynak: DHA

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