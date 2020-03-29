DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

Felahiye'de kadınların ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılıyor

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde yaşayan 7 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle belediyenin desteğiyle maske üretimine başladı. Kadınlarının ürettiği maskeler, ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor.

Kayseri'nin 3 bin nüfuslu Felahiye ilçesinde yaşayan 7 ev hanımı, koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü olarak maske üretmek için belediyeye başvurdu. Başvuruları onaylanan kadınlar için belediye tarafından maske kumaşı ve lastikleri temin edildi. Ardından makine başına geçen 7 kadın, 3 günde 1500 maske üretti. Üretilen maskelerin ücretsiz olarak ilçe halkına dağıtıldığını belirten Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, "İlçemizde dikiş nakış kursuna gitmiş kadınlarımız maske üretimi için bize teklifte bulundular. Bizlerde gerekli malzeme ve makine eksiğini tedarik ettik. Kadınlarımız gönüllü olarak maske üretimine başladı. Üretimi yapılan maskeler, ilçe sakinlerimize ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu ülkenin kadınları ülkenin en sıkıntılı dönemlerinde taşın atlına ellerini koymuşlardı. Şimdi de bu sıkıntılı dönem nedeniyle taşın altına ellerini koyuyorlar" diyerek kadınlara teşekkür etti.

'VİRÜSÜN YAYILMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Gönüllü olarak maske üretimine katılan Seval Şeref ise, "Halkımıza nasıl yararlı oluruz' diye konuşurken böyle bir fikir ortaya çıktı. Belediyemiz bize malzemeleri tedarik etti ve bizler de gönüllü olarak maske dikimine başladık. Virüsün yayılmaması için mücadele ediyoruz. İlçe halkının sağlığını korumaya çalışıyoruz" dedi.

Gönüllü kadınlardan Bircan Mutlu, koronavirüs önlemlerinde devlete yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Evde boş oturmak yerini böyle faydalı işlerde bulunduğumuz için mutluyum. Hep birlikte bu virüsü yeneceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

Maske yapan kadınlardan görüntü

Kadınların maske ölçülerini alması ve dikmesi detay görüntü

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ile röportaj

Felahiyeli kadınlar ile röportaj

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

=======================

Tekirdağlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, unlu mamullerin üretildiği işletmede, sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek kampanyası başlatıldı. Fırın sahibi Mehmet Sait Erdem, koronavirüse karşı sağlık personelinin özveriyle çalıştığını belirterek, "Bizler de onların bu fedakarlık ve gayretlerine karşı teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'nde unlu mamuller üretilen işletmenin sahibi Mehmet Sait Erdem, özellikle koronavirüs salgınında büyük özveri göstererek çalışan ilçedeki sağlık personeline ürünlerini ücretsiz vermeye başladı. Erdem, iş yerinin camına, 'Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personeli çalışanlarımıza ekmek ücretsizdir' yazısını astı. Sağlık çalışanlarına teşekkür edebilmek adına böyle bir kampanya düzenlediklerini belirten Erdem, şunları söyledi:

"Koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları büyük özveriyle mücadele ediyor. Onlar bizler için gece gündüz fedakarca ve büyük bir özveriyle mücadele ederken, bizler de onların bu fedakarlık ve gayretlerine karşı teşekkürü borç biliyoruz. Sağlık personeline katkı olsun, diye böyle uygulamaya başladık. İnşallah gıda üreticileri ve satıcıları da bu yönde çalışmalar başlatırlar. Bu virüs ile mücadelede personellerimize bizlerin de destek vermesi gerekiyor. Maddi ve manevi yanlarında olduğumuza dair girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Üreticiler olarak kendi çapımızda elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde koronavirüs süreci sona erene kadar kampanyamız devam edecek ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak ekmek ile simit, açma ve poğaça gibi unlu mamulleri sunacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Fırından detaylar

-Fırındaki ürünler

-İşyerindeki çalışmalar

-Mehmet Sait Erdem ile röp.

-Cama asılan yazı

-Unlu mamuller ve detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), -

======================

Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu

YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobildeki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Yalova- Bursa karayolunun Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a doğru giden Müge Dede yönetimindeki 34 PNU 94 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil bariyeri aşıp, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Dede ve yanında bulunan 3 aile ferdi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Görüntü dökümü;

-Otomobilden detaylar

-Aile fertlerinden detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

======================

Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kaldırılarak, yerine Kocaeli Kart kullanılacak.

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarının bir kısmında para kullanılırken, 1 Nisan tarihi itibariyle tüm toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak. Koronavirüsün hapşırma, öksürme gibi yollarla önce ellere daha sonra da para gibi nesneler ile kişilerden kişilere bulaşma olasılığı göz önüne alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde toplu taşıma araçlarında paralı binişlerin tamamen kaldırılmasına karar verdi. 1 Nisan tarihinden itibaren vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binişlerinde Kocaeli Kart kullanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüs görüntüleri

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

======================

Polis, işlettiği bakkal dükkanından alıp, evine götürdü

Turgay İPEK/ERZURUM, - ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaş grubunda olan Mehmet Küçük (66), polis ekipleri tarafından işlettiği bakkal dükkanından alınarak evine götürüldü.

Merkez Yakutiye ilçesinin Hilal Kent Semti'nde bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet Küçük, sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ekipleri, bakkal dükkanında eşi ile birlikte oturan Mehmek Küçük'e kimlik kontrolü yaptı. Yaşının 66 olduğu belirlenen Küçük, polis tarafından ekip otosuna bindirilerek evine götürüldü. Küçük'ün eşi ise telefonla çocuklarını arayıp, dükkana gelmelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekip otosunun bakkal önüne gelmesi

-Polislerin araçtan inip bakkala girmesi

-Polisin Mehmet Küçük'ü bakkaldan çıkarması

-Mehmet Küçük'ün polis aracıyla götürülmesi

-Eşinin bakkala bakması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

======================

Trabzonlular 'evde kaldı', sahiller boşaldı

TRABZON'da koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında, uzmanların 'evde kal' çağrısına uyan kent sakinleri, sokağa çıkmamaya özen gösterdi, sahiller ise boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile koronavirüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Tedbirlerin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, dün olduğu gibi bugün de sabahın erken saatlerinde kentin sahil kısımları ve yürüyüş yollarında önlemlerini sürdürdü. Sahil şeridinde devriye görevi yapan polis ekipleri, yine sıkı tedbirler aldı.

SAHİLLERDE 'EVDE KAL' LEVHALI UYARI

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karadeniz sahil yolu üzerindeki park, yürüyüş ve spor alanları güzergahındaki bazı üst ve alt geçitlerin girişleri ile park alanlarının bulunduğu cepler, şerit çekilerek kapatıldı. Özellikle sabah sporu yapmak için Ayasofya, Beşirli ve Akyazı sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller de boş kaldı. Önlemlerin artırılmasıyla sahil bandında yer alan kamelya ve parkların yer aldığı yeşil alanlar ise sessizliğe gömüldü. Belediye ekiplerince sahildeki yürüyüş yollarının bulunduğu alanlara, 'Hayde Eve', 'Evde kal' ve 'Hayat evde var' yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.

Sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından kentte trafik yoğunluğunun yanı sıra, sahil alanları ile sokaklardaki insan yoğunluğunda da ciddi oranda azalma yaşandığı göze çarptı. Geçen pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların sıkça görüldüğü Faroz Limanı da yapılan uyarıların ardından boş kaldı.

BOŞ KALAN SAHİLDE KÜÇÜKBAŞ SÜRÜSÜNÜ OTLATTI

Kentte yağışlı havanın da etkisiyle boş kalan sahilde, dolgu sahasındaki yeşil alanda, uyarılara aldırış etmeyip, dışarı çıkan bir çobanın, küçükbaş sürüsünü otlattığı görüldü. Küçükbaş hayvanlar, yiyecek ihtiyaçlarını bu alanda görürken, zaman zaman dolgu sahasında oluşan göletten de su içmeye çalıştı.

Tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiği çağrısını yineledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahillerdeki son durum

Yürüyüş ve spor alanlarından görüntüler

Üst geçit ve park alanlarında tedbirler

-Küçükbaş sürüsü

-Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON,

======================

Bursa'nın cadde ve meydanları bomboş

Bursa'da, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması çağrılarının ardından cadde, sokak ve meydanlar, pazar günü boş kaldı.

Kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ve evde kalınması çağrıları üzerine pazar günü cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Bursa'nın her zaman kalabalık olan yerlerinden Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve Tophane Meydanı'nda kimsenin olmadığı gözlendi. İşe gidip, gelenler dışında sokaklar boş kaldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------

-Bursa'da Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler

-Atatürk Caddesi ve Tophane Meydanı'ndan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,