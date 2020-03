DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

Başkan Ercengiz pazarda maske dağıttı

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, salı pazarında vatandaşlar ve satıcılara maske dağıttı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, salı pazarına alışveriş için gelen vatandaşlarla satıcılara Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde gönüllü vatandaşlar tarafından dikilen maskelerden dağıttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 gündür tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde mesai harcadıklarını söyleyen Ercengiz, "Öncelikle şunu söylemek isterim. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla, Valiliğimizle, Sağlık Müdürlüğümüzle tüm güvenlik güçlerimizle birlikte yaklaşık 20 gündür sıkı bir mesai içerisindeyiz. Vatandaşımızın koronavirüsle temasının ya da varsa eğer temaslı vatandaşın izole edilmesi konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Toplu yaşam alanlarının çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Ercengiz, "Salı pazarı, bizim halk pazarımız, Burdur halkının sürekli girip çıktığı ve burada vakit geçirmekten son derece keyif aldığı bir yer. Bir şekilde hayat devam ediyor, hayatımızı da devam ettirmek zorundayız. Olası bir virüs salgınını önlemek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Aşama aşama geldiğimiz noktada bugün gönüllülerimizin atölyelerimizde ürettiği maskeleri salı pazarımızda taşıyıcı olabilme ihtimaline karşın, her kim olursa olsun tüm yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu konuda da belli bir gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Önemli olan salgının yayılmasını önlemek ve ısrarla da söylediğimiz şu; zorunlu olmadıkça vatandaşımızın evden çıkmasını istemiyoruz. Bugün bu pazarımızın biraz daha seyrek olmasını isterdim, çünkü virüsün yayılmasını engellemek için en iyi yöntem, sosyal mesafenin korunması. Gayretimiz de bu yönde, inşallah en az zararla, hasarla bu dönemi ve bu salgını bitireceğimize inanıyorum hepinize sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Pazar dış görünüş

Ercengiz'in pazara girişte ateşinin ölçülmesi

Maske dağıtımı

Başkan Ercengiz'le röportaj

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

=====================

Barut: Üretmeye çalışan çiftçiler alkışı hak ediyor

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, koronavirüs salgınıyla mücadelede güvenilir gıda için üretmeye devam eden çiftçilerin 'alkışı' hak ettiğini belirtti. Barut, "Çiftçileri alkışlamak yetmez. Üretim maliyetleri düşürülmeli, çiftçi desteklenmeli" dedi.

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hasadı yaklaşan buğday, yeni ekilen mısır ve domates tarlalarıyla, bugünlerde fiyatı 18 liraya kadar yükselen limon bahçelerinde incelemelerde bulundu. Salgınla mücadele kapsamında açıklanan destek paketlerinde çiftçi ve tarımın bulunmadığına değinen Ayhan Barut, çiftçilerin tüm olumsuzluklara karşın üretmeye devam ettiğini anımsattı. Bu süreçte gıdaya erişimin bir kez daha ne denli önemli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Ayhan Barut, halk için üreten çiftçilerle gurur duyduğunu belirtti.

HİJYEN KADAR BESLENMEK DE ÖNEMLİ

İncelemelerde bulunduğu tarla ve bahçelerde konuşan Ayhan Barut, "Ülkemiz ve dünya salgınla mücadele ederken bir yandan da hayat sürüyor. Gıda güvenliği için tarımda üretimin sürmesi gerekiyor. Mart ve Nisan dönemi, aynı zamanda ekim ve dikim dönemi. Üreticiler bölgemizde bir yandan mısır ekiyor, Mayıs ayında buğday hasadına hazırlanıyor. Çiftçinin tarlaya endişe taşımadan gitmesi gerekiyor. Üreticilerimiz tüm riskleri alarak üretim için, gıda güvenliğini karşılamak için çalışıyor. Virüse karşı temizlik, hijyen, evde kalmak kadar beslenmek de çok önemli. Üreticiler de gıda temini için üretmeye çalışıyor" diye konuştu.

'YERLİ VE YETERLİ ÜRETİM GEREK'

Yerli ve yeterli üretimin önemine vurgu yapan Barut, şöyle devam etti:

"Ekim veya hasadı kaçırdığımız zaman, üretim yapamayız. Bu nedenle gıda güvenliği tehlikeye girer. Tarımda her şey doğaldır. İklim, toprak ve zaman çok önemli. Hasat da çok önemli. Her şeyi zamanında yapacaksın. Bu anlamda çiftçi tarlasına rahatlıkla gitmeli, üretimini yapabilmeli. Tüm ülkeler hava, kara, deniz sınırlarını kapatıp ithalat ve ihracatı durdurdu. Ülkeler tarımda kendi yeterliliğini sağlamaya çalışıyor. Kendi yurttaşımız için en azından üretimi gerçekleştirmek zorundayız. Yerli üretimin önemi ortada. Buna göre hareket edilmeli, çiftçiler desteklenmeli. Çiftçilerimiz için yeni destek paketlerinin açıklanması, en azından borçlarının bir yıl faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Çiftçiyi ve tarımı desteklemek, aynı zamanda sağlığı desteklemek demektir. Koronavirüsle mücadelede uzmanlar hijyen ve izolasyon kadar yeterli beslenmenin ve vücut direncinin öneminden bahsediyor. Salgına karşı vücut direncinin korunması ve arttırılması gerekiyor. Bunun yollarından birisi de C vitamini almaktır."

LİMON FİYATLARI YÜKSELDİ

C vitamini yönünden zengin olan limon fiyatlarının yükseldiğini belirten Barut, salgından önce 3-4 lira olan limonun 18 liraya yükseldiğini ifade ederek, "Bu durum bize tarımın ve üretimin önemini bir daha gösteriyor. Eğer çiftçi bu yıl limon üretemezse belki limon 18 liranın da çok üstünde tüketiciye ulaşacak. Çiftçi limonu üretmeli. Bunun için de üreticiye daha çok üretmesi için destek verilmeli. Unutulmamalı ki, gıda olmadan yaşam olmaz. Güvenilir ve yeterli gıda için tarıma, üreticiye destek şarttır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un tarlalarda konuşması

Tarla ve bahçelerden detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

=====================

Hafif ticari aracın stepnesinde 18 tabanca ele geçirildi

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, arama yapılan hafif ticari aracın stepnesinde, 18 tabanca ele geçirildi. Gözaltına sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın stepnesinde (yedek lastik) 18 tabanca, şarjörleri ile birlikte ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, sürücü S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından S.D., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

İl Jandarma Komutanlığı

Silahların bulunduğu hafif ticari araç

Aracın stepnesinde tabancaları çıkaran ekipler

Ele geçirilen silahlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

=====================

Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten, ATM uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "ATM ve bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır" dedi.

Prof. Dr. İlhami Çelik, DHA'ya yaptığı açıklamada, virüsün bulaşma yollarıyla ilgili, "En çok bulaşma yolu ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklardır. Biz 1 metre kabul ediyoruz mesafeyi. Çünkü çoğunluğu bu safhada göstermiş. Virüs hava yolu ile bulaşmıyor. Hava yoluyla bulaşan hastalıklar kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, verem gibi diğer hastalıklardır. Hava yolu ile bulaşsaydı çok daha fazla insana bulaşırdı" dedi.

'ATM, KAPI ŞİFRELERİNE DİKKAT EDELİM"

ATM ve bina girişlerindeki kapı şifrelerine dokunulduğunda dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "ATM ve diğer elektronik cihazlara dokunurken çok tehlikeli olabilir; ama bunun bir sonu yok. O ortamlarda virüs yaşayabilir. Böyle şeyler düşünürken psikopata bağlayacağız. Bu kadar tedirgin olmaya gerek yok. Ellerimizi yıkayalım, temiz olalım. ATM, bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır. Sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

'OTOBÜSTE, ASANSÖRDE MASKE TAKIN'

Maske kullanımına değinen Çelik, "Açık havada ve başkalarından uzakta iseniz maske takmanıza gerek yok. Sosyal izolasyon mesafesinden yani 1 metreden daha yakın kalacaksanız, kapalı ortama girmişseniz maske takmanızı öneriyoruz. Otobüste, minibüste ve asansörde maske tıkın. Ama dışarıda temiz havada yürürken yanınızda da kimse yokken maskenin gereği yok. Kendinizi boş yere sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Çünkü maske ile nefes alıp vermek çok daha zor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

-Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik açıklama

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

=====================

HDP önündeki eylemde 211'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 211'inci günde de sürdürdü. Oğlu Mikail (25) için eyleme devam eden Salih Sadak, "Beni duyuyorsan kaç oğlum, gel. Sen gelene kadar burada bekleyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'SEN GELENE KADAR BEKLEYECEĞİM OĞLUM'

Siirt'ten gelen ve 2005 yılında kandırılarak, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Mikail için eylemini sürdüren Salih Sadak, evladına seslenerek, "İlkokul 3'üncü sınıftaydı, kandırdılar, kaçırdılar. 15 sene oldu. Ben oğlumu bekliyorum. Mikail, beni duyuyorsan kaç oğlum, gel. Oğlum gel, seni bekliyorum. Sen gelene kadar burada bekleyeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Salih Sadak'nın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=====================

Tatvan Belediyesi'nden 20 bin bez maske üretim hedefi

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan bez maskelerin üretimine başlandı. Atölyede yürütülen çalışmalar sonucu hedefin, 20 günde 20 bin maske üretmek olduğu belirtildi.

Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde oluşturulan atölyede, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan bez maskeler üretilmeye başlandı. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gönüllü kursiyerlerin sosyal mesafeyi koruyarak, çalıştığı atölyeyi ziyaret etti. Başkan Geylani, 1 günlük eğitimin ardından üretime başlandığını; maskelerin, öncelikli olarak salgın ile mücadele çalışmaları yürüten belediye çalışanlarına, görevi başında olan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanları ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Hedeflerinin, 20 günde 20 bin maske üretmek olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Geylani, gönüllü olarak eğitim veren ve üretime katılan kurs hocaları ile kursiyerlere teşekkür etti. Geylani, "Ülkemizde de görülen salgından dolayı ihtiyaç duyulan maske üretimi için kurs hocalarımızın talebi oldu. Bu talebi değerlendirmeye aldık ve maske üretimi için gerekli olan malzemeleri temin ettik. İlk etapta 20 bin adet maske üretimi yapılacak ve eş zamanlı olarak dağıtım da gerçekleştirilecek. İnşallah daha fazla ihtiyaç duyulmadan bu salgından kurtulmuş oluruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Tatvan belediyesi Kültür Merkezinden görüntü

-Atölyeden detaylar

-Maske üreten gönüllü bayanlardan detay

-Maskelerden ve malzemelerden detay

-Maskelerin dikilmesi ve ütülenmesinden detay

-Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani'nin atölyeyi incelemesi ve bilgi alması

-Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

HABER-Ceren KURTYE/BİTLİS (Tatvan), -

================