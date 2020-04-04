DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı

ARTVİN'deki Deriner Barajı'nın suyu, azalan yağışlar nedeniyle çekildi. Baraj gölü nedeniyle su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlık köyünün eski yerleşim yeri de su yüzeyine yeniden çıktı. Cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelenler, köylerini seyretti.

Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle

çekildi. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün eski yerleşim yeri, su yüzeyine tekrar çıktı. Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören Narlık köyü sakinleri, duygusal anlar da yaşayıp, anılarını hatırladı. Kara yolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan, su içindeki eski köye merakla baktı. Doğup, büyüdükleri köylerini yeniden görenler, duygulandıklarını söyledi.

24 YILDA TAMAMLANDI

Deriner Barajı ile hidroelektrik santralinin ( HES ) temeli, Mescit Dağları'nda doğup, Gürcistan 'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum 'dan Karadeniz 'e dökülen, 431 kilometre uzunluğunda Çoruh Nehri üzerindeki Artvin 'in Sümbüllü köyünde, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında, hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı ' Discovery Channel ' tarafından 'mühendislik harikası' olarak değerlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baraj detayları

Köyden detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR/ ARTVİN

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Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan 20 yaş altındakilere ceza yazılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'ta denetim yapan polis, sokağa çıkan 20 yaşın altındakilere ceza yazmaya başladı.

Gece saat 00.00 itibariyle tüm giriş- çıkışların yasaklandığı Kahramanmaraş'ta polis tarafından birçok yerde kontrol noktası oluşturdu. Burada araçları ve yayaları durduran polis ve bekçiler, araçlarda 65 yaş üstü ile 20 yaş altında kişilere yönelik denetim yaptı. Bu kişilerin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan karar gereği çalışması zorunlu olduklarını ve çalışma saatlerini içeren bilgilerin yer aldığı belgenin olup olmadığını kontrol etti. Yayaları da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

ÖN KOLTUKTAKİLER ARKA KOLTUĞA ALINDI

Halk otobüslerini de denetleyen ekipler, oturma düzenine uygun oturmayan yolcuları uyarıp uygun koltuklara oturmasını sağladı. Ekipler ayrıca, şoförleri de kapasitenin yarısı kadar yolcu bulundurmaları gerektiğini hatırlatıp bu sayının üzerine çıkmaması konusunda uyardı. Polis ayrıca, araçtakilerin de sosyal mesafeye uygun şekilde oturup oturmadığını kontrol etti. Ön koltukta oturanlar, arka koltuğa geçtikten sonra yolcuklarına devam edebildi.

SOKAĞA ÇIKTI, 392 LİRA CEZA UYGULANDI

Yapılan kontrollerde sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarından 20 yaşın altındakilere de Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Bunlardan biri olan 18 yaşındaki C.O., babasının kullandığı otomobilin arka koltuğunda otururken yaşının 20'nin altında olması nedeniyle araçtan indirildi. C.O.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. C.O., çalıştığını ve işyerine çalışma belgesini almaya gittiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında belediye zabıta araçları ile parklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı.

Çorlu'da koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri, 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Meydanı , Omurtak Caddesi üzerinde devriye görev yürütün zabıta ekipleri, bir parkta oturan vatandaşları anons yaparak parkı boşaltmalarını istedi. Uyarı üzerine vatandaşlar parkı boşalttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Parkta oturanlar

-Zabıtanın anons etmesi

-Parktakilerin kalkması

-Parktan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 450 bin maskeyi yüzlerce personeli ile kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

Bugünden itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte belediyeler de harekete geçti. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi Denizli 'de özel bir firmaya yaptırdığı 450 bin adet yıkabilir maskeyi dağıtmaya başladı. Konuksever Mahallesi'ndeki stadyumda toplanan tulum giymiş, maskeli yüzlerce belediye çalışanına çanta içerisinde yıkanabilir maskeler verildi. Poşet içerisinde bulunan ve bir evdeki 3 kişinin ihtiyacını karşılayabilecek maskeleri dağıtmaya hazırlanan belediye personeline Belediye Başkanı Ümit Uysal hitap etti.

Bugün gelinen aşamayı günler öncesinden tahmin ettiklerini kaydeden Başkan Uysal, "Çünkü, hastalığın hızla yayıldığı ülkelerde maske takınca hastalığın kontrol altına alındığını gördük ve hemen arayışa girdik. Kullan- at olmayan, sürekli kullanılabilen maske lazımdı. Yüzde 100 pamuklu kumaştan, yıkanabilir, ütülenebilir maske üzerinde durduk. Bunun üretimi ile ilgili girişimde bulunduk. Denizli'de bir firma ile anlaşarak 450 bin aileye yetecek kadar maske ürettirdik. Maskelerin üzerinde kullanma şartları da yazıyor. Bunları bir hafta içerisinde Muratpaşalılara dağıtacağız" dedi.

Hafta sonu Konuksever, Etiler, Dutlubahçe ve Sedir mahallelerine maske dağıtımı yapılacağını açıklayan Başkan Ümit Uysal, "Maskelerimiz bir poşet içerisinde ve her daireye 3 maske düşecek şekilde üretildi. Sosyal mesafeyi kurumak için maskeleri kapı kollarına bırakacağız. Daha sonra kapı zillerine basılıp vatandaşın kapıdan maskeyi almasını sağlayacağız. Ayrıca apartman girişine de kapılara maske konulduğunu belirten sticker yapıştırılacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimine katılan Başkan Ümit Uysal, daha sonra stadyumun yakınlarındaki apartmanlara girerek kapı kollarına maske bıraktı. Bu arada vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Uysal, evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye personelinin dağıttığı maskelerden alan Elif Çankaya (64), "Ben yalnız yaşıyorum. Maskem yoktu. Aşağıya da inemiyorum. Balkondan ip sarkıtarak ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bu konuda komşularım bana yardımcı oluyor. Allah razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Belediye personelinin maskeleri hazırlarken görüntüsü

Belediye personelinin stadyum içerisindeki detay görüntüleri

Stadyumdaki personelin DRONE görüntüsü

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın personelli birlikte görüntüsü

Belediye Başkanı Ümit Uysal röp

Belediye personeli ve Başkan Ümit Uysal'ın mahallede apartmanlara maske dağıtması

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın vatandaşla olan diyaloğu

Belediye personelinin maske verdiği Elif Çetinkaya röp

Detaylar

HABER -KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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İHH'dan, İdlib'te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım yapıldı

SURİYE'nin İdlib kent merkezinde, aynı çatı altındaki dedelerinin koruması altında anneleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren 42 yetime İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı sahip çıktı. Yetimlerin ihtiyaçları karşılandı.

Suriye 'deki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra anne ve dedeleriyle birlikte İdlib kenti güney kırsalındaki Maaret el Numan ilçesinden şehir merkezine göç eden 42 yetimin tüm ihtiyaçları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca karşılandı. Babalarıyla birlikte amcalarını da kaybeden yetimler, İdlib şehir merkezinde 3 odalı atıl durumdaki bir evde anne ve dedelerinin koruması altında yaşam mücadelesi veriyor.

İç savaşta 6 oğlunu kaybeden Ahmed Muhammed Debibi, oğullarından geriye kalan torun ve gelinlerinin geçimini sağlamak için gündelik işlerde çalışıyor. Debibi'nin bu çabası ailesinin ihtiyaçlarını giderme konusunda yetersiz kalıyor.

YARDIM ÇAĞRISI ÜZERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Dede Debibi'nin, torunlarına destek olunması için yaptığı yardım çağrısından sonra harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimlerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca yetimlere oyuncak dağıttı.

Vakıf tarafından yetimlere sosyal nakdi desteğin yanı sıra gıda, hijyen paketi, ev eşyası, oyuncak ve kıyafet yardımında bulunulduğunu söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun , 42 çocuğa ulaşarak ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Tosun, dedelerinin yardım çağrısı üzerine çocuklara ulaştıklarınıanlatarak, "Bu yetimlerimiz gibi Suriye'deki iç savaşta ailesini kaybeden yüz binlerce çocuk bulunuyor. Zor durumdaki bütün yetimlere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çocuklarımızın dedeleri tarafından bize bir yardım çağrısı yapıldı. Bizde bu çağrı üzerine çocuklara İdlib'te ulaştık" dedi.

Yetimlerin desteklenmeye devam edileceğini kaydeden Tosun, "Çocuklar zor şartlar altında yaşıyor. Onların maddi ve manevi olarak desteklenmeye ihtiyacı var. Vakfımız, bu yetimlere sahip çıktı, destek olmaya da devam edilecek" diye konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım alanında faaliyet yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İHH ekipleri yardım paketlerini verirken

-Çocuklara oyuncak dağıtırken

-Çocuklarla vakit geçirirken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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