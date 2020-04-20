DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'de, polis ve jandarmanın Kavaklı köyü Karanlıkdağ bölgesinde yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait silah, silahlara ait fişek, doçka muhimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda tespit edilen terör örgütne ait sığınak ve mağaralarda, 2 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği şarjörü, 60 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği fişeği, 486 adet doçka mühimmatı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ve Polis ekiplerinin ele geçirdiği mühimmatları imha etme anı

Drone görüntüsü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Kayseri'de 600 haneli mahalle karantinaya alındı

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde Akmescit Mahallesi, bir yakınının cenazesi için Fransa'dan gelen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Akmescit Mahallesi'ne, bir yakınının cenaze töreni için geçen 10 Mart'ta Fransa'dan gelen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Hastanede test yapılan gurbetçi vatandaşın koronavirüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine 600 haneli mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma ekipleri önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Mahallede yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanıyor. Mahallenin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.